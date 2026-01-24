Lo Spezia batte di misura l’Avellino al termine di una partita maschia ma povera di emozioni. Decide la partita il gol di Artistico al 26° del primo tempo.Sugli scudi le difese di entrambe le squadre che hanno concesso pochissimo.
Lo Spezia abbandona il penultimo posto e sale a 20 punti in 15° posizione. Nel prossimo turno di campionato, i bianconeri saranno ospitati dalla Sampdoria.
L’Avellino perde la seconda partita consecutiva e rimane ancora a quota 25 punti restando in 12°posizione. Gli irpini ospiteranno il Cesena nella 22° giornata di campionato.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie BKT!21:29
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO ALBERTO PICCO! Spezia-Avellino 1-021:27
90'+4'
Favilli sfida uno sfinito Beruatto sulla destra. Beruatto ha un ultimo guizzo e chiude in corner.21:24
90'+3'
Altra occasione potenziale di Comotto che riceve al limite ma calcia addosso alla difesa avversaria.21:23
90'+1'
Patierna riceve sul vertice sinistro e prova l'imbucata rasoterra. Chiude Vignali.21:21
90'
5 minuti di recupero.21:20
90'
Beruatto difende l'uscita di Radunovic e rimane a terra in preda ai crampi.21:20
89'
Ancora un giallo per i biancoverdi. Fallo in ritardo di Marco Sala.21:20
89'
Recupero decisivo di Aurelio che anticipa Favilli in area di rigore chiudendo una diagonale fantastica.21:19
88'
Cross dalla trequarti destra a cercare Patierno. Chiusura di Vignali che di testa appoggia per Radunovic.21:19
88'
Contropiede Spezia. Comotto non concretizza.21:18
87'
Punizione Avellino dalla destra. La palla spiove in area e viene allontanata da Beruatto. Proteste vibranti da parte degli irpini che chiedono il penalty a Tremolada.21:18
86'
5° sostituzione Avellino. Esce Alessandro Fontanarosa ed entra Patrick Enrici.21:16
86'
4° sostituzione Avellino. Esce Tommaso Biasci ed entra Cosimo Patierno.21:16
84'
L'Avellino prova a stabilizzarsi nella metà campo avversaria ma non riesce a trovare spazi.21:16
82'
Buon break di Artistico che salta l'uomo a centrocampo e spacca il campo in 2. Palla larga a destra per Sernicola che va in verticale per Cassata che, esausto, controlla male e manda oltre la linea di fondo.21:13
81'
Ennesima chiusura decisiva di Fontanarosa che segue l'azione offensiva dello Spezia e chiude Aurelio al momento del tiro.21:11
80'
3° sostituzione Avellino. Esce Gennaro Tutino ed entra Raffaele Russo.21:11
80'
2° sostituzione Avellino. Esce Tommaso Cancellotti ed entra Michele Besaggio.21:10
79'
Angolo anche per lo Spezia. Va Daniele Verde sul punto di battuta ma il suo pallone attraversa tutta l'area di rigore senza trovare nessuna deviazione.21:10
79'
Corner Avellino causato da Artistico. SUgli sviluppi Fontanarosa indirizza di testa verso la porta avversaria. Para facillmente Radunovic.21:09
78'
Punizione dalla destra per l'Avellino. Palumbo calcia al centro ma trova solo al respinta della fidesa bianconera. 21:08
77'
Momento molto lento della partita in cui lo Spezia sta cercando di rubare secondi preziosi ad ogni occasione. 21:08
75'
Cambi esauriti per Donadoni. Solo una sostituzione invece effettuata da Biancolino.21:06
75'
5° sostituzione Spezia. Esce Edoardo Soleri ed entra Daniele Verde.21:05
75'
4°sostituzione Spezia. Esce Mattia Valoti ed entra Christian Comotto.21:05
71'
Cross dalla sinistra di Sernicola. Aurelio arriva a colpire di testa ma non trova lo specchio della porta.21:01
70'
Azione prolungata dello Spezia che sviluppa sulla destra. Arriva il cross, Vignali raccoglie e manda avanti per Aurelio che trova la sponda per Valoti. La sua conclusione trova le mani di un difensore biancoverde con Tremolada che prima assegna calcio di rigore ma lo revoca immediatamente per la posizione irregolare di Aurelio.21:01
68'
1° sostituzione Avellino. Esce Luca Palmiero ed entra Andrea Favilli.20:58
66'
Ancora un fallo di Simic con Soleri colpito in volto. Punizione Spezia dalla trequarti.20:56
64'
Altro giallo per lo Spezia. Ammonito Francesco Cassata.20:56
63'
Biasci spreca sull'ottima di assistenza di Tutino che si invola sulla sinistra e serve sul secondo palo una palla rasoterra. Biasci quasi svirgola col mancino e non centra lo specchio della porta.20:53
61'
Angolo Avellino. Palmiero prova la frustata di testa da dietro il dischetto. Radunovic para in 2 tempi subendo anche la carica di Sounas.20:52
60'
Palla lunga per Artistico con Simic che buca completamente l'intervento. Artistico entra in area palla al piede ma arriva puntuale la chiusura di Fontanarosa.20:51
59'
Suonas sfida Cassata in velocità sull'out di sinistra. Perfetto il centrocampista bianconero in tackle.20:50
58'
Calcia Beruatto la punizione dal limite. La palla tocca la barriera e finisce in corner.20:48
56'
Ammonito Palumbo per il fallo su Romano.20:47
56'
Punizione dal limite per lo Spezia e scintille che si scatenano tra i giocatori in campo.20:46
54'
Buona percussione di Artistico che supera Simic ed entra in area da sinistra. Cancellotti chiude in calcio d'angolo.20:44
53'
Biasci ci prova dalla distanza ma svirgola con il destro.20:43
51'
Tentativo di Cassata che si impegna per mantenere in campo palla sul fondo a destra e lascia partire un pallone teso per Artistico. L'attaccante viene sorpreso da quel pallone, forse troppo potente, e non riesce a controllarlo. Palla sul fondo.20:42
50'
Fallo di Simic che andando ti testa appoggia il gomito sulla testa di Artistico. Punizione dalla trequarti per lo Spezia.20:41
49'
Occasione sprecata dall'Avellino. Palmiero non calcia da buona posizione e sceglie l'extra-pass per Palumbo che viene anticipato dalla difesa bianconera. Angolo.20:39
48'
Cassata prova a sfondare centralmente e si decentra leggermente verso destra. Entra in area di rigore e libera una conclusione col destro completamente sballata.20:38
46'
Non ha ancora cambiato nulla l'Avellino, mentre Donadoni ha operato il 3° cambio a disposizione nel corso dell'intervallo.20:37
46'
3° sostituzione Spezia. Esce Emanuele Adamo ed entra Giuseppe Aurelio.20:35
46'
SI RIPARTE! La palla rotola nella metà campo dell'Avellino.20:35
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.20:23
Primo tempo non particolarmente ricco di emozioni. Lo Spezia passa in vantaggio con Artistico sull'unica palla gol del primo tempo al minuto 26. Ritmo decisamente blando e spezzettato dai tanti falli commessi da entrambe le formazioni. Sono già 4 i cartellini gialli estratti da Tremolada.20:23
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Spezia-Avellino 1-020:21
45'+3'
Spinge l'Avellino nel finale di frazione. Il cross di Missori arriva però da posizione da fuorigioco.20:21
45'+1'
Fallo commesso da Valoti su Tutino. Calcio piazzato dalla trequarti destra per la formazione irpina.20:19
45'
3 minuti di recupero.20:19
45'
Fontanarosa va lungo per Palumbo cogliendo di sorpresa la difesa dello Spezia. Risolve Radunovic uscendo tempestivamente e calciando lontano.20:19
44'
Valoti recupera palla e prova a lanciare Beruatto dalla propria metà campo. Palla completamente fuori misura.20:17
42'
Check VAR rapido per un contatto causato da Romano. Si riprende a giocare.20:15
41'
La pioggia continua a scendere incessante dal cielo di La Spezia.20:13
40'
Ancora angolo per l'Avellino. Sul primo palo allontana Adamo.20:13
37'
Secondo slot speso da Donadoni che non vuole rischiare di giocare con un difensore ammonito.20:11
37'
2° sostituzione Spezia. Esce Ales Mateju ed entra Luca Vignali.20:10
36'
Altro giallo. Viene ammonito Fontanarosa.20:10
36'
Altra palla lunga per Tutitno che entra in area e viena fermato da Mateju. Proteste dei calciatori biancoverdi che chiedono a gran voce il calcio di rigore e il secondo giallo per il difensore bianconero. Lascia correre Tremolada, intervento regolare.20:10
33'
Palla lunga per l'inserimento di Tutino. Adamo chiude in calcio d'angolo.20:06
32'
Terzo giallo del match. Ammonito Alessandro Romano che scivola da dietro in maniera pericolasa.20:05
32'
L'attacco dello Spezia recupera palla con il pressing alto. Ne nasce un cross dalla destra respinto dalla difesa biancoverde.20:05
28'
Avellino messo alle corde. Anonima la prestazione di Palumbo che, per il momento, non è ancora riuscito ad accendersi.20:02
26'
GOOL!! SPEZIA-Avellino 1-0!! Gol di Gabriele Artistico! Numero di Valoti che entra in area con un tunnel e serve Cassata al centro. La sua conclusione viene deviata dalla difesa con la palla che si impenna e diventa buona per Artistico che da posizione ravvicinata batte Daffara.
Donadoni costretto al cambio. Bandienelli non riesce a continuare.19:58
25'
1° sostituzione Spezia. Esce Filippo Bandinelli ed entra Alessandro Romano.19:58
25'
Spezia momentaneamente in 10 uomini. Bandinelli accena una corsa a bordo campo.19:58
23'
Problemi per Bandinelli. Gioco ancora fermato da Tremolada.19:56
22'
Calcio piazzato dalla trequarti destra per i biancoverdi. Missori batte lungo sul palo lontano. Fontanarosa controlla esternamente e si accontenta della rimessa laterale in posizione avanzata.19:55
20'
Fase di gara confusa e caratterizzata da diversi passaggi sbagliati a centrocampo.19:52
17'
RISCHIA TANTISSIMO LO SPEZIA. Uscita completamente fuori tempo sul traversone di Biasci. La palla arriva a Sounas che non ha un controllo felice e manda palla oltre la linea di fondo campo.19:50
16'
Artistico e Soleri manovrano centralmente e trovano l'apertura a destra per Bandinelli. Cross fuori misura.19:49
15'
Lo Spezia manovra sulla destra e riesce ad arrivare al cross. Artistico anticipato dalla difesa irpina.19:48
13'
Si spinge in avanti l'Avellino che conquista un angolo da destra. Missori si porta sul punto di battuta.19:46
11'
Gioco fermo. Adamo a terra a seguito di un contrasto areo.19:46
10'
Ci prova Artistico che lavora benissimo spalle alla porta contro Simic, già ammonito. La sua conclusione dalla destra viene deviata da Simic e Daffara anticipa Soleri fermando l'azione dello Spezia.19:44
9'
Punizione dalla trequarti per lo Spezia. Beruatto batte da posizione centrale e pesca Soleri sulla destra; il suo colpo di testa colpisce l'esterno della rete.19:42
8'
Secondo giallo della contesa. Intervento, in ritardo, in tackle di Simic su Cassata.19:41
7'
Inizio di gara frammentato dai falli frequenti su entrambi i fronti.19:40
5'
Sfuma l'offensiva dei biancoverdi a seguito di un fallo di Palumbo su Valoti.19:38
4'
Punizione per l'Avellino dalla corsia sinistra. Simic anticipa Missori e manda in corner.19:36
2'
Subito ammonito Mateju che si fa soffiare palla da Souna e, cadendo, lo trattiene causando fallo.19:35
2'
Palumbo prova a sorprendere Radunovic con una conclusione morbida da centrocampo. Palla a lato.19:35
INIZIA LA PARTITA! Fischia Tremolada e lo Spezia muove il primo pallone della partita.19:33
FORMAZIONE UFFICIALE AVELLINO. 3-5-2. Daffara; Fontanarosa, Simic, Cancellotti; Sala, Sounas, Palmiero, Palumbo, Missori; Biasci, Tutino.19:00
A disposizione Spezia. Aurelio, Candela, Comotto, Di Serio, Mascardi, Fellipe Jack, Nagy, Romano, Verde, Vignali, Vlahovic, Wisniewski.18:59
FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA. 3-5-2. Radunovic; Beruatto, Mateju, Hristov; Adamo, Bandinelli, Valoti, Cassata, Sernicola; Artistico, Soleri.19:47
Nella gara di andata i liguri hanno dilagato al Lombardi imponendosi 4-0, complice l’espulsione di Palmiero che ha lasciato in 10 i biancoverdi per tutto il secondo tempo.16:47
L’arbitro designato per la sfida di questa sera è il signor Paride Tremolada della sezione di Monza. 16:46
L’Avellino ha perso in casa contro la Carrarese (gol di Biasci in apertura di match, poi rimontato da Rubino e Abiuso) dopo una serie di 3 risultati utili consecutivi. Gli irpini si trovano, appaiati con il Padova, all’11° posto con 25 punti; relativamente lontani dalla zona retrocessione e a 5 punti dall’8° posto valido per un posto nei play-off.16:45
Solamente una vittoria, contro il Pescara, nelle ultime 5 giornata per lo Spezia che si trova in terzultima posizione con appena 17 punti. Stagione complicatissima per i liguri se si considera il piazzamento in 3° posizione della stagione appena passata. Nell’ultimo turno di campionato è bastato il gol al 1° minuto di Segre per permettere al Palermo di avere la meglio sui bianconeri. 16:45
Siamo allo Stadio Alberto Picco di La Spezia! Lo Spezia di Roberto Donadoni ospita l’Avellino di Raffaele Biancolino.16:45
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spezia e Avellino, gara valida per la 21° giornata di Serie BKT.16:44
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Picco Città: La Spezia Capienza: 12273 spettatori16:44
Spezia - Avellino è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 19:30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Avellino sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Paride Tremolada
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
50
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
14
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
3.5
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Torino-Modena 1-0
25-08-2025
Serie A
Udinese-Verona 1-1
14-09-2025
Serie A
Sassuolo-Lazio 1-0
23-09-2025
Coppa Italia
Milan-Lecce 3-0
30-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Bari 2-2
05-10-2025
Serie B
Carrarese-Juve Stabia 3-0
24-10-2025
Serie B
Modena-Empoli 2-1
08-11-2025
Serie B
Mantova-Calcio Padova 1-0
29-11-2025
Serie B
Catanzaro-Virtus Entella 3-2
04-12-2025
Coppa Italia
Bologna-Parma 2-1
14-12-2025
Serie B
Pescara-Frosinone 1-2
10-01-2026
Serie B
Cesena-Empoli 0-1
24-01-2026
Serie B
Spezia-Avellino 1-0
Attualmente lo Spezia si trova 15° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Avellino si trova 12° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte). Lo Spezia ha segnato 19 gol e ne ha subiti 28; l'Avellino ha segnato 24 gol e ne ha subiti 34. La partita di andata Avellino - Spezia si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 0-4.
In casa lo Spezia ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Palermo e l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, la Sampdoria e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 1-0 mentre L'Avellino ha incontrato Carrarese perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 7 gol.
Spezia e Avellino si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 4 volte, l'Avellino ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Spezia-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo non aver vinto alcuno dei primi sette confronti con l'Avellino in Serie BKT (5N, 2P), lo Spezia ha ottenuto ben quattro successi nei sei più recenti (2P).
Sono sei i confronti tra Spezia e Avellino in casa dei liguri in Serie BKT; i padroni di casa hanno vinto i due più recenti, dopo che nei precedenti quattro avevano ottenuto tre punti grazie a tre pareggi (1P).
Dall'esordio di Roberto Donadoni il 7 novembre scorso, lo Spezia ha ottenuto 10 punti in nove partite (3V, 1N, 5P); nel periodo solamente la Reggiana (sei) ha subito più sconfitte dei liguri (cinque) nella competizione.
Lo Spezia ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe di Serie BKT (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 10 (3N, 5P); in questo campionato i liguri, vincenti nell'ultima sfida interna, non hanno mai vinto due gare consecutive in casa (ultima volta tra aprile e maggio 2025).
Nelle 10 trasferte di questo campionato l'Avellino non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (2V, 4N, 4P), con un pareggio nella più recente (1-1 a dicembre contro il Bari).
Tra i portieri con almeno nove presenze in questo campionato, due dei cinque con la più bassa percentuale di tiri parati sono dell'Avellino: Giovanni Daffara (66%) e Antony Iannarilli (63%).
Tra i giocatori con almeno due gol e almeno due assist in questo campionato di Serie BKT, uno dei tre nati dal 2004 in avanti gioca nello Spezia: Vanja Vlahovic (23 marzo 2004) - gli altri sono Tommaso Corazza e Luis Hasa. Vlahovic ha segnato il suo primo gol nella competizione proprio contro l'Avellino, il 25 ottobre scorso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: