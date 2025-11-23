Il Mantova vince in rimonta contro uno Spezia generoso ma alla lunga incapace di contrastare la capacità di palleggio della squadra di Possanzini. Dopo il primo tempo chiuso sul risultato di 1-1 grazie alle reti di Aurelio e Ruocco, nel secondo tempo il Mantova legittima la superiorità mostrata nei primi quarantacinque minuti. Il sorpasso avviene al 58’ con un gol di Cella, bravo a infilare al volo su cross di Artioli in uno schema da calcio d’angolo. Lo Spezia non riesce ad impensierire più di tanto gli avversari se non con un colpo di testa del solito Aurelio e nel finale subisce il terzo gol: Trimboli salta facilmente Comotto e serve un assist preciso per Marras che deve solo appoggiare in rete. Nel recupero ancora gloria per Marras che firma la doppietta personale in contropiede su assist ancora di Trimboli.

Il Mantova ha raccolto due vittorie nelle ultime due gare, abbandonando l’ultimo posto e raggiungendo il quartultimo con undici punti. Nell’ultima gara la squadra lombarda ha battuto il Padova 1-0.14:20

Arbitra la sfida Federico Dionisi di L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Niedda e Votta e dal quarto uomo Gasperotti. Volpi e Marini rispettivamente al Var e Avar.14:55

Primo tempo che si è chiuso in parità. Avvio scoppiettante di gara con un’occasione per parte nel primo minuto, poi al 4’ il vantaggio degli ospiti: Candela crossa da destra, colpo di testa di Vlahovic, respinta di Festa e tap in vincente di Aurelio. Il Mantova prende in mano il pallino del gioco, ma lo Spezia si difende compatto, provando ad impensierire la squadra di Possanzini in contropiede. Il Mantova fatica a rendersi pericoloso nonostante un possesso palla vicino al 75% ma al 33’ trova il pareggio: cross di Bani dalla sinistra, colpo di testa di Mancuso che Mascardi devia sulla traversa, poi Ruocco si avventa sul pallone e insacca a porta vuota. Nel finale di tempo ci provano Di Serio e Candela, ma le squadre vanno a riposo sul risultato di 1-1.15:54

Mantova - Spezia è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Spezia sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Federico Dionisi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 4.0 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0 13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2 25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1 01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0 26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2 02-11-2025 Serie B Modena-Juve Stabia 3-0 23-11-2025 Serie B Mantova-Spezia 4-1

Attualmente Mantova si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte); invece lo Spezia si trova 19° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 7 sconfitte).

Mantova ha segnato 13 gol e ne ha subiti 19; lo Spezia ha segnato 12 gol e ne ha subiti 20.

In casa Mantova ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Monza e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 4-1 mentre Lo Spezia ha incontrato il Bari pareggiando 1-1.

Mantova e Spezia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 2 volte, lo Spezia non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.

Mantova-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Solamente contro Palermo (otto - 8N) e Avellino (sette - 3V, 4N) il Mantova ha disputato più partite in Serie BKT senza perdere alcun match che contro lo Spezia (sei - 2V, 4N); dopo i due pareggi dello scorso campionato, le due squadre potrebbero impattare per tre gare consecutive per la prima volta nella competizione.

Lo Spezia ha vinto soltanto una delle ultime sette trasferte contro il Mantova (4N, 2P) in campionato: successo per 1-0 dei bianconeri il 17 aprile 2005, in Serie C in quel caso.

Dopo otto partite senza vittorie (2N, 6P), il Mantova ha conquistato i tre punti in ciascuna delle ultime due gare di campionato, in entrambi i casi per 1-0 (contro Sampdoria e Padova); i virgiliani potrebbero infilare tre vittorie consecutive in Serie BKT per la prima volta da novembre 2008, con Alessandro Costacurta come allenatore.

Lo Spezia ha vinto soltanto una delle ultime 11 trasferte di campionato (7N, 3P) - quella per 4-0 sul campo dell'Avellino, proprio nel torneo in corso - perdendo la più recente contro il Monza (1-0); i liguri potrebbero subire due sconfitte esterne di fila nello stesso anno solare in Serie BKT per la prima volta dal 2023 (agosto-settembre, contro Catanzaro e Venezia).

Il Mantova è soltanto una delle due squadre, al pari del Pescara, ad avere segnato tutti i gol di questo campionato (nove) con giocatori di nazionalità italiana; sul fronte opposto, lo Spezia ha fatto scendere in campo giocatori italiani per un totale di 6731 minuti nel torneo in corso: più solo di Palermo (6594') e Venezia (2236').

Lo Spezia è la squadra contro la quale Leonardo Mancuso ha segnato il maggior numero di gol in Serie BKT - sei (in 11 incroci) - e una delle tre compagini, assieme a Virtus Entella e Salernitana, alle quali l'attaccante del Mantova ha rifilato almeno tre reti in un singolo match nel torneo: tre centri contro i bianconeri, con la maglia del Pescara, il 22 aprile 2018.

Due dei cinque giocatori di movimento che hanno sbagliato il maggior numero di passaggi in questo campionato vestono la maglia dello Spezia: Przemyslaw Wisniewski (100) e Ales Mateju (103), dietro solo a Pietro Ceccaroni (104), Giacomo Calò (119) e Simone Tronchin (125).

