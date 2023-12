Da Catanzaro - Brescia é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:01

Catanzaro che scivola in sesta posizione, Brescia che si avvicina ai play off con il Modena a soli due punti.17:01

A decidere la rete del neo entrato Bianchi, abile nello sfruttare un errore di Fulignati nello stoppare un forte retropassaggio di Scognamillo.16:59

Una partita che ha visto dominare il Catanzaro nel primo tempo, con i locali che trovano due reti ed il Brescia ad annaspare; seconda frazione con la grande rimonta delle Rondinelle che trovano tre reti e la vittoria.16:58

90'+8' FINISCE CATANZARO - BRESCIA! 2-3 il finale, incredibile rimonta delle Rondinelle che erano finite sotto di due reti.16:57

90'+7' AMMONITO Dimitri Bisoli. Il centrocampista ferma un possibile contropiede del Catanzaro con una trattenuta a centrocampo. 16:56

90'+6' Altro rischio per Fulignati, questa volta non ne approfitta il Brescia.16:55

90'+5' Sostituzione BRESCIA: esce Lorenzo Maria Dickmann, entra Andrea Papetti.16:53

90'+4' Assalto finale per il Catanzaro che cerca il gol per trovare un pareggio che sembrava il minimo sindacale dopo un'ora di gioco.16:53

90'+2' AMMONITO Giacomo Olzer. Intervento duro su D'Andrea. .16:51

90'+2' Incredibile rimonta del Brescia, che ha riaperto una partita che all'intervallo sembrava totalmente chiusa. Che errore della retroguardia del Catanzaro.16:51

90'+1' GOL! Catanzaro - BRESCIA 2-3! Rete di Flavio Junior Bianchi. Fulignati controlla male un retropassaggio di Scognamillo, si avventa la punta che insacca in solitaria!



90' Sei i minuti di recupero.16:49

89' MONCINI! Stop e conclusione dal limite, Fulignati non si fida e mette in angolo.16:48

88' Locali che ora ci provano, Brescia che si sta rifugiando nella propria area.16:47

87' Possesso palla che non lascia molto da dire, 70% Catanzaro, 30% Brescia.16:47

85' Sostituzione CATANZARO: esce Luca Verna, entra Simone Pontisso.16:44

85' Sostituzione BRESCIA: esce Gennaro Borrelli, entra Flavio Junior Bianchi.16:44

83' Brescia che pressa con le ultime forze, squadre abbastanza stanche in questo finale.16:43

81' Sostituzione BRESCIA: esce Birkir Bjarnason, entra Giacomo Olzer.16:40

80' Ultimi dieci minuti piú recupero, partita che ora sta diventando piú fisica e dura, con Piccinini sempre piú coinvolto.16:39

78' VANDEPUTTE! Punizione dal limite per il Catanzaro, il fantasista cerca il primo palo, Andrenacci mette in angolo.16:37

76' Sostituzione CATANZARO: esce Tommaso Biasci, entra Luca D'Andrea.16:35

75' OCCASIONE BRESCIA! Punizione di Bjarnason, Cistana da due passi non riesce nella deviazione vincente!16:33

73' Scognamillo colpisce inavvertitamente Borelli con una dura gomitata, si ferma il gioco.16:32

72' AMMONITO Matteo Stoppa. Bell'anticipo di Dickmann a centrocampo, il centrocampista costretto al fallo.16:31

70' Partita ora decisamente piú equilibrata, dopo un primo tempo a favore del Catanzaro e una prima parte di secondo tempo a favore del Brescia.16:30

68' Reazione ora veemente del Catanzaro, locali alla ricerca del nuovo gol del vantaggio.16:27

66' Vandeputte entra palla al piede in area ma non conclude, cercando un difficile assist: palla che termina in angolo.16:25

65' Vivarini prova a scuotere i suoi dopo l'avvio difficile di secondo tempo, triplo cambio per il Catanzaro.16:25

64' Sostituzione CATANZARO: esce Giuseppe Ambrosino, entra Matteo Stoppa.16:23

64' Sostituzione CATANZARO: esce Panos Katseris, entra Mario Šitum.16:23

63' Sostituzione CATANZARO: esce Dimitris Sounas, entra Enrico Brignola.16:22

63' SOUNAS! Il greco trova al limite dell'area un pallone invitante, conclusione potente ma alta.16:22

62' Pallonata alla testa per Biasci, a terra il fantasista che si rialza prontamente.16:20

61' Pazzesca reazione del Brescia che, in un quarto d'ora, ritrova il pareggio con due splendide reti.16:20

60' Check del VAR per convalidare o meno la rete di Bisoli: si attende al Ceravolo, alla fine Piccinini indica il centro del campo. 16:19

58' GOL! Catanzaro - BRESCIA 2-2! Rete di Dimitri Bisoli. Pazzesca conclusione dalla distanza del capitano delle Rondinelle, il centrocampista calcia di prima intenzione mandando sul secondo palo dove Fulignati non arriva.



56' DOPPIA OCCASIONE PER IL CATANZARO! Prima Andrenacci respinge un diagonale di Ambrosino, poi il portiere allontana la conclusione di Katseris.16:14

55' Paghera duro su Ghion: l'ex Lanciano ha sicuramente messo fisicità a centrocampo.16:13

54' Proteste di Moncini per un contatto in area con Scognamillo, Piccinini dice che si puó continuare.16:12

53' Andrenacci con una difficile presa nell'area piccola, dopo essersi scontrato con Krajnc.16:11

51' Punizione per il Catanzaro: Vandeputte al centro, sulla respinta Katseris colpisce in pieno Adorni.16:10

50' AMMONITO Lorenzo Dickmann: Ostruzione dell'esterno su Vandeputte, giallo per lui. 16:09

49' Che inizio di secondo tempo per la squadra di Maran, che riapre subito la partita.16:09

47' GOL! Catanzaro - BRESCIA 2-1! Rete di Birkir Bjarnason. Cross di Dickmann, colpo di testa vincente del fantasista, Piccinini prima annulla per fuorigioco, poi, dopo il collegamento con il VAR, convalida!



47' ANNULLATO IL GOL A BJARNSON! Colpo di testa vincente del fantasista, Piccinini annulla per fuorigioco.16:08

47' SUBITO IL BRESCIA! Bjarnason al volo dalla distanza, Fulignati con un colpo di reni mette in angolo!16:05

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:04

46' Sostituzione BRESCIA: esce Massimiliano Mangraviti, entra Fabrizio Paghera.16:04

46' Sostituzione BRESCIA: esce Nicolas Galazzi, entra Gabriele Moncini.16:04

Poco, pochissimo Brescia: solo una vera occasione, con Borelli, in un primo tempo dominato dai locali.15:49

Catanzaro che chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0, le due reti in meno di tre minuti tra il 10 e il 13': prima Ambrosino insacca di testa un ottimo cross di Vandeputte, poi lo stesso esterno conclude un bel contropiede con un preciso diagonale dal limite.15:48

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI CATANZARO - BRESCIA! 2-0 il parziale, in rete Ambrosino e Vandeputte.15:47

45' Un minuto di recupero.15:46

43' Catanzaro che ora mette in ghiaccio questo primo tempo con il possesso palla, cercando di tamponare l'ottimo momento del Brescia.15:45

41' BORELLI! Bjarnason trova la verticale per la punta, conclusione di prima intenzione respinta da Fulignati!15:42

40' Sta crescendo in questo finale il Brescia, aiutato anche da un Catanzaro che sembra aver decisamente tolto il piede dall'acceleratore.15:41

39' Borelli prova ad entrare palla al piede in area, puntuale la chiusura di Scognamiglio.15:40

36' Bjarnason tutto solo contro Fulignati calcia contro il portiere in uscita, azione comunque ferma per un contatto falloso precedente tra il trequartista e Scognamiglio.15:38

35' Catanzaro che buca facilmente la prima linea di pressing del Brescia, trovando poi praterie sulla trequarti. Evidente il disappunto di Maran.15:36

33' Altro contropiede del Catanzaro, tocco per Ambrosino che non lascia a Katseris ma calcia di prima intenzione, respinge Cistana.15:36

31' Anticipo di Dickmann sul primo palo, con Ambrosino giá pronto alla deviazione vincente: solo angolo per il Catanzaro.15:32

30' Angolo per il Brescia: palla al centro di Galazzi, allontana Brighenti.15:31

29' Fallo di Brighenti su Borelli, Brescia che puó guadagnare metri dopo almeno tre minuti di assolo del Catanzaro.15:30

26' OCCASIONE CATANZARO! Un indemoniato Vandeputte scappa sulla fascia, cross al centro per Ambrosino troppo potente con la punta che non riesce nella deviazione sul secondo palo.15:27

24' Fase ora di stanca della partita, il Catanzaro senza fretta di accelerare controlla il pallone, Brescia che non riesce nel pressing.15:25

22' Arbitraggio all'inglese di Piccinini, con il fischietto che lascia scorrere il gioco senza troppe interruzioni.15:22

20' Brescia che comincia ad alzare il pressing, dopo i continui inviti di Maran: Fulignati costretto a calciare in out.15:22

18' Tanto spazio sulla trequarti per il Catanzaro, Sounas scambia con Ambrosino, il greco perde peró l'attimo per il tiro da fuori, venendo chiuso da Adorni.15:20

17' Nonostante le due reti subite, il Brescia non cambia atteggiamento, aspettando il Catanzaro e semplicemente abbozzando il pressing.15:18

15' Tremendo uno due del Catanzaro che, in poco piú di due minuti, trova due reti e mette in discesa la partita. Brescia ancora non pervenuto in campo.15:16

13' GOL! CATANZARO - Brescia 2-0! Rete di Jari Vandeputte. Contropiede dei locali con Biasci che tocca un ottimo pallone in area per il rimorchio dell'esterno: facile per l'ex Vicenza realizzare con un preciso diagonale.



12' Catanzaro che sblocca la partita dopo appena 10 minuti, capitalizzando un ottimo inizio di partita.15:12

10' GOL! CATANZARO - Brescia 1-0! Rete di Giuseppe Ambrosino. Vandeputte rientra e mette un perfetto cross dalla trequarti che taglia tutta l'area fino a trovare la testa della sua punta: deviazione vincente imprendibile per Andrenacci.



10' Brescia in difficoltá in fase di costruzione, palla lanciata lunga dove Jallow non puó arrivare.15:10

8' Ambrosino cerca la difficile imbucata per Katseris, pallone che si perde sul fondo.15:09

7' È il Catanzaro a fare la partita, Bresci anche aspetta gli avversari senza alzare troppo il pressing.15:08

5' Gran numero di Vandeputte, il suo tocco di prima non trova peró il taglio di Biasci.15:06

3' Locali con un 3-4-2-1, Sounas e Biasci alle spalle di Ambrosino, Vandeputte da esterno di sinistra.15:04

2' Catanzaro in completo blu, Brescia in bianco con la classica "vu" azzurra sul petto.15:04

1' INIZIA CATANZARO - BRESCIA!15:02

Dirige il match l'arbitro Marco Piccinini.14:58

Maran con Borelli da prima punta, Galazzi e Bjarnason a sostegno, Jallow e Dickmann da esterni di centrocampo. Difesa a tre, che potrebbe essere a quattro con l'ex Novara che si abbassa a terzino.15:03

Vivarini schiera il suo 4-4-2 con Sounas e Vandeputte esterni, in attacco Biasci con Ambrosino. Krajnc dovrebbe iniziare da terzino sinistro.15:03

La formazione del BRESCIA: (3-4-2-1), Andrenacci - Cistana, Adorni, Mangraviti - Dickmann, Bertagnoli, Bisoli, Jallow - Bjarnason, Galazzi - Borrelli.15:24

Sono ufficiali le formazioni: CATANZARO (4-4-2), Fulignati - Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc - Sounas, Ghion, Vernai, Vandeputte - Biasci, Ambrosino.15:03

Sono 40 i confronti tra Brescia e Catanzaro nella storia dei due club. Il bilancio complessivo parla di 12 vittorie delle rondinelle, 18 pareggi e 10 successi dei calabresi. Di questi confronti solamente 2 sono stati giocati in Serie A: era la stagione 80/81 ed entrambe le partite terminarono con il punteggio di parità (0-0 all’andata e 1-1 al ritorno).08:56

Il Catanzaro, sorpresa di questo campionato, inizia questa giornata al quarto punto e a quota 30 punti, otto in piú del Brescia che, con una vittoria, tornerebbe in zona play off.08:55

Aspettando il Natale, scende in campo la Serie B in questo sabato di grande calcio: al Ceravolo il Catanzaro ospita il Brescia, in una sfida tra due squadre gemellate ma che si scontreranno per tre punti importanti.08:54