Partita, tutto sommato, equilibrata nel primo tempo col Vicenza lesto a segnare con Rauti, mentre l'Empoli aveva fallito le sue occasioni davanti a Gagno. Nella ripresa parte male l'Empoli, resta in 10 per l'espulsione di Curto ma, nonostante il risveglio dei toscani, il Vicenza la porta a casa raddoppiando con Pellizzari.
E, con questo risultato, il Vicenza risale al 10° posto con 9 punti a +4 sulla zona retrocessione. Empoli 15° con 7 punti.
Settimana prossima avremo il turno infrasettimanale tra martedì e mercoledì. L'Empoli torna in campo il 27 contro il Cesena (alle 20), mentre il Vicenza ospiterà il Modena nello stesso giorno e allo stesso orario.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Empoli-LR Vicenza e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2026-2027.22:23
90'+4'
E FINISCE QUI!!! Il Vicenza torna a vincere e inguaia l'Empoli. 2-0 al Castellani con i gol di Rauti e Pellizzari22:21
90'+1'
Shpendi è l'ultimo ancora a lottare, ma l'attaccante albanese viene fermato in fuorigioco22:18
90'
4 minuti di recupero...22:17
88'
Va alla conclusione anche Sandon con un colpo di testa che finisce però a lato. Vicenza ancora in attacco22:17
87'
Primo gol in campionato per Giulio Pellizzari22:15
87'
GOL CONVALIDATO!!! Tutto regolare sull'intervento di Zonta e, quindi, è regolare il 2-0 di Pellizzari22:14
86'
Da valutare se ci fosse, in precedenza, il fallo di Zonta su Zedadka o se il recupero palla fosse senza fallo. Stanno rivedendo tutto in sala VAR22:14
85'
GOL! Empoli-VICENZA 0-2. Rete di Giulio Pellizzari. E arriva anche il bis dei veneti con l'inserimento di Pellizzari che batte Seghetti. Tutto merito di Zonta nel recuperare palla su Zedadka che provava la ripartenza per l'Empoli.00:35
83'
Risponde il Vicenza con Zonta che prende il posto di Valoti. Resta ancora un cambio agli ospiti22:10
83'
ALTRO ATTACCANTE PER L'EMPOLI!!! Andreoletti si gioca tutte le carte a propria disposizione per centrare il pareggio. Dentro un altro giocatore offensivo: Egan per Magnino22:09
82'
Bagarre nell'area del Vicenza con Shpendi e Popov che mettono paura ai difensori del Vicenza, ma finisce con il fallo in attacco di Popov22:08
79'
Giallo per Caferri che trattiene Shpendi. Incredibile che il Vicenza prenda queste ripartenze22:16
78'
Altro cambio nel Vicenza. Dentro Sandon al posto di Marchizza già ammonito22:04
77'
Bellemo trattiene Distefano a centrocampo, giocandosi il fallo tattico su questa ripartenza. Niente giallo, proteste di tutto il pubblico22:05
76'
OCCASIONISSIMA VICENZA!!! Deli regala palla a Valoti che serve Merkaj in area, sterza e poi cerca il sinistro che viene deviato. Vicenza vicinissimo a chiuderla questa partita dopo il regalo di Deli22:03
75'
Distefano prova a sfondare in area, fa buona guardia Papetti senza fallo, nonostante la caduta dell'attaccante dell'Empoli22:02
75'
Cambia la coppia d'attacco Gallo. Dentro anche Filippo Alessio al posto di Morra22:01
74'
DOPPIO CAMBIO VICENZA!!! Dentro Merkaj che prende il posto di Rauti, l'autore del gol dell'1-022:00
73'
Subito un giallo per Lapo Deli che ferma fallosamente Rauti22:00
72'
Ancora una conclusione di Caferri da dentro l'area, ma è centrale e para Seghetti21:59
70'
E infine dentro Deli per Degli Innocenti. Andreoletti cambia i centrali di centrocampo più Distefano che è sicuramente più avanzato e aiuterà Shpendi e Popov21:57
70'
Spazio anche per Belardinelli che prende il posto di Bandinelli21:57
69'
TRIPLO CAMBIO PER L'EMPOLI!!! Saporiti lascia il campo per Distefano. Un attaccante in più per i toscani21:56
69'
Adesso arriva il giallo in direzione di Marchizza per la trattenuta su Popov21:55
68'
Caferri cerca Morra sul secondo palo, ma capisce tutto Seghetti che intercetta il cross21:56
