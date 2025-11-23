Le scelte di Bianco: Alvarez al centro dell'attacco, Mota Carvalho e Colpani ai suoi lati. Pessina e Obiang in mediana, Birindelli e Azzi sulle fasce. Caprari e Petagna in panchina. 16:43

Le scelte di Mignani: in avanti Shpendi e Blesa, Ciervo e Frabotta sugli esterni. Castagnetti davanti alla difesa, Berti e Francesconi gli interni di metà campo. 16:44

PREPARTITA

Monza - Cesena è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 17:15 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Cesena sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Lecce-Juve Stabia 2-0 30-08-2025 Serie B Mantova-Pescara 2-1 21-09-2025 Serie B Carrarese-Avellino 3-4 24-09-2025 Coppa Italia Parma-Spezia 2-2 01-10-2025 Serie B Empoli-Monza 1-1 18-10-2025 Serie B Juve Stabia-Avellino 2-0 25-10-2025 Serie B Virtus Entella-Pescara 1-1 02-11-2025 Serie B Sampdoria-Mantova 0-1 23-11-2025 Serie B Monza-Cesena 1-0

Attualmente il Monza si trova 1° in classifica con 29 punti (frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cesena si trova 4° in classifica con 23 punti (frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Monza ha segnato 18 gol e ne ha subiti 7; il Cesena ha segnato 19 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Monza ha fatto 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Pescara e il Cesena ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Bari e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Cesena vincendo 1-0 mentre Il Cesena ha incontrato l'Avellino vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Dany Mota con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 5 gol.

Monza e Cesena si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 11 volte, il Cesena ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Monza-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Monza e Cesena si incrociano per la 33ª volta nella loro storia in Serie BKT: perfetto equilibrio nei 32 precedenti, con 11 successi per parte e 10 pareggi.

Monza e Cesena tornano ad affrontarsi in Serie BKT per la prima volta dalla stagione 1999/00, campionato in cui pareggiarono sia all'andata (3-3 in Emilia-Romagna) che al ritorno (1-1 in Lombardia): le due squadre potrebbero impattare per tre volte di fila in cadetteria per la prima volta nella storia.

Dopo aver vinto sette delle prime 12 partite casalinghe contro il Cesena in Serie BKT (3N, 2P), il Monza non è riuscito a trovare il successo nelle quattro più recenti (2N, 2P), restando a secco di gol in tre di queste occasioni.

Con la vittoria contro il Pescara nell'ultimo turno di campionato, il Monza si ritrova primo in solitaria in classifica per la prima volta in Serie BKT dalla 34ª giornata della stagione 1976/77, che chiuse poi al 5˚ posto finale. I brianzoli hanno conquistato il successo in tutte le ultime sei partite di campionato e solo il Paderborn (otto) vanta una serie aperta di vittorie più lunga tra le squadre dei maggiori cinque tornei europei e relative seconde divisioni.

Il Cesena è la squadra che ha raccolto più punti in trasferta in questo campionato: 15 - almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra avversaria - frutto di cinque vittorie (2P): già record per i bianconeri dopo sette incontri fuori casa in un singolo torneo cadetto; tuttavia, i romagnoli hanno perso l'ultima gara esterna contro il Bari e potrebbero subire due sconfitte di fila lontano da casa per la prima volta nella competizione dallo scorso dicembre (quattro in quel caso).

Il Monza ha registrato un baricentro medio di 53.2 metri in questo campionato; soltanto il Modena ne vanta uno più alto (55 metri) rispetto a quello della squadra brianzola nelle prime 12 partite della Serie BKT 2025/26.

Si affrontano la squadra che ha segnato più gol nella mezzora centrale di gara (il Cesena, con 13 reti all'attivo tra il 31' e il 60' di gioco) e quella che ne ha subiti di meno in questo parziale di gara nella Serie BKT 2025/26 (il Monza, con soltanto due gol al passivo).

Armando Izzo ha già segnato tre gol nelle nove partite di questo campionato; soltanto una volta il difensore del Monza ha realizzato più reti in un singola edizione tra Serie A e Serie BKT: nel 2018/19, col Torino (quattro marcature in quel caso, ma in 37 match), nel massimo torneo. Inoltre, tra i difensori che non sono ancora stati saltati neanche una volta in dribbling dagli avversari nel campionato in corso, soltanto Filippo Missori ha giocato più minuti (782') del terzino dei brianzoli (705').

Andrea Colpani è il giocatore del Monza che vanta il maggior numero di occasioni create (18) e di possessi recuperati (sei) nell'ultimo terzo di campo in questo torneo; inoltre, nella sfida contro il Cesena, l'esterno offensivo dei biancorossi - che dopo la rete contro il Pescara nell'ultimo turno di campionato potrebbe andare a segno per due match di fila solo per la seconda volta in carriera tra Serie A e Serie BKT (la prima nel torneo cadetto nel novembre 2021) - taglierà il traguardo delle 100 partite nella 'regular season' della seconda divisione italiana.

Cristian Shpendi ha preso parte a quattro gol (tre reti e un assist) nelle ultime quattro partite di campionato: soltanto una rete in meno rispetto a quelle in cui era stato coinvolto (cinque) in tutte le precedenti 26 gare disputate nel 2025 nel torneo cadetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: