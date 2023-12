Per la diretta di Cittadella-Spezia è tutto, buon proseguimento di giornata. 16:05

In classifica, i veneti salgono a quota 32, consolidando la posizione playoff mentre i liguri restano in fondo alla graduatoria con 16 punti. A Santo Stefano in campo con Ascoli-Cittadella e Spezia-Modena. 16:04

Il Cittadella conquista la vittoria in maniera larga grazie ai cambi di Gorini e a un quarto d'ora finale pirotecnico. Granata avanti con Carriero, poi pari dello Spezia firmato Moro. A quel punto entrano Pittarello e Maistrello, doppietta per il primo e 4 a 1 del secondo. 16:00

90'+7' E' FINITA! CITTADELLA-SPEZIA 4-1! Reti di Carriero, Moro, Pittarello (2) e Maistrello. 15:57

90'+6' Destro di Kouda da fuori area, tiro fuori misura. 15:56

90'+5' PITTARELLO SCATENATO! Destro potentissimo che esce di poco sull'esterno della rete. 15:55

90'+3' Corner per il Cittadella. 15:53

90'+2' TRAVERSA DELLO SPEZIA! Giocata di Krollis che va al tiro, leggera deviazione avversaria e palla sul legno! 15:52

90'+1' QUARTO CAMBIO NELLO SPEZIA: entra Gelashvili, esce Bandinelli. 15:51

90' Sei minuti di recupero. 15:51

90' Tessiore pesca Maistrello, destro potente respinto da Cassata in diagonale. 15:50

88' Conclusione di Giraudo direttamente in curva. 15:48

86' PILLOLA STATISTICA. terzo centro in campionato per il numero 32 granata. 15:48

86' GOL! CITTADELLA-Spezia 4-1! Rete di Maistrello. Poker dei padroni di casa: Zoet esce dalla porta per anticipare Maistrello, Pittarello alimenta l'azione, la sfera arriva a Maistrello che insacca di sinistro.



Guarda la scheda del giocatore Tommy Maistrello15:48

83' Gioco fermo, controllo del Var per un possibile tocco di mano in area del Cittadella: tutto regolare. 15:44

81' GOL! CITTADELLA-Spezia 3-1! Doppietta di Pittarello. Tris dei padroni di casa: corner, sponda aerea di Maistrello e colpo di testa vincente sotto misura di Pittarello.



Guarda la scheda del giocatore Filippo Pittarello15:43

80' TERZO CAMBIO NELLO SPEZIA: entra Krollis, esce Moro. 15:40

79' AMMONITO PIETRA: fallo su Pittarello. 15:39

77' ESPULSO D'ANGELO: l'allenatore dello Spezia viene allontanato da Ghersini per proteste eccessive. 15:38

75' AMMONITO HRISTOV: proteste sul gol. 15:45

75' PILLOLA STATISTICA: terzo centro stagionale per il numero 11 granata. 15:44

75' GOL! CITTADELLA-Spezia 2-1! Rete di Pittarello. Padroni di casa nuovamente in vantaggio: cross di Vita e colpo di testa vincente di Pittarello.



Guarda la scheda del giocatore Filippo Pittarello15:44

74' Sugli sviluppi, la sfera arriva a Kornvig che però calcia sul fondo da posizione favorevole. 15:34

73' Traversone di Carissoni allontanato in fallo laterale. 15:33

70' SECONDO CAMBIO NELLO SPEZIA: entra Verde, esce Antonucci. 15:30

69' QUINTO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Kornvig, esce Carriero. 15:29

69' QUARTO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Pittarello, esce Pandolfi. 15:29

68' TERZO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Tessiore, esce Cassano. 15:29

66' Lo Spezia prova a sfruttare il momento favorevole, il Cittadella sembra aver accusato il pareggio. 15:26

64' Calcio d'angolo per i padroni di casa. 15:24

62' Marcatura confermato dopo un controllo del Var. 15:24

61' PILLOLA STATISTICA: terzo gol stagionale in campionato per il numero 24 bianconero. 15:23

61' GOL! Cittadella-SPEZIA 1-1! Rete di Moro. Pareggio degli ospiti: cross di Kouda, Pavan allontana, arriva Moro che col destro batte Kastrati.



Guarda la scheda del giocatore Luca Moro15:23

59' AMMONITO NIKOLAOU: fallo su Maistrello. 15:20

59' SECONDO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Maistrello, esce Mastrantonio. 15:19

57' Sugli sviluppi, sponda aerea che mette Kouda nella possibilità di colpire: destro alto sopra la traversa. 15:17

56' Corner per lo Spezia. 15:16

54' CASSANO! Destro a giro, centrale per la presa dell'estremo difensore ospite. 15:15

54' Pandolfi punta la difesa dello Spezia e calcia: sinistro respinto da Hristov. 15:14

52' Colpo di testa di Carissoni, Zoet blocca sulla linea di porta. 15:13

51' AMMONITO ELIA: fallo su Vita. 15:13

49' Ci prova il neoentrato Kouda con una conclusione larga sul fondo. 15:09

48' TIRO DI MORO! Cross di Cassata, destro al volo di Moro e smanacciata di Kastrati. 15:08

46' PRIMO CAMBIO NELLO SPEZIA: entra Kouda, esce Bertola. 15:06

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CITTADELLA-SPEZIA! Si riparte dal risultato di 1-0. 15:05

Squadre negli spogliatoi: Gorini e D'Angelo studiano le mosse in vista della ripresa. 14:53

Il Cittadella conduce all'intervallo grazie al gol di Carriero su assist di Pandolfi. Quest'ultimo ha anche colpito una traversa con un colpo di testa. Pericoloso anche Mastrantonio. Per lo Spezia da registrare un'occasione di F. Esposito. 14:52

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! CITTADELLA-SPEZIA 1-0! Rete di Carriero al 15'. 14:50

45'+3' Punizione per gli ospiti, colpo di testa di Nikolaou sul fondo. 14:49

45'+1' Si gioca il primo dei due minuti di recupero. 14:46

45' CITTADELLA A UN PASSO DAL 2 A 0! Sugli sviluppi, Mastrantonio controlla, si gira e calcia da due passi ma manda alto sopra la traversa. 14:46

44' Carissoni scambia con Vita e entra in area, Hristov gli sbarra la strada in calcio d'angolo. 14:45

42' AMMONITO GIRAUDO: fallo su F. Esposito. 14:43

42' Mischia in area, la sfera arriva a Mastrantonio che calcia di sinistro: muro dello Spezia. 14:43

41' Cross di Giraudo, Bertola chiude e concede un tiro dalla bandierina. 14:42

39' PRIMO CAMBIO NEL CITTADELLA: entra Angeli, esce Negro. 14:41

38' NEGRO KO! Infortunio per il difensore granata, Gorini costretto alla prima sostituzione. 14:40

37' Traversone di Elia dalla corsia mancina respinto in gioco aereo da Negro. 14:38

35' Pavan anticipa F. Esposito e subisce anche una carica irregolare. 14:36

33' Elia a terra dopo un contatto, fischio falloso di Ghersini. 14:35

31' Botta di Moro dal limite, la sfera si infrange sul muro difensivo della formazione di casa. 14:33

30' Tocco al volo di Carriero, Zoet anticipa Pandolfi pronto a colpire in maniera vincente. 14:31

28' TRAVERSA DEL CITTADELLA! Cross di Giraudo, colpo di testa di Pandolfi che si stampa sul legno a Zoet battuto! 14:30

26' KASTRATI SBAGLIA ANCORA! Rinvio sulla testa di F. Esposito che non riesce a indirizzare a rete. 14:28

25' Conclusione di Vita dalla media distanza, tiro scarico a fondo campo. 14:26

24' Nikolaou spazza in fallo laterale senza fronzoli, granata in attacco. 14:25

23' Kastrati sbaglia il rinvio ma F. Esposito e Moro non ne approfittano. 14:24

21' CASSANO! Cittadella ancora pericoloso, Cassano si incunea in area e calcia da posizione ravvicinata, Hristov salva in corner. 14:23

19' REAZIONE DELLO SPEZIA! Moro chiude il triangolo con F. Esposito, sinistro che chiama Kastrati alla parata in due tempi. 14:20

17' Ospiti chiamati a recuperare il risultato dopo due vittorie consecutive. 14:21

15' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale per il numero 20 granata. 14:18

15' GOL! CITTADELLA-Spezia 1-0! Rete di Carriero. Padroni di casa in vantaggio: sponda aerea di Pandolfi, Carriero entra in area e batte Zoet di esterno destro.



Guarda la scheda del giocatore Giuseppe Carriero14:18

14' Calcio d'angolo per lo Spezia. 14:15

13' Moro va a terra in area dopo un contatto con Negro ma per il direttore di gara è tutto regolare. 14:14

12' Fraseggio dalle retrovie dello schieramento ligure. 14:13

10' AMMONITO CARISSONI: fallo su Elia. 14:11

8' Assist di Giraudo dalla sinistra, girata di prima intenzione di Pandolfi fuori di poco. 14:09

7' Spunto di Cassano che salta Hristov e crossa basso in area, Zoet si distende e blocca la palla. 14:08

6' Pressing degli ospiti nella metà campo avversaria, recupero della sfera. 14:07

5' I padroni di casa cercano ancora Pandolfi, nella morsa della difesa a tre adottata da D'Angelo. 14:06

4' Filtrante di Vita a Pandolfi, destro di prima intenzione murato da Hristov. 14:04

2' Lancio per Moro, anticipato in fallo laterale. 14:03

1' INIZIA CITTADELLA-SPEZIA! Primo pallone giocato da Antonucci. 14:01

Squadre in campo agli ordini di Ghersini: padroni di casa in casacca granata, ospiti in completo bianco. 13:58

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 13:49

Gorini schiera Pandolfi unica punta con Cassano e Mastrantonio a sostegno sulla trequarti; mediana composta da Vita, Branca e Carriero, out Salvi per squalifica. D'Angelo, senza gli squalificati S. Esposito e Zurkowski, si affida a F. Esposito come terminale offensivo con Moro di fianco e Antonucci alle spalle; Verde in panchina, Pietra a centrocampo. 14:00

FORMAZIONE SPEZIA (3-4-1-2): Zoet - Hristov, Nikolaou, Bertola - Elia, Pietra, Bandinelli, Cassata - Antonucci - Moro, F. Esposito. A disposizione: Mascardi, Zovko, Cipot, Krollis, Corradini, Muhl, Cugnata, Gelashvili, Candelari, Lachowicz, Kouda, Verde. 14:00

FORMAZIONE CITTADELLA (4-3-1-2): Kastati - Carissoni, Pavan, Negro, Giraudo - Vita, Branca, Carriero - Cassano, Mastrantonio - Pandolfi. A disposizione: Maniero, Angeli, Magrassi, Pittarello, Frare, Kornvig, Tessiore, Saggionetto, Danzi, Rizza, Maistrello, Cecchetto. 13:59

Nell'ultima giornata, pari dei veneti a Modena mentre i liguri hanno centrato la vittoria contro il Bari. 15:17

Dirige l'incontro il signor Davide Ghersini di Genova, coadiuvato dagli assistenti Massara e Galimberti, con Ursini quarto ufficiale. Al Var Gianpiero Miele, Avar Alessandro Prontera. 15:16

Il match del ''Tombolato'' mette di fronte i padroni di casa, che occupano la zona playoff con 29 punti, agli ospiti, che si trovano in zona retrocessione a quota 16 punti. 15:15

Benvenuti alla diretta di Cittadella-Spezia, gara valida per il 18° turno del campionato di Serie B. 15:11