66'
L'Empoli, comunque, è vivo nonostante l'inferiorità numerica21:52
65'
Papetti da dietro su Shpendi. I giocatori dell'Empoli chiedono il cartellino per il giocatore del Vicenza21:52
64'
GOL ANNULLATO!!! Non valida la rete di Cauz, era in fuorigioco precedentemente Shpendi sul cross di Corrado da sinistra21:51
63'
Check in sala VAR per capire se, sul gol, ci fosse una posizione di fuorigioco di Cauz. O ancora prima di Shpendi21:50
62'
GOL! EMPOLI-Vicenza 1-1. Rete di Cristian Cauz. Sugli sviluppi del corner, Corrado crossa da sinistra, il tocco di Shpendi diventa un assist per Cauz che segna a porta vuota.21:51
60'
OCCASIONE SHPENDI!!! Prima vera chance per l'attaccante albanese che cerca il palo più lontano, ma risponde presente Gagno che si distende bene sulla sua sinistra21:48
59'
Sugli sviluppi del corner, arriva il sinistro di Bellemo che però è da dimenticare. Palla in tribuna21:46
58'
Buon momento del Vicenza ora. Cross di Caferri da destra, Zedadka devia in angolo. L'Empoli sta rischiando21:46
57'
Ci prova VALOTI su calcio di punizione, ma c'è la deviazione in angolo di Saporiti21:44
56'
Espulsione confermata. Empoli in 10 dal 56' e con un gol da recuperare21:44
56'
Ci sarà sicuramente un check del VAR perché, effettivamente, Morra si era messo davanti a Curto prima che battesse il calcio di punizione che era stato dato all'Empoli. Il rosso è ineccepibile. Bisogna capire se era valida la 'pressione' di Morra21:44
55'
EMPOLI IN 10!!! Cartellino rosso diretto per Curto per aver trattenuto Morra che si stava involando verso la porta. Curto che, però, si lamenta perché a suo dire era stato Morra a commettere fallo in precedenza per non avergli fatto battere la punizione.21:42
53'
Saporiti cerca Shpendi che, però, non riesce a controllare in area. Sospiro di sollievo per il Vicenza perché Shpendi era solo in area21:40
52'
Bandinelli prova ad inserirsi e arriva il fallo di Valoti prima di farlo entrare in area. Bandinelli chiede anche il giallo per il centrocampista del Vicenza, ma arriva solo la chiamata del fallo21:39
51'
ECCO IL CAMBIO!!! Corre ai ripari Andreoletti che fa entrare Shpendi al posto di Ceesay21:39
50'
CI PROVA MORRA!!! Schema su calcio d'angolo, palla per Morra che da dentro l'area calcia ma manda alto sopra la traversa. Che occasione per gli ospiti21:37
49'
CI PROVA CAFERRI!!! Corazza entra in area, palla per Caferri che va col destro che viene deviato in angolo. Vicenza pimpante in questo inizio di secondo tempo21:36
48'
ANCORA RAUTI!!! Gran palla rubata da Rauti che si invola verso la porta, ma torna su di lui Cauz che manda in fallo laterale21:35
47'
Subito il Vicenza con il sinistro di Corazza che calcia però altissimo dopo il velo di Rauti21:34
47'
Per ora nessun cambio da parte degli allenatori. Shpendi resta in panchina, per ora21:33
46'
SI RIPARTE!!!21:33
Empoli che deve sicuramente aggiustare la mira quando arriva in area di rigore e, la sensazione di questo primo tempo, è che giochino troppo distanti Ceesay e Popov. Servirebbe aumentare la densità in area, per avere più occasioni e per impegnare maggiormente i difensori del Vicenza. Vedremo se l'Empoli deciderà di affidarsi a Shpendi nel secondo tempo. I veneti sono sempre pericolosi quando vanno nell'area avversaria, ma hanno fatto poco filtro a centrocampo. Devono riuscire a sistemarsi in questo secondo tempo, perché non possono fare una partita interamente difensiva da qui alla fine.21:23
Grande intensità nella prima parte del primo tempo con Empoli e Vicenza che ci provano. A sbloccare la partita è Rauti che batte Seghetti, con un colpo sotto sugli sviluppi di un calcio di punizione. I toscani hanno maggior possesso palla, più conclusioni, ma recriminano per le occasioni fallite da Popov e Ceesay.21:29
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Empoli-Vicenza 0-1: decide per ora il gol di Rauti21:19
45'+1'
Colpo di testa di Curto, sugli sviluppi di un corner, palla alta sopra la traversa21:19
45'+1'
Un minuto di recupero...21:17
45'
Palla dentro per Bandinelli che, però, non riesce a controllare sul cross di Saporiti. Bandinelli perde anche il rimpallo, ma che occasione sfumata qui per l'Empoli21:17
44'
Saporiti cerca qualcuno sul secondo palo, ma interviene Gagno che respinge con i pugni. Prova a spingere l'Empoli in questo finale21:15
44'
Calcio di punizione conquistato dall'Empoli per un pestone di Valoti. Una sorta di corner vista la distanza21:15
43'
CHE RISCHIO!!! Caferri perde palla sulla pressione di Corrado che prova ad entrare in area, ma Caferri rientra, lo contrasta e manda in fallo laterale. Stava per fare la frittata l'esterno del Vicenza21:14
42'
Cross in direzione di Popov, bravissimo Marchizza in anticipo in questo caso. Anche Popov aveva avuto, in questo primo tempo, una grande chance, ma non era riuscito a dare forza alla sua girata di testa.21:14
39'
8 conclusioni totali per l'Empoli contro le 6 del Vicenza finora. 3 i tiri nello specchio dei toscani, uno solo per il Vicenza, da dove è arrivato il gol di Rauti21:13
36'
L'Empoli sta provando a ricostruire ma, per il momento, il Vicenza si difende bene con 11 giocatori dietro alla linea della palla. Concessa solo l'occasione a Ceesay con quel destro a giro andato di poco a lato21:09
33'
C'è stato un check del VAR per capire se ci fosse stata una deviazione di mano di Magnino sul tiro di Rauti, ma colpisce col gluteo. Niente tocco di mano e niente rigore21:05
32'
ANCORA RAUTI!!! Sinistro del n° 7 del Vicenza che viene però ribattuto. Rauti di nuovo pericolosissimo in area di rigore21:04
30'
55% di possesso palla per l'Empoli in questa prima mezz'ora di gioco...21:02
28'
CEESAY SFIORA IL GOL!!! Destro a giro del gambiano che sfiora di pochissimo il palo alla sinistra di Gagno.21:00
27'
Caferri sguscia via tra tre sulla fascia sinistra, ma viene messo giù da Degli Innocenti. Punizione per il Vicenza che tiene l'Empoli lontano dall'area20:59
24'
Ci prova Degli Innocenti, sugli sviluppi del corner, ma il suo sinistro viene ribattuto dalla difesa ospite20:56
23'
Prova a rispondere l'Empoli con la discesa di Zedadka, cross deviato in angolo21:26
22'
C'è stato un check in sala VAR per capire se ci fosse un possibile fuorigioco di Rauti sul tocco di Papetti in area di rigore, ma è tutto regolare. Rauti è stato bravissimo a bruciare la linea difensiva col suo scatto e a battere Seghetti a tu per tu20:54
21'
2° gol in campionato per Rauti20:52
20'
GOL! Empoli-VICENZA 0-1. Rete di Nicola Rauti. Vantaggio dei veneti sugli sviluppi di un calcio di punizione: Papetti prolunga per Rauti, che è in posizione regolare, e batte Seghetti con un tocco sotto.20:53
19'
Ancora Ceesay in area, prova la conclusione, ma tiro debole e para Gagno20:53
17'
Scontro in mezzo al campo tra Degli Innocenti e Pellizzari. Entrambi si fanno male, ma danno l'impressione di poter continuare20:49
16'
Ceesay con una conclusione in diagonale dopo aver ricevuto da Degli Innocenti, parata di Gagno20:48
15'
VICENZA PERICOLOSO!!! Prima Rauti con un destro rimpallato, poi la girata di Morra col mancino a sfiorare il palo alla sinistra di Seghetti20:47
12'
Caferri raggiunge il fondo e crossa in mezzo, ma c'è Seghetti che allontana con i pugni. C'è Degli Innocenti a raccogliere e a far ripartire l'Empoli20:45
10'
CI PROVA POPOV!!! Magnino crossa da destra per Popov che, solissimo in area, va di testa, ma ci arriva Gagno. La conclusione dell'ucraino non era proprio angolatissima e il portiere del Vicenza è intervenuto senza particolari problemi. Ma mai lasciare Popov così solo in area...20:43
7'
Angolo per il Vicenza, ma è rimasto a terra Corazza dopo l'intervento di Bandinelli su di lui sull'out di sinistra. L'arbitro si sincera delle sue condizioni, ma per lui era un normale contrasto20:40
6'
Va al tiro BANDINELLI, dopo aver scambiato con Popov, ma non inquadra la porta di Gagno 20:39
3'
Rauti aggressivo su Corrado per andare al recupero palla, ma lo sgambetta e regala una punizione all'Empoli. Subito tanta intensità20:36
3'
Subito palla dall'altra parte dove c'è Rauti che però scivola al momento di involarsi verso la porta di Seghetti. Occasione sfumata20:35
2'
Corrado cerca il cross da sinistra per Popov che viene però anticipato20:34
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per il Vicenza...20:32
Il direttore di gara sarà il sig. Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Il fischietto classe '94 sarà coadiuvato dagli assistenti Scarpa e Djurdjevic e dal quarto ufficiale, il sig. Simone Galipò. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci sono Paolo Silvio Mazzoleni (AVAR) e Manuel Volpi (AVAR).18:30
Sono 45 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Empoli e Vicenza. Bilancio che pende a favore dei toscani con 18 vittorie oltre a 13 pareggi e 14 hurrà dei veneti. L'ultima sfida tra le due è quella del 1° turno di Coppa Italia nell'agosto 2021: 4-2 per l'Empoli con i gol di Bajrami, Haas, Mancuso e Crociata. Di Dalmonte e Lanzafame i gol degli ospiti. L'ultima in Serie B risale, invece, alla stagione 2020/2021. 2-2 al Castellani (pareggio di Longo al 93') e vittoria dell'Empoli a Vicenza per 2-0 al ritorno.18:38
Sono quattro, invece, i cambi di Gallo rispetto al pareggio di Benevento che sostituisce completamente il duo d'attacco. Dentro Rauit e Morra con Merkaj e Moncini che partono dalla panchina. Caferri e Valoti al posto di Costa e Zonta a centrocampo, con Corazza che passa a sinistra. Out per il Vicenza Cuomo e Tsadjout20:25
Sono due i cambi di Andreoletti rispetto al pareggio di Ascoli. Dentro Bandinelli e Degli Innocenti in mezzo al campo al posto di Biondini e Yepes. Lo spagnolo non è proprio convocato a causa di una distorsione alla caviglia.20:22
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Vicenza scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Gagno - Papetti, Brighenti, Marchizza - Caferri, Pellizzari, Bellemo, Valoti, Corazza - Rauti, Morra. All. Fabio Gallo. A disposizione: Tantalocchi, Bagheria - Vescovi, Costa, Sandon - Carraro, Rada, Leverbe, Pietrelli, Zonta, Talarico - Alessio, Moncini, Merkaj.20:29
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Empoli si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Seghetti - Magnino, Curto, Cauz - Zedadka, Bandinelli, Degli Innocenti, Saporiti, Corrado - Ceesay, Popov. All. Matteo Andreoletti. A disposizione: Perisan, Filippis - Indragoli, Egan, S.Romagnoli, Bembnista - Biondini, L.Deli, Belardinelli - Distefano, S.Shpendi21:27
Il Vicenza resta in una situazione di difficoltà, con soli tre punti conquistati nelle ultime sei gare disputate. La squadra di Gallo, infatti - dopo aver vinto alla prima giornata contro il Catanzaro (3-2) - si è fermata. Ha mosso un po' la classifica all'ultima, con il pareggio di Benevento per 2-2. Il Vicenza è 17°, in zona playout, con un +1 sulla zona retrocessione dove ci sono, per ora, Juve Stabia, Sampdoria e Catanzaro.18:41
L'Empoli arriva dal pareggio di Ascoli per 1-1, in quello che è stato il primo punto conquistato dall'arrivo di Andreoletti, subentrato durante la pausa per Nazionali dopo l'esonero di Pagliuca. Al debutto aveva perso, in casa, 4-2 col Palermo, poi è arrivato il pareggio con i marchigiani. Contro il Vicenza serve assolutamente una vittoria per provare ad uscire dalla zona calda: l'Empoli è 14° a quota 7 punti, con solo un +2 sulla zona retrocessione.18:44
Benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Lanerossi Vicenza, gara valida per la Giornata 8 della Serie BKT 2026-2027. Si gioca allo stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena di Empoli.18:26
Empoli - Vicenza è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Vicenza sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Claudio Giuseppe Allegretta
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
22
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
1
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.0
Falli per cartellino
22.0
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2026
Coppa Italia
Catanzaro-Südtirol 2-2
29-08-2026
Serie A
Monza-Udinese 2-3
12-09-2026
Serie B
Cesena-Cremonese 2-2
11-10-2026
Serie B
Calcio Padova-Carrarese 0-2
Attualmente l'Empoli si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Vicenza si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). L'Empoli ha segnato 7 gol e ne ha subiti 13; il Vicenza ha segnato 11 gol e ne ha subiti 15.
In casa l'Empoli ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Vicenza ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, il Palermo e l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Pisa e il Benevento ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita l'Ascoli pareggiando 1-1 mentre Il Vicenza ha incontrato il Benevento pareggiando 2-2.
Empoli e Vicenza si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 11 volte, il Vicenza ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 8.
Empoli-Vicenza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Empoli è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite (3V, 2N) di Serie BKT disputate contro il Vicenza, con un punteggio complessivo di 12-4 (una media di 2.4 reti segnate a match per i toscani e 0.8 subite).
Il Vicenza non ha mai vinto nelle 12 trasferte giocate contro l'Empoli in Serie BKT (cinque pareggi e sette sconfitte nel parziale): quella toscana è la squadra contro la quale i veneti contano più gare esterne (12 appunto) senza mai avere vinto nel campionato cadetto.
L'Empoli ha perso le ultime due partite interne di campionato (0-1 contro l'Arezzo e 2-4 contro il Palermo); i toscani potrebbero subire tre ko casalinghi di fila nel torneo cadetto soltanto per la seconda volta nella loro storia dal filotto di cinque messo assieme tra giugno e ottobre 1949.
Il Vicenza non vince da sei partite di campionato (3N, 3P) - l'ultimo successo risale al 3-2 interno contro il Catanzaro - i veneti potrebbero restare senza vittorie per più match di fila in un singolo torneo per la prima volta da dicembre 2016-marzo 2017 (nove in quel caso con Pierpalo Bisoli come allenatore).
Si affrontano la squadra con la più alta percentuale di conversione in gol di grandi occasioni da rete (l'Empoli con il 63%, ovvero 5/8) e quella con la percentuale più bassa (il Vicenza con il 18%, 2/11).
Bohdan Popov ha segnato nell'ultimo match al Castellani contro il Palermo; il classe 2007 potrebbe andare a bersaglio per due match interni consecutivi per la seconda volta in Serie BKT, dopo le prime due sfide casalinghe giocate nello scorso torneo (contro Padova e Spezia).
Tommaso Corazza ha trovato il gol in ciascuna delle ultime due presenze in Serie BKT; l'ultimo giocatore del Vicenza a essere andato a bersaglio per tre sfide disputate in fila nel torneo cadetto è stato Riccardo Meggiorini tra febbraio e marzo 2021 (quattro in quel caso).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: