I padroni di casa sono al primo posto in classifica con 42 punti e sono in serie positiva da 12 giornate, nelle quali hanno ottenuto 8 vittorie e 4 pareggi.14:32

Il primo tempo termina con un pareggio a reti inviolate. I padroni di casa sono più pericolosi in zona d’attacco e creano un maggior numero di palle gol, la più clamorosa delle quali è una traversa colpita da Kvernadze, pur senza riuscire a passare.15:52

Il match termina con un successo del Frosinone per 1-0. Nel primo tempo i padroni di casa sono più pericolosi in zona d’attacco e creano un maggior numero di palle gol, la più clamorosa delle quali è una traversa colpita da Kvernadze, pur senza riuscire a passare. Nella ripresa dopo dieci minuti Gondo con una conclusione in diagonale va vicino a portare in vantaggio gli ospiti, ma un minuto dopo ad andare a segno sono i gialloblu con una conclusione a giro rasoterra dal limite dell’area di Kvernadze. Successivamente i ciociari vanno vicini alla rete del raddoppio. Un finale di partita volenteroso da parte degli emiliani non coincide con il gol del pareggio.16:59

Percussione di Rover, che porta palla fino al limite e serve Portanova, la cui conclusione è debole e Palmisani blocca a terra.16:10

PREPARTITA

Frosinone - Reggiana è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Reggiana sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0 23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1 13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1 18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1 14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1 21-12-2025 Serie B Mantova-Empoli 0-1 11-01-2026 Serie B Calcio Padova-Modena 2-0

Attualmente il Frosinone si trova 1° in classifica con 45 punti (frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte); invece la Reggiana si trova 14° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 39 gol e ne ha subiti 18; la Reggiana ha segnato 24 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Reggiana - Frosinone si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Frosinone ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Catanzaro e il Monza ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Venezia e il Cesena ottenendo 0 punti.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Monza pareggiando 2-2 mentre La Reggiana ha incontrato il Cesena perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 5 gol.

Frosinone e Reggiana si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 2 volte, la Reggiana ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Frosinone-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Frosinone è imbattuto in quattro delle cinque sfide contro la Reggiana in Serie BKT (2V, 2N), con le due squadre che hanno segnato lo stesso numero di reti (quattro) e sono rimaste entrambe senza segnare in due match nel bilancio.

Il Frosinone ha pareggiato entrambe le sfide casalinghe contro la Reggiana in Serie BKT e solo contro il Pordenone i ciociari hanno impattato tutte le prime tre gare interne contro una singola avversaria nella competizione.

Il Frosinone è la squadra con la più lunga serie di imbattibilità in corso in Serie BKT: 12 gare consecutive (8V, 4N), parziale in cui i ciociari sono sempre andati a segno - solo una volta la squadra gialloblù ha raggiunto almeno 13 gare di fila in rete in una singola stagione nella competizione, tra ottobre 2017 e febbraio 2018 (striscia di 15).

Il Frosinone ha eguagliato il suo record di punti dopo 20 gare giocate in Serie BKT: 42, come nel 2022/23, stagione chiusa poi al 1° posto - in quella annata, i ciociari arrivarono a quota 45 dopo 21 partite disputate.

La Reggiana arriva da cinque sconfitte di fila - in cui ha subito in media 2.2 gol a partita - e nella sua storia in Serie BKT non ha mai incassato sei sconfitte consecutive.

Farès Ghedjemis è l'unico giocatore del Frosinone in doppia cifra realizzativa dall'inizio dello scorso campionato: 10 reti, di cui una in ciascuna delle ultime due presenze - solo una volta il classe 2002 è andato a segno per tre gare di fila in Serie BKT, lo scorso settembre.

Manolo Portanova ha segnato cinque reti in questo campionato e in una stagione di Serie BKT solo una volta ha fatto meglio: otto reti nella scorsa edizione della competizione. Inoltre, tre delle sue marcature sono arrivate in trasferta (inclusa quella nella sua ultima presenza fuori casa contro la Sampdoria), record personale di gol esterni in un singolo torneo cadetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: