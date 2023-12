Gli arancioneroverdi gettano al vento un'altra vittoria non sfruttando il doppio turno interno favorevole e prolungando una striscia negativa che dura da tre giornate: nella ripresa, riescono a ribaltare il risultato in tre minuti grazie alle prodezze di Johnsen e Tessmann ma Ionita punisce un altro grave calo di concentrazione permettendo ai blucelesti di strappare il pari.16:07

Punizione di Tessmann, Altare non riesce ad imprimere forza di testa, Melgrati sicuro in presa.15:57

Dembele crossa dal fondo, Pohjanpalo non ci arriva, controcross di Sverko, Melgrati agguanta in presa alta.15:48

SOSTITUZIONE VENEZIA. Andersen non ce la fa a continuare, spezzone per Dembele.15:41

GOL! Venezia-LECCO 2-2! Rete di Ionita. Celjak la butta in area, torre di Novakovich per Ionita che al volo fulmina Joronen. Guarda la scheda del giocatore Artur Ionita 15:45

GOL! VENEZIA-Lecco 1-1! Rete di Johnsen. Sventagliata di Tessmann, controllo in corsa di Johnsen che penetra in area dalla sinistra e piazza il destro oltre Melgrati. Guarda la scheda del giocatore Dennis Johnsen 15:18

Zampano centra per Pierini che cade in area, Cosso gli fa cenno di rialzarsi.15:16

Frazione dominata dai padroni di casa sul piano del palleggio, i blucelesti si difendono con ordine e alla prima incursione offensiva conquistano un rigore - pressione di Sverko su Sersanti - che Lepore realizza. Cosso usa un metro di giudizio opposto sui contatti in area subiti da Gytkjaer e Johnsen, quest'ultimo punito anche per simulazione.14:53

Azione prolungata degli arancioneroverdi, colpo di tacco di Pierini per Johnsen che cade in area a contatto con Caporale, per Cosso è simulazione.14:44

Novakovich triangola con Lepore ma in caduta non riesce ad indirizzare verso la porta.14:36

Proteste degli arancioneroverdi per il doppio peso utilizzato finora dall'arbitro Cosso, non richiamato dal VAR.14:23

Pierini dalla sinistra, sponda di Gytkjaer, Johnsen non riesce nel difficile controllo in area.14:10

Vanoli recupera due pedine fontamentali: Joronen tra i pali e Altare in difesa. Pohjanpalo parte dalla panchina, continuità in avanti per il tridente Pierini-Gytkjaer-Johnsen. Chance da titolari per Andersen e Lella in mediana.13:14