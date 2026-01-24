Proprio alle porte della zona play off la Juve Stabia di Abate, accorciata dalla Carrarrese che ieri sera ha battuto l'Empoli. I gialloneri sono imbattuti a cinque partite consecutive, dove hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio11:18

Con dieci punti in meno, l'Entella si trova invece alle soglie della zona play out. L'undici di Chiappella è reduce dal pareggio nel derby con la Sampdoria, e nelle ultime cinque partite ha portato a casa cinque punti11:21

Dirigerà l'incontro Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, insieme agli assistenti Bitonti e Zezza e al quarto ufficiale Arena. Al Var ci sono invece Gualtieri e Del Giovane11:14

Le scelte di Abate: davanti a Confente il tecnico giallonero (in tribuna per squalifica) sceglie il trio composto da Giorgini, Varnier e Bellich, con Mannini e Cacciamani a spingere sulle corsie. In mediana spazio a Correia, Leone e Mosti, mentre in attacco Zeroli agirà alle spalle di Candellone14:24

Le scelte di Chiappella: anche il tecnico dei liguri opta per la difesa a tre, dove Parodi, Tiritiello e Marconi proteggeranno la porta di Colombi. Sugli esterni scelti Bariti e Di Mario con Karic e Nichetti al centro, davanti tocca a Guiu e Franzoni supportare l'unica punta Debenedetti15:43

PREPARTITA

Juve Stabia - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Virtus Entella sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Lecce-Juve Stabia 2-0 30-08-2025 Serie B Mantova-Pescara 2-1 21-09-2025 Serie B Carrarese-Avellino 3-4 24-09-2025 Coppa Italia Parma-Spezia 2-2 01-10-2025 Serie B Empoli-Monza 1-1 18-10-2025 Serie B Juve Stabia-Avellino 2-0 25-10-2025 Serie B Virtus Entella-Pescara 1-1 02-11-2025 Serie B Sampdoria-Mantova 0-1 23-11-2025 Serie B Monza-Cesena 1-0 07-12-2025 Serie A Cremonese-Lecce 2-0 20-12-2025 Serie B Modena-Venezia 1-2

Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 23 gol e ne ha subiti 22; la Virtus Entella ha segnato 18 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Virtus Entella - Juve Stabia si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa Juve Stabia ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Pescara e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Monza e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 0-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.

Juve Stabia e Virtus Entella si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia non ha mai vinto, la Virtus Entella ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Juve Stabia-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra le squadre contro cui la Virtus Entella non ha mai perso in Serie BKT, la Juve Stabia è quella affrontata più volte dai liguri nella competizione (una vittoria e due pareggi).

L'unico precedente di Serie BKT tra Juve Stabia e Virtus Entella in casa dei campani è l'1-1 del 10 luglio 2020, con reti di Luca Mazzitelli e Francesco Forte su rigore.

Nelle ultime cinque partite di Serie BKT la Juve Stabia ha alternato una vittoria a un pareggio (3V, 2N); dopo il successo contro il Bari potrebbe ottenere due vittorie consecutive nella competizione per la prima volta da marzo-aprile 2025 (tre in quel caso).

La Juve Stabia non ha ancora perso in casa in questo campionato, grazie a cinque vittorie e cinque pareggi; prima di questa stagione aveva sempre subito almeno due sconfitte dopo 10 gare interne di Serie BKT.

La Virtus Entella non vince da 21 trasferte in Serie BKT (6N, 15P), dal 30 dicembre 2020 contro il Vicenza; in questi 21 incontri ben 11 volte la squadra ligure non è riuscita a trovare la via del gol.

Andrea Giorgini ha effettuato 1325 passaggi in questo campionato, più di ogni altro giocatore di Serie BKT; il calciatore della Juve Stabia si trova al primo posto anche per numero di palloni giocati (1590).

Tra i giocatori che non hanno ancora segnato in questo campionato solo Nicolò Radaelli (26) e Simone Tromboli (26) hanno effettuato più conclusioni di Stefano Di Mario (23); tra gli attaccanti ancora a caccia del primo gol solo Patrick Ciurria (998) ha disputato più minuti di Bernat Guiu (803).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: