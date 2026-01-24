Dopo un primo tempo con un'occasione per parte (Santoro e Ranocchia), il secondo scorre via tra interruzioni e qualche errore di troppo. Il pareggio, per quanto visto in campo, è il risultato più giusto.
Prossima giornata: Bari-Palermo ed Empoli-Modena.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+7'
FINE PARTITA: MODENA-PALERMO 0-0. Il Modena interrompe la striscia di tre sconfitte interne consecutive. 19:13
90'+3'
Gliozzi, contrastato da Bani, ci prova con un destro a giro: palla altissima. 19:10
90'
Sei minuti di recupero. 19:07
90'
Ci prova Nieling, conclusione ampiamente sul fondo. 19:06
89'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Santoro, dentro Magnino.19:05
87'
Staff medico in campo per Santoro. 19:04
85'
Punizione battuta da Ranocchia, palla alta sopra la traversa.19:02
84'
CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Nador per un fallo su Le Douaron. 19:01
83'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Palumbo, dentro Le Douaron. 19:00
83'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Pohjanpalo, dentro Corona.19:00
82'
Staff medico in campo per Palumbo. 18:58
80'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Mendes, dentro Defrel. 18:57
80'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Massolin, dentro Pyyhtia.18:57
77'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Peda, dentro Bereszynski. 18:54
77'
Cross basso di Beyuku, la fa sparire Joronen.18:54
76'
CARTELLINO GIALLO PER IL PALERMO. Ammonito Gyasi.18:54
72'
Al termine di una lunga revisione Var, viene annullato un gol a Palumbo su assist di Gyasi reo di aver rubato palla a Chichizola. 18:49
67'
Cross basso e corto di Massolin, intercetta Ceccaroni. 18:43
63'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori De Luca, dentro Gliozzi. 18:40
63'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Zanimacchia, dentro Beyuku. 18:40
63'
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Gomes, dentro Gyasi. 18:39
60'
Fiammata di Gerli dal limite, Joronen in tuffo salva i suoi. 18:37
56'
Pochi spunti individuali in questo momento, regna l'equilibrio in campo. 18:35
52'
Lancio di Gerli per Mendes, che stoppa di petto e, ostacolato da Pierozzi, calcia sul fondo da posizione ravvicinata. 18:29
49'
Palumbo per Pohjanpalo, il cui colpo di tacco è intercettato dalla difesa del Modena: angolo per il Palermo. 18:25
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI MODENA-PALERMO. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 18:22
Le squadre sono in campo, nessun cambio previsto.18:22
Partita di totale equilibrio tra due squadre che puntano alla promozione. Due grosse occasioni da segnalare, una per parte: la traversa di Santoro e il mancino di Ranocchia. 18:05
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: MODENA-PALERMO 0-0. Alta intensità, ma la partita non si sblocca. 18:04
45'
Un minuto di recupero. 18:03
44'
Sinistro in curva di Nieling. 18:02
43'
Sugli sviluppi di un cross di Zampano la palla arriva a Massolin che conclude sulle caviglie di Segre.18:00
38'
Peda ostacola bene Mendes, Joronen è poi reattivo in uscita.17:55
35'
Partita molto equilibrata in questa fase. 17:55
31'
Il Palermo è l'unica squadra del campionato a non aver ancora subito gol nei primi trenta minuti. 17:48
28'
Tentativo completamente fuori misura di Santoro da posizione defilata. 17:45
26'
Gran mancino da fuori di Ranocchia, Chichizola ci arriva e si rifugia in angolo. 17:44
25'
Ancora Palermo in avanti, altro corner dal lato opposto. 17:42
22'
Primo calcio d'angolo anche per il Palermo. 17:39
18'
Ancora nessuna conclusione del Palermo fino a questo momento. 17:37
14'
Quattordicesimo legno colpito in questo campionato dal Modena: raggiunto il Frosinone in questa speciale classifica.17:32
14'
OCCASIONE MODENA! Destro clamoroso in controbalzo di Santoro da fuori, la traversa gli nega la gioia del gol. 17:31
11'
Ranocchia in verticale per Pierozzi, chiusura di Santoro.17:28
10'
Il primo calcio d'angolo della partita è per il Modena. 17:27
8'
Primo momento di una presenza costante del Palermo nella metà campo del Modena.17:25
4'
Pressing organico del Modena in queste primissime battute.17:21
