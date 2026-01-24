Partita ricca di gol e che vede il Venezia andare avanti di due reti con Adorante e Yeboah, accorcia Marras sul finire di primo tempo, ridando speranze alla squadra di casa. Nella ripresa Doumbia e ancora Adorante chiudono la gara. Nel finale la rete di Mensah cerca di riaccendere una luce per il Mantova, ma la sfortunata autorete di Chrysopoulos fa calare il sipario.

I lagunari sono in striscia positiva da inizio novembre e vengono da cinque vittorie consecutive, i padroni di casa però vivino un buon momento di forma, con una vittoria e due pareggi nelle ultime tre uscite.13:57

Nel Mantova a sorpresa c'è Tiago preferito a Bani sulla corsia sinistra di centrocampo. Conferma in attacco invece per Mensah con Marras e Ruocco alle sue spalle. Nel Venezia rivoluzione in difesa con Venturi che parte dal primo minuto insieme a Franjic e Schingtienne. In avanti la coppia formata da Yeboah e Adorante.14:19

Stop e conclusione e giro di Busio, Bardi vola e manda in angolo.15:14

Ospiti cinici e concreti e che dopo un avvio difficile, con una conclusione ravvicinata di Wieser, iniziano a comandare la gara. Dopo diversi interventi di Bardi il Venezia trova i gol con Adorante e Yeboah, ma nel finale Marras riapre la gara con una conclusione dal limite dell'area.15:50

PREPARTITA

Mantova - Venezia è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Venezia sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Marco Piccinini Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 117 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 15 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 6.8 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

Attualmente Mantova si trova 17° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte); invece il Venezia si trova 2° in classifica con 44 punti (frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Mantova ha segnato 20 gol e ne ha subiti 34; il Venezia ha segnato 42 gol e ne ha subiti 18.

La partita di andata Venezia - Mantova si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 3-0.

In casa Mantova ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Palermo e Padova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, la Reggiana e il Catanzaro ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 1-2 mentre Il Venezia ha incontrato il Catanzaro vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 11 gol.

Mantova e Venezia si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 4 volte, il Venezia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Mantova-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo nella gara di andata (3-0, 29 novembre scorso), il Venezia potrebbe battere il Mantova in entrambe le sfide stagionali per la prima volta in Serie BKT.

Dopo aver perso il primo confronto casalingo con il Venezia in Serie BKT, il Mantova è rimasto imbattuto nei successivi tre, grazie a due vittorie e un pareggio con un punteggio aggregato di 6-2.

Il Mantova ha vinto nell'ultimo turno (2-1 contro il Padova), dopo che aveva raccolto appena due punti nelle precedenti sei gare giocate; solo una volta in questo campionato i biancorossi hanno vinto almeno due match di fila, lo scorso novembre (serie arrivata a tre).

Il Venezia è reduce da cinque vittorie consecutive e potrebbe eguagliare la sua serie di successi record in Serie BKT: sei di fila, registrata quattro volte, la più recente tra ottobre e novembre 1992 con Alberto Zaccheroni in panchina.

Mantova e Venezia sono nettamente le due squadre che fanno più ricorso alle azioni manovrate per avanzare verso la porta in questa Serie BKT: hanno registrato rispettivamente 66 e 60 sequenze su azione composte da almeno 10 passaggi di fila e terminate con un tiro o un tocco in area avversaria, più di tutti nel torneo - segue al 3° posto la Juve Stabia a quota 45.

Davis Mensah è uno dei due giocatori del Mantova, assieme a Leonardo Mancuso (15), che hanno preso parte a più di 10 gol in Serie BKT dall'inizio della scorsa stagione: 11 (quattro reti, sette assist), inclusa la doppietta nell'ultimo turno.

Andrea Adorante va a segno da due presenze di fila e in Serie BKT non è mai arrivato a tre gare consecutive in rete; l'ultima delle sue tre marcature multiple (tutte doppiette) nella competizione, inoltre, è arrivata proprio nella gara di andata contro il Mantova (3-0).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: