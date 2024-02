Dal San Vito-Marulla è tutto, grazie per aver seguito con noi Cosenza-Sampdoria. Arrivederci e alla prossima di Serie B! 22:48

Si torna in campo già fra qualche giorno per la 27a giornata di Serie B: appuntamento martedì ore 20:30 al Tardini per Parma-Cosenza. La Sampdoria alla stessa ora ospiterà la Cremonese. 22:47

Dopo 5 risultati utili consecutivi si ferma il Cosenza davanti a 15 mila tifosi, allo stadio per festeggiare i 110 anni di storia del club. Per la squadra di Caserta, occasione mancata per avvicinarsi ancora di più alla zona playoff, a sole 2 distanze. Obiettivo raggiunto invece per Pirlo che con i 3 punti di questa sera si allontana dalla zona play out. La Sampdoria non vinceva da un mese. 22:45

Due gol in 3 minuti sbloccano il match a Cosenza: dopo un bell'avvio dei padroni di casa, la Sampdoria trova il primo gol con Darboe, subito dopo raddoppia De Luca bravo a sorprendere gli avversari. Nella ripresa scende in campo con carattere la squadra di Caserta, decisivo ancora una volta Frabotta che di testa segna il suo secondo gol consecutivo. Finisce 1 a 2 tra Cosenza e Sampdoria 22:43

90'+6' Fine partita! Cosenza-Sampdoria 1-2! Decidono le reti di Darboe e De Luca per gli ospiti, a segno anche Frabotta per i padroni di casa. 22:33

90'+4' Stop, accelerazione e cross di Antonucci. Preciso Ghilardi che anticipa Crespi. 22:31

90'+3' Rimane alto il Cosenza che cerca di pressare gli avversari. 22:30

90'+2' Ammonito Gerard Yepes Laut, fallo tattico per bloccare la ripartenza degli avversari.22:29

90' Segnalati 6 minuti di recupero. 22:28

87' Calcio di punizione battuto da Calò tagliato verso la porta. Palla deviata da Camporese, rimessa dal fondo. 22:25

87' Ammonito Facundo González Molino in ritardo su Crespi. 22:24

82' Palla lunga di Calò per Florenzi: conclusione calibrata male che termina sul fondo. 22:21

80' Idriz Voca al posto di Zuccon. 22:19

80' Cambio: fuori Antonio Barreca per Simone Giordano.22:17

80' Fuori Simone Mazzocchi per Valerio Crespi.22:15

79' Cartellino giallo a Petar Stojanović per proteste dalla panchina. 22:18

77' ZUCCON!! Si è rianimata la squadra di Caserta. Stankovic ancora dice di no sulla conclusione dritta e potente del giocatore del Cosenza. 22:17

76' A terra Piccini rimasto a terra durante l'azione del gol. 22:14

75' Assist Giacomo Calò.22:14

75' GOOOOLLLL!! Frabotta!! COSENZA-Sampdoria 1-2! Secondo gol consecutivo dell'ex Juve e Bari, decisivo di testa direttamente da calcio d''angolo.



73' Ammonito anche Aldo Florenzi.22:05

68' Ammonito Ebrima Darboe.22:01

67' La Sampdoria cambia Agustín Álvarez per Leonardo Benedetti.21:59

66' Fuori anche Mateusz Jakub Praszelik per Giacomo Calò.21:59

66' Nel Cosenza cambio anche in attacco, fuori Francesco Forte per Aldo Florenzi.21:58

63' Tenta il cross in area Frabotta, Barreca non rischia e manda il calcio d'angolo. 21:57

61' Ancora errori in fase di costruzione. 21:56

57' Non si intendono ancora Forte e Tutino, uno toglie la palla all'altro in area. Tentativo in rovesciata del numero 9, palla debole. 21:52

55' Cambio per il Cosenza: fuori Luigi Canotto, dentro Mirko Antonucci.21:51

54' Sinistro da fuori di Frabotta, alto sopra la traversa. 21:47

52' KASAMI! Si è creato lo spazio per il tiro da posizione centrale il giocatore della Sampdoria, il suo mancino termina di poco fuori! 21:46

51' Bella azione del Cosenza terminata con un errore di Canotto: cross sbagliato del giocatore, la palla finisce distante. 21:45

50' Cercano di mettersi in mostra entrambe le squadre, poche azioni pericolose fin qui. 21:44

47' In campo Darboe, il giocatore della Sampdoria continua la partita nonostante la botta alla spalla. 21:42

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Cosenza-Sampdoria. 21:39

Da valutare le condizioni di Darboe che ha accusato un problema alla spalla durante il primo tempo, Pirlo però deve fare i conti con una rosa corta, visti gli 8 indisponibili. Due ammoniti in entrambe le formazioni, Depaoli e Fontanarosa. 21:28

Parte bene il Cosenza, caricato anche dal grande tifo del pubblico di casa, in festa per i 110 anni del club. La partita la fa il club calabrese ma la sblocca la Sampdoria: nel miglior momento del Cosenza è una progressione di Darboe a segnare l'1 a 0, subito dopo raddoppia De Luca. Sul finale cerca di reagire la squadra di casa, attenta la difesa blucerchiata e il portiere Stankovic, decisivo in più occasioni. 21:25

45'+3' Fine primo tempo. Cosenza-Sampdoria 0-2. Decidono i primi 45 minuti le reti di Darboe e De Luca. 21:23

45' Tre minuti di recupero.21:19

44' Errore di Yepes, riparte il Cosenza: tiro a giro di Tutino parato in volo da Stankovic! 21:18

38' Cerca la rovesciata Tutino! 21:11

37' Prova a reagire il Cosenza, attenta in fase difensiva la Sampdoria.21:10

34' Grande chiusura di Gyamfi su Barreca che anticipa l'avversario di testa. 21:07

34' Rientra il giocatore della Sampdoria. 21:06

33' Il gioco riprende ma la Sampdoria è in 10: problemi alla spalla per Darboe.21:06

31' A terra Darboe, gioco momentaneamente fermo. 21:04

26' GOOOOL! Raddoppia la Sampdoria con De Luca! Il giocatore blucerchiato scappa alle spalle di Fontanarosa e batte Micai. Palla perfetta sul secondo palo di Kasami alla ricerca del compagno.



26' Assist Pajtim Kasami.21:00

23' GOOOOOL! DARBOE! Cosenza-SAMPDORIA 0-1! La partita la fa il Cosenza ma la sblocca la Samp: Darboe dal limite dell'area calcia e la mette nell'angolino alla sinistra di Micai.



23' Assist Gerard Yepes Laut. 20:57

21' STANKOVIC! Manda in calcio d'angolo il portiere della Sampdoria. Palla di Frabotta per Tutino che colpisce con il mancino a un metro dalla porta. 20:55

16' ALVAREZ! Calcio di punizione distante ma potente del difensore, Micai trattiene. 20:49

15' Cartellino giallo anche ad Alessandro Fontanarosa. Diffidato, salterà il prossimo turno. 20:47

13' TUTINO!! Colpo di testa che termina sull'esterno della rete. 20:47

12' Ammonito Fabio Depaoli, intervento duro su Praszelik.20:45

11' Depaoli prova il sombrero in area, chiuso bene da Fontanarosa. 20:44

10' Malinteso tra Zuccon e Forte. Capisce tutto la difesa della Sampdoria.20:43

8' Che brivido! Palla lunga di Gonzalez direttamente a Depaoli, sfuggito a Frabotta. La palla termina fuori. 20:41

8' Dribbling di Gennaro Tutino diretto verso la porta: il suo cross per Mazzocchi però non arriva al destinatario. Si caricano i tifosi. 20:40

6' Calcio di punizione conquistato da Francesco Forte. 20:39

4' Primo tentantivo verso la porta della Sampdoria: ripartenza e tiro di Barreca, la palla termina a lato. 20:37

3' Prova la giocata Frabotta, poi chiuso dagli avversari. 20:36

1' Calcio d'inizio! Comincia Cosenza-Sampdoria. Dirige il match l'arbitro Di Marco.20:34

Calcio di punizione battuto da Fontanarosa, palla bassa e respinta sul primo palo da De Luca. 20:39

Fuochi d'artificio! È festa per i 110 anni del Cosenza. 20:33

Emergenza per la Sampdoria che si presenta senza 8 giocatori: out i difensori Nicola Murru, Andrea Conti e Alex Ferrari, i centrocampisti Ronaldo Vieira e Matteo Ricci e gli attaccanti Fabio Borini, Estanis Pedrola e Sebastiano Esposito. A questi va a unirsi Valerio Verre. Confermato lo stesso 11 dell'ultimo match: attacco formato dalla coppia Alvarez-De Luca, sulle fasce Barreca e Depaoli, tridente offesivo gestito da Ghilardi, Piccini e Gonzalez. 19:57

Non cambia molto rispetto alle ultime giornate Caserta, che conferma 10 giocatori su 11 rispetto alla sfida contro il Lecco. Unico cambio, titolare Fontanarosa al posto di Venturi, squalificato. Davanti ancora Tutino supportato da Canotto, Forte e Mazzocchi. 19:53

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic - Ghilardi, Piccini, Gonzalez - Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca - Alvarez, De Luca. Allenatore: Pirlo. 19:51

FORMAZIONE UFFICIALE COSENZA (4-2-3-1): Micai - Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta - Zuccon, Praszelik - Canotto, Forte, Mazzocchi - Tutino. Allenatore: Caserta. 19:45

Discorso diverso per la Sampdoria a quota 28 punti, più 3 dalla zona play out. La squadra di Pirlo nell'ultimo match ha visto sfumare il successo casalingo con il Brescia sul finale, subendo il gol dell’1-1 al 94'. I blucerchiati non vincono da un mese, dalla sfida contro il Cittadella terminata 2 a 1, da lì una sconfitta e due pareggi. 19:58

Tutto pronto per la grande festa in un San Vito-Marulla con 15 mila tifosi: il Cosenza compie 110 anni di storia e per festeggiare al meglio proverà a strappare una vittoria alla Sampdoria davanti al caldo pubblico. La squadra di Caserta arriva da un buon periodo: 5 risultati utili consecutivi, di cui l'ultima vittoria contro il Lecco grazie alla doppietta del solito Gennaro Tutino e alla rete di Frabotta. La zona play off è solo a due punti di distanza.19:42

Buonasera e benvenuti allo stadio San Vito-Marulla per la 26ª giornata di Serie B. In campo Cosenza-Sampdoria.15:45