Torna al successo il Frosinone dopo il pareggio sul campo del Monza e resta al primo posto in classifica con 45 punti.
Sesta sconfitta consecutiva per la Reggiana, che resta a quota 20 in compagnia della Virtus Entella.
Nel prossimo turno il Frosinone andrà in scena sul campo della Virtus Entella, mentre la Reggiana ospiterà sul proprio terreno di gioco la Juve Stabia.
90'+9'
Fischio finale dell'incontro. Frosinone-Reggiana 1-016:58
90'+6'
Ghedjemis mette in mezzo per Raimondo, che da pochi passi mette sull'esterno della rete.16:54
90'+4'
Su corner di Reinhart Palmisani respinge, ma l'arbitro ravvisa gli estremi per un fallo ai danni del portiere.16:53
90'+3'
La punizione di Reinhart viene respinta in corner da Palmisani.16:52
90'+2'
Bozhanaj subisce fallo da Cittadini e si guadagna una punizione interessante al limite dell'area avversaria.16:51
90'+1'
Sette minuti di recupero.16:49
86'
Cambio in difesa per il Frosinone. Esce Gabriele Bracaglia ed entra Gabriele Calvani.16:46
86'
Cambio di esterni d'attacco per il Frosinone. Esce Giorgi Kvernadze ed entra Edoardo Vergani.16:45
85'
Bozhanaj scambia con Novakovich e prova la conclusione. Il pallone termina a lato.16:44
84'
Belardinelli da destra mette un cross e Bozhanaj di testa colpisce centrale.16:43
82'
Cross di Reinhart e colpo di testa di Papetti che termina alto.16:40
80'
Cambio per la Reggiana. Esce il trequartista Manolo Portanova ed entra l'attaccante Kleis Bozhanaj.16:40
80'
Cambio in attacco per la Reggiana. Esce Cedric Gondo ed entra Andrija Novakovich.16:39
80'
La punizione di Portanova termina alta non di molto.16:38
79'
Giallo per il Frosinone. Ammonito Gabriele Bracaglia per aver steso Gondo.16:37
76'
Cambio per il Frosinone. Esce il centrocampista Francesco Gelli ed entra il difensore Riccardo Marchizza.16:36
75'
Cambio per la Reggiana. Esce il trequartista Natan Girma ed entra l'attaccante Mathis Lambourde.16:35
74'
Cambio a centrocampo per la Reggiana. Esce Charlys ed entra Luca Belardinelli.16:34
74'
Giallo per la Reggiana. Ammonito Charlys per intervento in ritardo ai danni di Papetti.16:33
74'
Gondo, lanciato in profondità, scivola e viene anticipato da Papetti, che viene a sua volta atterrato da Charlys.16:33
73'
Cross di Libutti da sinistra e Rover prova la conclusione al volo, ma l'arbitro fischia un fallo in attacco di Portanova.16:31
71'
L'arbitro Ferrieri Caputi si fa sostituire l'auricolare. 16:30
70'
Cambio in attacco per il Frosinone. Esce Massimo Zilli ed entra Antonio Raimondo.16:29
69'
Giallo per il Frosinone. Ammonito Francesco Gelli per un intervento in ritardo ai danni di Rover.16:28
67'
L'arbitro ammonisce l'allenatore della Reggiana Dionigi.16:27
67'
Zilli si è fatto male a seguito di una scivolata e non sembra in grado di proseguie l'incontro.16:28
66'
Torre di Monterisi per l'inserimento di Cittadini, che sottoporta calcia alto da pochi passi.16:24
65'
Cambio in difesa per la Reggiana. Esce Andrea Bozzolan ed entra Alessandro Tripaldelli.16:25
63'
Scambio tra Gerli e Koutsoupias, che calcia da dentro l'area, ma trova la pronta respinta di Sedulin. Sulla ribattuta Ghedjemis rimette il pallone al centro dell'area, che viene spazzato via dall'intervento di Bozzolan, che si fa male nell'intervento ed è costretto a lasciare il campo.16:23
57'
GOL! FROSINONE-Reggiana 1-0. Rete di Giorgi Kvernadze, che riceve da Cichella, rientra e prova una conclusione rasoterra a giro che batte Seculin.
Gondo ruba un pallone a Monterisi, entra in area e prova la conclusione, che termina di poco a lato.16:15
51'
Percussione di Rover, che porta palla fino al limite e serve Portanova, la cui conclusione è debole e Palmisani blocca a terra.16:10
50'
Charlys prova la conclusione da fuori area, ma il pallone termina alto.16:09
48'
Su corner di Bozzolan Rozzio stacca su Monterisi, ma il suo colpo di testa termina alto.16:11
47'
Tiro cross di Rover dalla destra che viene smanacciato da Palmisani in corner.16:12
46'
Koutsoupias riceve da Gelli, e calcia alto di sinistro dal limite dell'area.16:05
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Frosinone.16:04
Il match termina con un successo del Frosinone per 1-0. Nel primo tempo i padroni di casa sono più pericolosi in zona d’attacco e creano un maggior numero di palle gol, la più clamorosa delle quali è una traversa colpita da Kvernadze, pur senza riuscire a passare. Nella ripresa dopo dieci minuti Gondo con una conclusione in diagonale va vicino a portare in vantaggio gli ospiti, ma un minuto dopo ad andare a segno sono i gialloblu con una conclusione a giro rasoterra dal limite dell’area di Kvernadze. Successivamente i ciociari vanno vicini alla rete del raddoppio. Un finale di partita volenteroso da parte degli emiliani non coincide con il gol del pareggio.16:59
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Frosinone-Reggiana 0-015:49
45'+1'
Un minuto di recupero.15:48
43'
Monterisi enta in area e serve Kvernadze, che calcia di prima intenzione e colpisce la traversa.15:46
42'
Zilli lavora un pallone per Gelli, che cerca di servire Kvernadze, ma Rover devia in angolo.15:45
40'
Girata di Gelli da centroarea, che viene deviata in angolo.15:43
39'
Giallo per la Reggiana. Ammonito Matteo Rover per una spinta ai danni di Gelli.15:42
38'
Grande palla di Ghedjemis, che lancia Oyono in area, ma non riesce a dialogare col suo compagno.15:40
36'
Tentativo da fuori area di Reinhart, che termina a lato.15:38
34'
Cross dalla destra di Kvernadze intercettato in presa alta da Seculin.15:36
30'
Kvernadze prova la conclusione a giro da fuori area, che termina abbondantemente fuori.15:33
25'
Cichella riceva una palla geniale da Ghedjemis e viene contrastato in area da Charlys, ma per l'arbitro è tutto regolare.15:29
25'
Seculin anticipa in presa alta, anticipando Zilli.15:27
23'
Giallo per il Frosinone. Ammonito Tobias Reinhart per aver calciato il pallone addosso a Kvernadze dopo l'interruzione del gioco.15:26
22'
Kvernadze prova la conclusione a giro, che termina a lato di poco.15:24
18'
Kvernadze, su sponda di Zilli, impegna Seculin con una botta da dentro l'area, a seguito di un'azione insistita da parte di Ghedjemis.15:22
18'
Gondo viene anticipato da Palmisani a pochi passi dalla porta.16:11
15'
Sulla ripartenza della Reggiana Gondo, dopo essersi fatto tutto il campo, prova la rifinitura per Girma, ma la difesa spazza.15:18
15'
Cichella prova la conclusione da fuori area che viene respinta dalla difesa.15:29
13'
Girma riceve in area da Reinhart e da dentro l'area calcia alto di poco.15:16
10'
Palla dentro di Oyono per Koutsoupias, respinto dalla difesa.15:13
4'
Tiro cross di Kvernadze dalla sinistra, pallone che termina sull'esterno della rete.15:07
2'
Ghedjemis riceve sulla destra, supera Portanova e di sinistro a giro mette alto di poco.15:05
2'
Bracaglia si procura il primo corner della partita.15:04
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Primo pallone giocato dalla Reggiana.15:02
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Maria Ferrieri Caputi di Livorno15:00
Frosinone - Reggiana è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Reggiana sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Attualmente il Frosinone si trova 1° in classifica con 45 punti (frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte); invece la Reggiana si trova 14° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte). Il Frosinone ha segnato 39 gol e ne ha subiti 18; la Reggiana ha segnato 24 gol e ne ha subiti 31. La partita di andata Reggiana - Frosinone si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa il Frosinone ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Catanzaro e il Monza ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Venezia e il Cesena ottenendo 0 punti. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Monza pareggiando 2-2 mentre La Reggiana ha incontrato il Cesena perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 5 gol.
Frosinone e Reggiana si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 2 volte, la Reggiana ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Frosinone-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Frosinone è imbattuto in quattro delle cinque sfide contro la Reggiana in Serie BKT (2V, 2N), con le due squadre che hanno segnato lo stesso numero di reti (quattro) e sono rimaste entrambe senza segnare in due match nel bilancio.
Il Frosinone ha pareggiato entrambe le sfide casalinghe contro la Reggiana in Serie BKT e solo contro il Pordenone i ciociari hanno impattato tutte le prime tre gare interne contro una singola avversaria nella competizione.
Il Frosinone è la squadra con la più lunga serie di imbattibilità in corso in Serie BKT: 12 gare consecutive (8V, 4N), parziale in cui i ciociari sono sempre andati a segno - solo una volta la squadra gialloblù ha raggiunto almeno 13 gare di fila in rete in una singola stagione nella competizione, tra ottobre 2017 e febbraio 2018 (striscia di 15).
Il Frosinone ha eguagliato il suo record di punti dopo 20 gare giocate in Serie BKT: 42, come nel 2022/23, stagione chiusa poi al 1° posto - in quella annata, i ciociari arrivarono a quota 45 dopo 21 partite disputate.
La Reggiana arriva da cinque sconfitte di fila - in cui ha subito in media 2.2 gol a partita - e nella sua storia in Serie BKT non ha mai incassato sei sconfitte consecutive.
Farès Ghedjemis è l'unico giocatore del Frosinone in doppia cifra realizzativa dall'inizio dello scorso campionato: 10 reti, di cui una in ciascuna delle ultime due presenze - solo una volta il classe 2002 è andato a segno per tre gare di fila in Serie BKT, lo scorso settembre.
Manolo Portanova ha segnato cinque reti in questo campionato e in una stagione di Serie BKT solo una volta ha fatto meglio: otto reti nella scorsa edizione della competizione. Inoltre, tre delle sue marcature sono arrivate in trasferta (inclusa quella nella sua ultima presenza fuori casa contro la Sampdoria), record personale di gol esterni in un singolo torneo cadetto.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: