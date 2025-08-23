Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!22:58

90'+6' FINISCE QUI! Decide Izzo, il Monza vince 1-0 contro il Mantova!22:55

90'+4' Ci prova da fuori anche Fiori, sempre attento Thiam22:53

90'+2' Galuppini cerca direttamente la porta su calcio di punizione, nessun problema per Thiam22:51

90' Ammonito Keita Baldé22:50

90' Sono stati concessi cinque minuti di recupero22:50

89' Quinto cambio nel Monza: esce Lucchesi, entra Delli Carri22:48

84' OCCASIONE MONZA! Missile terra aria di Azzi, Festa vola e mette in corner!22:44

82' Quinto cambio nel Mantova: esce Majer, entra Wieser22:41

82' Quarto cambio nel Mantova: esce Caprini, entra Fiori22:41

81' Girata acrobatica di Lucchesi, palla alta22:41

81' Cartellino giallo per Trimboli22:40

79' Quarto cambio nel Monza: esce Pessina, entra Colombo22:39

79' Terzo cambio nel Monza: esce Mota Carvalho, entra Petagna22:39

75' Il Monza sta cercando di abbassare ulteriormente i ritmi dell'incontro e mettere in ghiaccio il risultato22:35

71' Terzo cambio nel Mantova: esce Bragantini, entra Galuppini22:30

70' Ammonito Mensah22:29

69' Secondo cambio nel Monza: esce Caprari, entra Keita Baldé22:28

68' Primo cambio nel Monza: esce Ciurria, entra Galazzi22:28

67' Prova a insistere il Mantova, chiude tutti gli spazi il Monza22:27

61' Ammonito Bianco, tecnico del Monza, per proteste22:21

60' Secondo cambio nel Mantova: esce Falletti, entra Mensah22:19

60' Primo cambio nel Mantova: esce Radaelli, entra Maggioni22:19

59' Caprari fa da sponda per Ciurria, tiro respinto. Ci prova anche Birindelli, anche il suo tentativo viene neutralizzato22:19

56' GOL! MONZA-Mantova 1-0! Rete di Izzo! Corner di Ciurria, sul secondo palo stacca Izzo che scavalca Festa e porta avanti i brianzoli!



54' OCCASIONE MONZA: sempre Azzi pericoloso, scende sulla sinistra e conclude con il destro sfiorando il palo!22:14

53' Azione rabbiosa di Caprini sulla sinistra, il suo cross basso non viene però raccolto da nessun compagno22:13

51' Risponde con Radaelli il Mantova: tiro da posizione decentrata sull'esterno della rete22:10

50' PERICOLOSO SU ANGOLO IL MONZA! Mota svetta sul cross di Caprari, palla alta di poco!22:09

48' Cross a rientrare di Azzi, Ravanelli sfiora e Izzo non riesce nella deviazione decisiva22:07

47' Cartellino giallo per Radaelli22:06

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo di MONZA-MANTOVA!22:04

Gara non certo indimenticabile all'UPower Stadium, dove Monza e Mantova non si sono fatte male. Più presente il Monza in zona offensiva, ma nessun reale pericolo corso dal portiere Festa. Tanto possesso invece per il Mantova di Possanzini, Thiam ha però dormito sonni relativamente tranquilli21:51

45'+1' Dopo un minuto di recupero, FINISCE IL PRIMO TEMPO! Reti bianche all'intervallo!21:49

45' Ancora Azzi pericoloso, l'ex Cagliari si inserisce da dietro e colpisce di testa mandando a lato21:48

42' Ancora Monza in avanti: sugli sviluppi di un corner Azzi va alla conclusione, sporcata, e trova la parata di Festa che mette in angolo21:44

39' Tiro cross a rientrare di Azzi, Festa è attento e fa sua la sfera21:41

35' Ciurria cerca la porta direttamente su calcio di punizione, palla alta non di molto21:37

32' Cartellino giallo per Birindelli21:34

31' Caprari! Azzi entra in area e serve l'ex Verona che in fazzoletto controlla e tira. Mantovani sporca la traiettoria in calcio d'angolo21:33

27' Mancuso va al tiro da dentro l'area, scivolata di Lucchesi a deviare in corner21:29

26' Possesso palla prolungato del Mantova alla ricerca dello spazio giusto per colpire21:29

23' Sponda di Izzo a cercare ancora Mota, che stavolta commette fallo in attacco21:26

20' Grande idea di Caprari che di prima imbuca verso Dani Mota, il quale viene chiuso proprio al momento del tiro21:22

17' Uscita in tuffo di testa di Thiam che anticipa Radaelli, inseritosi per andare a raccogliere una verticalizzazione dalle retrovie21:20

16' Poche emozioni in questo primo quarto di gare, le due squadre sono ancora in fase di studio21:18

12' Prova ad accendersi Dani Mota, rasoiata da fuori che termina sul fondo21:14

11' Arriva il primo cartellino giallo del match: ammonito Ciurria21:12

7' Punizione laterale di Ciurria, cross troppo profondo che non trova nessun compagno21:09

4' Ritmi bassi in questo avvio, il Mantova cerca di andare in pressione alta sui difensori del Monza21:07

FISCHIO D'INIZIO! Si parte con il primo tempo di Monza-Mantova!21:02

Le scelte di Possanzini: Mancuso vince il ballottaggio con Mensah per guidare l'attacco biancorosso, alle sue spalle Bragantini, Falletti e Caprini. A centrocampo tocca a Trimboli e Majer, mentre in difesa la linea a quattro è composta da Radaelli, Mantovani, Cella e Bani. Tra i pali Festa20:32

Le scelte di Bianco: sceglie la difesa a tre il tecnico dei brianzoli, con Ravanelli, Izzo e Lucchesi a protezione di Thiam. Sugli esterni spazio a Birindelli e Azzi, mentre Pessina e Obiang compongono la mediana. Davanti c'è Mota Carvalho supportato da Caprari e Ciurria20:30

FORMAZIONE UFFICIALE MANTOVA: gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1: Festa - Radaelli, Mantovani, Cella, Bani - Majer, Trimboli - Bragantini, Falletti, Caprini - Mancuso20:32

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Thiam - Ravanelli, Izzo, Lucchesi - Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi - Ciurria, Caprari - Mota20:29

Dirigerà l'incontro Andrea Colombo della sezione di Como, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Scarpa e dal quarto ufficiale Galipò. Al Var ci sono invece Marini e Rutella11:54

Tante le aspettative intorno al Mantova di Possanzini, una delle liete novità della scorsa stagione. In Coppa Italia i biancorossi non hanno iniziato con il piede giusto perdendo malamente per 4-0 contro il Venezia, e intendono riscattarsi in questo esordio in campionato all'UPower Stadium11:52

Dopo tre anni di Serie A, il Monza riparte dalla cadetteria con l'obiettivo di tornare subito nel massimo campionato. I brianzoli ripartono in panchina da Paolo Bianco e hanno già conquistato la prima vittoria stagionale battendo per 1-0 il Frosinone in Coppa Italia. 11:50

Benvenuti alla diretta di Monza-Mantova, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B!11:46

