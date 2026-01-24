Partita ricca di gol e che vede il Venezia andare avanti di due reti con Adorante e Yeboah, accorcia Marras sul finire di primo tempo, ridando speranze alla squadra di casa. Nella ripresa Doumbia e ancora Adorante chiudono la gara. Nel finale la rete di Mensah cerca di riaccendere una luce per il Mantova, ma la sfortunata autorete di Chrysopoulos fa calare il sipario.
Il Venezia si porta a 44 lunghezze a -1 dal Frosinone. Il Mantova rimane a 19 punti, in zona play out. Nel prossimo turno i lagunari ospiteranno la Carrarese, mentre i biancorossi andranno a Pescara.
90'+6'
Fine partita: MANTOVA - VENEZIA 2-5.16:58
90'+3'
GOL! Mantova - VENEZIA 2-5! Autorete di Chrysopoulos. Pietrelli dal fondo prova a mettere un pallone in mezzo, sfortunata deviazione di Chrysopoulos che infila la propria porta.16:57
90'+1'
Nel Venezia entra Duncan per Perez.16:53
90'
Ci saranno 5 minuti di recupero.16:53
88'
Pietrelli allarga per Compagnon che dalla destra riserve in area il compagno che la tocca, però non trova la porta.16:51
84'
Sostituzione nel Mantova, entra Falletti per Tiago.16:47
81'
GOL! MANTOVA - Venezia 2-4! Rete di Mensah. Mensah raccoglie un pallone vacante in area, alza la testa e la piazza a giro sotto la traversa.16:45
80'
Si mette in proprio Casas che riceve palla sulla trequarti, arriva al limite e prova la conclusione. Palla sull'esterno della rete.16:43
78'
Dentro anche Pietrelli per Yeboah.16:40
77'
Casas prende il posto di Adorante.16:40
77'
Nel Venezia entra Compagnon per Sagrado.16:39
74'
GOL! Mantova - VENEZIA 1-4! Rete di Adorante. Lancio in profondità di Korac per Adorante che entra in area, salta Bardi e trova la rete.
Sagrado con il mancino dalla distanza prova la conclusione di precisione, ma non trova la porta.16:19
55'
Cartellino giallo per Wieser, fallo su Doumbia.16:17
53'
Cartellino giallo per Venturi, fallo su Mensah.16:15
52'
Non ce la fa Bianay, al suo posto entra Chrysopoulos.16:14
51'
Problemi muscolari per il neo entrato Bianay che lascia il campo.16:14
49'
Bianay vince un duello in velocità e con il fisico con Sagrado, una volta in area prova la conclusione in diagonale, palla di non molto alla destra di Stankovic.16:13
46'
Inizia il secondo tempo di MANTOVA - VENEZIA.16:08
46'
Sostituzione nel Mantova, entra Bianay per Radaelli.16:08
Ospiti cinici e concreti e che dopo un avvio difficile, con una conclusione ravvicinata di Wieser, iniziano a comandare la gara. Dopo diversi interventi di Bardi il Venezia trova i gol con Adorante e Yeboah, ma nel finale Marras riapre la gara con una conclusione dal limite dell'area.15:50
45'+2'
Fine primo tempo: MANTOVA - VENEZIA 1-2.15:50
45'+1'
Cartellino giallo per Trimboli, fallo su Perez.15:48
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.15:49
42'
Conclusione di prima di Yeboah dal limite, Bardi con i pugni manda a lato.15:45
40'
GOL! MANTOVA - Venezia 1-2! Rete di Marras. Ruocco serve Marras al limite dell'area, controllo e conclusione a giro con il mancino. La palla si infila all'angolo alla destra di Stankovic.15:44
38'
Nonostante il doppio vantaggio continua a spingere il Venezia, Mantova ancora in difficoltà.15:41
33'
GOL! Mantova - VENEZIA 0-2! Rete di Yeboah. Sagrado dalla trequarti serve Yeboah in area, controllo e conclusione angolata dell'attaccante e palla in rete.
Azione manovrata del Mantova, Marras dal fondo calcia forte sul primo palo, non riesce ad intervenite Wieser e la palla viene spazzata a lato.15:25
18'
Possesso prolungato per il Venezia che continua a spingere ma trova il muro della difesa di casa.15:20
12'
Stop e conclusione e giro di Busio, Bardi vola e manda in angolo.15:14
7'
Perez gira un pallone velenoso in area, batti e ribatti nell'area piccola ma la sfera non entra.15:10
6'
SAGRADO! Coast to coast di Sagrado che arriva al limite e prova a piazzarla, Bardi si distende e smanaccia in calcio d'angolo.16:45
4'
Capovolgimento di fronte, Yeboah sterza in area e prova la conclusione angolata ma non trova l'angolo.15:07
3'
WIESER! Pallone vacante in area, Wieser a tu per tu con Stankovic non trova l'angolo e si fa parare la conclusione.16:45
1'
FISCHIO D’INIZIO DI MANTOVA - VENEZIA. Arbitra Piccinini.15:02
Nel Mantova a sorpresa c'è Tiago preferito a Bani sulla corsia sinistra di centrocampo. Conferma in attacco invece per Mensah con Marras e Ruocco alle sue spalle. Nel Venezia rivoluzione in difesa con Venturi che parte dal primo minuto insieme a Franjic e Schingtienne. In avanti la coppia formata da Yeboah e Adorante.14:19
I lagunari sono in striscia positiva da inizio novembre e vengono da cinque vittorie consecutive, i padroni di casa però vivino un buon momento di forma, con una vittoria e due pareggi nelle ultime tre uscite.13:57
Il Mantova va alla ricerca di punti per uscire dalla zona play out, mentre il Venezia ha altri obiettivi e va alla ricerca della vetta della classifica.13:54
Mantova - Venezia è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Venezia sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Marco Piccinini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
117
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
15
Espulsioni
2
Cartellini per partita
4.2
Falli per cartellino
6.8
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 6 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie B
Sampdoria-Modena 0-2
15-09-2025
Serie A
Como-Genoa 1-1
27-09-2025
Serie A
Cagliari-Inter 0-2
04-10-2025
Serie A
Lazio-Torino 3-3
28-10-2025
Serie B
Empoli-Sampdoria 1-1
08-11-2025
Serie B
Reggiana-Virtus Entella 0-0
29-11-2025
Serie A
Parma-Udinese 0-2
20-12-2025
Serie B
Frosinone-Spezia 2-1
27-12-2025
Serie B
Palermo-Calcio Padova 1-0
10-01-2026
Serie B
Juve Stabia-Pescara 2-2
Attualmente Mantova si trova 17° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte); invece il Venezia si trova 2° in classifica con 44 punti (frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Mantova ha segnato 20 gol e ne ha subiti 34; il Venezia ha segnato 42 gol e ne ha subiti 18. La partita di andata Venezia - Mantova si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 3-0.
In casa Mantova ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Palermo e Padova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, la Reggiana e il Catanzaro ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Mantova ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 1-2 mentre Il Venezia ha incontrato il Catanzaro vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 11 gol.
Mantova e Venezia si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 4 volte, il Venezia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Mantova-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo nella gara di andata (3-0, 29 novembre scorso), il Venezia potrebbe battere il Mantova in entrambe le sfide stagionali per la prima volta in Serie BKT.
Dopo aver perso il primo confronto casalingo con il Venezia in Serie BKT, il Mantova è rimasto imbattuto nei successivi tre, grazie a due vittorie e un pareggio con un punteggio aggregato di 6-2.
Il Mantova ha vinto nell'ultimo turno (2-1 contro il Padova), dopo che aveva raccolto appena due punti nelle precedenti sei gare giocate; solo una volta in questo campionato i biancorossi hanno vinto almeno due match di fila, lo scorso novembre (serie arrivata a tre).
Il Venezia è reduce da cinque vittorie consecutive e potrebbe eguagliare la sua serie di successi record in Serie BKT: sei di fila, registrata quattro volte, la più recente tra ottobre e novembre 1992 con Alberto Zaccheroni in panchina.
Mantova e Venezia sono nettamente le due squadre che fanno più ricorso alle azioni manovrate per avanzare verso la porta in questa Serie BKT: hanno registrato rispettivamente 66 e 60 sequenze su azione composte da almeno 10 passaggi di fila e terminate con un tiro o un tocco in area avversaria, più di tutti nel torneo - segue al 3° posto la Juve Stabia a quota 45.
Davis Mensah è uno dei due giocatori del Mantova, assieme a Leonardo Mancuso (15), che hanno preso parte a più di 10 gol in Serie BKT dall'inizio della scorsa stagione: 11 (quattro reti, sette assist), inclusa la doppietta nell'ultimo turno.
Andrea Adorante va a segno da due presenze di fila e in Serie BKT non è mai arrivato a tre gare consecutive in rete; l'ultima delle sue tre marcature multiple (tutte doppiette) nella competizione, inoltre, è arrivata proprio nella gara di andata contro il Mantova (3-0).
