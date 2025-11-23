Numeri chiari, 13 le conclusioni dei locali, tre degli ospiti, 67% il possesso palla per la squadra di Sottil.15:50
Modena che crea non trova l'occasione vincente, Castori e il suo Sudtirol reggono l'assalto dei locali.15:49
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MODENA - SUDTIROL! Risultato ancora fermo sullo 0-0.15:48
45'+1'
Un minuto di recupero.15:47
45'
Punizione Modena: Adamonis é attento e anticipa Pyythia.15:47
43'
ANCORA MODENA! Ennesimo cross di Zampano, Pyythia sul primo palo trova la deviazione ma non la porta!15:45
41'
Sudtirol che é riuscito a resistere a questi mionuti di pressing del Modena, gara che torna in equilibrio.15:43
38'
OCCASIONE MODENA! Bellissimo schema dei canarini su corner, alla fine Tonoli, dopo il tacco di Pedro Mendes, vede il pallone rimesso in angolo.15:40
37'
Nieling con un cross tagliao che quasi beffa Adamonis: il portiere in tuffo mette in angolo.15:39
35'
Trochin dalla distanza, palla altissima sopra la traversa.15:37
33'
Colpo di testa di Tait, facile la presa di Chichizola.15:36
31'
CHE OCCASIONE PERSA DAL MODENA! Sugli sviluppi dell'angolo, Zampano arriva palla al piede in area ma sbaglia l'ultimo tocco per Pedro Mendes!15:33
30'
Gran tacco di Odogwu per Tait, Sersanti chioude in angolo.15:32
29'
SANTORO! Primo scossone della partita, conclusione del mediano che Adamonis blocca al petto.15:31
28'
Odogwu con una trattenuta senza senso a centrocampo, la punta rischia il giallo.15:29
26'
Gara con buon ritmo ma che sta regalando poche emozioni, ancora nessuna vera occasione da rete.15:28
25'
Punizione Modena: Pyythia al centro, Sersanti di testa manda a lato.15:28
22'
Pyythia da fuori, palla alta sopra la traversa.15:24
21'
Zampano ancora sul fondo, il suo cross sul secondo palo non trova compagni. Si infuria Sottil che chiedeva ai suoi mediani l'inserimento.15:24
20'
Cross di Zampano, colpo di testa di Pyythia che in torsione manda a lato.15:22
19'
Punizione dalla sinistra di Pyythia, respinta facilmente da Davi.15:20
18'
Molti i fischi ora di Zanotti, che non vuole perdere il controllo della partita.15:20
16'
Zampano arriva sul fondo e crossa, pallone che era giá uscito prima del traversone dell'ex Venezia.15:18
14'
Modena che sta guadagnando ora molti metri, ci prova Zanimacchia dalla distanza, blocca Adamonis.15:16
12'
Cross di Mallamo, pallone ancora corto che la difesa locale allontana.15:14
11'
Fallo tattico di Masiello, che era fuori posizione: solo richiamo per lui.15:13
9'
Conclusioni di Zanimacchia e Pedro Mendes, entrambe respinte.15:13
8'
Gran palla di Santoro per Zampano, attento in chiusura Masiello.15:10
6'
Sudritol che sta affrontando a viso aperto un Modena sorpreso dall'atteggiamento dei rivali.15:08
4'
Palla di Santoro per l'insermiento di Pyythia, attento Adamonis sulla spizzata del centrocampista canarino.15:07
3'
Angolo per il Sudtirol: Mallamo con la palla corta, allontana Defrel.15:05
2'
Prima scelte di Sottil: Zampano a sinistra, Zanimacchia a destra. Santoro in regia.15:03
1'
INIZIA MODENA - SUDTIROL! Primo pallone per i locali.15:02
Dirige il march Andrea Zanotti della sezione di Rimini.14:43
Castori con Mallamo alle spalle di Odogwu, solo panchina per Casiraghi. Tronchin con Tait e Martini in mediana, l'esperto Masiello a guidare la difesa.14:42
Sottil in attacco preferisce la coppia Defrel - Mendes a Di Mariano - Gliozzi, a centrocampo spazio per Pyythia, sulle fasce Zampano e Zanimacchia.14:41
La formazione del SUDTIROL (3-5-1-1): Adamonis - Kofler, Masiello, Veseli - Molina, Tait, Tronchin, Martini, Davi - Mallamo - Odogwu.14:40
Sono ufficiali le formazioni del match: MODENA (3-5-2): Chichizola - Tonoli, Adorni, Nieling - Zampano, Pyythia, Santoro, Sersanti, Zanimacchia - Defrel, Mendes.14:39
Modena che con un successo potrebbe porarsi momentaneamente in vetta alla classifica, aspettando il risultato del Monza, Sudtirol che ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone caldissime della retrocessione.14:36
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Modena - Sudtirol, valevole per la tredicesima giornata di questa Serie B.14:30
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia Città: Modena Capienza: 21151 spettatori14:30
Modena - Sudtirol è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Sudtirol sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.
