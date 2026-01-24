Un gol di Candellone regala alla Juve Stabia i tre punti nella sfida interna con l'Entella. Nella ripresa la gara regala poche emozioni fino al finale, quando i liguri trovano il pareggio con il neo entrato Fumagalli ma l'arbitro annulla, dopo lunghissima revisione Var, per il fuorigioco in avvio di azione di Cuppone. In pieno recupero è Confente a salvare la squadra di Abate con la parata decisiva sulla zampata dello stesso Cuppone
90'+8'
FINISCE QUI! La Juve Stabia batte di misura l'Entella!17:01
90'+6'
OCCASIONE ENTELLA! Cross dalla sinistra di Marconi, zampata sul primo palo di Cuppone e miracolo di Confente che si allunga e devia in corner!17:00
90'+3'
La Juve Stabia tiene il pallone in avanti, l'Entella non riesce a risalire16:57
90'+1'
Sette minuti di recupero16:54
90'
Ammonito Di Mario, atterrato Pierobon16:53
89'
Quinto cambio nella Juve Stabia: esce Burnete, entra Maistro16:53
86'
È durato almeno quattro minuti il check del Var sul gol dei liguri, il fuorigioco era davvero millimetrico!16:50
82'
ANNULLATO IL PAREGGIO DELL'ENTELLA! Aveva segnato Fumagalli da distanza ravvicinata dopo l'ottima azione sulla sinistra di Cuppone, il quale però è partito in posizione di fuorigioco! 16:49
79'
Fumagalli prova ad inserirsi dal vertice dell'area, viene però ravvisata una posizione irregolare16:44
77'
Poche emozioni in questo secondo tempo16:41
75'
Quinto cambio nell'Entella: esce Parodi, entra Fumagalli16:39
75'
Quarto cambio nell'Entella: esce Guiu, entra Cuppone16:39
73'
Quarto cambio nella Juve Stabia: esce Leone, entra Pierobon16:36
72'
Terzo cambio nella Juve Stabia: esce Mannini, entra Gabrielloni16:36
70'
Lancio di Di Mario verso Debenedetti che però commette fallo16:34
67'
Terzo cambio nell'Entella: esce Bariti, entra Mezzoni16:39
66'
Secondo cambio nell'Entella: esce Nichetti, entra Dalla Vecchia16:30
63'
Continua a gestire palla la Juve Stabia, fatica a risalire il campo l'Entella16:29
59'
L'Entella non sembra essere rientrata con la giusta cattiveria, meglio la Juve Stabia in questo avvio di ripresa16:25
55'
Sempre Cacciamani, stavolta non riesce a coordinarsi per la conclusione in porta16:19
50'
OCCASIONE JUVE STABIA! Ancora Cacciamani, servito sul centrosinistra, impegna Colombi con una botta sul primo palo! Il portiere dell'Entella respinge in angolo!16:15
47'
Subito Juve Stabia! Dribbling e conclusione da dentro l'area di Cacciamani, Colombi riesce a neutrlizzare il tiro e a trattenere la sfera!16:11
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!16:09
46'
Secondo cambio nella Juve Stabia: esce Varnier, entra Ruggero16:09
46'
Primo cambio nell'Entella: esce Tiritiello, entra Alborghetti16:09
È la Juve Stabia a chiudere in vantaggio i primi 45 minuti. La squadra di Abate, che ricordiamo essere in tribuna per squalifica, sblocca la gara grazie al sigillo di Candellone, bravo ad insaccare dopo la respinta di Colombi. L'Entella si affaccia sporadicamente dalle parti di Confente, bravo a blindare la porta sul destro di Guiu. La brutta notizia per i padroni di casa è l'infortunio dello stesso Candellone pochi minuti dopo la rete segnata15:53
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Juve Stabia avanti all'intervallo!15:50
45'+1'
CORREIA! Botta sul primo palo, Colombi respinge!15:49
45'
Due minuti di recupero15:49
44'
Ancora Guiu! Karic lo pesca a centro area ma il suo tiro di prima viene respinto dall'opposizione di Mannini!15:48
41'
Ancora Zeroli in avanti, l'ex Monza calcia a botta sicura dal limite ma trova il provvidenziale intervento in scivolata di Tiritiello che sventa la minaccia15:45
38'
Occasione Entella! Di Mario riceve orizzontalmente da Karic e incrocia con il mancino, la palla sfiora il palo con Guiu che in scivolata non arriva alla deviazione vincente per questione di centimetri!15:42
36'
Juve Stabia pericolosa, dopo un cross dalla sinistra la palla diventa buona per Zeroli che pressato e da posizione defilata trova lo spazio per concludere sul primo palo, blocca Colombi15:40
34'
Sta aumentando il tasso agonistico della sfida15:37
31'
Ammonito Leone, secondo Mucera il centrocampista giallonero, che era andato giù in area, ha simulato15:34
27'
Non si sono alzati i ritmi, aumenta invece l'intensità della pressione dell'Entella sui portatori della Juve Stabia15:31
24'
Primo cambio nella Juve Stabia: non ce la fa Candellone, entra Burnete15:27
22'
Possibile tegola per la Juve Stabia, Candellone si è infortunato in seguito ad un contrasto di gioco15:27
21'
PRIMO SQUILLO DELL'ENTELLA! Guiu avanza palla al piede e carica il destro dal limite, volo di Confente a deviare il pallone in calcio d'angolo!15:42
19'
Gestisce palla la Juve Stabia, l'Entella non sembra intenzionata a pressare alta15:23
17'
Zeroli calcia da fuori, blocca Colombi15:21
15'
Ancora Juve Stabia in avanti, la difesa dell'Entella allontana il pericolo15:19
13'
GOL! JUVE STABIA-Entella 1-0! Rete di Candellone! Zeroli imbuca di prima intenzione per Candellone, il quale incrocia col destro trovando la respinta di Colombi. La sfera torna sui piedi del centravanti giallonero che ribadisce in rete sbloccando il risultato!
Cross profondo dalla destra di Bariti, uscita alta e sicura di Confente che blocca la sfera15:15
9'
Cartellino pesante per Tiritiello, il quale era diffidato e dovrà saltare il prossimo turno 15:12
8'
Ammonito Tiritiello, steso Candellone che si stava pericolosamente avvicinando all'area avversaria15:11
5'
Ritmi piuttosto bassi in questo avvio15:09
2'
Subito Correia cerca di penetrare dal centro destra, il suo suggerimento verso Candellone viene intercettato15:05
SI PARTE! È iniziata JUVE STABIA-ENTELLA!15:03
Le scelte di Chiappella: anche il tecnico dei liguri opta per la difesa a tre, dove Parodi, Tiritiello e Marconi proteggeranno la porta di Colombi. Sugli esterni scelti Bariti e Di Mario con Karic e Nichetti al centro, davanti tocca a Guiu e Franzoni supportare l'unica punta Debenedetti15:43
Le scelte di Abate: davanti a Confente il tecnico giallonero (in tribuna per squalifica) sceglie il trio composto da Giorgini, Varnier e Bellich, con Mannini e Cacciamani a spingere sulle corsie. In mediana spazio a Correia, Leone e Mosti, mentre in attacco Zeroli agirà alle spalle di Candellone14:24
FORMAZIONE UFFICIALE ENTELLA: gli ospiti rispondono con un 3-4-2-1: Colombi - Parodi, Tiritiello, Marconi - Bariti, Nichetti, Karic, Di Mario - Franzoni, Guiu - Dibenedetti15:43
FORMAZIONE UFFICIALE JUVE STABIA: i padroni di casa si schierano con un 3-5-1-1: Confente - Giorgini, Varnier, Bellich - Mannini, Correia, Leone, Mosti, Cacciamani - Zeroli - Candellone14:24
Dirigerà l'incontro Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, insieme agli assistenti Bitonti e Zezza e al quarto ufficiale Arena. Al Var ci sono invece Gualtieri e Del Giovane11:14
Con dieci punti in meno, l'Entella si trova invece alle soglie della zona play out. L'undici di Chiappella è reduce dal pareggio nel derby con la Sampdoria, e nelle ultime cinque partite ha portato a casa cinque punti11:21
Proprio alle porte della zona play off la Juve Stabia di Abate, accorciata dalla Carrarrese che ieri sera ha battuto l'Empoli. I gialloneri sono imbattuti a cinque partite consecutive, dove hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio11:18
Benvenuti alla diretta di Juve Stabia-Entella, gara valida per la 21° giornata el campionato di Serie B!11:13
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori11:13
Juve Stabia - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Virtus Entella sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.
Giuseppe Mucera
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
27
Fuorigioco
0
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Lecce-Juve Stabia 2-0
30-08-2025
Serie B
Mantova-Pescara 2-1
21-09-2025
Serie B
Carrarese-Avellino 3-4
24-09-2025
Coppa Italia
Parma-Spezia 2-2
01-10-2025
Serie B
Empoli-Monza 1-1
18-10-2025
Serie B
Juve Stabia-Avellino 2-0
25-10-2025
Serie B
Virtus Entella-Pescara 1-1
02-11-2025
Serie B
Sampdoria-Mantova 0-1
23-11-2025
Serie B
Monza-Cesena 1-0
07-12-2025
Serie A
Cremonese-Lecce 2-0
20-12-2025
Serie B
Modena-Venezia 1-2
Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 23 gol e ne ha subiti 22; la Virtus Entella ha segnato 18 gol e ne ha subiti 28. La partita di andata Virtus Entella - Juve Stabia si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa Juve Stabia ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Pescara e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Monza e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 0-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.
Juve Stabia e Virtus Entella si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia non ha mai vinto, la Virtus Entella ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Juve Stabia-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Tra le squadre contro cui la Virtus Entella non ha mai perso in Serie BKT, la Juve Stabia è quella affrontata più volte dai liguri nella competizione (una vittoria e due pareggi).
L'unico precedente di Serie BKT tra Juve Stabia e Virtus Entella in casa dei campani è l'1-1 del 10 luglio 2020, con reti di Luca Mazzitelli e Francesco Forte su rigore.
Nelle ultime cinque partite di Serie BKT la Juve Stabia ha alternato una vittoria a un pareggio (3V, 2N); dopo il successo contro il Bari potrebbe ottenere due vittorie consecutive nella competizione per la prima volta da marzo-aprile 2025 (tre in quel caso).
La Juve Stabia non ha ancora perso in casa in questo campionato, grazie a cinque vittorie e cinque pareggi; prima di questa stagione aveva sempre subito almeno due sconfitte dopo 10 gare interne di Serie BKT.
La Virtus Entella non vince da 21 trasferte in Serie BKT (6N, 15P), dal 30 dicembre 2020 contro il Vicenza; in questi 21 incontri ben 11 volte la squadra ligure non è riuscita a trovare la via del gol.
Andrea Giorgini ha effettuato 1325 passaggi in questo campionato, più di ogni altro giocatore di Serie BKT; il calciatore della Juve Stabia si trova al primo posto anche per numero di palloni giocati (1590).
Tra i giocatori che non hanno ancora segnato in questo campionato solo Nicolò Radaelli (26) e Simone Tromboli (26) hanno effettuato più conclusioni di Stefano Di Mario (23); tra gli attaccanti ancora a caccia del primo gol solo Patrick Ciurria (998) ha disputato più minuti di Bernat Guiu (803).
