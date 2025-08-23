Al Sannazzari di Chiavari la sfida tra la neopromossa Virtus Entella e la Juve Stabia, vera sorpresa della scorsa annata, avrà inizio alle 19. Le Vespe, nella scorsa stagione, arrivarono fino alla semifinale playoff, fermandosi solo davanti alla Cremonese poi promossa in Serie A.18:47

Cross in area dalla destra, Confente (Juve Stabia) è sicuro e fa suo il pallone.19:12

Tentativo di testa di Candellone (Juve Stabia), la conclusione è debole e imprecisa.19:16

È un bel primo tempo quello offerto da Virtus Entella e Juve Stabia in questa prima giornata di Serie B a Chiavari. Le due formazioni si affrontano a viso aperto e provano, entrambe, a creare in avanti. L'occasione più grossa, però, porta la firma dei padroni di casa con Marconi, che di testa sfida un ottimo Confente che, di fatto, salva la Juve Stabia dall'1-0.19:50

Doppio cambio per i padroni di casa: escono Russo e Franzoni per Debenedetti e Dalla Vecchia.20:32

Ancora un doppio cambio per i campani: escono Piscopo e Candellone per Burnete e Mannini.20:46

PREPARTITA

La partita è in programma il giorno 23 agosto alle ore 19:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Juve Stabia sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Lo scorso anno Juve Stabia si è piazzata 5° con 55 punti in Serie B .