Termina a rete inviolate un match caratterizzato da poche occasioni da gol per entrambe le squadre. Nel primo tempo il match ha avuto un vero e proprio sussulto solamente nel finale di frazione, quando il gol segnato da Merkaj viene annullato per un tocco di mano di Odogwu al momento della sponda. Nella ripresa il copione non cambia di molto, ma ad andare più vicini al gol sono stati gli ospiti nel primo quarto d’ora.17:00