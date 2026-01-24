Cala il sipario all'U-Power Stadium di Monza! Pezzuto manda i titoli di coda un match a conduzione prevalentemente biancorossa, conclusosi con un 3-0 per i padroni di casa brianzoli. Primo tempo che si chiude sull'1-0 a favore della formazione di Bianco, complice la rete di Hernani al minuto 34' che sblocca la gara; nella ripresa, il Monza prende in mano il pallino del gioco, al minuto 49' è il solito Hernani a raddoppiare con il secondo timbro personale giornaliero, sfruttando l'assist di Azzi. Sfida che prosegue con qualche iniziativa pescarese, ma al minuto 78' è Paulo Daniel Azzi a mettere la parola 'fine' al match: sovrapposizione del brasiliano premiata dal subentrato Colombo, poi tocco sotto morbido e Desplanches che non può nulla. Compagine biancazzurra che chiude in avanti il match mostrando sino all'ultimo secondo di gioco un grande carattere, ma non è sufficiente ai fini del risultato. Sorride il Monza, esce sconfitto il Pescara.
Con l'odierno trionfo il Monza guadagna tre punti in più proiettandosi a quota 41, resta invariata la situazione del Pescara. Uomini di Bianco e Gorgone che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Padova e Mantova.
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO DI PEZZUTO! Monza-Pescara termina 3-0.16:56
90'+4'
Di Nardo guadagna un corner al minuto 94', chiude in avanti il Pescara.16:55
90'+1'
Pescara che prova a smuovere qualcosa in questi ultimi istanti di gioco, attende il Monza senza pressare.16:52
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Vailati, si giocherà fino al 95'.16:52
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà assegnato il recupero.16:50
88'
Monza che ha terminato le possibilità di sostituzioni, una ancora spendibile dal Pescara di Gorgone.16:48
86'
Servito Azzi lungo la sinistra del campo, prova a proiettarsi verso la porta avversaria ma deve frenare ed aspettare soluzioni vicine, possesso Monza.16:47
85'
Sostituzione Pescara: fuori Davide Faraoni, dentro Davide Merola.16:45
84'
Sostituzione Monza: esce Samuele Birindelli, entra Adam Bakoune.16:45
83'
AMMONITO Andreaw Gravillon: settimo giallo del match.16:45
81'
Sostituzione Pescara: fuori Gaetano Letizia, lo sostituisce Riccardo Capellini.16:42
80'
Ultimi 600'' del match, poi sarà extra-time.16:41
78'
GOL! GOL AZZI! MONZA-Pescara: 3-0. Cala il tris la formazione di Bianco, la rete è di Paulo Azzi! Colombo, appena subentrato, serve efficacemente la sovrapposizione di Azzi, poi il brasiliano giunge a tu per tu con Desplanches e con un morbido scavetto sigla il 3-0. Dilaga il Monza, assist servito da Leonardo Colombo.
Lancio di Brosco, Azzi addomestica e lascia su Pessina che nel cross perde però il controllo della sfera.16:39
76'
AMMONITO Mirko Maric: manata ai danni di un giocatore biancazzurro.16:37
75'
AMMONITO Leonardo Colombo: quinto ammonito del match, era diffidato, salterà la prossima.16:36
73'
Corner battuto sul primo palo da Letizia, rinvia il muro di maglie rosse.16:34
70'
Scocca il minuto settanta, una sostituzione ancora disponibile per il Monza, tre quelle a disposizione del Pescara.16:30
68'
Sostituzione Monza: fuori l'autore della doppietta Hernani Azevedo Júnior, lo sostituisce Giuseppe Caso.16:29
68'
Sostituzione Monza: fuori anche Agustín Álvarez, dentro Mirko Maric.16:28
67'
CHECK OVER: rigore revocato al Pescara, è Tonin a commettere fallo su Pessina e non viceversa.16:28
66'
Rilancio profondo alla ricerca di Tonin, interviene Ravanelli che mette fuori in fallo laterale.16:26
64'
Sostituzione Pescara: abbandona il campo Andrea Oliveri, subentra Lorenzo Sgarbi.16:26
64'
Sostituzione Pescara: esce dal campo Fabrizio Caligara, dentro Riccardo Tonin.16:25
63'
Sostituzione Monza: fuori Pedro Obiang, lo sostituisce Leonardo Colombo.16:24
63'
Angolo spendibile dal Monza, palla imprecisa e rinvio dal fondo di cui si incaricherà Desplanches.16:23
62'
Pescara che sembra ora aumentare i giri del proprio motore, ancora mezz'ora più recupero da giocare all'U-Power Stadium.16:22
60'
CI PROVA IL PESCARA! Traversa piena di Di Nardo, il legno orizzontale nega la gioia del gol al centravanti biancazzurro, brivido netto per il Monza.16:22
58'
Ancora Azzi a terra dentro la porta avversaria, Pezzuto ferma il gioco per valutare l'entità del contatto sul cross di Birindelli.16:19
55'
Azzi subisce un fallo, palla inattiva a favore del Monza.16:18
53'
Traversone insidioso di Caligara, Azzi appoggia di testa, in sicurezza, tra i guantoni di Thiam.16:18
50'
Scocca il cinquantesimo, parziale sul 2-0 a favore dei padroni di casa.16:12
49'
GOL! GOL HERNANI! MONZA-Pescara: 2-0. Arriva la doppietta personale di Hernani Junior al minuto 49'! Azzi cede la sfera all'ex Parma, che compie una discesa personale rapida, poi arriva sul lato sinistro dell'area abruzzese, scopre il destro ed anche in questa occasione trova una fortuita deviazione che contribuisce a concretizzare il secondo timbro personale del numero 8 biancorosso. Raddoppia il Monza, assist a cura di Paulo Daniel Azzi.
Sostituzione Monza: fuori Keita Baldé, lo sostituisce Andrea Colpani.16:08
46'
Il primo pallone della ripresa è amministrato dal Monza.16:08
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:07
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.16:09
Si chiude dopo centoventi secondi di recupero la prima frazione di gioco a Monza, parziale sull'1-0 che sorride, momentaneamente ai Biancorossi. Dopo un inizio di studio da parte delle due squadre, con pochissime occasioni realmente insidiose, per il Pescara prova a dare la carica Caligara che in entrambe le occasioni non riesce però a concretizzare. La rete del vantaggio casalingo giunge al minuto 34', con Hernani che sposta la sfera sul destro e calcia a giro battendo Desplanches con l'ausilio del legno lontano. Segue una gara complessivamente equilibrata, tre gli ammoniti sinora: due a carico del Monza, uno in casa Pescara.16:09
45'+2'
FISCHIO DI PEZZUTO: termina il primo tempo.15:48
45'
Sono due i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 47'.15:48
45'
AMMONITO Lorenzo Lucchesi: giallo per simulazione.15:46
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi spazio al possibile recupero.15:46
42'
Destro di Obiang, palla che non scende e rinvio dal fondo per Desplanches.15:44
40'
Pessina si avventa sul pallone e prova a girarsi, non ha però spazio e si appoggia su Hernani.15:43
37'
Destro potente ma centrale di Gravillon dal limite dell'area brianzola, blocca con sicurezza Thiam.15:39
34'
GOL! GOL HERNANI! MONZA-Pescara: 1-0. La sblocca l'ex Parma al minuto 34', Monza in vantaggio! Azione che parte dai piedi di Carboni, che appoggia su Hernani, poi il centrocampista biancorosso entra in area avversaria, sposta sul destro e con un preciso colpo a giro trova l'ausilio del secondo palo gonfiando la rete, non può nulla Desplanches. Monza in vantaggio all'U-Power, assist a cura di Andrea Carboni.
Gravillon si affida lungo l'out di sinistra a Caligara, poi il numero 21 tenta il tiro in porta, ma spedisce una flebile conclusione sul fondo.15:23
18'
Palla velenosa battuta dai Biancazzurri, sfera che attraversa tutta l'area avversaria e Di Nardo non arriva per un soffio. Rinvio dal fondo per Thiam.15:22
14'
Ancora un palleggio da parte del Pescara, poi palla in verticale verso Dagasso che viene però anticipato da Carboni.15:17
11'
Ritmi non eccessivamente alti in questi primi dieci di gioco, squadre che si studiano.15:13
8'
Calcio d'angolo che si conclude senza effetti particolari, possesso Monza.15:09
7'
FIAMMATA BIANCOROSSA! Keita scaglia una forte conclusione con il destro, risposta sicura di Desplanches che non può però evitare il corner. Batterà proprio Keita Balde'.15:09
6'
Faraoni tenta il traversone, Birindelli interviene scongiurando il colpo di testa di Oliveri.15:08
4'
Punizione battuta in maniera imprecisa dai biancazzurri, palla che torna tra i piedi dei brianzoli.15:06
2'
AMMONITO Keita Baldé: commette fallo l'esterno biancorosso, poi eccede nelle proteste.15:04
1'
Il primo possesso del match è giostrato dal Pescara.15:03
1'
PARTITI! Al via Monza-Pescara.15:03
Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:39
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:38
FORMAZIONI UFFICIALI: PESCARA (5-4-1). Ospiti che rispondono con: Desplanches; Faraoni-Gravillon-Brosco-Oliveri-Letizia; Caligara-Olzer-Valzania-Dagasso; Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone. A disposizione: Capellini, Corbo, Corazza, Graziani, Brandes, Berardi, Sgarbi, Okwonkwo, Merola, Tonin, Meazzi, Saio.14:38
FORMAZIONI UFFICIALI: MONZA (3-4-2-1). Scendono in campo: Thiam; Ravanelli-Carboni-Lucchesi; Birindelli-Hernani-Pessina-Azzi; Obiang-Balde'; Alvarez. Allenatore: Paolo Bianco. A disposizione: Capolupo, Brorsson, Bakoune, Delli Carri, Caso, Reita, Colombo, Colpani, Maric, Mout, Ciurria, Pizzignacco.14:36
A coadiuvare il fischietto pugliese sono designati gli assistenti di linea Miniutti-Pascarella; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Vailati di Crema; postazione VAR presidiata dal Sig. Rutella, ausiliato dall'A.VAR La Penna della sezione di Roma 1.14:32
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce.14:31
Tutto pronto all'U-Power Stadium di Monza, è tempo di Monza-Pescara! Nel ventunesimo turno di B, il calendario chiama al confronto Biancorossi e Biancazzurri dopo più di due mesi dall'ultima volta, incrocio risalente allo scorso novembre che terminò con una vittoria per 0-2 a favore dei brianzoli. Attualmente, il Monza occupa il terzo posto con 38 punti collezionati in queste 21 gare; ultima posizione quella in cui figura momentaneamente il Pescara, 14 i punti sinora totalizzati dagli abruzzesi.14:31
Benvenuti alla diretta scritta di Monza-Pescara, gara valida per il turno numero 21 del Campionato di Serie B.14:26
Monza - Pescara è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Pescara sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.
Ivano Pezzuto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
36
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Palermo-Reggiana 2-1
12-09-2025
Serie B
Avellino-Monza 2-1
25-09-2025
Coppa Italia
Torino-Pisa 1-0
30-09-2025
Serie B
Frosinone-Cesena 3-1
19-10-2025
Serie B
Empoli-Venezia 1-1
29-10-2025
Serie B
Spezia-Calcio Padova 1-1
08-11-2025
Serie A
Como-Cagliari 0-0
29-11-2025
Serie B
Venezia-Mantova 3-0
12-12-2025
Serie B
Palermo-Sampdoria 1-0
27-12-2025
Serie B
Empoli-Frosinone 1-1
Attualmente il Monza si trova 3° in classifica con 41 punti (frutto di 12 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte). Il Monza ha segnato 32 gol e ne ha subiti 17; il Pescara ha segnato 25 gol e ne ha subiti 42. La partita di andata Pescara - Monza si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 0-2.
In casa il Monza ha fatto 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, la Virtus Entella e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Juve Stabia e Modena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone pareggiando 2-2 mentre Il Pescara ha incontrato Modena perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Samuele Birindelli con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol.
Monza e Pescara si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 6 volte, il Pescara ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Monza-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Monza ha vinto tre delle ultime cinque gare in Serie BKT contro il Pescara (1N, 1P), gli stessi successi ottenuti in tutte le precedenti 22 occasioni in cui ha affrontato il Delfino nella competizione (12N, 7P).
Il Pescara ha vinto solo una delle 13 trasferte contro il Monza in Serie BKT (8N, 4P): un successo per 2-0 risalente al 18 aprile 1999, nell'unica occasione in cui il Delfino ha segnato più di una rete sul campo dei brianzoli nella competizione.
Monza e Pescara arrivano a questa sfida con un divario di 24 punti in classifica: i brianzoli hanno vinto sei delle ultime sette gare contro squadre contro cui vantavano un distacco superiore ai 20 punti ad inizio giornata in Serie BKT, con un punteggio complessivo di 17-2; tuttavia, l'unica sconfitta nel parziale è arrivata nella più recente di queste sfide, contro la Virtus Entella il 10 gennaio (0-1).
Dopo una serie di sette vittorie di fila tra ottobre e novembre scorsi, nelle successive sette gare in Serie BKT il Monza ha ottenuto solo due successi (3N, 2P) senza mai mantenere la porta inviolata.
Il Monza ha pareggiato l'ultima partita casalinga (2-2 contro il Frosinone) e non resta per due gare interne di fila senza vittoria in Serie BKT dal periodo tra febbraio e marzo 2022: due sconfitte seguite da un pareggio sotto la guida di Giovanni Stroppa.
Il Pescara è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Modena e, in questo campionato, ha già incassato due ko di fila senza segnare in entrambe le gare, lo scorso novembre: 0-5 contro il Palermo e 0-2 proprio contro il Monza.
Il Monza ha un valore di Expected Goals contro pari a 18.7 e soltanto il Venezia (17.6) ha concesso di meno agli avversari in termini di xG in questo campionato; il Pescara, invece, è la squadra che ha subito di più, sia sotto l'aspetto degli xG (40.7) che dei gol incassati (39).
Monza e Pescara sono le uniche due squadre, tra Serie A e Serie BKT in questa stagione, che non hanno ricevuto nemmeno un calcio di rigore a favore; gli abruzzesi, inoltre, hanno subito cinque reti dagli 11 metri, record negativo del torneo cadetto assieme al Catanzaro.
Andrea Petagna è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze casalinghe (contro Carrarese e Frosinone) e, tra Serie A e Serie BKT, non è mai andato a segno in tre gare interne di fila - il classe 1995 vanta anche una rete al Pescara in cadetteria, in casa, l'11 ottobre 2015 con la maglia dell'Ascoli (gol e assist in quell'occasione).
Tre delle cinque reti in questo campionato di Antonio Di Nardo sono arrivate in trasferta, nell'arco delle sue ultime sei presenze fuori casa; in generale, tuttavia, il classe 1998 non trova il gol da cinque gare di fila e solo una volta ha avuto uno stop realizzativo più lungo in una singola stagione nella competizione, nelle sei presenze collezionate nella Serie BKT 2016/17 con il Latina.
