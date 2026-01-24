L’Avellino ha perso in casa contro la Carrarese (gol di Biasci in apertura di match, poi rimontato da Rubino e Abiuso) dopo una serie di 3 risultati utili consecutivi. Gli irpini si trovano, appaiati con il Padova, all’11° posto con 25 punti; relativamente lontani dalla zona retrocessione e a 5 punti dall’8° posto valido per un posto nei play-off.16:45

Spezia - Avellino è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 19:30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Avellino sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 50 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 3.5 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Torino-Modena 1-0 25-08-2025 Serie A Udinese-Verona 1-1 14-09-2025 Serie A Sassuolo-Lazio 1-0 23-09-2025 Coppa Italia Milan-Lecce 3-0 30-09-2025 Serie B Virtus Entella-Bari 2-2 05-10-2025 Serie B Carrarese-Juve Stabia 3-0 24-10-2025 Serie B Modena-Empoli 2-1 08-11-2025 Serie B Mantova-Calcio Padova 1-0 29-11-2025 Serie B Catanzaro-Virtus Entella 3-2 04-12-2025 Coppa Italia Bologna-Parma 2-1 14-12-2025 Serie B Pescara-Frosinone 1-2 10-01-2026 Serie B Cesena-Empoli 0-1 24-01-2026 Serie B Spezia-Avellino 1-0

Attualmente lo Spezia si trova 15° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Avellino si trova 12° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 19 gol e ne ha subiti 28; l'Avellino ha segnato 24 gol e ne ha subiti 34.

La partita di andata Avellino - Spezia si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 0-4.

In casa lo Spezia ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Palermo e l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, la Sampdoria e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 1-0 mentre L'Avellino ha incontrato Carrarese perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 7 gol.

Spezia e Avellino si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 4 volte, l'Avellino ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Spezia-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo non aver vinto alcuno dei primi sette confronti con l'Avellino in Serie BKT (5N, 2P), lo Spezia ha ottenuto ben quattro successi nei sei più recenti (2P).

Sono sei i confronti tra Spezia e Avellino in casa dei liguri in Serie BKT; i padroni di casa hanno vinto i due più recenti, dopo che nei precedenti quattro avevano ottenuto tre punti grazie a tre pareggi (1P).

Dall'esordio di Roberto Donadoni il 7 novembre scorso, lo Spezia ha ottenuto 10 punti in nove partite (3V, 1N, 5P); nel periodo solamente la Reggiana (sei) ha subito più sconfitte dei liguri (cinque) nella competizione.

Lo Spezia ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe di Serie BKT (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 10 (3N, 5P); in questo campionato i liguri, vincenti nell'ultima sfida interna, non hanno mai vinto due gare consecutive in casa (ultima volta tra aprile e maggio 2025).

Nelle 10 trasferte di questo campionato l'Avellino non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (2V, 4N, 4P), con un pareggio nella più recente (1-1 a dicembre contro il Bari).

Tra i portieri con almeno nove presenze in questo campionato, due dei cinque con la più bassa percentuale di tiri parati sono dell'Avellino: Giovanni Daffara (66%) e Antony Iannarilli (63%).

Tra i giocatori con almeno due gol e almeno due assist in questo campionato di Serie BKT, uno dei tre nati dal 2004 in avanti gioca nello Spezia: Vanja Vlahovic (23 marzo 2004) - gli altri sono Tommaso Corazza e Luis Hasa. Vlahovic ha segnato il suo primo gol nella competizione proprio contro l'Avellino, il 25 ottobre scorso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: