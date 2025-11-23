Il Mantova vince in rimonta contro uno Spezia generoso ma alla lunga incapace di contrastare la capacità di palleggio della squadra di Possanzini. Dopo il primo tempo chiuso sul risultato di 1-1 grazie alle reti di Aurelio e Ruocco, nel secondo tempo il Mantova legittima la superiorità mostrata nei primi quarantacinque minuti. Il sorpasso avviene al 58’ con un gol di Cella, bravo a infilare al volo su cross di Artioli in uno schema da calcio d’angolo. Lo Spezia non riesce ad impensierire più di tanto gli avversari se non con un colpo di testa del solito Aurelio e nel finale subisce il terzo gol: Trimboli salta facilmente Comotto e serve un assist preciso per Marras che deve solo appoggiare in rete. Nel recupero ancora gloria per Marras che firma la doppietta personale in contropiede su assist ancora di Trimboli.
Mantova che sale al quindicesimo posto con quattordici punti. La squadra di Possanzini, alla terza vittoria consecutiva, esce dalla zona playout e nel prossimo turno affronterà il Venezia in trasferta.
Lo Spezia subisce una sconfitta pesante, maturata in un secondo tempo da dimenticare per la squadra di Donadoni. Penultimo posto e zona salvezza lontana sei punti: nel prossimo turno derby ligure tra le ultime in classifica contro la Sampdoria al Picco.
MANCUSO! Gran filtrante di Bani per Mancuso, che tocca in porta ma Mascardi respinge ancora!16:17
55'
ARTIOLI! Galuppini appoggia indietro per il centrocampista che di prima prova un bel destro piazzato: grande respinta di Mascardi!16:15
53'
Cartellino giallo per Stefano Cella che stende Di Serio in ripartenza.16:12
49'
OCCASIONE MANTOVA! Cross dalla destra di Artioli, Ruocco appoggia per Mancuso che da pocchi passi tocca a lato!16:09
45'
Inizia il secondo tempo! MANTOVA-SPEZIA 1-1 (4’ Aurelio, 33’ Ruocco)!16:05
45'
Sostituzione Spezia: esce Ádám Nagy ed entra Christian Comotto.16:05
Donadoni pronto a lanciare nella mischia il giovane Christian Comotto, probabilmente al posto dell'ammonito Francesco Cassata.16:03
Primo tempo che si è chiuso in parità. Avvio scoppiettante di gara con un’occasione per parte nel primo minuto, poi al 4’ il vantaggio degli ospiti: Candela crossa da destra, colpo di testa di Vlahovic, respinta di Festa e tap in vincente di Aurelio. Il Mantova prende in mano il pallino del gioco, ma lo Spezia si difende compatto, provando ad impensierire la squadra di Possanzini in contropiede. Il Mantova fatica a rendersi pericoloso nonostante un possesso palla vicino al 75% ma al 33’ trova il pareggio: cross di Bani dalla sinistra, colpo di testa di Mancuso che Mascardi devia sulla traversa, poi Ruocco si avventa sul pallone e insacca a porta vuota. Nel finale di tempo ci provano Di Serio e Candela, ma le squadre vanno a riposo sul risultato di 1-1.15:54
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. MANTOVA-SPEZIA 1-1 (4’ Aurelio, 33’ Ruocco)!15:48
45'
Un minuto di recupero.15:48
45'
Di Serio non riesce ad appoggiare verso la porta dopo un altro cross proveniente da destra.15:47
43'
CANDELA! Ripartenza Spezia con Cassata che apre per Candela, che si libera di un avversario e calcia forte di sinistro: palla che esce ma grande occasione!15:48
40'
DI SERIO! L'attaccante dello Spezia prova un destro preciso dal limite: Festa respinge in angolo!15:42
39'
Possesso palla del Mantova che si assesta attorno al 75%.15:41
38'
RADAELLI! Tiro sul primo palo del terzino servito da Galuppini: para Mascardi!15:40
37'
Artioli dalla bandierina, la palla arriva un po' sporca a Bani che prova a calciare ma viene murato dalla difesa dello Spezia.15:39
37'
Radaelli va sul fondo e conquista un calcio d'angolo.15:38
33'
Ammonito Przemyslaw Wisniewski per proteste.15:36
33'
GOL! MANTOVA-Spezia 1-1 RUOCCO! Traversone di Bani da sinistra, colpo di testa di Mancuso, Mascardi tocca sulla traversa e Ruocco insacca a porta vuota!
Quindici minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco.15:32
28'
GALUPPINI! Azione insistita del Mantova, Ruocco riesce a crossare per Galuppini ma interviene Aurelio che devia in corner! Sul cross dalla bandierina doppio tentativo di Ruocco e Trimboli, bravo Mascardi!15:31
26'
Ancora Galuppini da destra si accentra e con il sinistro crossa ancora verso il secondo palo: palla fuori misura.15:29
25'
Tentativo di Radaelli dalla lunga distanza, palla in curva.15:27
24'
ANCORA SPEZIA! Libero a destra, Candela mette in mezzo una palla rasoterra su cui è diretto Vignali, murato prontamente da Festa!15:26
22'
Galuppini ci prova direttamente dalla distanza: para bene Mascardi.15:24
21'
Cartellino giallo per Giuseppe Di Serio, in netto ritardo su Castellini.15:23
20'
Al contrario, lo Spezia ora fatica ad uscire dalla propria metà campo.15:22
17'
Il Mantova costruisce bene ma le azioni si infrangono sul muro difensivo spezzino.15:19
12'
Possesso palla prolungato del Mantova in questa fase, con lo Spezia che chiude bene gli spazi.15:14
10'
Ammonito Francesco Cassata, che ha steso Galuppini sulla trequarti. Diffidato, Cassata salterà la prossima gara contro la Sampdoria.15:12
8'
Cassata dalla bandierina, Festa smanaccia in due tempi.15:10
8'
Discesa di Aurelio sulla sinistra: il laterale guadagna un calcio d'angolo.15:10
4'
GOL! Mantova-SPEZIA 0-1! AURELIO! Azione insistita di Candela che crossa in mezzo, colpo di testa di Vlahovic respinto da Festa e tap in vincente di Aurelio!
OCCASIONE SPEZIA! Sul rovesciamento di fronte Valhovic, tutto solo davanti a Festa, salta il portiere e rimette indietro per Di Serio: tiro a botta sicura parato da Festa!15:06
2'
OCCASIONE MANTOVA! Azione manovrata dei padroni di casa che liberano bene Wieser sulla destra: cross verso il secondo palo e intervento provvidenziale di Mascardi che toglie il pallone diretti agli attaccanti del Mantova!15:05
Allo stadio “Danilo Martelli – Pata Stadium” di Mantova è tutto pronto. Comincia la sfida MANTOVA-SPEZIA!15:02
Arbitra la sfida Federico Dionisi di L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Niedda e Votta e dal quarto uomo Gasperotti. Volpi e Marini rispettivamente al Var e Avar.14:55
Lo Spezia deve fare a meno dello squalificato Kouda e degli infortunati Zurbowski, Esposito, Soleri e Lapadula. Uomini contati in attacco per Donadoni, che schiera la coppia Vlahovic-Di Serio.14:50
Il Mantova deve rinunciare agli indisponibili Mantovani e Bragantini. Wieser al posto di Paoletti in mediana.14:52
FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia si schiera con il 3-5-2: Mascardi – Mateju, Wisniewski, Jack – Candela, Vignali, Nagy, Cassata, Aurelio – Di Serio, Vlahovic. A disposizione: Sarr, Loria, Beruatto, Cistana, Bertoncini, Onofri, Hristov, Bandinelli, Comotto, Candelari, Lorenzelli, Artistico. All. Donadoni.14:50
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Mantova scende in campo con il 4-3-3: Festa – Radaelli, Cella, Castellini, Bani – Wieser, Artioli, Trimpoli – Galuppini, Mancuso, Ruocco. A disposizione: Andrenacci, Fedel, Pittino, Maggioni, Paoletti, Majer, Mensah, Fiori, Falletti, Marras, Caprini, Bonfanti. All. Possanzini.14:47
Lo Spezia invece è penultimo con otto punti, tre lunghezze in meno degli avversari. Cinque punti nelle ultime cinque per la squadra di Donadoni, che ha pareggiato con il Bari l’ultima gara.14:22
Il Mantova ha raccolto due vittorie nelle ultime due gare, abbandonando l’ultimo posto e raggiungendo il quartultimo con undici punti. Nell’ultima gara la squadra lombarda ha battuto il Padova 1-0.14:20
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Mantova e Spezia, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di serie B.14:05
Mantova - Spezia è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Spezia sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Attualmente Mantova si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte); invece lo Spezia si trova 19° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 7 sconfitte). Mantova ha segnato 13 gol e ne ha subiti 19; lo Spezia ha segnato 12 gol e ne ha subiti 20.
In casa Mantova ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Monza e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Mantova ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 4-1 mentre Lo Spezia ha incontrato il Bari pareggiando 1-1.
Mantova e Spezia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 2 volte, lo Spezia non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.
Mantova-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Solamente contro Palermo (otto - 8N) e Avellino (sette - 3V, 4N) il Mantova ha disputato più partite in Serie BKT senza perdere alcun match che contro lo Spezia (sei - 2V, 4N); dopo i due pareggi dello scorso campionato, le due squadre potrebbero impattare per tre gare consecutive per la prima volta nella competizione.
Lo Spezia ha vinto soltanto una delle ultime sette trasferte contro il Mantova (4N, 2P) in campionato: successo per 1-0 dei bianconeri il 17 aprile 2005, in Serie C in quel caso.
Dopo otto partite senza vittorie (2N, 6P), il Mantova ha conquistato i tre punti in ciascuna delle ultime due gare di campionato, in entrambi i casi per 1-0 (contro Sampdoria e Padova); i virgiliani potrebbero infilare tre vittorie consecutive in Serie BKT per la prima volta da novembre 2008, con Alessandro Costacurta come allenatore.
Lo Spezia ha vinto soltanto una delle ultime 11 trasferte di campionato (7N, 3P) - quella per 4-0 sul campo dell'Avellino, proprio nel torneo in corso - perdendo la più recente contro il Monza (1-0); i liguri potrebbero subire due sconfitte esterne di fila nello stesso anno solare in Serie BKT per la prima volta dal 2023 (agosto-settembre, contro Catanzaro e Venezia).
Il Mantova è soltanto una delle due squadre, al pari del Pescara, ad avere segnato tutti i gol di questo campionato (nove) con giocatori di nazionalità italiana; sul fronte opposto, lo Spezia ha fatto scendere in campo giocatori italiani per un totale di 6731 minuti nel torneo in corso: più solo di Palermo (6594') e Venezia (2236').
Lo Spezia è la squadra contro la quale Leonardo Mancuso ha segnato il maggior numero di gol in Serie BKT - sei (in 11 incroci) - e una delle tre compagini, assieme a Virtus Entella e Salernitana, alle quali l'attaccante del Mantova ha rifilato almeno tre reti in un singolo match nel torneo: tre centri contro i bianconeri, con la maglia del Pescara, il 22 aprile 2018.
Due dei cinque giocatori di movimento che hanno sbagliato il maggior numero di passaggi in questo campionato vestono la maglia dello Spezia: Przemyslaw Wisniewski (100) e Ales Mateju (103), dietro solo a Pietro Ceccaroni (104), Giacomo Calò (119) e Simone Tronchin (125).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: