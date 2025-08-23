Le due squadre vengono da due esiti diversi in Coppa Italia: il Palermo ha superato la Cremonese ai rigori, sempre ai rigori la Reggiana è stata battuta dall'Empoli. 20:47

Gli ultimi movimenti di mercato hanno portato in dote altri due rinforzi per il Palermo, Joronen e Veroli, ma entrambi partono dalla panchina. Peda in recupero lascia spazio a Diakité, Brunori la spunta su Le Douaron. In casa Reggiana Marras vince il ballottaggio con Bozzolan. 20:58

PREPARTITA

Palermo - Reggiana è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 agosto alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Reggiana sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Lo scorso anno il Palermo si è piazzata 8° con 52 punti in Serie B mentre la Reggiana si è piazzata 13° con 44 punti in Serie B .