Nel prossimo turno la Cremonese andrà in scena sul campo del Cosenza, mentre l’Ascoli ospiterà sul proprio terreno di gioco la Ternana.16:01

Muove la classifica anche l’Ascoli, che dopo due sconfitte consecutive si porta a quota 4.16:01

Terzo pareggio consecutivo per la Cremonese, che sale a quota 7 in classifica.16:01

Termina 2-2 l'avvincente sfifa dello Stadio Zini. Dopo un primo tempo terminato in parità, con i padroni di casa che iniziano meglio il match, passando in vantaggio dopo meno di un quarto d’ora, per poi venire raggiunti una decina di minuti dopo, nella ripresa i grigiorossi passano in vantaggio grazie alla seconda rete di Coda, ma da lì a pochi minuti rimangono in dieci e vengono raggiunti nei minuti finali da una rete di opportunismo di Rodrìguez.15:58

90'+7' Fischio finale dell'incontro. Cremonese-Ascoli 2-215:55

90'+7' D'Uffizi entra in area e, da posizione defilata, prova la conclusione di sinistro che si spegne a lato.15:54

90'+6' La punizione dal limite viene calciata sulla barriera.15:54

90'+5' Rosso per l'Ascoli. Espulso Giuseppe Bellusci per aver sgambettato Collocolo, che stava entrando in area. Seconda ammonizione per il giocatore bianconero.15:53

90'+4' Corner di Falasco e colpo di testa centrale di Manzari.15:58

90'+4' L'Ascoli sembra determinato a cercare il colpaccio.15:51

90'+2' Giallo per l'Ascoli. Ammonito Fabrizio Caligara, per un duro intervento ai danni di Okereke.15:50

90'+1' Sei minuti di recupero.15:48

88' GOL! Cremonese-ASCOLI 2-2. Rete di Pablo Rodrìguez. Cross dalla sinistra di Falasco, Mendes colpisce di piatto, costringendo Sarr ad un autentico miracolo, ma sulla ribattuta irrompe Rodrìguez e la butta dentro.



85' Cambio a centrocampo per l'Ascoli. Esce Brian Bayeye ed entra Marcello Falzerano.15:44

84' Bayeye prova un altro cross dalla destra, ma è troppo sul portiere, infatti Sarr blocca senza difficoltà15:41

82' Fuga e cross di Bayeye da destra e in mezza rovesciata Rodriguez impegn Sarr, che blocca a terra.15:40

80' Cambio in attacco per la Cremonese. Esce Massimo Coda ed entra Cèdric Tsadjout.15:39

80' Cambio a centrocampo per la Cremonese. Esce Michele Castagnetti ed entra Zan Majer.15:38

79' Cross di Caligara che attraversa tutta l'area di rigore, senza però trovare la deviazione vincente.15:37

78' D'Uffizi controlla e fa partire dai 25 metri un gran destro, che trova l'ottima risposta di Sarr in tuffo.15:36

77' Gran sinistro di Caligara, deviato da Castagnetti, che esce di pochissimo.15:35

74' Caligara mette un pallone pericoloso in mezzo all'area, ma la difesa riesce a liberare.15:31

73' Giallo per l'Ascoli. Ammonito Brian Bayeye per un intervento in ritardo ai danni di Okereke.15:30

71' Sostituzione Samuel Giovane Fabrizio Caligara Cambio per l'Ascoli. Esce l'esterno Samuel Giovane ed entra il centrocampista Fabrizio Caligara.15:32

71' Cambio per l'Ascoli. Esce il centrocampista Eddy Gnahorè ed entra il terzino Nicola Falasco.15:30

71' Cambio sulla trequarti per la Cremonese. Esce Franco Vàzquez ed entra Charles Pickel.15:29

70' Cambio di esterni per la Cremonese. Esce Luca Zanimacchia ed entra Paolo Ghiglione.15:28

66' Cross tagliato di Manzari parato a terra da Sarr.15:24

65' Cambio in attacco per l'Ascoli. Esce Ilijia Nestorowski ed entra Pablo Rodriguez.15:26

65' Cambio a centrocampo per l'Ascoli. Esce Tommaso Milanese ed entra Simone D'Uffizi.15:25

64' Rosso per la Cremonese. Espulso Giacomo Quagliata, per un intervento in ritardo ai danni di Manzari. Seconda ammonizione per il giocatore grigiorosso.15:22

61' Cambio sulla trequarti per la Cremonese. Esce Cristian Buonaiuto ed entra David Okereke.15:19

60' GOL! CREMONESE-Ascoli 2-1. Rete di Massimo Coda, che sfrutta un bel passaggio filtrante di Vazquez.



59' Termina un breve check del Var per un presunto tocco di mano di Giovane in area.15:18

57' Cross di Buonaiuto per lo stacco di Coda, che non riesce ad indirizzare verso la porta.15:15

56' Corner di Milanese per Nestorowski il cui colpo di testa è però centrale.15:14

56' Cross di Bayeye per Nestorowski, che viene intercettato in corner dalla difesa.15:13

52' Doppia conclusione di Milanese, la prima rimpallata e la seconda parata senza difficoltà da Sarr.15:09

49' Bianchetti a terra a seguito di un contrasto con Nestorowski.15:07

48' Zanimacchia prova la conclusione di sinistro da fuori area, che termina alta.15:05

47' Vazquez prova la conclusione da grande distanza, che viene rimpallata.15:05

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dall'Ascoli.15:02

Termina 1-1 un avvincente primo tempo, con i padroni di casa che dominano la prima parte di frazione, conquistando il meritato vantaggio dopo meno di un quarto d'ora. Soprendentemente gli ospiti pareggiano una decina di minuti dopo, dopodichè la gara diventa equilibrata.14:50

45'+1' Fischio finale del primo tempo. Cremonese-Ascoli 1-114:48

45'+1' Cross di Zanimacchia e colpo di testa di Coda che termina alto.14:48

45'+1' Un minuto di recupero.14:47

45' Sulla punizione battuta da Milanese, colpo di testa centrale di Di Tacchio.14:47

44' Giallo per la Cremonese. Ammonito Giacomo Quagliata, per una vistosa trattenuta ai danni di Bayeye.14:46

43' Cross di Collocolo dalla destra e tentativo di Quagliata, che di sinistro svirgola il pallone.14:44

38' Tentativi in serie dell'Ascoli, ma tutti rimpallati dalla difesa avversaria.14:40

36' Mendes difende il pallone e dal limite dell'area tenta la conclusione che termina a lato.14:37

33' Punizione di Castagnetti dalla destra, troppo morbida per impensierire Viviano.14:34

27' Ripartenza dell'Ascoli. Nestorovski porta palla e serve Mendes, che da posizione defilata fa partire un destro che termina alto.14:29

25' GOL! Cremonese-ASCOLI 1-1. Rete di Giacomo Manzari. Cross da sinistra di Mendes, colpo di testa di Nestorovski che finisce addosso a Lochoshvili, la cui deviazione smarca Manzari, che sottoporta batte Sarr.



21' Azione insistita della Cremonese, conclusa da Vazquez, la cui conclusione di sinsitro si spegne sul fondo.14:23

20' Cross di Vazquez da sinistra e Viviano libera l'area con un'uscita in tuffo.14:21

19' Gioco di gambe di Vazquez che viene steso da Di Tacchio pochi metri fuori dall'area di rigore.14:20

17' Conclusione di controbalzo di Buonaiuto dal limite, ma il pallone termina alto.14:19

13' GOL! CREMONESE-Ascoli 1-0. Rete di Massimo Coda, che insacca di testa su pregevole cross di esterno di Vazquez. Viviano la tocca ma non riesce a toglierla dalla porta.



12' Gran sinistro su punizione di Castagnetti e grandissimo intervento di Viviano, che toglie di fatto il pallone dall'incrocio dei pali.14:14

11' Giallo per l'Ascoli. Ammonito Giuseppe Bellusci per un duro intervento ai danni di Vazquez.14:13

10' Iniziativa e cross di Zanimacchia dalla destra, intercettato in presa alta da Viviano.14:12

7' Buonaiuto, dopo un lungo fraseggio della Cremonese, calcia dal limite, ma Viviano para senza difficoltà.14:09

4' Giallo per la Cremonese. Ammonito Matteo Bianchetti, reo di un intervento in ritardo ai danni di Mendes.14:06

3' Cross di Antov dalla destra e Viviano blocca in presa alta.14:04

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dalla Cremonese.14:01

Minuto di silenzio in onore di Giorgio Napolitano14:01

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Manuel Volpi di Arezzo.13:58

ASCOLI(4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Bellusci, Giovane; Gnahorè, Di Tacchio, Milanese; Manzari, Pedro Mendes; Nestorovski Allenatore: William Viali13:55

CREMONESE(4-2-3-1): Sarr; Bianchetti, Lochoshvili, Antov, Quagliata;Collocolo, Castagnetti; Zanimacchia, Vazquez, Buonaiuto; Coda Allenatore: Giovanni Stroppa14:02

L’ultimo scontro diretto disputato allo Zini è terminato per 1-0 a favore dei marchigiani.13:33

Gli ospiti sono chiamati al riscatto dopo due sconfitte consecutive con Sudtirol e Palermo. I bianconeri hanno solamente 3 punti all’attivo.13:32

I padroni di casa hanno ottenuto 6 punti nelle prime 5 giornate di campionato e sono reduci da due pareggi consecutivi.13:31

Benvenuti allo Stadio Giovanni Zini di Cremona per la sfida tra Cremonese e Ascoli, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B.13:30