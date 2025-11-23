PREPARTITA

Modena - Sudtirol è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Sudtirol sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Andrea Zanotti Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cremonese-Palermo 0-0 31-08-2025 Serie B Carrarese-Calcio Padova 0-0 19-09-2025 Serie B Frosinone-Südtirol 2-2 23-09-2025 Coppa Italia Udinese-Palermo 2-1 30-09-2025 Serie B Reggiana-Spezia 1-1 25-10-2025 Serie B Südtirol-Cesena 0-1 01-11-2025 Serie B Palermo-Pescara 5-0 23-11-2025 Serie B Modena-Südtirol 0-0

Attualmente Modena si trova 2° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta); invece il Sudtirol si trova 17° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte).

Modena ha segnato 21 gol e ne ha subiti 8; il Sudtirol ha segnato 14 gol e ne ha subiti 17.

In casa Modena ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 5 punti (0 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Frosinone e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, Padova e Carrares ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Modena ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 0-0 mentre Il Sudtirol ha incontrato Carrarese pareggiando 1-1.

Modena e Sudtirol si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 3 volte, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Modena-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver perso tre delle prime quattro partite contro il Modena in Serie BKT (1N), il Südtirol è rimasto imbattuto nelle due più recenti in cadetteria: successo per 2-1 in casa il 17 agosto 2024 e 0-0 in trasferta lo scorso 29 dicembre.

Il Modena ha vinto quattro delle sei partite casalinghe (1N, 1P) disputate contro il Südtirol tra Serie B e Serie C, con l'unica sconfitta datata 22 novembre 2020: 2-1 in favore degli altoatesini (in Serie C in quel caso).

Il Modena ha vinto tutte le ultime cinque partite interne di campionato, segnando almeno due gol in ciascuno di questi successi (12 reti nel parziale, per una media di 2.4 a gara); gli emiliani potrebbero mettere in fila almeno sei vittorie casalinghe consecutive in Serie BKT per la prima volta dal torneo 1949/50 (15 in quel caso).

Il Südtirol è la squadra che ha pareggiato più gare esterne in questo campionato: cinque sulle sei disputate finora (1P), compresa l'ultima sul campo del Padova (1-1). In generale, gli altoatesini non vincono lontano dal Druso da sette match (6N, 1P) di Serie BKT, ovvero dal 2-1 strappato sul campo del Palermo lo scorso 1 maggio.

Si affrontano l'unica squadra che non ha ancora perso alcun punto da situazione di vantaggio in questo campionato (il Modena) e quella che invece ne ha lasciati per strada di più una volta sopra nel punteggio (il Südtirol con 11).

Ettore Gliozzi ha effettuato 37 conclusioni in questo campionato: record condiviso con John Yeboah; tra gli attaccanti che hanno tentato almeno lo stesso numero di tiri della punta centrale del Modena, solo in quattro vantano una percentuale realizzativa migliore della sua (19%) nei Big-5 tornei europei in corso e relative seconde divisioni: Mason Greenwood (21%), Kylian Mbappé (22%), Brandon Thomas-Asante (24%) ed Erling Haaland (31%).

Salvatore Molina conta 19 occasioni create - tutte su azione - in questo campionato senza ancora, però, avere trovato la via del gol (l'ultimo centro del giocatore degli altoatesini in Serie BKT risale allo scorso maggio contro il Cosenza); soltanto Antonio Palumbo (22) e Tommaso Augello (23), entrambi del Palermo, hanno mandato al tiro su azione più volte i compagni senza essere andati a bersaglio nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: