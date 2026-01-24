Dopo un primo tempo con un'occasione per parte (Santoro e Ranocchia), il secondo scorre via tra interruzioni e qualche errore di troppo. Il pareggio, per quanto visto in campo, è il risultato più giusto.

PREPARTITA

Modena - Palermo è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 17:15 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Palermo sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Federico Dionisi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 4.0 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0 13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2 25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1 01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0 26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2 02-11-2025 Serie B Modena-Juve Stabia 3-0 23-11-2025 Serie B Mantova-Spezia 4-1 07-12-2025 Serie B Empoli-Palermo 1-3 10-01-2026 Serie B Frosinone-Catanzaro 2-0

Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 38 punti (frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte).

Modena ha segnato 28 gol e ne ha subiti 17; il Palermo ha segnato 30 gol e ne ha subiti 14.

La partita di andata Palermo - Modena si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa Modena ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Padova e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e lo Spezia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Modena ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 0-2 mentre Il Palermo ha incontrato lo Spezia vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 12 gol.

Modena e Palermo si sono affrontate 45 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 10 volte, il Palermo ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Modena-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo ha vinto 19 partite di Serie BKT contro il Modena (16N, 10P) e solamente contro Brescia (20) ed Hellas Verona (22) ha ottenuto più successi nella competizione.

Il Modena non vince contro il Palermo in Serie BKT dall'aprile 2002, da allora quattro pareggi e cinque successi per i rosanero, che hanno mancato l'appuntamento con il gol in uno solo dei nove confronti nel periodo.

Nelle ultime tre trasferte di Serie BKT contro il Modena, il Palermo ha sempre segnato due gol, mentre nelle precedenti 19 occasioni ci era riuscito una sola volta, nel 1958.

Il Modena ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (2-0 contro il Pescara), ma negli ultimi sette incontri nella competizione ha subito ben cinque sconfitte (2V); dalla quattordicesima giornata in avanti solo la Reggiana ha perso più partite (sei).

Il Modena ha perso con il punteggio di 1-2 tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie BKT, e non fa peggio da una serie di cinque sconfitte interne nel 1978 nella competizione.

Dopo aver perso tre partite su quattro (1V) tra fine ottobre e inizio novembre, il Palermo è rimasto imbattuto in otto gare dopo la sosta, grazie a cinque successi e tre pareggi; nel periodo solo altre due squadre non hanno perso in Serie BKT (Venezia e Frosinone).

Il Palermo ha pareggiato tre delle ultime quattro trasferte di Serie BKT (1V), tanti pareggi quanti nelle precedenti 16 gare esterne disputate nella competizione (5V, 8P).

Il Modena è una delle tre squadre, con Catanzaro e Venezia, ad aver segnato più gol nel secondo tempo in questo campionato di Serie BKT (tutte a quota 18), poco dietro il Palermo che ne ha realizzate 17, come Carrarese e Frosinone.

Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni Joel Pohjanpalo è uno dei soli tre ad aver sia segnato almeno 10 gol, che fornito almeno cinque assist in questa stagione, insieme a Sergio Arribas e Michael Olise.

Ettore Gliozzi, che con un gol potrebbe andare in doppia cifra solo per la seconda volta in Serie BKT, dopo il 2022/23 con il Pisa, ha realizzato solo due reti nelle ultime nove presenze di campionato, dopo averne trovate sette nelle precedenti 11; l'attaccante del Modena ha già trovato due gol contro il Palermo nella competizione, nel 2022 con il Pisa e nel 2024 con il Modena.

