Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B! 18:15

La Reggiana con questa prima vittoria in campionato si porta a sei lunghezze, lo Spezia rimane all'ultimo posto in compagnia di Feralpisalò e Lecco ad un punto.18:15

Primi tre punti in campionato per la Reggiana che dopo un primo tempo senza squilli, ne da una parte ne dall'altra, nella ripresa passa subito in vantaggio con Gondo, autore anche della seconda rete nel finale. Lo Spezia si accende troppo tardi, nel recupero, con la rete di F.Esposito. Liguri ancora a secco di vittorie e che non trovano il gol da cinque gare.18:15

90'+8' Fine partita: SPEZIA - REGGIANA 1-2.18:14

90'+7' Spezia tutto in avanti ora alla ricerca del pareggio.18:13

90'+5' GOL! SPEZIA - Reggiana 1-2! Rete di F.Esposito. Calcio d'angolo calciato da S.Esposito, il fratello F.Esposito sbuca di testa sul primo palo e insacca.



90'+3' Gran conclusione di Crnigoj da fuori area, palla di poco alta sopra la traversa.18:10

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.18:06

87' La Reggiana nonostante il doppio vantaggio prova a chiudere in avanti.18:03

85' Dentro anche Nardi per Antiste.18:10

85' Sostituzione nella Reggiana, entra Crnigoj per Bianco.18:10

84' Cartellino giallo per S. Esposito, fallo su Antiste.18:00

81' GOL! Spezia - REGGIANA 0-2! Rete di Gondo. Portanova servito sulla destra serve in area Gondo che anticipa Mühl e calcia in rete.



78' Sostituzione nello Spezia entra F. Esposito per Nikolaou.17:54

77' Contropiede della Reggiana con Djamanca, arrivato al limite prova ad incrociare con il sinistro ma la palla di spegne sul fondo.17:53

77' Cartellino giallo per Bardi per perdita di tempo.17:52

76' Cross interessante in area di Zorukowski, la palla viene controllata bene dalla difesa della Reggiana ne si spegne sul fondo.17:52

73' Cartellino giallo per Sampirisi, fallo su Zurkowski.17:49

71' Cartellino giallo per Antiste, fallo su S. Esposito.17:47

67' Spunto della Reggiana con Portanova che dal fondo serve al centro Antiste, stop e conclusione di prima ma palla deviata in angolo.17:43

66' Entra anche Djamanca per Girma.17:41

65' Nella Reggiana entra Libutti per Pieragnolo.17:41

60' Incursione dalla destra di Zurkowski e conclusione di prima. Bardi con i pugni manda in angolo.17:36

60' Dentro anche Elia per Verde.17:35

60' Sostituzione nello Spezia, fuori Cassata per Ekdal.17:35

55' Conclusione angolata di Portanova dal limite, Dragowski si distende.17:31

54' Nello Spezia, Zurkowski prende il posto di Bandinelli.17:30

54' Cambio obbligato nella Reggiana, esce Marcandalli, dentro Szyminski.17:30

50' GOL! Spezia - REGGIANA 0-1! Rete di Gondo. La sblocca la Reggiana grazie ad una percussione di Pieragnolo che dal fondo mette un pallone morbido in area, Gondo lasciato solo schiccia di testa e deposita in rete.



46' Inizia il secondo tempo di SPEZIA - REGGIANA.17:22

46' Sostituzione nello Spezia, entra Moutinho per Reca.17:21

Poche emozioni in questo primo tempo che vede gli ospiti partire più convinti, ma il primo pericolo capita sui piedi di Verde che impegna Bardi con un tiro a giro, la Reggiana prova poi a spingersi in avanti ma la partita si nota più per i cartellini gialli, ben 4, che per le azioni da gioco create.17:06

45'+3' Fine primo tempo: SPEZIA - REGGIANA 0-0.17:05

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.17:03

40' Cartellino giallo per Bandinelli, intervento in ritardo su Kabashi.16:57

37' Cartellino giallo per Girma, entrata in ritardo su Nikoloaou.16:55

36' Verde al limite prova a cercare spazio e serve Cassata, conclusione deviata in angolo.16:53

35' Cartellino giallo per Pieragnolo, fallo a metà campo.16:53

31' Conclusione di Portanova dal limite con il destro. Palla alta sopra la traversa.16:49

30' Mezz'ora di gioco, partita inchiodata sul nulla di fatto.16:47

28' Ritmo calato, molti passaggi e anche diversi errori in mezzo al campo.16:46

24' A terra in area Gondo dopo uno scontro con Bandinelli, Cosso lascia proseguire.16:42

21' Cartellino giallo per Nikolaou dopo aver steso Antiste sulla fascia sinistra.16:38

16' OCCASIONE REGGIANA! Gondo sguscia sulla destra e mette un pallone morbido in area, Pieragnolo si tuffa di testa ma Dragowski riesce a deviare a lato.16:34

15' Fino ad ora è una partita molto intensa e molto fisica.16:34

12' Serie di cross in area dello Spezia da parte degli ospiti. Nessun problema per l'attenta difesa ligure.16:30

7' VERDE! Servito in area fa partire una conclusione di prima con il mancino, Bardi smanaccia in angolo.16:25

3' Reggiana subito aggressiva e che prova a spingere sull'acceleratore.16:20

1' FISCHIO D’INIZIO DI SPEZIA - REGGIANA. Arbitra Cosso.16:21

Nello Spezia poche sorprese, rientra Mühl dall’infortunio e si riprende il posto al centro della difesa affianco a Nikolaou, in avanti Verde con Moro e Antonucci. Nella Reggiana coppia d’attacco formata dall’ex di turno Antiste e da Gondo, dietro a loro gioca Girma.15:45

Formazione REGGIANA (4-3-1-2): Bardi - Sampirisi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo - Portanova, Kabashi, Bianco - Girma - Antiste, Gondo. A disposizione: Pajaz, Szyminski, Rozzio, Libutti, Fiamozzi, Nardi, Cigarini, Crnigoj, Pettinari, Lanini, Djamanca, Sposito.15:41

Formazione SPEZIA (4-3-3): Dragowski - Amian, Mühl, Nikolaou, Reca - Bandinelli, S. Esposito, Cassata - Verde, Moro, Antonucci. A disposizione: Bertola, Gelashvili, Moutinho, Kouda, Ekdal, Elia, Zurkowski, Pietra, F. Esposito, Cipot, Krollis, Zoet.15:39

Una sfida che in Serie B non si vedeva dal lontano 1951, quando terminò 3-1 per lo Spezia. L'incrocio più recente è invece del 2017 in Coppa Italia, con la vittoria dei liguri per 3-0.13:46

Spezia e Reggiana ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato si sfidano al Manuzzi. Liguri con un solo punto in quattro partite, emiliani con tre pareggi nelle prime cinque giornate.13:43