Andrea Zanotti
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie B: 6 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cremonese-Palermo 0-0
31-08-2025
Serie B
Carrarese-Calcio Padova 0-0
19-09-2025
Serie B
Frosinone-Südtirol 2-2
23-09-2025
Coppa Italia
Udinese-Palermo 2-1
30-09-2025
Serie B
Reggiana-Spezia 1-1
25-10-2025
Serie B
Südtirol-Cesena 0-1
01-11-2025
Serie B
Palermo-Pescara 5-0
23-11-2025
Serie B
Modena-Südtirol 0-0
Attualmente Modena si trova 2° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta); invece il Sudtirol si trova 17° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte). Modena ha segnato 21 gol e ne ha subiti 8; il Sudtirol ha segnato 14 gol e ne ha subiti 17.
In casa Modena ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 5 punti (0 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Frosinone e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, Padova e Carrares ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Modena ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 0-0 mentre Il Sudtirol ha incontrato Carrarese pareggiando 1-1.
Modena e Sudtirol si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 3 volte, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Modena-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver perso tre delle prime quattro partite contro il Modena in Serie BKT (1N), il Südtirol è rimasto imbattuto nelle due più recenti in cadetteria: successo per 2-1 in casa il 17 agosto 2024 e 0-0 in trasferta lo scorso 29 dicembre.
Il Modena ha vinto quattro delle sei partite casalinghe (1N, 1P) disputate contro il Südtirol tra Serie B e Serie C, con l'unica sconfitta datata 22 novembre 2020: 2-1 in favore degli altoatesini (in Serie C in quel caso).
Il Modena ha vinto tutte le ultime cinque partite interne di campionato, segnando almeno due gol in ciascuno di questi successi (12 reti nel parziale, per una media di 2.4 a gara); gli emiliani potrebbero mettere in fila almeno sei vittorie casalinghe consecutive in Serie BKT per la prima volta dal torneo 1949/50 (15 in quel caso).
Il Südtirol è la squadra che ha pareggiato più gare esterne in questo campionato: cinque sulle sei disputate finora (1P), compresa l'ultima sul campo del Padova (1-1). In generale, gli altoatesini non vincono lontano dal Druso da sette match (6N, 1P) di Serie BKT, ovvero dal 2-1 strappato sul campo del Palermo lo scorso 1 maggio.
Si affrontano l'unica squadra che non ha ancora perso alcun punto da situazione di vantaggio in questo campionato (il Modena) e quella che invece ne ha lasciati per strada di più una volta sopra nel punteggio (il Südtirol con 11).
Ettore Gliozzi ha effettuato 37 conclusioni in questo campionato: record condiviso con John Yeboah; tra gli attaccanti che hanno tentato almeno lo stesso numero di tiri della punta centrale del Modena, solo in quattro vantano una percentuale realizzativa migliore della sua (19%) nei Big-5 tornei europei in corso e relative seconde divisioni: Mason Greenwood (21%), Kylian Mbappé (22%), Brandon Thomas-Asante (24%) ed Erling Haaland (31%).
Salvatore Molina conta 19 occasioni create - tutte su azione - in questo campionato senza ancora, però, avere trovato la via del gol (l'ultimo centro del giocatore degli altoatesini in Serie BKT risale allo scorso maggio contro il Cosenza); soltanto Antonio Palumbo (22) e Tommaso Augello (23), entrambi del Palermo, hanno mandato al tiro su azione più volte i compagni senza essere andati a bersaglio nel torneo in corso.
