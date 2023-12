Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:05

Nel prossimo turno il Como andrà in scena sul campo del Cosenza, mentre il Palermo ospiterà sul proprio terreno di gioco la Cremonese.16:05

Il Palermo non riesce a bissare il successo ottenuto contro il Pisa e resta settimo in classifica.16:05

Evita al fotofinish la seconda sconfitta di fila il Como, che conserva il quarto posto in classifica a pari merito con Cremonese e Cittadella.16:04

Termina con uno spettacolare 3-3 il match del Sinigaglia. Gli ospiti interpretano meglio il primo tempo, chiudendolo meritatamente in vantaggio grazie ad una rete di Di Francrsco. A inizio ripresa i padroni di casa ribaltano il risultato nel giro di un quarto d'ora con un uno-due firmato Cutrone- Gabrielloni. I siciliani reagiscono e a loro volta ribaltano il risultato con i gol di testa di Segre e Graves. In pieno recupero, con l'aiuto del Var, Pairetto concede ai padroni di casa un calcio di rigore, che è successivamente realizzato da Verdi. Il lungo recupero è caratterizzato da numerose mischie furibonde in entrambe le aree di rigore.16:03