Grazie per avere seguito con noi la diretta di Pisa-Ascoli, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:11

Nel prossimo turno di Serie B per il Pisa impegno in trasferta sul campo della Ternana, l'Ascoli affronterà in casa il Cittadella.18:10

Il Pisa supera 1-0 l'Ascoli e sale a 21 punti in classifica. Padroni di casa in vantaggio al 44', in gol Mlakar con un preciso tiro a giro. Nella ripresa poche emozioni, girandola di cambi, ma il risultato non cambia.18:10

90'+6' Fine partita! PISA-ASCOLI 1-0 (44' Mlakar).18:09

90'+4' Haveri mette al centro, pallone raccolto agevolmente da Nicolas.18:07

90'+3' Spinta di Manzari su Caracciolo, l'arbitro interrompe l'azione dell'Ascoli.18:05

90'+1' L'arbitro Sozza ha concesso sei minuti di recupero, si giocherà fino al 96'.18:03

89' Sostituzione PISA: entra Touré esce Mlakar.18:02

89' Sostituzione ASCOLI: entra Millico esce Bayeye.18:02

88' Tentativo dal limite in acrobazia di Manzari, pallone lontano dalla porta.18:02

86' Pedro Mendes contuso alla caviglia dopo un contrasto con Hermannsson, gioco fermo.17:59

83' Il Pisa chiude la gara con tre difensori centrali, Esteves e Barbieri sulle fasce.17:56

81' Ammonito MASINI per comportamento non regolamentare.18:08

80' Sostituzione PISA: entra Masucci esce D'Alessandro.17:53

80' Sostituzione PISA: entra Hermannsson esce Moreo.17:53

79' Subito in evidenza Haveri, conclusione di sinistro imprecisa da dentro l'area di rigore.17:51

77' Sostituzione ASCOLI: entra Haveri esce Rodriguez.17:50

77' Sostituzione ASCOLI: entra Maiga Silvestri esce Giovane.17:50

77' Sostituzione ASCOLI: entra Manzari esce Falasco.17:49

76' Ammonito PICCININI per gioco scorretto si Bayeye.17:49

75' D'Alessandro converge e calcia dal limite, tiro deviato in corner da Botteghin.17:48

72' Nessuna occasione da rete finora nel secondo tempo, poche emozioni.17:45

69' Ammonito QUARANTA per gioco scorretto su Mlakar.17:42

69' Sostituzione PISA: entra Piccinini esce Valoti.17:42

68' Staff medico del Pisa in campo, problema per Valoti, pronto il cambio.17:41

66' Ammonito GIOVANE per gioco scorretto su Nagy.17:39

65' Il primo cambio della gara è dell'Ascoli, intanto c'è un contrasto a metà campo tra Giovane e Nagy e l'arbitro interrompe il gioco.17:40

62' Sostituzione ASCOLI: entra D'Uffizi esce Gnahoré.17:38

61' Ci prova Esteves dal limite dell'area, tiro respinto dalla difesa dell'Ascoli.17:34

58' Tiro centrale di Barbieri, comoda la presa di Viviano.17:31

55' Ammonito BARBIERI per gioco scorretto su Quaranta.17:28

52' Esteves si sgancia in avanti, ma non riesce a servire in area Mlakar.17:25

49' Cross da sinistra di Falasco troppo sul portiere, nessun problema per Nicolas.17:22

46' Inizio secondo tempo di PISA-ASCOLI! Si riparte senza cambi.17:18

Possesso palla nettamente a favore del Pisa nel corso della prima frazione: 71,2%.17:09

Primo tempo equilibrato, Pisa avanti di misura all'intervallo. Il primo squillo della gara è dell'Ascoli, Pedro Mendes al 16' da calcio di punizione impegna Nicolas. Al 44' padroni di casa in vantaggio grazie a Mlakar, preciso destro a giro dall'interno dell'area di rigore.17:08

45'+2' Fine primo tempo: PISA-Ascoli 1-0! Mlakar al 44' sblocca il risultato.17:04

45'+1' Ammonito CARACCIOLO per gioco scorretto su Rodriguez.17:05

44' GOL! PISA-Ascoli 1-0! Rete di Mlakar. Mlakar in area riceve palla da Valoti e con una pregevole conclusione a giro batte Viviano.



Guarda la scheda del giocatore Jan Mlakar17:03

43' Il Pisa alza il baricentro e chiude in avanti la prima frazione di gioco.17:00

40' Traversone di Bayeye, Nicolas in presa alta fa sua la sfera.16:57

38' Fraseggio del Pisa, l'Ascoli attende nella propria metà campo.16:56

35' Ritmo di gioco non elevato, poche le emozioni finora, un solo tiro in porta.16:53

32' Veloso dalla bandierina, Il Pisa reclama per un tocco di braccio di Pedro Mendes ma è attaccato al corpo.16:49

30' Corpo a corpo tra Giovane e Caracciolo, l'arbitro ritiene falloso l'intervento del giocatore dell'Ascoli.16:48

27' Problema al costato per Nicolas, gioco fermo e sanitari in campo.16:44

25' Valoti parte da sinistra, Mlakar alle spalle di Moreo.16:42

22' Malinteso tra Barbieri e D'Alessandro, nulla di fatto per i padroni di casa.16:38

19' Prolungato possesso da parte del Pisa, l'Ascoli non concede varchi.16:36

16' OCCASIONE ASCOLI! Calcio di punizione battuto da Pedro Mendes, tiro sotto la traversa, Nicolas in tuffo risponde presente.16:34

15' Ammonito MOREO per gioco scorretto su Adjapong.16:32

13' Lancio di Falasco, Rodriguez in area addomestica la sfera ma perde l'attimo per la conclusione verso la porta.16:30

10' Ammonito D'ALESSANDRO per gioco scorretto su Falasco.16:28

8' Il Pisa prova ad attaccare sulla destra con l'asse Barbieri-D'Alessandro.16:25

5' Fallo in attacco di Masini, sfuma l'azione dell'Ascoli.16:21

3' Punizione dalla trequarti battuta da Falasco, Botteghin anticipato.16:20

1' Inizio primo tempo di PISA-ASCOLI! Dirige la partita l'arbitro Sozza.16:17

Il Pisa ha vinto solo una delle ultime quattro partite contro l’Ascoli in Serie B.15:55

Le scelte di Castori: in avanti il tandem Rodriguez-Pedro Mendes, Bayeye e Falasco sulle fasce. Gnahoré, Masini e Giovane in mediana. Squalificati Bellusci e Di Tacchio.15:54

Le scelte di Aquilani: Moreo al centro dell'attacco, Valoti trequartista, Mlakar e D'Alessandro gli esterni. Veloso e Nagy a metà campo. Squalificato Marin.15:53

Panchina ASCOLI: Barosi, Amato, Haveri, Millico, Milanese, D'Uffizi, Manzari, Maiga Silvestri, Rossi.17:50

Panchina PISA: Loria, Leverbe, Hermannsson, Piccinini, De Vitis, Touré, L. Tramoni, Gliozzi, Torregrossa, Masucci, Arena, Vignato.15:51

Formazione ASCOLI (3-5-2): Viviano - Adjapong, Botteghin, Quaranta - Bayeye, Masini, Gnahoré, Giovane, Falasco - Pedro Mendes, Rodriguez.15:50

Formazione PISA (4-2-3-1): Nicolas - Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Esteves - Veloso, Nagy - D'Alessandro, Mlakar, Valoti - Moreo.16:42

Manca poco all'inizio di Pisa-Ascoli. Squadre divise da due punti in classifica.15:48

Benvenuti alla diretta della partita della 18^ giornata di Serie B, si affrontano Pisa e Ascoli.15:47