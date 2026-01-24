Tre punti preziosi per il Bari che non vinceva dal 2 novembre proprio contro i romagnoli. Longo la vince con sacrificio e organizzazione: prima il vantaggio di Rao al 51', poi il momentaneo pari del Cesena con Ciervo al 60', e il 2-1 finale al 76' con l'ex Moncini che di testa fa un gol bellissimo.
Ora il Bari sale a quota 20 in classifica e abbandona, momentaneamente, la zona della retrocessione diretta.
Il Cesena resta in quinta posizione a quota 34.
90'+5'
Finisce qui: Cesena 1-2 Bari.16:54
90'+4'
Il Bari prova a gestire il possesso.16:53
90'+3'
Ancora un corner per il Cesena, questa volta va Ciervo al cross ma il Bari regge e riconquista il possesso.16:52
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:49
90'
Il Bari si difende con sacrificio, il Cesena tenta il tutto per tutto.16:49
88'
OCCASIONE CESENA! I padroni di casa fraseggiano bene e vanno al tiro ravvicinato con Frabotta su assist di Castagnetti, il Bari salva sulla linea con Cistana!16:48
88'
Due minuti, più il recupero, alla fine: resiste il Bari che prova a portare a casa tre punti d'oro.16:47
86'
Punizione interessante per il Cesena che va al cross con Castagnetti: Blesa ci arriva ma non riesce a spingere in porta.16:45
83'
Il Bari prova a gestire il finale, continua a provarci il Cesena.16:43
82'
Ammonito Moncini.16:41
82'
Il Bari cambia Verreth e De Pieri con Bellomo e Colangiuli.16:41
81'
Il Cesena sostituisce Mangraviti e Ciofi per Celia e Guidi.16:40
80'
Cartellino giallo a Mangraviti che stende De Pieri diretto in velocità verso la porta.16:40
79'
Ci prova il Cesena con Ciofi cerca il fraseggio con Castagnetti, la difesa ospite è attenta.16:39
76'
GOL! Cesena 1-2 Bari! Rete dell'ex di Moncini su assist di Nikolau! Il numero 11 attacca bene l'area di rigore e di testa, su cross da sinistra, infila forte alle spalle di Klinsmann!
I padroni di casa provano a rendersi pericolosi dalla bandierina, allontana il Bari.16:06
46'
SUBITO CESENA! Shpendi entra in area e opta per il tocco sotto, Cerofolini devia in corner!16:06
46'
Si ricomincia, batte il Bari.16:04
Solo un giallo fino ad ora, per Cistana.15:50
Termina in equilibrio la prima frazione di gioco al Manuzzi. Il Bari ha una grande occasione al 30' con Manè che calcia a botta sicura da distanza ravvicinata ma trova il muro di Ciofi che salva il Cesena. Subito dopo i padroni di casa beccano ben due traverse: prima con Blesa al 36', dopo con Frabotta al 39'.15:51
45'+2'
Fine primo tempo: 0-0.15:48
45'+1'
Frabotta libera il mancino, pallone sul fondo.15:47
45'+1'
Un minuto di recupero.15:47
43'
Continua la spinta dei padroni di casa.15:45
41'
Ciervo la mette dentro, Blesa attacca il secondo palo ma non trova il pallone.15:43
39'
ANCORA UN'OCCASIONE DEL CESENA! Frabotta calcia forte e preciso dalla distanza ma il pallone prende prima la traversa e poi sbatte sulla linea uscendo fuori dallo specchio della porta!15:42
37'
Cartellino giallo per Cistana.15:39
36'
TRAVERSA CESENA! Girata con il destro di Blesa in area che becca il legno!15:40
35'
Ennesimo calcio d'angolo per il Cesena.15:36
34'
Giropalla del Cesena.15:35
30'
OCCASIONE BARI! Manè fa partire un destro potente da distanza ravvicinata, Ciofi salva sulla linea di testa!15:32
29'
Torna al giropalla il Bari di Longo.15:31
26'
Cross dentro, il Cesena allontana.15:27
25'
Il Bari conquista un calcio di punizione in buona posizione.15:27
21'
Cross in mezzo di Castagnetti, di testa ci riprova Mangraviti ma la presa di Cerofolini è sicura.15:23
21'
Ci prova Shpendi da fuori area, palla deviata ancora sul fondo.15:22
20'
Venti sul cronometro: il Bari fatica a farsi vedere in avanti ma contiene il Cesena, quest'ultimo certamente a trazione anteriore in quest'avvio. Si resta in equilibrio.15:28
17'
Ancora i padroni di casa con Castagnetti che va al cross da sinistra, Mangraviti schiaccia di testa sul secondo palo ma non centra lo specchio.15:18
16'
Ancora un break del Cesena, destro di Ciervo deviato sul fondo da Pucino.15:18
13'
I pugliesi provano a salire, giropalla del Bari15:27
11'
Resta in avanti il Cesena.15:12
8'
Pressione alta del Cesena.15:09
6'
Ci prova Shpendi con il destro secco, para Cerofolini.15:07
5'
Berti avanza palla al piede, arriva nei pressi dell'area di rigore ma sbaglia l'ultimo passaggio.15:07
4'
Il Cesena si chiude bene e prende il possesso del pallone.15:05
3'
Il Bari imposta in avanti.15:04
1'
Si comincia!15:02
Questa, invece, la panchina del Bari: Bellomo, Stabile, Kassama, Pissardo, Burgio, Dickmann, Meloni, Moncini, Pagano, Cerri, Colangiuli, Marfella.14:41
In panchina per il Cesena: Olivieri, Ferretti, Galvagno, Guidi, Arrigoni, Francesconi, Amoran, Siano, Celia, Zamagni, Piacentini, Magni.14:39
FORMAZIONE BARI (3-4-2-1): Cerofolini - Cistana, Pucino, Nikolau - Manè, Verreth, Braunoder, Dorval - De Pieri, Rao - Gytkjær.14:37
Il Cesena ha perso l'ultima sfida casalinga contro l'Empoli per 1-0, e non perde due gare interne di fila in Serie B da aprile 2014. Il Bari arriva da due sconfitte di fila, tra l'altro senza segnare (0-1 contro la Carrarese, 0-1 contro la Juve Stabia), e non perde tre gare consecutive in Serie B da dicembre 2024.14:32
Dirige l'incontro Livio Marinelli. Gli assistenti sono Passeri ed Emmanuele; Silvestri quarto uomo; Var Volpi e Avar Prenna.14:22
Benvenuti alla diretta scritta di Cesena-Bari, gara che vale la 21ª giornata del campionato di Serie B.14:21
Cesena - Bari è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Bari sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Attualmente il Cesena si trova 5° in classifica con 34 punti (frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte); invece il Bari si trova 16° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte). Il Cesena ha segnato 28 gol e ne ha subiti 24; il Bari ha segnato 18 gol e ne ha subiti 31. La partita di andata Bari - Cesena si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa il Cesena ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, l'Empoli e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, Carrarese e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 1-2 mentre Il Bari ha incontrato Juve Stabia perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 6 gol.
Cesena e Bari si sono affrontate 47 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 14 volte, il Bari ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 20.
Cesena-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Cesena e Bari non hanno mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila nelle ultime 13 sfide in Serie BKT, in un parziale in cui tuttavia i bianconeri hanno ottenuto un solo successo a fronte di sei vittorie da parte dei pugliesi (6N).
Il Cesena ha incontrato il Bari 10 volte in casa in Serie BKT negli anni 2000, incassando una sola sconfitta (3V, 6N); ciascuna delle ultime tre sfide del genere è terminata in parità, gli stessi pareggi registrati nei precedenti 14 confronti.
Il Cesena ha perso l'ultima sfida casalinga (0-1 contro l'Empoli) e non perde due gare interne di fila in Serie BKT da aprile 2014: 0-2 contro lo Spezia e 0-3 contro il Brescia.
Il Bari arriva da due sconfitte di fila senza segnare (0-1 contro la Carrarese, 0-1 contro la Juve Stabia) e non perde tre gare consecutive in Serie BKT da dicembre 2024, anche in quel caso senza trovare la rete in ciascuna partita.
Il Cesena ha registrato 32 attacchi in contropiede in questo campionato, meno solo del Frosinone (45), mentre il Bari con sole otto ripartenze del genere è la penultima squadra del campionato in questa speciale graduatoria, al pari del Südtirol - solo il Mantova ha fatto peggio (sei).
Con la doppietta nell'ultimo turno (2-1 contro la Reggiana), Cristian Shpendi è salito a quota otto gol in questa Serie BKT e in generale a 19 reti dall'inizio dello scorso campionato: nel periodo - in regular season - solo tre giocatori hanno già raggiunto la soglia delle 20 marcature (Pietro Iemmello 21, Joel Pohjanpalo e Andrea Adorante 24) e nessuno di questi è giovane quanto l'attaccante del Cesena (classe 2003).
Christian Gytkjær non trova la rete da nove presenze di fila in campionato e in regular season solo una volta ha raggiunto almeno 10 gare consecutive senza segnare in Serie BKT, arrivando a 11 tra settembre e novembre 2021 con la maglia del Monza.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: