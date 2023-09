Grazie per aver seguito questa diretta ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:04

Con l'odierno pari, il Lecco guadagna il primo punto della propria stagione di B; Modena che si proietta invece a 11 punti mantenendo la propria striscia di imbattibilità. Uomini di Bianco e Foschi che saranno impegnati nella 7^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Sudtirol, e tra le mura domestiche contro l'altra neopromossa Feralpisalò.16:04

Cala il sipario allo Stadio Alberto Braglia di Modena, Daniele Perenzoni manda i titoli di coda di un match che nonostante le numerose occasioni, termina con il risultato finale di 0-0. Sostanziale equilibrio tra le due squadre, che hanno condotto una prima frazione più vivace e combattuta rispetto ai secondi 45'. Nella ripresa, Mister Bianco cambia le carte del proprio assetto, e i canarini iniziano a condurre il possesso chiudendo tutte le linee di passaggio al Lecco. Più volte Guiebré crea delle chiare occasioni da gol, ma Saracco è attento e non fa rimpiangere gli interventi decisivi del primo tempo del compagno di reparto Melgrati; la vera occasione del match arriva al minuto 95', allo scadere del tempo addizionale, con Bonfanti che anticipa tutti e a pochi centimetri da Saracco spedisce la sfera oltre la traversa. Gara che si chiude dopo 5' di extra-time con un pareggio secco.16:01

Magnino conduce fino all'area avversaria, rientra sul destro e scaglia un morbido tiro a giro che termina di poco al lato del secondo palo. Altro brivido per il Lecco, sempre Saracco dal fondo.15:55

OCCASIONISSIMA MODENA! Traversone preciso di Guiebré sul quale svetta Oukhadda, che anticipa tutti ma non indirizza verso lo specchio da distanza ravvicinata. Modena vicino al vantaggio, si riparte da Saracco.15:54

AMMONITO Jacopo Manconi: intervento al limite ai danni di Ionita, solo giallo per l'esterno modenese.15:46

77'

Lecco che fa fatica a valicare la metà campo, Modena in costante possesso in attesa dell'imbucata giusta per i propri attaccanti.15:39