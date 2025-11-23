Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Monza-Cesena: 1-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio U-Power Stadium di Monza
23 Novembre 2025 ore 17:15
Monza
1
Cesena
0
Partita finita
Arbitro: Giuseppe Mucera
  1. 37' 1-0 Pedro Obiang
0'
45'
90'
90'
96'

Il Monza piega 1-0 il Cesena e ottiene la settima vittoria di fila in campionato. Rete decisiva segnata da Obiang al 37' su assist di Mota Carvalho. Romagnoli pericolosi con un colpo di testa di Zaro e un tiro a giro di Berti. Al 71' gol annullato a Shpendi per un fuorigioco di Olivieri.

Nel prossimo turno di Serie B per il Monza impegno in trasferta sul campo della Juve Stabia, il Cesena affronterà in casa il Modena.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Monza-Cesena, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:18

  2. 90'+6'

    Fine partita! MONZA-CESENA 1-0 (37' Obiang).19:13

  3. 90'+5'

    Conclusione a giro di Berti, Thiam in tuffo non trattiene la sfera, Birindelli tocca in corner. 19:12

  4. 90'+4'

    Adamo mette al centro, Ravanelli spazza senza fronzoli. 19:10

  5. 90'+1'

    L'arbitro Mucera concede cinque minuti di recupero. 19:06

  7. 89'

    Tiro da fuori area di Bastoni respinto dal corpo di Berti; crampi per Birindelli.19:05

  8. 86'

    Pressione del Cesena, corner per la formazione ospite. 19:02

  9. 84'

    Sostituzione MONZA: entra Delli Carri esce Mota Carvalho.19:00

  10. 83'

    Sostituzione MONZA: entra Lucchesi esce Izzo.18:59

  11. 83'

    Sostituzione CESENA: entra Magni esce Ciofi.18:59

  13. 83'

    Sostituzione CESENA: entra Bertaccini esce Castagnetti.18:59

  14. 82'

    OCCASIONE CESENA! Cross di Ciervo, svetta Zaro, pallone di poco alto. 18:58

  15. 81'

    OCCASIONE CESENA! Shpendi impegna Thiam con un tiro da posizione defilata, il portiere copre bene il primo palo. 18:58

  16. 79'

    Possesso gestito dal Cesena, il Monza non concede varchi. 18:57

  17. 76'

    Ammonito COLOMBO per gioco scorretto su Adamo.18:52

  19. 75'

    Sostituzione CESENA: entra Adamo esce Frabotta.18:51

  20. 75'

    Sostituzione CESENA: entra Bastoni esce Francesconi.18:51

  21. 73'

    Azzi rientra sul destro, tiro smorzato, corner per il Monza. 18:50

  22. 71'

    GOL ANNULLATO! Shpendi segna su assist di Berti, ma la rete viene annullata per una posizione di fuorigioco a inizio azione di Olivieri.18:48

  23. 69'

    Sostituzione MONZA: entra Colombo esce Obiang.18:45

  25. 69'

    Sostituzione MONZA: entra Maric esce Alvarez.18:44

  26. 67'

    Shpendi scatta in posizione irregolare, interrotta l'azione del Cesena. 18:43

  27. 64'

    Mota Carvalho cade in area dopo un contatto con Zaro e protesta, l'arbitro non interviene.18:40

  28. 62'

    Berti calcia di sinistro dal limite, pallone alto oltre la traversa. 18:39

  29. 61'

    Sostituzione MONZA: entra Ciurria esce Colpani.18:37

  31. 61'

    Sostituzione CESENA: entra Olivieri esce Blesa.18:37

  32. 58'

    Berti in verticale per Shpendi, chiude Obiang in scivolata. 18:35

  33. 54'

    Tiro-cross di Berti, il pallone si spegne sul fondo ma non va molto lontano dalla porta. 18:30

  34. 51'

    Ciervo dalla bandierina, Thiam allontana con i pugni. 18:28

  35. 48'

    Cross da sinistra di Frabotta, Ravanelli anticipa Shpendi. 18:24

  37. 46'

    Inizio secondo tempo di MONZA-CESENA!18:22

  38. Il Monza conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 37', in gol Obiang su assist di Mota Carvalho.18:07

  39. 45'+1'

    Fine primo tempo: MONZA-CESENA 1-0! In gol Obiang. 18:05

  40. 45'

    L'arbitro Mucera concede un minuto di recupero. 18:04

  41. 43'

    Sinistro di Frabotta da posizione defilata, pallone lontano dalla porta. 18:01

  43. 41'

    Berti intercetta un passaggio con i piedi di Thiam, Carboni ci mette una pezza e chiude su Shpendi. 18:00

  44. 39'

    Ciofi conclude sugli sviluppi di un corner, tiro murato dalla difesa del Monza. 17:58

  45. 38'

    Reazione immediata del Cesena, Izzo in scivolata riesce a intercettare il cross di Frabotta. 17:57

  46. 37'

    Assist Dany Mota Carvalho18:09

  47. 37'

    GOL! MONZA-Cesena 1-0! Rete di Obiang. Cross rasoterra di Mota Carvalho, Obiang controlla la sfera e da dentro l'area piccola batte Klinsmann.

    Guarda la scheda del giocatore Pedro Obiang18:09

  49. 35'

    Cross di Birindelli, Alvarez scavalcato, libera la difesa del Cesena. 17:53

  50. 32'

    Shpendi converge e calcia verso la porta, comoda la presa bassa di Thiam. 17:51

  51. 30'

    Colpani ci prova dalla lunga distanza, tentativo fallito. 17:48

  52. 28'

    Possesso palla gestito dal Monza, i padroni di casa restano in attacco. 17:47

  53. 25'

    Monza pericoloso: Alvarez in area riceve da Obiang e calcia di destro, pallone fuori di poco. 17:43

  55. 24'

    Obiang carica il destro da fuori area, pallone alto di molto. 17:42

  56. 23'

    Lunga serie di passaggi del Monza, il Cesena attende nella propria metà campo. 17:42

  57. 20'

    Azione prolungata del Cesena: tiro di Ciofi murato, poi segnalata una posizione irregolare di Shpendi dopo un colpo di testa debole. 17:39

  58. 17'

    Izzo si sgancia in avanti, ma il traversone per Mota Carvalho è impreciso. 17:36

  59. 14'

    Richiamo verbale dell'arbitro a Castagnetti dopo un intervento in ritardo su Mota Carvalho. 17:32

  61. 12'

    Alvarez in area non riesce a dribblare Castagnetti, nulla di fatto il Monza. 17:31

  62. 9'

    Tentativo ambizioso in rovesciata di Mota Carvalho, l'attaccante non riesce a impattare la sfera. 17:28

  63. 8'

    Fraseggio del Monza, malinteso tra Colpani e Birindelli.17:27

  64. 5'

    Shpendi in area ha un po' di spazio, ma il suo cross è preda di Thiam. 17:24

  65. 2'

    Prima iniziativa del Monza: Mota Carvalho in area si gira e conclude, tiro respinto da Ciofi.17:21

  67. 1'

    Inizio primo tempo di MONZA-CESENA! Dirige la gara l'arbitro Mucera. 17:18

  68. Le scelte di Mignani: in avanti Shpendi e Blesa, Ciervo e Frabotta sugli esterni. Castagnetti davanti alla difesa, Berti e Francesconi gli interni di metà campo. 16:44

  69. Le scelte di Bianco: Alvarez al centro dell'attacco, Mota Carvalho e Colpani ai suoi lati. Pessina e Obiang in mediana, Birindelli e Azzi sulle fasce. Caprari e Petagna in panchina. 16:43

  70. Panchina CESENA: Siano, Amoran, Guidi, Celia, Adamo, Magni, Arrigoni, Bastoni, Bisoli, Bertaccini, Diao, Olivieri.16:39

  71. Panchina MONZA: Pizzignacco, Lucchesi, Delli Carri, Sardo, Zeroli, Colombo, Bakoune, Ciurria, Maric, Caprari, Petagna.16:41

  73. Formazione CESENA (3-5-2): Klinsmann - Ciofi, Zaro, Mangraviti - Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta - Shpendi, Blesa. 16:37

  74. Formazione MONZA (3-4-2-1): Thiam - Izzo, Ravanelli, Carboni - Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi - Colpani, Mota Carvalho - Alvarez.16:41

  75. Manca poco all'inizio di Monza-Cesena. Sfida al vertice, squadre divise in classifica da tre punti.16:35

  76. Benvenuti alla diretta della partita della 13^ giornata di Serie B, si affrontano Monza e Cesena.16:32

  78. Dove si gioca la partita:

    Stadio: U-Power Stadium
    Città: Monza
    Capienza: 18658 spettatori16:32

    U-Power Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Monza - Cesena

PREPARTITA

Monza - Cesena è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 17:15 allo stadio U-Power Stadium di Monza.
Arbitro di Monza - Cesena sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Giuseppe Mucera

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 7 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2025 Coppa Italia Lecce-Juve Stabia 2-0
30-08-2025 Serie B Mantova-Pescara 2-1
21-09-2025 Serie B Carrarese-Avellino 3-4
24-09-2025 Coppa Italia Parma-Spezia 2-2
01-10-2025 Serie B Empoli-Monza 1-1
18-10-2025 Serie B Juve Stabia-Avellino 2-0
25-10-2025 Serie B Virtus Entella-Pescara 1-1
02-11-2025 Serie B Sampdoria-Mantova 0-1
23-11-2025 Serie B Monza-Cesena 1-0

Attualmente il Monza si trova 1° in classifica con 29 punti (frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Cesena si trova 4° in classifica con 23 punti (frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
Il Monza ha segnato 18 gol e ne ha subiti 7; il Cesena ha segnato 19 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Monza ha fatto 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Pescara e il Cesena ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Bari e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Cesena vincendo 1-0 mentre Il Cesena ha incontrato l'Avellino vincendo 3-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Dany Mota con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 5 gol.

Monza e Cesena si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 11 volte, il Cesena ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Monza-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Monza e Cesena si incrociano per la 33ª volta nella loro storia in Serie BKT: perfetto equilibrio nei 32 precedenti, con 11 successi per parte e 10 pareggi.
  • Monza e Cesena tornano ad affrontarsi in Serie BKT per la prima volta dalla stagione 1999/00, campionato in cui pareggiarono sia all'andata (3-3 in Emilia-Romagna) che al ritorno (1-1 in Lombardia): le due squadre potrebbero impattare per tre volte di fila in cadetteria per la prima volta nella storia.
  • Dopo aver vinto sette delle prime 12 partite casalinghe contro il Cesena in Serie BKT (3N, 2P), il Monza non è riuscito a trovare il successo nelle quattro più recenti (2N, 2P), restando a secco di gol in tre di queste occasioni.
  • Con la vittoria contro il Pescara nell'ultimo turno di campionato, il Monza si ritrova primo in solitaria in classifica per la prima volta in Serie BKT dalla 34ª giornata della stagione 1976/77, che chiuse poi al 5˚ posto finale. I brianzoli hanno conquistato il successo in tutte le ultime sei partite di campionato e solo il Paderborn (otto) vanta una serie aperta di vittorie più lunga tra le squadre dei maggiori cinque tornei europei e relative seconde divisioni.
  • Il Cesena è la squadra che ha raccolto più punti in trasferta in questo campionato: 15 - almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra avversaria - frutto di cinque vittorie (2P): già record per i bianconeri dopo sette incontri fuori casa in un singolo torneo cadetto; tuttavia, i romagnoli hanno perso l'ultima gara esterna contro il Bari e potrebbero subire due sconfitte di fila lontano da casa per la prima volta nella competizione dallo scorso dicembre (quattro in quel caso).
  • Il Monza ha registrato un baricentro medio di 53.2 metri in questo campionato; soltanto il Modena ne vanta uno più alto (55 metri) rispetto a quello della squadra brianzola nelle prime 12 partite della Serie BKT 2025/26.
  • Si affrontano la squadra che ha segnato più gol nella mezzora centrale di gara (il Cesena, con 13 reti all'attivo tra il 31' e il 60' di gioco) e quella che ne ha subiti di meno in questo parziale di gara nella Serie BKT 2025/26 (il Monza, con soltanto due gol al passivo).
  • Armando Izzo ha già segnato tre gol nelle nove partite di questo campionato; soltanto una volta il difensore del Monza ha realizzato più reti in un singola edizione tra Serie A e Serie BKT: nel 2018/19, col Torino (quattro marcature in quel caso, ma in 37 match), nel massimo torneo. Inoltre, tra i difensori che non sono ancora stati saltati neanche una volta in dribbling dagli avversari nel campionato in corso, soltanto Filippo Missori ha giocato più minuti (782') del terzino dei brianzoli (705').
  • Andrea Colpani è il giocatore del Monza che vanta il maggior numero di occasioni create (18) e di possessi recuperati (sei) nell'ultimo terzo di campo in questo torneo; inoltre, nella sfida contro il Cesena, l'esterno offensivo dei biancorossi - che dopo la rete contro il Pescara nell'ultimo turno di campionato potrebbe andare a segno per due match di fila solo per la seconda volta in carriera tra Serie A e Serie BKT (la prima nel torneo cadetto nel novembre 2021) - taglierà il traguardo delle 100 partite nella 'regular season' della seconda divisione italiana.
  • Cristian Shpendi ha preso parte a quattro gol (tre reti e un assist) nelle ultime quattro partite di campionato: soltanto una rete in meno rispetto a quelle in cui era stato coinvolto (cinque) in tutte le precedenti 26 gare disputate nel 2025 nel torneo cadetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MonzaCesena
Partite giocate1212
Numero di partite vinte87
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati1719
Gol totali subiti713
Media gol subiti per partita0.61.1
Percentuale possesso palla54.547.8
Numero totale di passaggi55294978
Numero totale di passaggi riusciti46514036
Tiri nello specchio della porta5041
Percentuale di tiri in porta41.741.0
Numero totale di cross243213
Numero medio di cross riusciti6447
Duelli per partita vinti600578
Duelli per partita persi623612
Corner subiti3343
Corner guadagnati6649
Numero di punizioni a favore154153
Numero di punizioni concesse199183
Tackle totali172168
Percentuale di successo nei tackle59.957.7
Fuorigiochi totali1920
Numero totale di cartellini gialli2424
Numero totale di cartellini rossi21

Monza - Cesena Live

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Classifica SERIE B

  1. Monza29
  2. Modena26
  3. Frosinone25
  4. Cesena23
  5. Venezia22
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Ettore Gliozzi7
  2. Mattia Bortolussi6
  3. Andrea Tiritiello6
  4. Alphadjo Cissè5
  5. Farès Ghedjemis5
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio