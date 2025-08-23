Termina 1-1 a Chiavari. La Juve Stabia trova il gol dell'1-0 in avvio di secondo tempo con il guizzo sotto porta di Candellone, facendosi però rimontare dai padroni di casa al 60' con Marconi, che spinge in rete su cross perfetto di Guiu. Sul finale i liguri vanno vicinissimi al 2-1, ma Tiritiello a tu per tu con Confiente è impreciso.
Nel prossimo turno la Juve Stabia incontrerà il Venezia, mentre la Virtus Entella andrà a Cesena.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!20:55
90'+5'
Finisce qui: Virtus Entella 1-1 Juve Stabia. Le due formazioni si dividono la posta in palio.20:56
90'+4'
Cartellino giallo anche per Mezzoni (Virtus Entella).20:53
90'
Quattro minuti di recupero.20:50
88'
Cartellino giallo per Nichetti (Virtus Entella).20:47
88'
Sostituzione Virtus Entella: fuori Di Mario per Boccadamo.20:47
86'
Ancora un doppio cambio per i campani: escono Piscopo e Candellone per Burnete e Mannini.20:46
85'
OCCASIONE VIRTUS ENTELLA! Tiritiello si divora il possibile 2-1 a tu per tu con Confiente!20:45
82'
La Juve Stabia ci riprova dalla bandierina, ma i campani commettono fallo in attacco.20:41
80'
Si difendono bene i padroni di casa, Karic guida la ripartenza e dialoga con Di Mario che poi però sbaglia l'ultimo passaggio.20:39
78'
La Juve Stabia imposta in avanti.20:38
75'
Sostituzione Virtus Entella: esce Bernat Guiu per Fumagalli.20:35
75'
Ennesimo destro di Karic (Virtus Entella), pallone fuori dallo specchio della porta.20:34
73'
Riprende la gara.20:32
72'
Doppio cambio per i padroni di casa: escono Russo e Franzoni per Debenedetti e Dalla Vecchia.20:32
70'
Cooling break.20:30
70'
Settanta minuti sul cronometro, sempre 1-1.20:29
66'
Ammonito anche Leone (Juve Stabia) che trattiene Karic in ripartenza.20:26
63'
Sostituzione Juve Stabia: esce De Pieri per Pierobon.20:22
60'
GOL! Virtus Entella 1-1 Juve Stabia! Rete di Marconi che attacca il secondo palo e di testa infila in porta su assist al bacio di Guiu!
Doppio cambio per Abate: la Juve Stabia sostituisce Stabile per Varnier e Reale per Cacciamani.20:04
1'
Si ricomincia!20:03
Gara correttissima fino ad ora: nessun cartellino estratto.19:51
È un bel primo tempo quello offerto da Virtus Entella e Juve Stabia in questa prima giornata di Serie B a Chiavari. Le due formazioni si affrontano a viso aperto e provano, entrambe, a creare in avanti. L'occasione più grossa, però, porta la firma dei padroni di casa con Marconi, che di testa sfida un ottimo Confente che, di fatto, salva la Juve Stabia dall'1-0.19:50
45'+2'
Fine primo tempo: Virtus Entella 0-0 Juve Stabia.19:49
45'
Due minuti di recupero.19:47
44'
I liguri provano l'ennesima incursione, molto bene la difesa campana.19:46
43'
Possesso palla dei padroni di casa.19:44
41'
Spizzata di testa di Bellich, piccolo brivido per la Virtus Entella.19:43
40'
Si difende bene la formazione campana, cinque minuti (più il recupero) al termine del primo tempo.19:41
39'
La Virtus Entella continua a palleggiare.19:41
37'
Fa girare il pallone la Virtus Entella.19:38
34'
OCCASIONE VIRTUS ENTELLA! Cross al centro di Guiu dalla bandierina, una deviazione favorisce il colpo di testa di Marconi su cui Confente compie una grandissima parata!19:43
33'
Ancora un calcio d'angolo per i liguri.19:35
33'
La Virtus Entella, sulla spinta del suo pubblico, prova a salire. 19:34
30'
Va via la prima mezz'ora di gioco: gara in perfetto equilibrio.19:31
29'
Cross in area a rientrare dalla bandierina di Mosti (Juve Stabia), Colombi deve metterci i pugni e allontana.19:31
28'
Il match riprende.19:29
26'
Cooling break.19:28
25'
Cross dentro di De Pieri (Juve Stabia), allontana la Virtus Entella.19:26
24'
Giropalla degli ospiti.19:26
20'
Venti minuti sul cronometro, si resta sullo 0-0.19:21
19'
OCCASIONE VIRTUS ENTELLA! Destro potente da fuori di Nichetti, la deviazione di Leone spedisce la sfera sul fondo!19:33
18'
Torna ad attaccare la Virtus Entella, che spinge sulle vie laterali.19:19
14'
Tentativo di testa di Candellone (Juve Stabia), la conclusione è debole e imprecisa.19:16
14'
I campani optano per uno schema mal riuscito, ma mantengono il possesso palla e provano a impostare in fase offensiva.19:15
13'
Prova a salire la Juve Stabia, che conquista il suo primo corner.19:14
10'
Avvio fiducioso della Virtus Entella: i padroni di casa gestiscono il possesso.19:12
7'
Cross in area dalla destra, Confente (Juve Stabia) è sicuro e fa suo il pallone.19:12
6'
Spinge la Virtus Entella, che mantiene il possesso palla.19:08
3'
La Virtus Entella conquista il primo corner della gara: Bernat Guiu crossa sul primo palo dove arriva Franzoni di prima intenzione, il pallone termina sul fondo.19:05
1'
Si comincia, il primo pallone lo gioca la Juve Stabia!19:02
Il match sarà diretto da Andrea Calzavara della sezione di Varese.18:47
FORMAZIONE JUVE STABIA (4-4-2): Confente - Stabile, Bellich, Ruggero, Reale - Carissoni, Leone, Mosti, De Pieri - Candellone, Piscopo.18:46
FORMAZIONE VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi - Parodi, Tiritiello, Marconi - Mezzoni, Franzoni, Nichetti, Karic, Di Mario - Russo, Bernat Guiu.18:45
La Virtus Entella parteciperà, invece, al campionato di Serie B per la settima volta nella sua storia, la prima dal 2020/21. La squadra ligure ha vinto il Girone B della Serie C 2024/25 totalizzando 83 punti.18:41
Al Sannazzari di Chiavari la sfida tra la neopromossa Virtus Entella e la Juve Stabia, vera sorpresa della scorsa annata, avrà inizio alle 19. Le Vespe, nella scorsa stagione, arrivarono fino alla semifinale playoff, fermandosi solo davanti alla Cremonese poi promossa in Serie A.18:47
Benvenuti alla diretta scritta di Virtus Entella-Juve Stabia, gara che vale la prima giornata del campionato di Serie B!18:41
Virtus Entella - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 agosto alle ore 19:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Juve Stabia sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Lo scorso anno Juve Stabia si è piazzata 5° con 55 punti in Serie B .
Virtus Entella-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Virtus Entella è rimasta imbattuta nelle due sfide contro la Juve Stabia in Serie BKT: un successo e un pareggio nella stagione 2019/20.
La Virtus Entella ha vinto il suo unico precedente casalingo di Serie BKT contro la Juve Stabia, un 2-0 nel dicembre 2019, siglato da Giuseppe De Luca e Mirko Eramo.
La Virtus Entella parteciperà al campionato di Serie BKT per la settima volta nella sua storia, la prima dal 2020/21; la squadra ligure ha vinto il Girone B della Serie C 2024/25 con 83 punti, ben nove di vantaggio nei confronti della prima inseguitrice: la Ternana (74).
La Virtus Entella ha tenuto la porta inviolata nel primo match stagionale in ognuna delle ultime due partecipazioni alla Serie BKT (1-0 contro il Livorno nel 2019 e 0-0 contro il Cosenza nel 2020) dopo che aveva subito ben 10 reti in totale nei quattro precedenti esordi stagionali nel torneo cadetto.
Dopo cinque sconfitte nel match d’esordio stagionale in un campionato cadetto, la Juve Stabia ha vinto il più recente: 3-1 contro il Bari il 17 agosto 2024.
Nessuna squadra ha segnato più gol di testa in percentuale rispetto alla Juve Stabia nella scorsa Serie BKT: 31% come Catanzaro e Spezia (13 reti su 42 per i campani con questo fondamentale).
Alessio Cacciamani ha esordito in Serie A lo scorso 11 maggio all’età di 17 anni e 316 giorni con il Torino nella sfida contro l’Inter, diventando il terzo più giovane italiano a debuttare con la maglia granata nel massimo torneo negli ultimi 25 anni, dopo Fabio Quagliarella (17 anni, 104 giorni) e Jacopo Mariani (17 anni, 284 giorni). In generale, il neo centravanti della Juve Stabia è stato il terzo attaccante più giovane (giugno 2007) a essere sceso in campo nella Serie A 2024/25, dopo Thomas Campaniello e Francesco Camarda, entrambi classe 2008.