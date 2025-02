Grazie per aver seguito con noi la diretta di Spezia-Catanzaro!17:05

90'+6' Fine partita: SPEZIA-CATANZARO 0-1 (75' Pittarello).17:03

90'+4' Cartellino rosso per Giacomo Quagliata.16:58

90' Parata sensazionale di Pigliacelli su una deviazione di Vignali.16:54

87' Sostituzione Catanzaro: esce Pietro Iemmello, entra Mamadou Coulibaly.16:50

86' Sostituzione Spezia: esce Aleš Matějů, entra Antonio-Mirko Čolak.16:50

85' Cartellino giallo per Luca Vignali.16:47

84' Grandissima occasione per Candelari che viene però fermato da un super intervento di Pigliacelli.16:48

82' Sostituzione Catanzaro: esce Mario Šitum, entra Tommaso Cassandro.16:46

82' Sostituzione Catanzaro: esce Marco Pompetti, entra Rareş Andrei Ilie.16:46

81' Sostituzione Spezia: esce Filippo Bandinelli, entra Pietro Candelari.16:42

81' Sostituzione Spezia: esce Arkadiusz Reca, entra Luca Vignali.16:42

79' Cartellino giallo per Marco Pompetti.16:43

75' GOL! Spezia-CATANZARO 0-1! Rete di Filippo Maria PITTARELLO! Splendida girata di Pittarello che difende prima bene palla spalle alla porta e poi incrocia velocemente con il destro.



Guarda la scheda del giocatore Filippo Pittarello16:39

73' Sostituzione Spezia: esce Duccio Degli Innocenti, entra Rachid Kouda.16:37

70' Sostituzione Catanzaro: esce Nicolò Brighenti, entra Matias Antonini Lui.16:33

70' Sostituzione Catanzaro: esce Andrea La Mantia, entra Filippo Pittarello.16:33

67' Cartellino rosso per Gianluca Lapadula, dopo la revisione al Var il direttore di gara La Penna estrae il cartellino rosso per l'attaccante dello Spezia.16:31

64' Grandissima occasione per lo Spezia con Lapadula che si avventa sul pallone, ma trova un Pigliacelli in versione superman, bravo ad alzare sopra la traversa.16:27

61' Cartellino giallo per Nicolò Brighenti.16:24

58' Cartellino giallo per Mario Šitum.16:21

54' Tripla palla gol per lo Spezia: prima Pigliacelli e poi il palo bloccano Esposito di testa, sulla respinta Aurelio spara alto.16:17

50' Inizio molto aggressivo dello Spezia, il Catanzaro appare in affanno.16:15

47' Inizia il secondo tempo di SPEZIA-CATANZARO!16:09

46' Sostituzione Spezia: esce Giuseppe Di Serio, entra Gianluca Lapadula.16:08

Occhio a Lapadula e Falcinelli in panchina nello Spezia, nel Catanzaro scalpita Seck.15:48

Prima frazione non divertentissima tra Spezia e Catanzaro, ma le emozioni comunque non mancano. Gli episodi principali sono sicuramente il calcio di rigore prima assegnato e poi revocato allo Spezia per simulazione di Esposito e infine la grandissima occasione di Pompetti che a pochi metri dalla porta di Chichizola spara alto.15:47

45'+4' Finisce il primo tempo di SPEZIA-CATANZARO!15:49

45' Sono stati concessi 4 minuti di recupero!15:49

43' Buona occasione per Quagliata che non riesce però ad angolare il proprio tiro.15:48

40' Cartellino giallo per Petko Hristov.15:42

38' Occasione enorme per il Catanzaro con Pompetti che da posizione ravvicinata spara alto sopra la traversa.15:40

34' Conclusione dalla lunga distanza di Pagano, nessun pericolo per Chichizola.15:40

31' Pompetti tenta il gol olimpico da centrocampo, la palla termina però abbondantemente fuori a lato.15:33

28' Ci prova Iemmello da fuori area, tiro debole e centrale.15:31

24' Si gira velocemente Esposito che conclude con il mancino, il tiro però è lento e non particolarmente angolato.15:25

22' Molto aggressivo lo Spezia in pressing, il Catanzaro appare in confusione.15:25

18' Cartellino giallo per Salvatore Esposito.15:21

17' Cartellino giallo per Federico Bonini.15:20

15' Cartellino giallo per Francesco Pio Esposito.15:17

14' Dopo la revisione al Var, il direttore di gara revoca il calcio di rigore precedentemente assegnato allo Spezia.15:17

12' Serpentina splendida di Pio Esposito che viene toccato in area da Brighenti: l'arbitro indica il dischetto del rigore!15:15

9' Gioco molto spezzettato, ritmi bassi e squadre che faticano a macinare gioco.15:12

6' Ci prova lo Spezia su calcio d'angolo, libera però senza problemi il Catanzaro.15:09

2' Cartellino giallo per Filippo Bandinelli.15:04

1' Inizia il primo tempo di SPEZIA-CATANZARO!15:01

Questo sarà l’ottavo incontro tra Spezia e Catanzaro in Serie BKT; il bilancio è in perfetto equilibrio con due vittorie per parte e tre pareggi.14:36

Lo Spezia è rimasto imbattuto in ognuna delle ultime cinque sfide contro squadre calabresi in Serie BKT (1V, 4N); l’ultima sconfitta rimediata dagli Aquilotti nel torneo cadetto è arrivata proprio contro il Catanzaro (3-0 in trasferta, il 30 agosto 2023).14:36

Le scelte di Caserta: Iemmello e La Mantia guidano l'attacco, culle fasce spazio a Situm e Quagliata. In difesa Brighenti al centro della difesa.14:35

Le scelte di D'Angelo: Chichizola in porta guida Wisniewski, Hristov e Aurelio. In avanti c'è Di Serio al fianco di Esposito. Gioca Bandinelli in mediana.14:35

Panchina Catanzaro: Biasci, Borrelli, Buso, Cassandro, Corradi, Coulibaly, Gelmi, Ilie, Maiolo, Antonini, Pittarello, Seck.14:34

Panchina Spezia: Benvenuto, Candelari, Colak, Djankpata, Falcinelli, Ferrer, Giorgeschi, Gori, Kouda, Lapadula, Nagy, Vignali.14:33

Formazione CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Brighenti, Bonini; Situm, Pompetti, Pagano, Petriccione, Quagliata; La Mantia, Iemmello. 14:31

Formazione SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisnkiewski, Hristov, Mateju; Aurelio, Degli Innocenti, S. Esposito, Bandinelli, Reca; Di Serio, P. Esposito. 14:32

Lo Spezia arriva dall'1-1 con il Modena, mentre il Catanzaro è reduce dall'1-0 con il Cittadella.14:30

Benvenuti alla diretta di Spezia-Catanzaro, match valevole per la 27a giornata di Serie A!14:28

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp