Il Cesena ha perso l'ultima sfida casalinga contro l'Empoli per 1-0, e non perde due gare interne di fila in Serie B da aprile 2014. Il Bari arriva da due sconfitte di fila, tra l'altro senza segnare (0-1 contro la Carrarese, 0-1 contro la Juve Stabia), e non perde tre gare consecutive in Serie B da dicembre 2024.14:32

CHANCE BARI! Pagano è subito pericoloso e va con il destro in area, Klinsmann intuisce e para!16:29

PREPARTITA

Cesena - Bari è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Bari sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 133 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 17 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Lecce-Milan 0-2 21-09-2025 Serie A Inter-Sassuolo 2-1 30-09-2025 Serie B Palermo-Venezia 0-0 19-10-2025 Serie A Milan-Fiorentina 2-1 01-11-2025 Serie B Carrarese-Frosinone 0-2 29-11-2025 Serie B Pescara-Calcio Padova 0-1 13-12-2025 Serie A Torino-Cremonese 1-0 27-12-2025 Serie B Juve Stabia-Südtirol 1-0 11-01-2026 Serie A Lecce-Parma 1-2

Attualmente il Cesena si trova 5° in classifica con 34 punti (frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte); invece il Bari si trova 16° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 28 gol e ne ha subiti 24; il Bari ha segnato 18 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Bari - Cesena si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa il Cesena ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, l'Empoli e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, Carrarese e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 1-2 mentre Il Bari ha incontrato Juve Stabia perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 6 gol.

Cesena e Bari si sono affrontate 47 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 14 volte, il Bari ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 20.

Cesena-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Cesena e Bari non hanno mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila nelle ultime 13 sfide in Serie BKT, in un parziale in cui tuttavia i bianconeri hanno ottenuto un solo successo a fronte di sei vittorie da parte dei pugliesi (6N).

Il Cesena ha incontrato il Bari 10 volte in casa in Serie BKT negli anni 2000, incassando una sola sconfitta (3V, 6N); ciascuna delle ultime tre sfide del genere è terminata in parità, gli stessi pareggi registrati nei precedenti 14 confronti.

Il Cesena ha perso l'ultima sfida casalinga (0-1 contro l'Empoli) e non perde due gare interne di fila in Serie BKT da aprile 2014: 0-2 contro lo Spezia e 0-3 contro il Brescia.

Il Bari arriva da due sconfitte di fila senza segnare (0-1 contro la Carrarese, 0-1 contro la Juve Stabia) e non perde tre gare consecutive in Serie BKT da dicembre 2024, anche in quel caso senza trovare la rete in ciascuna partita.

Il Cesena ha registrato 32 attacchi in contropiede in questo campionato, meno solo del Frosinone (45), mentre il Bari con sole otto ripartenze del genere è la penultima squadra del campionato in questa speciale graduatoria, al pari del Südtirol - solo il Mantova ha fatto peggio (sei).

Con la doppietta nell'ultimo turno (2-1 contro la Reggiana), Cristian Shpendi è salito a quota otto gol in questa Serie BKT e in generale a 19 reti dall'inizio dello scorso campionato: nel periodo - in regular season - solo tre giocatori hanno già raggiunto la soglia delle 20 marcature (Pietro Iemmello 21, Joel Pohjanpalo e Andrea Adorante 24) e nessuno di questi è giovane quanto l'attaccante del Cesena (classe 2003).

Christian Gytkjær non trova la rete da nove presenze di fila in campionato e in regular season solo una volta ha raggiunto almeno 10 gare consecutive senza segnare in Serie BKT, arrivando a 11 tra settembre e novembre 2021 con la maglia del Monza.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: