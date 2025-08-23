Esordio vincente per il nuovo Empoli di Pagliuca. I toscani, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo grazie a due reti su palla inattiva prima di Shpendi e poi di Popov, trova nella ripresa la terza rete con lo stesso Popov, abile ad insaccare in tuffo di testa. Buon primo tempo del Padova, che aveva trovato l'immediato pareggio con Bortolussi, nella ripresa però i biancoscudati non hanno mai dato l'impressione di poter ribaltare il punteggio
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento al prossimo match di Serie B!21:01
90'+7'
TRIPLICE FISCHIO! L'Empoli ha battuto il Padova per 3-1!20:57
90'+3'
Cartellino giallo per Belardinelli20:52
90'+1'
Si libera bene in area Kaczmarski, il suo piazzato viene ribattuto20:51
90'
Sette minuti di recupero20:50
88'
Quinto e ultimo cambio nell'Empoli: esce Yepes, entra Kaczmarski20:48
88'
Quarto cambio nell'Empoli: esce Carboni, entra Moruzzi20:48
88'
Terzo cambio nell'Empoli: esce Elia, entra Ebuehi20:47
87'
Gioco fermo, è a terra Fulignati dopo uno scontro di gioco20:46
85'
Torna a farsi vedere in avanti il Padova con il colpo di testa su calcio d'angolo da parte di Villa, blocca Fulignati20:46
83'
CEESAY! Tiro velenoso dal limite, Fortin alza in corner con la punta delle dita!20:43
81'
Quinto e ultimo cambio nel Padova: esce Fusi, entra Lasagna20:41
80'
Tentativo di Carboni da posizione defilata, conclusione potente ma mal calibrata20:40
79'
Secondo cambio nell'Empoli: esce Ilie, entra Ceesay20:39
76'
Cross di Carboni sul secondo palo dove Elia, prova la sponda per Popov, allontana la difesa del Padova20:37
74'
Ammonito Ghiglione20:34
74'
Quarto cambio nel Padova: esce Baselli, entra Buonaiuto20:34
74'
Terzo cambio nel Padova: esce Capelli, entra Harder20:33
70'
Fortin smanaccia il tiro cross di Elia20:30
66'
GOL! EMPOLI-Padova 3-1! Rete di Popov! Esordio in B da sogno per il classe 2007, che incorna splendidamente il suggerimento al bacio di Elia e batte Fortin per il 3-1!
Secondo cambio nel Padova: esce Belli, entra Perrotta20:25
65'
Primo cambio nel Padova: esce Di Maggio, entra Ghiglione20:24
64'
Yepes! Ignacchiti appoggia per ilo spagnolo che da ottima posizione calcia mala e spara alto!20:24
60'
Revocato il rosso diretto a Fusi! Ferrieri Caputi aveva espulso il centrocampista del Padova per un fallo su Elia, ma dopo l'on field review il provvedimento è stato cancellato20:22
58'
Molti falli in questo avvio di ripresa20:17
57'
Ammonito anche Barreca20:16
56'
Attacca il Padova, Lovato libera l'area di rigore20:16
54'
Ammonito Baselli20:14
50'
Sempre insidioso l'Empoli su corner, stavolta però la conclusione di Carboni termina alle stelle20:10
49'
Cartellino giallo per Capelli20:08
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo al Castellani!20:05
Dopo la rete, Shpendi ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un colpo che non è riuscito a smaltire19:53
Un primo tempo gradevole al Castellani, dove è l'Empoli a sbloccare il risultato con uno schema da corner che porta alla rete di Shpendi. Immediata la reazione del Padova, che trova il pari grazie al gol da rapace d'area di Bortolussi, ma nel finale sono ancora i padroni di casa a trovare la via della rete, sempre da palla inattiva, stavolta con Popov, subentrato proprio a Shpendi19:52
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! Empoli avanti all'intervallo!19:50
45'+3'
Ammonito Yepes19:49
45'
Tre minuti di recupero19:47
43'
Ci prova Baselli da fuori, blocca Fulignati19:44
41'
GOL! EMPOLI-Padova 2-1! Rete di Popov! Gol quasi fotocopia del precedente, dal corner stavolta è Lovato a impattare di testa, il pallone carambola su due difensori del Padova prima di venire scagliato in fondo al sacco dal nuovo entrato Popov!
Prova a reagire il Padova, Fulignati attento sul tentativo di Varas19:25
20'
GOL! EMPOLI-Padova 1-0! Rete di Shpendi! Sugli sviluppi del corner Curto impatta di testa nel cuore dell'area, perfetto l'inserimento di Shpendi che sottoporta corregge con l'incornata vincente che vale l'1-0!
Carboni converge dalla sinistra, il suo tiro cross viene respinto in corner da Belli19:23
17'
OCCASIONE PADOVA! Capelli apparecchia al centro per Di Maggio, il quale di prima intenzione calcia a botta sicura da centro area trovando la risposta in tuffo di Fulignati!19:18
15'
Molte interruzioni in questo avvio, parecchi i falli fischiati da Ferrieri Caputi19:17
12'
Fusi cerca l'imbucata per Varas, chiusura da parte di Obaretin che vince il duello fisico con l'attaccante ospite19:14
8'
OCCASIONE EMPOLI! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Shpendi appoggia verso Curto che conclude di poco alto!19:09
6'
Risponde l'Empoli con l'incursione centrale di Ignacchiti, fermato fallosamente19:07
4'
Prova a scendere sulla sinistra il Padova con Di Maggio, il suo suggerimento verso Bortolussi viene intercettato dalla difesa dell'Empoli19:13
SI PARTE! È iniziato il campionato di Empoli e Padova!19:01
La direzione di gara è affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, che sarà coadiuvata dagli assistenti Galimberti e Catallo e dal quarto ufficiale Perri. Al Var ci sono Camplone e Di Vuolo11:07
Le scelte di Andreoletti: per il suo esordio in Serie B, il tecnico del Padova sceglie l'affidabile Fortin tra i pali, con la protezione della linea a tre composta da Belli, Villa e Faedo. Tanti i ballottaggi a centrocampo, dove alla fine a spuntarla sono Fusi, Baselli e, a sorpresa, Di Maggio, con Capelli e Barreca a spingere sulle corsie. Davanti c'è Varas a supporto del riferimento offensivo Bortolussi18:36
Le scelte di Pagliuca: il neo tecnico dei biancoazzurri, squalificato, si affida alla difesa a tre diretta da Curto, Obaretin e Lovato. Sugli esterni tocca ad Elia e Carboni, mentre in mediana agiranno Ignacchiti, Belardinelli e Yepes. Davanti il tandem composto da Ilie e Shpendi. Fuori per squalifica Guarino e Nasti, indisponibili, tra gli altri, Tosto, Degli Innocenti e i lungodegenti Haas e Pellegri11:00
FORMAZIONE UFFICIALE PADOVA: i veneti rispondono a loro volta con un 3-5-2: Fortin - Belli, Villa, Faedo - Capelli, Fusi, Baselli, Di Maggio, Barreca - Varas, Bortolussi18:36
FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: i toscani si presentano con un 3-5-2: Fulignati - Curto, Lovato, Obaretin - Elia, Ignacchiti, Belardinelli, Yepes, Carboni - Ilie, Shpendi10:57
Una gara speciale per il Padova, che torna in Serie B dopo 6 anni di assenza. I biancoscudati sono retrocessi al termine della stagione 2018/2019, e dopo svariati tentativi sono riusciti a conquistarsi la promozione vincendo il girone A della Serie C10:55
Si rialza finalmente il sipario sul campionato di Serie B, l'Empoli riparte dal suo Castellani la sua scalata verso il ritorno in Serie A. I toscani sono stati retrocessi in cadetteria dopo 4 anni consecutivi nella massima serie, ma si candidano tra le favorite di questa nuova stagione che sta per iniziare10:53
Benvenuti alla diretta di Empoli-Padova, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B!10:49
Empoli - Padova è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 agosto alle ore 19:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Padova sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Lo scorso anno l'Empoli si è piazzata 18° con 31 punti in Serie A.
Empoli-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Empoli ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Padova, dopo una striscia di quattro pareggi e due sconfitte. Solo una volta i toscani hanno ottenuto tre successi di fila contro i veneti nella competizione: tra il 1997 e il 2010.
L’Empoli ha segnato in tutte le ultime sei sfide casalinghe con il Padova in Serie BKT (2.3 reti a incontro), dopo che aveva realizzato solamente due gol nelle precedenti quattro.
Nelle ultime 11 stagioni giocate dall’Empoli in Serie BKT, la formazione toscana non ha mai perso la gara d’esordio nel torneo, vincendone otto e pareggiandone tre. Nelle prime 11 invece, gli azzurri avevano collezionato un solo successo in sfide di questo tipo (4N, 6P).
Nella Serie A 2024/25, nessuna squadra ha mandato in campo più giocatori nati dall’1 gennaio 2005 in avanti rispetto all’Empoli: cinque come Milan e Torino.
Il Padova è rimasto imbattuto in 14 degli ultimi 16 match all’esordio stagionale in Serie BKT (7V, 7N), pareggiando quattro degli ultimi cinque (1P). In generale, le due sconfitte in questa striscia di 16 sono arrivate in match casalinghi -nell’agosto 2013 contro il Trapani e nell’agosto 1997 contro il Castel di Sangro.
Nel campionato di Serie C 2024/25, nel girone A, il Padova è stato promosso classificandosi al 1° posto (86 punti), con il miglior attacco (65 gol, al pari dell’Atalanta U23) e la miglior difesa: 24 reti subite, al pari del Vicenza.
Nelle ultime due stagioni di Serie BKT, tra regular e post season, il neoacquisto dell’Empoli Gerard Yepes è stato il giocatore più utilizzato tra le fila della Sampdoria (4756 minuti), nonostante conti anche, insieme al suo ex compagno di squadra Fabio Depaoli, il maggior numero di sostituzioni (22) nel periodo, sempre tra i blucerchiati.