90'+7' TRIPLICE FISCHIO! L'Empoli ha battuto il Padova per 3-1!20:57

90'+3' Cartellino giallo per Belardinelli20:52

90'+1' Si libera bene in area Kaczmarski, il suo piazzato viene ribattuto20:51

90' Sette minuti di recupero20:50

88' Quinto e ultimo cambio nell'Empoli: esce Yepes, entra Kaczmarski20:48

88' Quarto cambio nell'Empoli: esce Carboni, entra Moruzzi20:48

88' Terzo cambio nell'Empoli: esce Elia, entra Ebuehi20:47

87' Gioco fermo, è a terra Fulignati dopo uno scontro di gioco20:46

85' Torna a farsi vedere in avanti il Padova con il colpo di testa su calcio d'angolo da parte di Villa, blocca Fulignati20:46

83' CEESAY! Tiro velenoso dal limite, Fortin alza in corner con la punta delle dita!20:43

81' Quinto e ultimo cambio nel Padova: esce Fusi, entra Lasagna20:41

80' Tentativo di Carboni da posizione defilata, conclusione potente ma mal calibrata20:40

79' Secondo cambio nell'Empoli: esce Ilie, entra Ceesay20:39

76' Cross di Carboni sul secondo palo dove Elia, prova la sponda per Popov, allontana la difesa del Padova20:37

74' Ammonito Ghiglione20:34

74' Quarto cambio nel Padova: esce Baselli, entra Buonaiuto20:34

74' Terzo cambio nel Padova: esce Capelli, entra Harder20:33

70' Fortin smanaccia il tiro cross di Elia20:30

66' GOL! EMPOLI-Padova 3-1! Rete di Popov! Esordio in B da sogno per il classe 2007, che incorna splendidamente il suggerimento al bacio di Elia e batte Fortin per il 3-1!



65' Secondo cambio nel Padova: esce Belli, entra Perrotta20:25

65' Primo cambio nel Padova: esce Di Maggio, entra Ghiglione20:24

64' Yepes! Ignacchiti appoggia per ilo spagnolo che da ottima posizione calcia mala e spara alto!20:24

60' Revocato il rosso diretto a Fusi! Ferrieri Caputi aveva espulso il centrocampista del Padova per un fallo su Elia, ma dopo l'on field review il provvedimento è stato cancellato20:22

58' Molti falli in questo avvio di ripresa20:17

57' Ammonito anche Barreca20:16

56' Attacca il Padova, Lovato libera l'area di rigore20:16

54' Ammonito Baselli20:14

50' Sempre insidioso l'Empoli su corner, stavolta però la conclusione di Carboni termina alle stelle20:10

49' Cartellino giallo per Capelli20:08

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo al Castellani!20:05

Dopo la rete, Shpendi ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un colpo che non è riuscito a smaltire19:53

Un primo tempo gradevole al Castellani, dove è l'Empoli a sbloccare il risultato con uno schema da corner che porta alla rete di Shpendi. Immediata la reazione del Padova, che trova il pari grazie al gol da rapace d'area di Bortolussi, ma nel finale sono ancora i padroni di casa a trovare la via della rete, sempre da palla inattiva, stavolta con Popov, subentrato proprio a Shpendi19:52

45'+4' FINE PRIMO TEMPO! Empoli avanti all'intervallo!19:50

45'+3' Ammonito Yepes19:49

45' Tre minuti di recupero19:47

43' Ci prova Baselli da fuori, blocca Fulignati19:44

41' GOL! EMPOLI-Padova 2-1! Rete di Popov! Gol quasi fotocopia del precedente, dal corner stavolta è Lovato a impattare di testa, il pallone carambola su due difensori del Padova prima di venire scagliato in fondo al sacco dal nuovo entrato Popov!



40' Spinge ancora Carboni sulla sinistra, altro corner guadagnato dall'esterno mancino empolese19:42

37' Qualche problema per Belli, gioco momentaneamente fermo19:38

34' Rialza la testa l'Empoli, cross di Carboni dalla sinistra, Elia non riesce ad affondare il colpo sul secondo palo19:35

32' Insiste il Padova, che continua ad aggredire alta la squadra di Pagliuca19:34

29' Era da qualche minuto che l'attaccante dell'Empoli lamentava un fastidio in seguito a un duro colpo, Pagliuca ha preferito non rischiare19:30

28' Primo cambio nell'Empoli: esce Shpendi, entra Popov19:29

25' GOL! Empoli-PADOVA 1-1! Rete di Bortolussi! Pareggio immediato degli ospiti, cross basso di Varas dalla sinistra e anticipo perfetto sul primo palo di Bortolussi che brucia Obaretin e batte Fulignati!



24' Prova a reagire il Padova, Fulignati attento sul tentativo di Varas19:25

20' GOL! EMPOLI-Padova 1-0! Rete di Shpendi! Sugli sviluppi del corner Curto impatta di testa nel cuore dell'area, perfetto l'inserimento di Shpendi che sottoporta corregge con l'incornata vincente che vale l'1-0!



19' Carboni converge dalla sinistra, il suo tiro cross viene respinto in corner da Belli19:23

17' OCCASIONE PADOVA! Capelli apparecchia al centro per Di Maggio, il quale di prima intenzione calcia a botta sicura da centro area trovando la risposta in tuffo di Fulignati!19:18

15' Molte interruzioni in questo avvio, parecchi i falli fischiati da Ferrieri Caputi19:17

12' Fusi cerca l'imbucata per Varas, chiusura da parte di Obaretin che vince il duello fisico con l'attaccante ospite19:14

8' OCCASIONE EMPOLI! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Shpendi appoggia verso Curto che conclude di poco alto!19:09

6' Risponde l'Empoli con l'incursione centrale di Ignacchiti, fermato fallosamente19:07

4' Prova a scendere sulla sinistra il Padova con Di Maggio, il suo suggerimento verso Bortolussi viene intercettato dalla difesa dell'Empoli19:13

SI PARTE! È iniziato il campionato di Empoli e Padova!19:01

La direzione di gara è affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, che sarà coadiuvata dagli assistenti Galimberti e Catallo e dal quarto ufficiale Perri. Al Var ci sono Camplone e Di Vuolo11:07

Le scelte di Andreoletti: per il suo esordio in Serie B, il tecnico del Padova sceglie l'affidabile Fortin tra i pali, con la protezione della linea a tre composta da Belli, Villa e Faedo. Tanti i ballottaggi a centrocampo, dove alla fine a spuntarla sono Fusi, Baselli e, a sorpresa, Di Maggio, con Capelli e Barreca a spingere sulle corsie. Davanti c'è Varas a supporto del riferimento offensivo Bortolussi18:36

Le scelte di Pagliuca: il neo tecnico dei biancoazzurri, squalificato, si affida alla difesa a tre diretta da Curto, Obaretin e Lovato. Sugli esterni tocca ad Elia e Carboni, mentre in mediana agiranno Ignacchiti, Belardinelli e Yepes. Davanti il tandem composto da Ilie e Shpendi. Fuori per squalifica Guarino e Nasti, indisponibili, tra gli altri, Tosto, Degli Innocenti e i lungodegenti Haas e Pellegri11:00

FORMAZIONE UFFICIALE PADOVA: i veneti rispondono a loro volta con un 3-5-2: Fortin - Belli, Villa, Faedo - Capelli, Fusi, Baselli, Di Maggio, Barreca - Varas, Bortolussi18:36

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: i toscani si presentano con un 3-5-2: Fulignati - Curto, Lovato, Obaretin - Elia, Ignacchiti, Belardinelli, Yepes, Carboni - Ilie, Shpendi10:57

Una gara speciale per il Padova, che torna in Serie B dopo 6 anni di assenza. I biancoscudati sono retrocessi al termine della stagione 2018/2019, e dopo svariati tentativi sono riusciti a conquistarsi la promozione vincendo il girone A della Serie C10:55

Si rialza finalmente il sipario sul campionato di Serie B, l'Empoli riparte dal suo Castellani la sua scalata verso il ritorno in Serie A. I toscani sono stati retrocessi in cadetteria dopo 4 anni consecutivi nella massima serie, ma si candidano tra le favorite di questa nuova stagione che sta per iniziare10:53

Benvenuti alla diretta di Empoli-Padova, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B!10:49

