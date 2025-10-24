La nona giornata di Serie B si apre con la sfida tra la capolista, il Modena e la tredicesima in classifica, l'Empoli. Il club emiliano è reduce dall'importante pareggio contro il Palermo che ha consentito così di consolidare il primo posto in solitaria a 18 punti, 2 in più rispetto al club rosanero. 5 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte per il Modena che in 8 partite ha subito solo 4 gol. 19:56

Dopo l'esonero di Pagliuca, l'Empoli ha deciso di puntare su Alessio Dionisi che alla prima sulla panchina toscana ha conquistato un pareggio contro il Venezia. "Sarà un bel test per noi", ha detto l'allenatore alla vigilia del match con l'Empoli che si presenta con 10 punti conquistati in 8 gare. 19:55

Dietro a Shpendi, reduce da 3 gol in 4 partite, ci sarà Ceesay. Sulle fasce Carboni ed Elia che comporanno il centrocampo con Yepes, Ghion e Ilie. Davanti a Fulignati confermati Lovato, Guarino e Obaretin.20:32

Modena - Empoli è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Empoli sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 50 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 3.5 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Torino-Modena 1-0 25-08-2025 Serie A Udinese-Verona 1-1 14-09-2025 Serie A Sassuolo-Lazio 1-0 23-09-2025 Coppa Italia Milan-Lecce 3-0 30-09-2025 Serie B Virtus Entella-Bari 2-2 05-10-2025 Serie B Carrarese-Juve Stabia 3-0 24-10-2025 Serie B Modena-Empoli 2-1

Attualmente Modena si trova 1° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Empoli si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Modena ha segnato 16 gol e ne ha subiti 5; l'Empoli ha segnato 12 gol e ne ha subiti 16.

In casa Modena ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Palermo e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Sudtirol e il Venezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Modena ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 2-1 mentre L'Empoli ha incontrato il Venezia pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 4 gol.

Modena e Empoli si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 5 volte, l'Empoli ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Modena-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena non vince da quattro gare di fila contro l'Empoli in Serie BKT (1N, 3P) e, nella storia della competizione, solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza successi contro gli Azzurri: sei incontri tra il 1950 e il 2008 (2N, 4P).

Le nove sfide tra Modena ed Empoli disputate in casa dei canarini in Serie BKT sono in totale equilibrio, con tre successi per parte e tre pareggi; nello specifico, i padroni di casa non vincono un match interno contro i toscani nella competizione dal 22 settembre 2009 (2-0) - due pareggi e due sconfitte da allora.

Con 18 punti dopo otto gare giocate, il Modena ha eguagliato la sua miglior partenza in Serie BKT nell'era dei tre punti a vittoria: quella del 2001/02, quando chiuse il campionato al secondo posto con conseguente promozione in Serie A.

L'Empoli ha ottenuto solo due vittorie dopo le prime otto gare giocate (4N, 2P) e nell'era dei tre punti a vittoria solo una volta ha fatto peggio a questo punto del torneo in Serie BKT: zero successi nel 2012/13 - campionato tuttavia concluso con l'accesso ai play-off da quarta classificata in regular season.

Il Modena è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato - quattro, incluso il più recente esclusi gli autogol - ed è anche una delle quattro a non aver subito reti con questo fondamentale, assieme a Carrarese, Frosinone e Palermo.

Francesco Zampano ha segnato due gol contro l'Empoli in Serie BKT e contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (due anche contro Brescia e la sua attuale squadra); il classe '93 è, inoltre, il giocatore di movimento del Modena finora rimasto in campo più a lungo in questo torneo (684').

Stiven Shpendi ha già eguagliato il suo miglior score realizzativo in un campionato di Serie BKT: quattro gol - in sette presenze - come quelli segnati la scorsa stagione in 25 gare giocate con la Carrarese; escludendo le reti su rigore, in questo torneo solo Joel Pohjanpalo e il compagno di squadra Bohdan Popov hanno segnato altrettante reti.