INIZIA MODENA-PALERMO. Prima palla per il Modena. 17:17
Il Palermo scende in campo così: Joronen - Ceccaroni, Bani, Peda - Pierozzi, Ranocchia, Gomes, Augello - Palumbo, Segre - Pohjanpalo. 17:13
3-5-2 per il Modena: Chichizola - Tonoli, Nador, Nieling - Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano - Mendes, De Luca.17:05
In attesa di rinforzi dal mercato invernale, il Palermo è in cerca di conferme dopo gli ultimi risultati positivi. 17:02
Il Modena è reduce da una convincente vittoria in casa del Pescara, vittoria che ha rotto la serie precedente di tre sconfitte consecutive. 17:01
Con una vittoria i padroni di casa agguanterebbero il quinto posto in classifica, a due distanze proprio dal Palermo quarto. 16:59
Sfida d'alta classifica in un Braglia tutto esaurito. 16:59
Benvenuti alla diretta del match tra Modena e Palermo, valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. 16:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia Città: Modena Capienza: 21151 spettatori16:55
Modena - Palermo è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 17:15 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Palermo sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 38 punti (frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte). Modena ha segnato 28 gol e ne ha subiti 17; il Palermo ha segnato 30 gol e ne ha subiti 14. La partita di andata Palermo - Modena si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa Modena ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Padova e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e lo Spezia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Modena ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 0-2 mentre Il Palermo ha incontrato lo Spezia vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 12 gol.
Modena e Palermo si sono affrontate 45 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 10 volte, il Palermo ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Modena-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Palermo ha vinto 19 partite di Serie BKT contro il Modena (16N, 10P) e solamente contro Brescia (20) ed Hellas Verona (22) ha ottenuto più successi nella competizione.
Il Modena non vince contro il Palermo in Serie BKT dall'aprile 2002, da allora quattro pareggi e cinque successi per i rosanero, che hanno mancato l'appuntamento con il gol in uno solo dei nove confronti nel periodo.
Nelle ultime tre trasferte di Serie BKT contro il Modena, il Palermo ha sempre segnato due gol, mentre nelle precedenti 19 occasioni ci era riuscito una sola volta, nel 1958.
Il Modena ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (2-0 contro il Pescara), ma negli ultimi sette incontri nella competizione ha subito ben cinque sconfitte (2V); dalla quattordicesima giornata in avanti solo la Reggiana ha perso più partite (sei).
Il Modena ha perso con il punteggio di 1-2 tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie BKT, e non fa peggio da una serie di cinque sconfitte interne nel 1978 nella competizione.
Dopo aver perso tre partite su quattro (1V) tra fine ottobre e inizio novembre, il Palermo è rimasto imbattuto in otto gare dopo la sosta, grazie a cinque successi e tre pareggi; nel periodo solo altre due squadre non hanno perso in Serie BKT (Venezia e Frosinone).
Il Palermo ha pareggiato tre delle ultime quattro trasferte di Serie BKT (1V), tanti pareggi quanti nelle precedenti 16 gare esterne disputate nella competizione (5V, 8P).
Il Modena è una delle tre squadre, con Catanzaro e Venezia, ad aver segnato più gol nel secondo tempo in questo campionato di Serie BKT (tutte a quota 18), poco dietro il Palermo che ne ha realizzate 17, come Carrarese e Frosinone.
Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni Joel Pohjanpalo è uno dei soli tre ad aver sia segnato almeno 10 gol, che fornito almeno cinque assist in questa stagione, insieme a Sergio Arribas e Michael Olise.
Ettore Gliozzi, che con un gol potrebbe andare in doppia cifra solo per la seconda volta in Serie BKT, dopo il 2022/23 con il Pisa, ha realizzato solo due reti nelle ultime nove presenze di campionato, dopo averne trovate sette nelle precedenti 11; l'attaccante del Modena ha già trovato due gol contro il Palermo nella competizione, nel 2022 con il Pisa e nel 2024 con il Modena.
