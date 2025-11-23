Virgilio Sport
Modena-Sudtirol: 0-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Braglia di Modena
23 Novembre 2025 ore 15:00
Modena
0
Sudtirol
0
Partita finita
Arbitro: Andrea Zanotti
    0'
    45'
    90'
    90'
    95'

    Il Modena torna momentaneamente in vetta aspettando la partita del Monza, locali che hanno provato dal primo all'ultimo minuto a sbloccare la partita ma regge il muro del Sudtirol.

    Tante occasioni per la squadra di Sottil, soprattutto dopo l'ingresso di Gliozzi, Sudtirol che ha anche avuto la possibilitá di passare in vantaggio con Tronchin.

    1. Da Modena - Sudtirol é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!16:56

    2. 90'+5'

      FINISCE MODENA - SUDTIROL! 0-0 il finale!16:55

    3. 90'+4'

      Incredibile rovesciata per Gliozzi, palla che sbatte su Veseli e finisce tra le braccia di Adamonis. Il Modena chiede il penalty, ma si continua a giocare.16:54

    4. 90'+2'

      GLIOZZI! Cross di Gerli, El Kaouakibi di testa anticipa la punta che stava per insaccare di testa!16:52

    5. 90'+1'

      Quattro i minuti di recupero.16:51

    7. 90'

      ZAMPANO! Cross basso per l'esterno che calcia di prima intenzione, El Kaouakibi in scivolata respinge!16:51

    8. 89'

      Odogwu a terra trattiene il pallone, Zampano prova a prenderlo: deve intervenire il quarto uomo a calmare gli animi.16:48

    9. 87'

      Gran idea di Coulibaly, attento peró in chiusura Tonoli.16:47

    10. 86'

      Sostituzione MODENA: esce Simone Santoro, entra Fabio Gerli.16:45

    11. 84'

      Modena tutto nella metá campo del Sudtirol, Sottil pronto con un nuovo cambio.16:44

    13. 81'

      TONOLI! Finta e conclusione del difensore di esterno, palla di poco a lato!16:41

    14. 80'

      Modena che continua a spingere ma regge il fortino del Sudtirol.16:41

    15. 77'

      Sostituzione SUDTIROL: esce Salvatore Molina, entra Federico Davi.16:38

    16. 77'

      GLIOZZI! Conclusione potente al volo sul cross di Massolin, ancora superbo Adamonis.16:37

    17. 76'

      Sostituzione MODENA: esce Luca Zanimacchia, entra Gady Beyuku.16:36

    19. 76'

      MASIELLO SALVA SULLA LINEA! Cross di Zampano, colpo di testa di Gliozzi, il difensore allontana sulla linea. Fischiata poi la spinta della punta.16:35

    20. 75'

      SERSANTI! Cross di Di Mariano, il centrtocampista impatta bene a centro area ma manda a lato!16:35

    21. 73'

      El Kaouakibi con una gran chiusura su Di Mariano, che lo aveva puntato sulla sinistra.16:32

    22. 71'

      Assedio ora del Modena, Sudtirol che fatica a ripartire.16:31

    23. 68'

      Sostituzione SUDTIROL: esce Simone Davì, entra Hamza El Kaouakibi.16:28

    25. 68'

      Sostituzione SUDTIROL: esce Simone Tronchin, entra Karim Zedadka.16:28

    26. 68'

      SERSANTI! Conclusione del centrocampista goleador, attento ancora Adamonis!16:27

    27. 67'

      Spinge ora il Modena, assordante il Braglia.16:26

    28. 66'

      Gliozzi prova la conclusione, blocca Veseli.16:26

    29. 64'

      CHE OCCASIONE PER IL SUDTIROL! Altro tacco di Odogwu, Trochin dal dischetto manda di poco a lato!16:24

    31. 62'

      Sostituzione MODENA: esce Pedro Mendes, entra Ettore Gliozzi.16:22

    32. 62'

      Sostituzione MODENA: esce Niklas Pyyhtiä, entra Yanis Massolin.16:22

    33. 62'

      Sostituzione MODENA: esce Grégoire Defrel, entra Francesco Di Mariano.16:22

    34. 61'

      Pronti i cambi per Sottil, che vuole aumentare il peso offensivo della sua squadra.16:20

    35. 59'

      Casiraghi si fa vedere con una conclusione dalla distanza, facile per Chichizola.16:18

    37. 57'

      Simone Davi duro su Sersanti, punizione dalla destra per il Modena.16:17

    38. 56'

      Adamonis con l'ennesima uscita alta sicura, il portiere sta dando molta soliditá al suo reparto arretrato.16:16

    39. 54'

      Bellissima immagine della curva del Modena colorata di giallo e blu, per festeggiare i 50 anni del tifo.16:14

    40. 52'

      Tanto movimento per Defrel, che spesso cerca una delle due fasce per creare sovrannumero.16:12

    41. 50'

      Modena che sta controllando ora il possesso del pallone, nonostante il pressing piú alto del Sudtirol.16:11

    43. 48'

      Partito bene il Sudtirol, che non vuole essere schiacciato nella propria metá campo come nella seconda parte del secondo tempo.16:08

    44. 46'

      INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:05

    45. 46'

      Sostituzione SUDTIROL: esce Fabian Tait, entra Mamadou Coulibaly.16:05

    46. 46'

      Sostituzione SUDTIROL: esce Alessandro Mallamo, entra Daniele Casiraghi.16:05

    47. Numeri chiari, 13 le conclusioni dei locali, tre degli ospiti, 67% il possesso palla per la squadra di Sottil.15:50

    49. Modena che crea non trova l'occasione vincente, Castori e il suo Sudtirol reggono l'assalto dei locali.15:49

    50. 45'+2'

      FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MODENA - SUDTIROL! Risultato ancora fermo sullo 0-0.15:48

    51. 45'+1'

      Un minuto di recupero.15:47

    52. 45'

      Punizione Modena: Adamonis é attento e anticipa Pyythia.15:47

    53. 43'

      ANCORA MODENA! Ennesimo cross di Zampano, Pyythia sul primo palo trova la deviazione ma non la porta!15:45

    55. 41'

      Sudtirol che é riuscito a resistere a questi mionuti di pressing del Modena, gara che torna in equilibrio.15:43

    56. 38'

      OCCASIONE MODENA! Bellissimo schema dei canarini su corner, alla fine Tonoli, dopo il tacco di Pedro Mendes, vede il pallone rimesso in angolo.15:40

    57. 37'

      Nieling con un cross tagliao che quasi beffa Adamonis: il portiere in tuffo mette in angolo.15:39

    58. 35'

      Trochin dalla distanza, palla altissima sopra la traversa.15:37

    59. 33'

      Colpo di testa di Tait, facile la presa di Chichizola.15:36

    61. 31'

      CHE OCCASIONE PERSA DAL MODENA! Sugli sviluppi dell'angolo, Zampano arriva palla al piede in area ma sbaglia l'ultimo tocco per Pedro Mendes!15:33

    62. 30'

      Gran tacco di Odogwu per Tait, Sersanti chioude in angolo.15:32

    63. 29'

      SANTORO! Primo scossone della partita, conclusione del mediano che Adamonis blocca al petto.15:31

    64. 28'

      Odogwu con una trattenuta senza senso a centrocampo, la punta rischia il giallo.15:29

    65. 26'

      Gara con buon ritmo ma che sta regalando poche emozioni, ancora nessuna vera occasione da rete.15:28

    67. 25'

      Punizione Modena: Pyythia al centro, Sersanti di testa manda a lato.15:28

    68. 22'

      Pyythia da fuori, palla alta sopra la traversa.15:24

    69. 21'

      Zampano ancora sul fondo, il suo cross sul secondo palo non trova compagni. Si infuria Sottil che chiedeva ai suoi mediani l'inserimento.15:24

    70. 20'

      Cross di Zampano, colpo di testa di Pyythia che in torsione manda a lato.15:22

    71. 19'

      Punizione dalla sinistra di Pyythia, respinta facilmente da Davi.15:20

    73. 18'

      Molti i fischi ora di Zanotti, che non vuole perdere il controllo della partita.15:20

    74. 16'

      Zampano arriva sul fondo e crossa, pallone che era giá uscito prima del traversone dell'ex Venezia.15:18

    75. 14'

      Modena che sta guadagnando ora molti metri, ci prova Zanimacchia dalla distanza, blocca Adamonis.15:16

    76. 12'

      Cross di Mallamo, pallone ancora corto che la difesa locale allontana.15:14

    77. 11'

      Fallo tattico di Masiello, che era fuori posizione: solo richiamo per lui.15:13

    79. 9'

      Conclusioni di Zanimacchia e Pedro Mendes, entrambe respinte.15:13

    80. 8'

      Gran palla di Santoro per Zampano, attento in chiusura Masiello.15:10

    81. 6'

      Sudritol che sta affrontando a viso aperto un Modena sorpreso dall'atteggiamento dei rivali.15:08

    82. 4'

      Palla di Santoro per l'insermiento di Pyythia, attento Adamonis sulla spizzata del centrocampista canarino.15:07

    83. 3'

      Angolo per il Sudtirol: Mallamo con la palla corta, allontana Defrel.15:05

    85. 2'

      Prima scelte di Sottil: Zampano a sinistra, Zanimacchia a destra. Santoro in regia.15:03

    86. 1'

      INIZIA MODENA - SUDTIROL! Primo pallone per i locali.15:02

    87. Dirige il march Andrea Zanotti della sezione di Rimini.14:43

    88. Castori con Mallamo alle spalle di Odogwu, solo panchina per Casiraghi. Tronchin con Tait e Martini in mediana, l'esperto Masiello a guidare la difesa.14:42

    89. Sottil in attacco preferisce la coppia Defrel - Mendes a Di Mariano - Gliozzi, a centrocampo spazio per Pyythia, sulle fasce Zampano e Zanimacchia.14:41

    91. La formazione del SUDTIROL (3-5-1-1): Adamonis - Kofler, Masiello, Veseli - Molina, Tait, Tronchin, Martini, Davi - Mallamo - Odogwu.14:40

    92. Sono ufficiali le formazioni del match: MODENA (3-5-2): Chichizola - Tonoli, Adorni, Nieling - Zampano, Pyythia, Santoro, Sersanti, Zanimacchia - Defrel, Mendes.14:39

    93. Modena che con un successo potrebbe porarsi momentaneamente in vetta alla classifica, aspettando il risultato del Monza, Sudtirol che ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone caldissime della retrocessione.14:36

    94. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Modena - Sudtirol, valevole per la tredicesima giornata di questa Serie B.14:30

    96. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Alberto Braglia
      Città: Modena
      Capienza: 21151 spettatori14:30

      Alberto Braglia Fonte: Gettyimages

    Formazioni Modena - Sudtirol

    PREPARTITA

    Modena - Sudtirol è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.
    Arbitro di Modena - Sudtirol sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

    Andrea Zanotti

    Statistiche Stagionali

    Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:

    • Serie B: 6 partite
    • Coppa Italia: 2 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    16-08-2025 Coppa Italia Cremonese-Palermo 0-0
    31-08-2025 Serie B Carrarese-Calcio Padova 0-0
    19-09-2025 Serie B Frosinone-Südtirol 2-2
    23-09-2025 Coppa Italia Udinese-Palermo 2-1
    30-09-2025 Serie B Reggiana-Spezia 1-1
    25-10-2025 Serie B Südtirol-Cesena 0-1
    01-11-2025 Serie B Palermo-Pescara 5-0
    23-11-2025 Serie B Modena-Südtirol 0-0

    Attualmente Modena si trova 2° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta); invece il Sudtirol si trova 17° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte).
    Modena ha segnato 21 gol e ne ha subiti 8; il Sudtirol ha segnato 14 gol e ne ha subiti 17.

    In casa Modena ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 5 punti (0 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).
    Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Frosinone e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
    Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, Padova e Carrares ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
    Modena ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 0-0 mentre Il Sudtirol ha incontrato Carrarese pareggiando 1-1.

    Modena e Sudtirol si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 3 volte, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

    Modena-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Dopo aver perso tre delle prime quattro partite contro il Modena in Serie BKT (1N), il Südtirol è rimasto imbattuto nelle due più recenti in cadetteria: successo per 2-1 in casa il 17 agosto 2024 e 0-0 in trasferta lo scorso 29 dicembre.
    • Il Modena ha vinto quattro delle sei partite casalinghe (1N, 1P) disputate contro il Südtirol tra Serie B e Serie C, con l'unica sconfitta datata 22 novembre 2020: 2-1 in favore degli altoatesini (in Serie C in quel caso).
    • Il Modena ha vinto tutte le ultime cinque partite interne di campionato, segnando almeno due gol in ciascuno di questi successi (12 reti nel parziale, per una media di 2.4 a gara); gli emiliani potrebbero mettere in fila almeno sei vittorie casalinghe consecutive in Serie BKT per la prima volta dal torneo 1949/50 (15 in quel caso).
    • Il Südtirol è la squadra che ha pareggiato più gare esterne in questo campionato: cinque sulle sei disputate finora (1P), compresa l'ultima sul campo del Padova (1-1). In generale, gli altoatesini non vincono lontano dal Druso da sette match (6N, 1P) di Serie BKT, ovvero dal 2-1 strappato sul campo del Palermo lo scorso 1 maggio.
    • Si affrontano l'unica squadra che non ha ancora perso alcun punto da situazione di vantaggio in questo campionato (il Modena) e quella che invece ne ha lasciati per strada di più una volta sopra nel punteggio (il Südtirol con 11).
    • Ettore Gliozzi ha effettuato 37 conclusioni in questo campionato: record condiviso con John Yeboah; tra gli attaccanti che hanno tentato almeno lo stesso numero di tiri della punta centrale del Modena, solo in quattro vantano una percentuale realizzativa migliore della sua (19%) nei Big-5 tornei europei in corso e relative seconde divisioni: Mason Greenwood (21%), Kylian Mbappé (22%), Brandon Thomas-Asante (24%) ed Erling Haaland (31%).
    • Salvatore Molina conta 19 occasioni create - tutte su azione - in questo campionato senza ancora, però, avere trovato la via del gol (l'ultimo centro del giocatore degli altoatesini in Serie BKT risale allo scorso maggio contro il Cosenza); soltanto Antonio Palumbo (22) e Tommaso Augello (23), entrambi del Palermo, hanno mandato al tiro su azione più volte i compagni senza essere andati a bersaglio nel torneo in corso.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    ModenaSudtirol
    Partite giocate1212
    Numero di partite vinte72
    Numero di partite perse14
    Numero di partite pareggiate46
    Gol totali segnati2114
    Gol totali subiti817
    Media gol subiti per partita0.71.4
    Percentuale possesso palla53.134.6
    Numero totale di passaggi46653011
    Numero totale di passaggi riusciti37881904
    Tiri nello specchio della porta5546
    Percentuale di tiri in porta38.747.9
    Numero totale di cross304257
    Numero medio di cross riusciti7277
    Duelli per partita vinti676634
    Duelli per partita persi643682
    Corner subiti4151
    Corner guadagnati6557
    Numero di punizioni a favore173150
    Numero di punizioni concesse187202
    Tackle totali195148
    Percentuale di successo nei tackle52.361.5
    Fuorigiochi totali2420
    Numero totale di cartellini gialli2723
    Numero totale di cartellini rossi02

