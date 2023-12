Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:04

Con l'odierno trionfo il Parma consolida la prima posizione, resta invece invariata la situazione dellla Ternana. Uomini di Pecchia e Breda che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Brescia, e tra le mura domestiche contro il Pisa.16:04

Cala il sipario allo Stadio Tardini di Parma! Dionisi manda i titoli di coda di un match inizialmente equilibrato, conclusosi poi con una vittoria casalinga. Nella prima frazione, le due formazioni assumono un atteggiamento totalmente a viso aperto, giocando numerosi palloni e coinvolgendo spesso i rispettivi reparti offensivi; apre le danze Raimondo al minuto 8', che sfrutta il rasoterra di Corrado per compiere un tap-in secco e battere Chichizola. Il vantaggio ospite ha breve durata, proprio al minuto 10' è Man, su assist prodigioso di Bernabé, a siglare la rete del pari. Dopo i 15' di break negli spogliatoi, la ripresa offre un'egemonia parmense, dalla quale scaturiscono le ulteriori due reti dei Ducali: dapprima, al minuto 52' Man serve un delizioso assist per Cyprien che dopo 7' di gioco sigla la rete del vantaggio crociato, poi segue la rete di Bernabé al 55' su assist di un ispirato Dennis Man. Dal momento del 3-1, la Ternana assume il controllo del possesso, senza tuttavia riuscire a trovare la via giusta per accorciare le distanze. Termina dopo 5' la gara del Tardini, vittoria per 3-1 a favore del Parma.16:03

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI DIONISI! Parma-Ternana termina 3-1.15:57

90'+3' SI IMMOLA OSORIO! Il centrale alla corte di Pecchia si tuffa con il busto sulla conclusione forte di Pyyhtia che sarebbe terminata in porta. Risultato che resta invariato e corner per i ternani.15:54

90'+2' Favasuli serve il traversone profondo al centro dell'area casalinga, Coulibaly non si fida e devia in corner con la testa. Batterà Falletti.15:53

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Iacobellis. Si proseguirà fino al 95'.15:52

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio all'assegnazione dell'extra-time.15:50

88' AMMONITO Iulius Andrei Mărginean: fallo tattico commesso ai danni di Anthony Partipilo.15:52

87' Partipilo riceve da Benedyczak, protegge su Marginean che è costretto ad abbatterlo concedendo la palla inattiva dai 40 metri. Batte Estevez, che va corto verso Coulibaly.15:49

85' Chiusura efficace di Cyprien, che ripiega generosamente evitando la sventagliata di Favasuli verso Marginean.15:48

83' PERICOLOSO BENEDYCZAK! Azione tutta personale del polacco, che scorre lungo l'out di sinistra giungendo al limite dell'area ternana e servendo un insidioso filtrante: Partipilo non arriva d'un soffio all'appuntamento con il pallone.15:47

81' Palleggia con pazienza il Parma coinvolgendo tutta la propria retroguardia, pressione della Ternana che risulta efficace poiché Favasuli costringe Osorio a spazzare via la sfera.15:42

80' Ultimi 600'' della gara, poi spazio al recupero.15:42

78' Sostituzione Ternana: fuori dopo pochi minuti Alessandro Celli, lo sostituisce Iulius Andrei Mărginean.15:41

77' Sostituzione Parma: fuori tra gli applausi Adrián Bernabé García, dentro al suo posto Hernani Azevedo Júnior.15:40

75' Fase statica della gara, ritmi più bassi e poche occasioni in questa ripresa.15:41

73' Ternana che mantiene ora il pallino del possesso, Parma che attende pazientemente nella propria trequarti.15:35

71' Sostituzione Parma: fuori in una standing ovation generale Dennis Man, subentra al suo posto Anthony Partipilo.15:33

71' Corner che non produce alcun effetto, tempo di nuove sostituzioni.15:32

70' Intervento in spaccata di Estevez che annulla il tap-in di Mantovani, batte Falletti dalla bandierina.15:31

69' Sostituzione Ternana: fuori anche Tiago Matías Casasola, lo sostituisce Alessandro Celli.15:30

66' AMMONITO Costantino Favasuli: fallo ai danni di Bernabé.15:32

66' Favasuli duetta con Mantovani, perde poi la sfera sul pressing di Bernabé ed è costretto ad abbatterlo con un fallo tattico. Sanzione in arrivo per il 44 della Ternana.15:29

64' Bernabé palleggia all'altezza della metà campo, poi legge il taglio di Benedyczak e lo serve con un filtrante velenosos. Il polacco arriva sul suggerimento, alza lo sguardo e calcia in porta di prima intenzione non trovando però lo specchio.15:28

61' CHECK OVER: non sarà penalty a favore del Parma, contatto regolare di Lucchesi su Bonny.15:23

60' CHECK IN CORSO: Dionisi valuta l'intervento di Lucchessi ai danni di Bonny.15:23

57' Sostituzione Ternana: fuori anche Niccolò Corrado, dentro al suo posto Costantino Favasuli.15:19

55' GOL! GOL BERNABE'! PARMA-Ternana: 3-1. Parma inarrestabile in questa ripresa, ha segnato Adrian Bernabé! Dopo soli 3' la formazione di Pecchia allunga ancora le distanze: altra discesa solitaria di un imprescindibile Man, che anche in questa occasione serve al centro dell'area una precisa sponda su cui Bernabé piomba rapidamente effettuando un tap-in vincente. Rete del numero 10 crociato, assist ancora una volta a cura di Dennis Man.



54' Sostituzione Parma: fuori Gabriel André Joseph Charpentier, dentro al suo posto Ange-Yoan Bonny.15:16

52' GOL! GOL CYPRIEN! PARMA-Ternana: 2-1. Rimonta completa dei Ducali, la firma è del subentrato Cyprien! Bastano soltanto 7' di gioco al francese per portare i suoi in vantaggio, e lo fa con un forte rasoetrra dal limite dell'area rossoverde. Tiro preciso e Iannarilli che non può evitare il gol; Parma in vantaggio, assist servito da Dennis Man.



50' Ternana che si appresta a battere rapidamente il calcio d'angolo, Chichizola è attento e devia in out.15:11

47' Il primo possesso della ripresa è giostrato dal Parma.15:09

46' Sostituzione Parma: fuori anche Simon Solomon Junior Sohm, dentro al suo posto Wylan Jean-Claude Cyprien.15:11

46' Sostituzione Parma: fuori Gianluca Di Chiara, dentro Woyo Coulibaly.15:10

46' Sostituzione Ternana: fuori Jakub Jan Łabojko, dentro Valerio Mantovani.15:10

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.15:09

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.14:55

Si chiude dopo 3' addizionali la prima frazione allo Stadio Tardini di Parma, parziale fisso sull'1-1. I primi 45' hanno offerto una gara equilibrata, giocata a viso aperto da entrambi gli schieramenti. Gli ospiti ternani si portano subito in vantaggio al minuto 8', frangente di gara in cui Raimondo apre le danze trasformando con un felino tap-in il suggerimento di Nicolò Corrado. Umbri che mantengono le distanze soltano per 60'', poiché al minuto 10' è Man a siglare la rete che riporta in equilibrio le sorti del match: azione dall'alto tasso tecnico del giocatore in maglia 98, che riceve un estroso tocco di ritorno con il tacco da parte di Bernabé e trova con un piattone deciso l'angolo giusto per battere Iannarilli. Segue da ciò una continua spinta parmense, che non porta però ad una seconda rete dei Ducali, complice l'attenzione persistente della retroguardia rossoverde. L'unica ammonizione, finora, è quella rimediata da Labojko, gara perciò intensa ma corretta dal punto di vista agonistico.14:55

45'+3' FISCHIO DI DIONISI: termina il primo tempo.14:50

45'+2' Contatto sospetto in area di rigore umbra, Dionisi riceve la conferma da parte della sala VAR che non ci sono gli estremi per il penalty.14:49

45' Sono 3' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara Dionisi. Si giocherà fino al minuto 48'.14:47

45' Muro di maglie bianche che neutralizza la conclusione di Bernabé, altro calcio d'angolo per i Crociati. Batte Bernabé.14:46

44' Ultimo giro dalla bandierina della prima frazione, poi spazio al possibile recupero.14:46

42' Calcio dalla bandierina che non porta alcun frutto, Sohm calcia con il mancino spedendo la palla di molti metri oltre la traversa di Iannarilli.14:44

41' Intervento decisivo di Marco Capuano, l'ex Frosinone mantiene bene la posizione ed allontana il pericolo dopo un insidioso cross di Charpentier. Sarà corner per i Ducali.14:43

39' Diakité prova a velocizzare la manovra spedendo di prima il pallone verso Casasola, lo spagnolo tenta di tenere in gioco la sfera ma non riesce nell'intento e concede di fatto la rimessa al Parma. Batte Di Chiara.14:42

37' Raimondo riceve da Labojko, alza lo sguardo e tenta una profonda sventagliata per lo stacco di Distefano che viene però anticipato da Circati. Ancora possesso per il Parma, palleggiano Di Chiara e Sohm.14:40

34' Ternana che elude efficacemente il veemente pressing avversario, ottima combinazione tra Diakité e Casasola con lo spagnolo che ottiene anche una rimessa laterale.14:36

32' PAZZESCO DENIS MAN! Dalla ripartenza ducale, la sfera arriva tra i piedi di Denis Man che salta dapprima Diakité, poi lascia sul posto sia Capuano che Lucchetti e compie un morbido tocco sotto che scavalca Iannarilli ma termina di poco sul fondo. Numero 98 vicino ad una rete strepitosa.14:35

31' Altro traversone insidioso di Corrado per le proprie torri, Osorio svetta ed allontana anche questa volta in corner. Batte Falletti.14:33

29' Il numero 10 umbro calcia male la punizione e spedisce la sfera di molto oltre la tarversa di Chichizola. Rinvio dal fondo proprio con l'estremo difensore parmense.14:31

29' Chance da calcio piazzato per la Ternana, sul punto di battuta c'è Falletti.14:30

28' Giro dalla bandierina che non porta alcun frutto, si riparte da Chichizola.14:30

27' Corrado cerca lo spazio per il cross basso, Di Chiara si immola e concede soltanto il corner. Batte Casasola.14:29

24' BRIVIDO PER LA TERNANA! Conclusione velenosissima di Bernabé da palla inattiva, tiro a giro del numero 10 crociato che termina al lato soltanto di pochi centimetri. 14:26

23' Bernabé protegge bene la sfera e viene abbattuto dal limite dell'area da Pyyhtia. Dai 20 metri batterà lo stesso Bernabé.14:25

21' CHARPENTIER AL VOLO! Dal rimpallo creatosi dal contrasto tra Capuano e Benedyczak, l'attaccante numero 9 calcia di prima intenzione ma la sfera si stampa sul dorso di Pyyhtia. Rimessa con le mani a favore del Parma.14:23

20' Estevez gioca un profondo suggerimento per Charpentier, Capuano anticipa il centravanti ma non si fida del controllo e spazza in fallo laterale.14:21

18' Fallo in attacco ai danni di Circati commesso da Charpentier, Del Prato batte corto per Chichizola e continua il possesso ducale.14:21

15' ANCORA MAN! Il trequartista parmense è una continua minaccia per la formazione ospite, altra conclusione a giro sul secondo palo che termina di poco al lato della porta difesa da Iannarilli.14:17

14' AMMONITO Jakub Jan Łabojko: giallo per il numero 25 rossoverde.14:16

13' CI PROVA CHARPENTIER! Contromovimento efficace del centravanti ex-Frosinone, che taglia il campo e riceve il suggerimento da Man. Conclusione rasoterra che non impensierisce particolarmente Iannarilli.14:16

12' Ritmi elevati al Tardini in questi primi 12' di gioco, altra conclusione di Man diretta in porta che non centra però lo specchio. Si riparte da Iannarilli.14:14

10' GOL! GOL MAN! PARMA-Ternana: 1-1. Nemmeno il tempo di gioire per gli umbri che il Parma la riagguanta! Dopo un solo minuto di svantaggio, la formazione di Pecchia pareggia i conti con un'azione di alta manifattura. Scambi rapidi lungo l'out di destra tra Bernabé e Man, poi il numero 10 tra due avversari tenta un tocco di ritorno con il tacco che apre lo spiraglio per il tiro a Man. Reazione immediata dei padroni di casa, assist prodigioso di un ispiratissimo Bernabé.



8' GOL! GOL RAIMONDO! Parma-TERNANA: 0-1. Si sblocca subito il match al minuto 8', la firma è quella del classe 2004 Raimondo! Retroguardia ducale che lascia troppi spazi, di ciò approfitta Corrado, che lungo l'out di sinistra scende rapidamente e con un delizioso filtrante pesca il tap-in di Antonio Raimondo. Ternana in vantaggio, assist a cura di Nicolò Corrado.



6' Suggerimento profondo di Casasola per lo scatto di Distefano, Osorio è attento e copre la linea di passaggio.14:09

4' Sohm decisivo nel recupero della sfera, svanisce la possibilità dell'attacco avversario.14:06

1' Il primo possesso della gara è affidato alla Ternana.14:03

1' PARTITI! Via a Parma-Ternana.14:02

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.13:19

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.13:18

FORMAZIONI UFFICIALI: TERNANA (3-4-1-2). Ospiti che rispondono con: Iannarilli; Diakité-Capuano-Lucchesi; Casasola-Pyyhtia-Labojko-Corrado; Falletti; Distefano-Raimondo. Allenatore: Roberto Breda. A disposizione: Travaglini, Sorensen, Celli, Mantovani, Marginean, Favasuli, Dionisi, Garau, Della Salandra, Brazao, Novelli.13:18

FORMAZIONI UFFICIALI: PARMA (4-2-3-1). Scendono in campo: Chichizola; Del Prato-Osorio-Circati-Di Chiara; Estevez-Bernabé; Man-Sohm-Benedyczak; Charpentier. Allenatore: Fabio Pecchia. A disposizione: Coulibaly, Zagaritis, Balogh, Cyprien, Hernani, Camara, Mihaila, Bonny, Partipilo, Colak, Curt, Corvi.13:15

A coadiuvare il fischietto abruzzese sono designati gli assistenti di linea Vecchi-Ricciardi; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig.Iacobellis; postazione VAR presidiata dal Sig. Nasca di Bari, ausiliato dall'A.VAR Ayroldi.13:11

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Federico Dionisi, della sezione de L'Aquila.13:10

Ultimi attimi di attesa allo Stadio Tardini di Parma, poi sarà Parma-ternana! In questo copioso primo pomeriggio di B, il calendario mette a confronto Ducali e Fere dopo oltre 10 mesi dalll'ultima volta, datata allo scorso 11 febbraio nella sfida del Libero Liberati conclusasi con un equo 1-1. Quest'oggi, le lunghezze in classifica tra le due formazioni sono decisamente differenti: posto in testa per la capolista Parma, che nelle prime 17 gare ha collezionato un bottino di 35 punti e che vanta un periodo di imbattibilità che perdura dalla 13^ giornata; Ternana fissa invece al tassello numero 15 con 17 punti totali e che vede alle proprie spalle un trionfo per 2-3 ai danni del Lecco.13:09

Benvenuti alla diretta scritta di Parma-Ternana, gara valida per il turno numero 18 del Campionato di Serie B.13:03