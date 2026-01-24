Con l'odierno trionfo il Monza guadagna tre punti in più proiettandosi a quota 41, resta invariata la situazione del Pescara. Uomini di Bianco e Gorgone che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Padova e Mantova.

Cala il sipario all'U-Power Stadium di Monza! Pezzuto manda i titoli di coda un match a conduzione prevalentemente biancorossa, conclusosi con un 3-0 per i padroni di casa brianzoli. Primo tempo che si chiude sull'1-0 a favore della formazione di Bianco, complice la rete di Hernani al minuto 34' che sblocca la gara; nella ripresa, il Monza prende in mano il pallino del gioco, al minuto 49' è il solito Hernani a raddoppiare con il secondo timbro personale giornaliero, sfruttando l'assist di Azzi. Sfida che prosegue con qualche iniziativa pescarese, ma al minuto 78' è Paulo Daniel Azzi a mettere la parola 'fine' al match: sovrapposizione del brasiliano premiata dal subentrato Colombo, poi tocco sotto morbido e Desplanches che non può nulla. Compagine biancazzurra che chiude in avanti il match mostrando sino all'ultimo secondo di gioco un grande carattere, ma non è sufficiente ai fini del risultato. Sorride il Monza, esce sconfitto il Pescara.

Pessina si avventa sul pallone e prova a girarsi, non ha però spazio e si appoggia su Hernani.15:43

PREPARTITA

Monza - Pescara è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Pescara sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Attualmente il Monza si trova 3° in classifica con 41 punti (frutto di 12 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte).

Il Monza ha segnato 32 gol e ne ha subiti 17; il Pescara ha segnato 25 gol e ne ha subiti 42.

La partita di andata Pescara - Monza si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa il Monza ha fatto 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, la Virtus Entella e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Juve Stabia e Modena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone pareggiando 2-2 mentre Il Pescara ha incontrato Modena perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Samuele Birindelli con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol.

Monza e Pescara si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 6 volte, il Pescara ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Monza-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Monza ha vinto tre delle ultime cinque gare in Serie BKT contro il Pescara (1N, 1P), gli stessi successi ottenuti in tutte le precedenti 22 occasioni in cui ha affrontato il Delfino nella competizione (12N, 7P).

Il Pescara ha vinto solo una delle 13 trasferte contro il Monza in Serie BKT (8N, 4P): un successo per 2-0 risalente al 18 aprile 1999, nell'unica occasione in cui il Delfino ha segnato più di una rete sul campo dei brianzoli nella competizione.

Monza e Pescara arrivano a questa sfida con un divario di 24 punti in classifica: i brianzoli hanno vinto sei delle ultime sette gare contro squadre contro cui vantavano un distacco superiore ai 20 punti ad inizio giornata in Serie BKT, con un punteggio complessivo di 17-2; tuttavia, l'unica sconfitta nel parziale è arrivata nella più recente di queste sfide, contro la Virtus Entella il 10 gennaio (0-1).

Dopo una serie di sette vittorie di fila tra ottobre e novembre scorsi, nelle successive sette gare in Serie BKT il Monza ha ottenuto solo due successi (3N, 2P) senza mai mantenere la porta inviolata.

Il Monza ha pareggiato l'ultima partita casalinga (2-2 contro il Frosinone) e non resta per due gare interne di fila senza vittoria in Serie BKT dal periodo tra febbraio e marzo 2022: due sconfitte seguite da un pareggio sotto la guida di Giovanni Stroppa.

Il Pescara è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Modena e, in questo campionato, ha già incassato due ko di fila senza segnare in entrambe le gare, lo scorso novembre: 0-5 contro il Palermo e 0-2 proprio contro il Monza.

Il Monza ha un valore di Expected Goals contro pari a 18.7 e soltanto il Venezia (17.6) ha concesso di meno agli avversari in termini di xG in questo campionato; il Pescara, invece, è la squadra che ha subito di più, sia sotto l'aspetto degli xG (40.7) che dei gol incassati (39).

Monza e Pescara sono le uniche due squadre, tra Serie A e Serie BKT in questa stagione, che non hanno ricevuto nemmeno un calcio di rigore a favore; gli abruzzesi, inoltre, hanno subito cinque reti dagli 11 metri, record negativo del torneo cadetto assieme al Catanzaro.

Andrea Petagna è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze casalinghe (contro Carrarese e Frosinone) e, tra Serie A e Serie BKT, non è mai andato a segno in tre gare interne di fila - il classe 1995 vanta anche una rete al Pescara in cadetteria, in casa, l'11 ottobre 2015 con la maglia dell'Ascoli (gol e assist in quell'occasione).

Tre delle cinque reti in questo campionato di Antonio Di Nardo sono arrivate in trasferta, nell'arco delle sue ultime sei presenze fuori casa; in generale, tuttavia, il classe 1998 non trova il gol da cinque gare di fila e solo una volta ha avuto uno stop realizzativo più lungo in una singola stagione nella competizione, nelle sei presenze collezionate nella Serie BKT 2016/17 con il Latina.

