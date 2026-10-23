Grazie per aver seguito la diretta scritta di Empoli-LR Vicenza e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2026-2027.22:23

90'+4' E FINISCE QUI!!! Il Vicenza torna a vincere e inguaia l'Empoli. 2-0 al Castellani con i gol di Rauti e Pellizzari22:21

90'+1' Shpendi è l'ultimo ancora a lottare, ma l'attaccante albanese viene fermato in fuorigioco22:18

90' 4 minuti di recupero...22:17

88' Va alla conclusione anche Sandon con un colpo di testa che finisce però a lato. Vicenza ancora in attacco22:17

87' Primo gol in campionato per Giulio Pellizzari22:15

87' GOL CONVALIDATO!!! Tutto regolare sull'intervento di Zonta e, quindi, è regolare il 2-0 di Pellizzari22:14

86' Da valutare se ci fosse, in precedenza, il fallo di Zonta su Zedadka o se il recupero palla fosse senza fallo. Stanno rivedendo tutto in sala VAR22:14

85' GOL! Empoli-VICENZA 0-2. Rete di Giulio Pellizzari. E arriva anche il bis dei veneti con l'inserimento di Pellizzari che batte Seghetti. Tutto merito di Zonta nel recuperare palla su Zedadka che provava la ripartenza per l'Empoli.00:35

83' Risponde il Vicenza con Zonta che prende il posto di Valoti. Resta ancora un cambio agli ospiti22:10

83' ALTRO ATTACCANTE PER L'EMPOLI!!! Andreoletti si gioca tutte le carte a propria disposizione per centrare il pareggio. Dentro un altro giocatore offensivo: Egan per Magnino22:09

82' Bagarre nell'area del Vicenza con Shpendi e Popov che mettono paura ai difensori del Vicenza, ma finisce con il fallo in attacco di Popov22:08

79' Giallo per Caferri che trattiene Shpendi. Incredibile che il Vicenza prenda queste ripartenze22:16

78' Altro cambio nel Vicenza. Dentro Sandon al posto di Marchizza già ammonito22:04

77' Bellemo trattiene Distefano a centrocampo, giocandosi il fallo tattico su questa ripartenza. Niente giallo, proteste di tutto il pubblico22:05

76' OCCASIONISSIMA VICENZA!!! Deli regala palla a Valoti che serve Merkaj in area, sterza e poi cerca il sinistro che viene deviato. Vicenza vicinissimo a chiuderla questa partita dopo il regalo di Deli22:03

75' Distefano prova a sfondare in area, fa buona guardia Papetti senza fallo, nonostante la caduta dell'attaccante dell'Empoli22:02

75' Cambia la coppia d'attacco Gallo. Dentro anche Filippo Alessio al posto di Morra22:01

74' DOPPIO CAMBIO VICENZA!!! Dentro Merkaj che prende il posto di Rauti, l'autore del gol dell'1-022:00

73' Subito un giallo per Lapo Deli che ferma fallosamente Rauti22:00

72' Ancora una conclusione di Caferri da dentro l'area, ma è centrale e para Seghetti21:59

70' E infine dentro Deli per Degli Innocenti. Andreoletti cambia i centrali di centrocampo più Distefano che è sicuramente più avanzato e aiuterà Shpendi e Popov21:57

70' Spazio anche per Belardinelli che prende il posto di Bandinelli21:57

69' TRIPLO CAMBIO PER L'EMPOLI!!! Saporiti lascia il campo per Distefano. Un attaccante in più per i toscani21:56

69' Adesso arriva il giallo in direzione di Marchizza per la trattenuta su Popov21:55

68' Caferri cerca Morra sul secondo palo, ma capisce tutto Seghetti che intercetta il cross21:56

66' L'Empoli, comunque, è vivo nonostante l'inferiorità numerica21:52

65' Papetti da dietro su Shpendi. I giocatori dell'Empoli chiedono il cartellino per il giocatore del Vicenza21:52

64' GOL ANNULLATO!!! Non valida la rete di Cauz, era in fuorigioco precedentemente Shpendi sul cross di Corrado da sinistra21:51

63' Check in sala VAR per capire se, sul gol, ci fosse una posizione di fuorigioco di Cauz. O ancora prima di Shpendi21:50

62' GOL! EMPOLI-Vicenza 1-1. Rete di Cristian Cauz. Sugli sviluppi del corner, Corrado crossa da sinistra, il tocco di Shpendi diventa un assist per Cauz che segna a porta vuota.21:51

60' OCCASIONE SHPENDI!!! Prima vera chance per l'attaccante albanese che cerca il palo più lontano, ma risponde presente Gagno che si distende bene sulla sua sinistra21:48

59' Sugli sviluppi del corner, arriva il sinistro di Bellemo che però è da dimenticare. Palla in tribuna21:46

58' Buon momento del Vicenza ora. Cross di Caferri da destra, Zedadka devia in angolo. L'Empoli sta rischiando21:46

57' Ci prova VALOTI su calcio di punizione, ma c'è la deviazione in angolo di Saporiti21:44

56' Espulsione confermata. Empoli in 10 dal 56' e con un gol da recuperare21:44

56' Ci sarà sicuramente un check del VAR perché, effettivamente, Morra si era messo davanti a Curto prima che battesse il calcio di punizione che era stato dato all'Empoli. Il rosso è ineccepibile. Bisogna capire se era valida la 'pressione' di Morra21:44

55' EMPOLI IN 10!!! Cartellino rosso diretto per Curto per aver trattenuto Morra che si stava involando verso la porta. Curto che, però, si lamenta perché a suo dire era stato Morra a commettere fallo in precedenza per non avergli fatto battere la punizione.21:42

53' Saporiti cerca Shpendi che, però, non riesce a controllare in area. Sospiro di sollievo per il Vicenza perché Shpendi era solo in area21:40

52' Bandinelli prova ad inserirsi e arriva il fallo di Valoti prima di farlo entrare in area. Bandinelli chiede anche il giallo per il centrocampista del Vicenza, ma arriva solo la chiamata del fallo21:39

51' ECCO IL CAMBIO!!! Corre ai ripari Andreoletti che fa entrare Shpendi al posto di Ceesay21:39

50' CI PROVA MORRA!!! Schema su calcio d'angolo, palla per Morra che da dentro l'area calcia ma manda alto sopra la traversa. Che occasione per gli ospiti21:37

49' CI PROVA CAFERRI!!! Corazza entra in area, palla per Caferri che va col destro che viene deviato in angolo. Vicenza pimpante in questo inizio di secondo tempo21:36

48' ANCORA RAUTI!!! Gran palla rubata da Rauti che si invola verso la porta, ma torna su di lui Cauz che manda in fallo laterale21:35

47' Subito il Vicenza con il sinistro di Corazza che calcia però altissimo dopo il velo di Rauti21:34

47' Per ora nessun cambio da parte degli allenatori. Shpendi resta in panchina, per ora21:33

46' SI RIPARTE!!!21:33

Empoli che deve sicuramente aggiustare la mira quando arriva in area di rigore e, la sensazione di questo primo tempo, è che giochino troppo distanti Ceesay e Popov. Servirebbe aumentare la densità in area, per avere più occasioni e per impegnare maggiormente i difensori del Vicenza. Vedremo se l'Empoli deciderà di affidarsi a Shpendi nel secondo tempo. I veneti sono sempre pericolosi quando vanno nell'area avversaria, ma hanno fatto poco filtro a centrocampo. Devono riuscire a sistemarsi in questo secondo tempo, perché non possono fare una partita interamente difensiva da qui alla fine.21:23

Grande intensità nella prima parte del primo tempo con Empoli e Vicenza che ci provano. A sbloccare la partita è Rauti che batte Seghetti, con un colpo sotto sugli sviluppi di un calcio di punizione. I toscani hanno maggior possesso palla, più conclusioni, ma recriminano per le occasioni fallite da Popov e Ceesay.21:29

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Empoli-Vicenza 0-1: decide per ora il gol di Rauti21:19

45'+1' Colpo di testa di Curto, sugli sviluppi di un corner, palla alta sopra la traversa21:19

45'+1' Un minuto di recupero...21:17

45' Palla dentro per Bandinelli che, però, non riesce a controllare sul cross di Saporiti. Bandinelli perde anche il rimpallo, ma che occasione sfumata qui per l'Empoli21:17

44' Saporiti cerca qualcuno sul secondo palo, ma interviene Gagno che respinge con i pugni. Prova a spingere l'Empoli in questo finale21:15

44' Calcio di punizione conquistato dall'Empoli per un pestone di Valoti. Una sorta di corner vista la distanza21:15

43' CHE RISCHIO!!! Caferri perde palla sulla pressione di Corrado che prova ad entrare in area, ma Caferri rientra, lo contrasta e manda in fallo laterale. Stava per fare la frittata l'esterno del Vicenza21:14

42' Cross in direzione di Popov, bravissimo Marchizza in anticipo in questo caso. Anche Popov aveva avuto, in questo primo tempo, una grande chance, ma non era riuscito a dare forza alla sua girata di testa.21:14

39' 8 conclusioni totali per l'Empoli contro le 6 del Vicenza finora. 3 i tiri nello specchio dei toscani, uno solo per il Vicenza, da dove è arrivato il gol di Rauti21:13

36' L'Empoli sta provando a ricostruire ma, per il momento, il Vicenza si difende bene con 11 giocatori dietro alla linea della palla. Concessa solo l'occasione a Ceesay con quel destro a giro andato di poco a lato21:09

33' C'è stato un check del VAR per capire se ci fosse stata una deviazione di mano di Magnino sul tiro di Rauti, ma colpisce col gluteo. Niente tocco di mano e niente rigore21:05

32' ANCORA RAUTI!!! Sinistro del n° 7 del Vicenza che viene però ribattuto. Rauti di nuovo pericolosissimo in area di rigore21:04

30' 55% di possesso palla per l'Empoli in questa prima mezz'ora di gioco...21:02

28' CEESAY SFIORA IL GOL!!! Destro a giro del gambiano che sfiora di pochissimo il palo alla sinistra di Gagno.21:00

27' Caferri sguscia via tra tre sulla fascia sinistra, ma viene messo giù da Degli Innocenti. Punizione per il Vicenza che tiene l'Empoli lontano dall'area20:59

24' Ci prova Degli Innocenti, sugli sviluppi del corner, ma il suo sinistro viene ribattuto dalla difesa ospite20:56

23' Prova a rispondere l'Empoli con la discesa di Zedadka, cross deviato in angolo21:26

22' C'è stato un check in sala VAR per capire se ci fosse un possibile fuorigioco di Rauti sul tocco di Papetti in area di rigore, ma è tutto regolare. Rauti è stato bravissimo a bruciare la linea difensiva col suo scatto e a battere Seghetti a tu per tu20:54

21' 2° gol in campionato per Rauti20:52

20' GOL! Empoli-VICENZA 0-1. Rete di Nicola Rauti. Vantaggio dei veneti sugli sviluppi di un calcio di punizione: Papetti prolunga per Rauti, che è in posizione regolare, e batte Seghetti con un tocco sotto.20:53

19' Ancora Ceesay in area, prova la conclusione, ma tiro debole e para Gagno20:53

17' Scontro in mezzo al campo tra Degli Innocenti e Pellizzari. Entrambi si fanno male, ma danno l'impressione di poter continuare20:49

16' Ceesay con una conclusione in diagonale dopo aver ricevuto da Degli Innocenti, parata di Gagno20:48

15' VICENZA PERICOLOSO!!! Prima Rauti con un destro rimpallato, poi la girata di Morra col mancino a sfiorare il palo alla sinistra di Seghetti20:47

12' Caferri raggiunge il fondo e crossa in mezzo, ma c'è Seghetti che allontana con i pugni. C'è Degli Innocenti a raccogliere e a far ripartire l'Empoli20:45

10' CI PROVA POPOV!!! Magnino crossa da destra per Popov che, solissimo in area, va di testa, ma ci arriva Gagno. La conclusione dell'ucraino non era proprio angolatissima e il portiere del Vicenza è intervenuto senza particolari problemi. Ma mai lasciare Popov così solo in area...20:43

7' Angolo per il Vicenza, ma è rimasto a terra Corazza dopo l'intervento di Bandinelli su di lui sull'out di sinistra. L'arbitro si sincera delle sue condizioni, ma per lui era un normale contrasto20:40

6' Va al tiro BANDINELLI, dopo aver scambiato con Popov, ma non inquadra la porta di Gagno 20:39

3' Rauti aggressivo su Corrado per andare al recupero palla, ma lo sgambetta e regala una punizione all'Empoli. Subito tanta intensità20:36

3' Subito palla dall'altra parte dove c'è Rauti che però scivola al momento di involarsi verso la porta di Seghetti. Occasione sfumata20:35

2' Corrado cerca il cross da sinistra per Popov che viene però anticipato20:34

1' SI PARTE!!! Primo possesso per il Vicenza...20:32

Il direttore di gara sarà il sig. Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Il fischietto classe '94 sarà coadiuvato dagli assistenti Scarpa e Djurdjevic e dal quarto ufficiale, il sig. Simone Galipò. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci sono Paolo Silvio Mazzoleni (AVAR) e Manuel Volpi (AVAR).18:30

Sono 45 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Empoli e Vicenza. Bilancio che pende a favore dei toscani con 18 vittorie oltre a 13 pareggi e 14 hurrà dei veneti. L'ultima sfida tra le due è quella del 1° turno di Coppa Italia nell'agosto 2021: 4-2 per l'Empoli con i gol di Bajrami, Haas, Mancuso e Crociata. Di Dalmonte e Lanzafame i gol degli ospiti. L'ultima in Serie B risale, invece, alla stagione 2020/2021. 2-2 al Castellani (pareggio di Longo al 93') e vittoria dell'Empoli a Vicenza per 2-0 al ritorno.18:38

Sono quattro, invece, i cambi di Gallo rispetto al pareggio di Benevento che sostituisce completamente il duo d'attacco. Dentro Rauit e Morra con Merkaj e Moncini che partono dalla panchina. Caferri e Valoti al posto di Costa e Zonta a centrocampo, con Corazza che passa a sinistra. Out per il Vicenza Cuomo e Tsadjout20:25

Sono due i cambi di Andreoletti rispetto al pareggio di Ascoli. Dentro Bandinelli e Degli Innocenti in mezzo al campo al posto di Biondini e Yepes. Lo spagnolo non è proprio convocato a causa di una distorsione alla caviglia.20:22

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Vicenza scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Gagno - Papetti, Brighenti, Marchizza - Caferri, Pellizzari, Bellemo, Valoti, Corazza - Rauti, Morra. All. Fabio Gallo. A disposizione: Tantalocchi, Bagheria - Vescovi, Costa, Sandon - Carraro, Rada, Leverbe, Pietrelli, Zonta, Talarico - Alessio, Moncini, Merkaj.20:29

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Empoli si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Seghetti - Magnino, Curto, Cauz - Zedadka, Bandinelli, Degli Innocenti, Saporiti, Corrado - Ceesay, Popov. All. Matteo Andreoletti. A disposizione: Perisan, Filippis - Indragoli, Egan, S.Romagnoli, Bembnista - Biondini, L.Deli, Belardinelli - Distefano, S.Shpendi21:27

Il Vicenza resta in una situazione di difficoltà, con soli tre punti conquistati nelle ultime sei gare disputate. La squadra di Gallo, infatti - dopo aver vinto alla prima giornata contro il Catanzaro (3-2) - si è fermata. Ha mosso un po' la classifica all'ultima, con il pareggio di Benevento per 2-2. Il Vicenza è 17°, in zona playout, con un +1 sulla zona retrocessione dove ci sono, per ora, Juve Stabia, Sampdoria e Catanzaro.18:41

L'Empoli arriva dal pareggio di Ascoli per 1-1, in quello che è stato il primo punto conquistato dall'arrivo di Andreoletti, subentrato durante la pausa per Nazionali dopo l'esonero di Pagliuca. Al debutto aveva perso, in casa, 4-2 col Palermo, poi è arrivato il pareggio con i marchigiani. Contro il Vicenza serve assolutamente una vittoria per provare ad uscire dalla zona calda: l'Empoli è 14° a quota 7 punti, con solo un +2 sulla zona retrocessione.18:44

Benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Lanerossi Vicenza, gara valida per la Giornata 8 della Serie BKT 2026-2027. Si gioca allo stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena di Empoli.18:26

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp