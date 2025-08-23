Dopo il gol di Pohjanpalo (migliore in campo) nel primo tempo, nella ripresa la Reggiana pareggia momentaneamente i conti con Tavsan ma due minuti dopo Pierozzi riporta avanti i suoi. Possesso palla più o meno equilibrato, ma il Palermo ha tirato più del doppio rispetto agli avversari.
Prossima giornata: Reggiana-Empoli e Palermo-Frosinone.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+4'
FINE PARTITA: PALERMO-REGGIANA 2-1. Inizia con una vittoria la squadra guidata da Inzaghi. 22:56
90'+2'
Punizione battuta da Augello, Peda di testa non inquadra lo specchio.22:54
90'
Tre minuti di recupero.22:52
88'
SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Rover, dentro Conte.22:52
88'
SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Reinhart, dentro Stulac.22:51
87'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Pohjanpalo, dentro Corona.22:48
85'
Portanova conquista un prezioso calcio d'angolo. 22:47
81'
Bel dialogo tra Pohjanpalo e Palumbo, il cui cross viene chiuso in angolo. 22:43
79'
SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Bertagnoli, dentro Novakovich. 22:41
79'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Ranocchia, dentro Palumbo.22:40
79'
Cross da destra, Portanova di testa non impensierisce Bardi.22:41
78'
Sinistro murato di Rover. 22:40
76'
SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Libutti, dentro Rozzio.22:40
73'
Calcio d'angolo battuto da Ranocchia, Bani di testa spedisce sul fondo.22:35
72'
Peda di testa su cross da calcio d'angolo, Motta non si fa sorprendere ma c'è ancora calcio d'angolo. 22:34
72'
Gran destro al volo di Segre, attento Motta sul primo palo. 22:34
71'
Sinistro di Ranocchia, Motta risponde presente.22:32
70'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Gyasi, dentro Blin.22:33
69'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Brunori, dentro Le Douaron.22:33
68'
Due giri dalla bandierina consecutivi per la Reggiana.22:30
65'
Conclusione di Tavsan respinta.22:27
64'
GOL! PALERMO-Reggiana 2-1. Rete di Pierozzi. Tacco di Segre per Pierozzi, sinistro sul primo palo vincente: Motta non può arrivarci.
Colpo di testa di Pohjanpalo su cross da calcio d'angolo, in tuffo Motta.22:21
57'
DOPPIA OCCASIONE PALERMO! Destro secco di Brunori da dentro l'area, respinge Motta: poi è Pohjanpalo a provarci, provvidenziale l'intervento di Bonetti in questo caso.22:20
54'
Portanova cade in area e protesta, ma l'arbitro lascia correre. 22:16
53'
Cross di Augello, Pohjanpalo di testa non inquadra lo specchio. 22:15
52'
CARTELLINO GIALLO PER LA REGGIANA. Ammonito Papetti.22:14
49'
Imbucata di Ceccaroni per Augello, palla troppo lunga.22:11
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI PALERMO-REGGIANA. Si riparte dall'1-0 della prima frazione. 22:08
46'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Diakité, dentro Peda. 22:07
Le due squadre stanno per rientrare in campo. 22:07
Partita dai ritmi subito intensi. Con il passare dei minuti il Palermo aumenta il proprio peso in avanti, sfiora la rete in due o tre occasioni e passa in vantaggio con il gol del bomber finlandese Pohjanpalo. 21:52
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: PALERMO-REGGIANA 1-0. Decide Pohjanpalo.21:49
45'+1'
Sinistro strozzato di Tavsan, palla sul fondo.21:49
45'
Un minuto di recupero.21:48
40'
Cross da sinistra di Marras, Bani chiude in angolo. 21:43
38'
GOL! PALERMO-Reggiana 1-0. Rete di Pohjanpalo. Cross di Pierozzi da destra, Pohjanpalo anticipa Papetti e con un colpo di testa lascia Motta immobile.
Botta di Ranocchia da posizione defilata, respinge Motta.21:38
33'
Tocco, ancora di Bani, sugli sviluppi di un angolo: blocca Motta.21:37
33'
OCCASIONE PALERMO! Cross morbido di Augello e zuccata di Bani, buon riflesso di Motta.21:36
31'
Cross di Ranocchia, non ci arrivano né Pohjanpalo né Pierozzi.21:34
30'
CARTELLINO GIALLO PER IL PALERMO. Ammonito Diakité per un fallo su Marras.21:33
29'
Diakité di testa da cross da calcio d'angolo, trattiene senza problemi Motta.21:32
28'
Altro calcio d'angolo per il Palermo, che adesso insiste.21:31
27'
Conclusione di Brunori, sporcata, sugli sviluppi dell'angolo. 21:30
26'
Cross tagliato di Augello, Bertagnoli si rifugia in angolo. 21:29
25'
Piazzato di Brunori, c'è una deviazione in angolo.21:27
24'
OCCASIONE PALERMO! Cross di Ceccaroni da sinistra e sponda di Pierozzi per Gyazi, che di testa sfiora il gol. 21:26
21'
Si gioca a ottimi ritmi in questi primi venti minuti di partita.21:23
19'
Destro rasoterra di Gyasi, trattiene Motta.21:22
18'
Conclusione di Portanova ribattuta.21:21
17'
Conclusione centrale di Reinhart, nessun problema per Bardi.21:19
16'
Velo di Pohjanpalo per Segre, blocca a terra Motta.21:19
14'
Destro in controbalzo, completamente fuori misura, di Reinhart.21:16
13'
Cross di Libutti stoppato da Augello, secondo calcio d'angolo per la Reggiana.21:15
10'
Annullato a seguito di controllo Var, per fuorigioco, un gol a Brunori imbeccato da Pierozzi. 21:13
6'
OCCASIONE PALERMO! Cross di Ranocchia da calcio d'angolo, Ceccaroni di testa non va lontano dal palo.21:08
5'
Calcio d'angolo per il Palermo, ruggisce il Barbera.21:06
4'
Il primo calcio d'angolo della partita è per la Reggiana.21:06
Gyasi serve al limite Brunori, il cui destro a giro termina abbondantemente a lato. 21:03
INIZIA PALERMO-REGGIANA. Prima palla per i padroni di casa.21:02
Gli ultimi movimenti di mercato hanno portato in dote altri due rinforzi per il Palermo, Joronen e Veroli, ma entrambi partono dalla panchina. Peda in recupero lascia spazio a Diakité, Brunori la spunta su Le Douaron. In casa Reggiana Marras vince il ballottaggio con Bozzolan. 20:58
La Reggiana scende in campo così: Motta - Bonetti, Papetti, Libutti - Marras, Reinhart, Bertagnoli, Rover - Portanova, Tavsan - Gondo.20:51
3-4-2-1 per il Palermo: Bardi - Diakité, Bani, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello - Gyasi, Brunori - Pohjanpalo. 20:58
Le due squadre vengono da due esiti diversi in Coppa Italia: il Palermo ha superato la Cremonese ai rigori, sempre ai rigori la Reggiana è stata battuta dall'Empoli. 20:47
Dopo la salvezza conquistata lo scorso anno, le ambizioni dei granata sono ancora tutte da scoprire. 20:45
Il Palermo è una delle favorite alle griglie di partenza di questo campionato. 20:42
Grande cornice di pubblico a colorare il Barbera: sono circa 30mila le persone accorse per assistere all'esordio casalingo della squadra guidata da Inzaghi. 20:39
Benvenuti alla diretta del match tra Palermo e Reggiana, valido per la prima giornata del campionato di Serie B. 20:37
Palermo - Reggiana è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 agosto alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Reggiana sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Lo scorso anno il Palermo si è piazzata 8° con 52 punti in Serie B mentre la Reggiana si è piazzata 13° con 44 punti in Serie B .
Palermo-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Palermo ha perso due delle ultime tre sfide contro la Reggiana in Serie BKT (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 14 (5V, 7N).
Il Palermo ha mantenuto la porta inviolata in 10 delle 16 partite casalinghe contro la Reggiana in Serie BKT (8V, 6N, 2P), inclusa la più recente, nello scorso campionato – 2-0 il 26 ottobre 2024.
Il Palermo è la squadra che ha pareggiato più partite all’esordio stagionale in Serie BKT: ben 23, almeno sei più di qualsiasi altra.
L’ultima promozione del Palermo dalla Serie BKT alla Serie A risale al 2013/14; i rosanero potrebbero infatti ottenere la loro 10ª promozione in Serie A.
La Reggiana ha evitato la retrocessione in almeno due stagioni consecutive in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra il 1989/90 e il 1992/93 (quattro campionati di fila in quel caso).
La Reggiana ha pareggiato ben otto delle ultime 12 gare all’esordio stagionale in Serie BKT (2V, 2P), tra cui quella più recente dello scorso campionato (2-2 contro il Mantova il 18 agosto 2024).
Il Palermo è andato a segno in tutte le ultime 22 partite di Serie BKT, già striscia record per i rosanero, che non erano mai andati oltre le 16 gare di fila in gol nella competizione.
Il Palermo ha pareggiato l’ultima partita casalinga dello scorso campionato e non registra due pareggi interni consecutivi in Serie BKT proprio dall’inizio della passata stagione, quando ne infilò due dopo aver diviso la posta in palio anche nell’ultima gara del torneo 2023/24.
La Reggiana non ha mai pareggiato nelle ultime otto partite dello scorso campionato, in cui ha ottenuto quattro successi e subito quattro sconfitte. Il pareggio più recente risale al 16 marzo, contro la Sampdoria.
Filippo Ranocchia ha mandato al tiro 36 volte i compagni di squadra a seguito di calcio piazzato nello scorso campionato, tra regular e post season: meno soltanto di Salvatore Esposito (55) – a 36 anche Antonio Palumbo.