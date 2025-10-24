Il Modena ribalta la sfida contro l'Empoli in una partita molto accesa nella quale è successo di tutto. Apre le marcature Ceesay con un'azione personale conclusa all'angolino, ma sul finale del primo tempo un calcio di rigore realizzato da Ettore Gliozzi manda le squadre all'intervallo in parità. Alla ripresa insiste il Modena fino alla rete di Tonoli che sigla il 2 a 1 finale.
Ancora imbattuto il Modena, allunga la striscia di risultati utili consecutivi e conquista la sesta vittoria stagionale portandosi momentaneamente - con un match in più - a + 5 rispetto alla seconda, il Palermo. Rimane fermo a 10 punti invece il club toscano in tredicesima posizione.
Si torna in campo già tra qualche giorno per il turno infrasettimanale: per il Modena c'è il derby contro la Reggiana, martedì alle ore 20.30, mentre l'Empoli sfiderà un'altra squadra alla ricerca di punti, la Sampdoria.
90'+6'
Fine partita! Modena-Empoli 2-1! Al gol di Ceesay rispondono Gliozzi e Tonoli. 22:34
90'+5'
Ultimo tentativo per l'Empoli con un calcio di punizione da fuori area dove è andato anche il portiere Fulignati. Il tiro di Yepes viene respinto, poi da corner allontanano i giocatori del Modena. 22:33
90'+4'
Ammonito Daniel Tonoli per un fallo ai danni di Pietro Pellegri.22:29
90'+2'
Non si è abbassato mai il ritmo neanche in questo secondo tempo. L'Empoli cerca di fare male agli avversari ma il Modena concede poco o nulla, tentando di chiudere il match.22:28
90'
Segnalati 5 minuti di recupero. 22:26
90'
Pedro Mendes! Il giocatore del Modena sorprende gli avversari e sbuca dietro la difesa: la sua conclusione con il destro viene parata da Fulignati!22:26
85'
Ci prova anche Pietro Pellegri con il destro dal limite, prontamente respinto dagli avversari. 22:25
83'
Il Modena sostituisce Fabio Gerli con Luca Magnino.22:18
82'
Chiusura decisiva di Nieling su Moruzzi: tutta in avanti l'Empoli, efficace il pressing della squadra di Dionisi in questi minuti. 22:18
80'
Finisce la partita di Salvatore Elia, dentro Tyronne Ebuehi.22:15
79'
Ammonito Alessandro Sersanti per aver bloccato la ripartenza degli avversari. 22:14
78'
Che rischio dell'Empoli! Di Mariano fa un gol spettacolare con il destro all'angolino ma viene annullato per un precedente fallo su Yepes al quale proprio Di Mariano aveva rubato palla in area. 22:14
74'
Esce anche l'esterno del Modena Luca Zanimacchia, dentro Gady Beyuku.22:08
71'
Calcio di punizione batutto da Yepes, sulla respinta tenta la conclusione Moruzzi ma la palla finisce fuori. 22:07
69'
Per Niklas Pyyhtiä entra Alessandro Sersanti.22:04
69'
Esce anche Ettore Gliozzi, al suo posto Pedro Mendes.22:04
68'
Primi cambi anche per il Modena: fuori Grégoire Defrel per Francesco Di Mariano.22:04
68'
Arrivano altri cambi per l'Empoli: fuori l'autore del gol Joseph Ceesay per Bohdan Popov.22:04
66'
Palla precisa di Simone Santoro dalla fascia sinistra per il gol di Tonoli!22:03
66'
GOOOOOL! MODENA-Empoli 2-1! La ribalta la squadra di casa! Palla di Santoro, Tonoli approfitta della marcatora di Moruzzi che non riesce a trattenere l'avversario, colpisce di testa e spiazza Fulignati!
Moruzzi cerca di servire in verticale Pellegri, palla non precisa che viene intecettata dagli avversari. 22:06
58'
Che tiro di Gliozzi! Occasione Modena! Conclusione da fuori potente del numero 9, la palla esce fuori di poco! 21:55
57'
Cambio anche in attacco: Stiven Shpendi esce per Pietro Pellegri.21:52
57'
Fuori Franco Carboni per Brando Moruzzi.21:52
56'
Non è soddisfatto di questo avvio di ripresa Alessio Dionisi. Arrivano altri cambi. 21:52
54'
Ed è ancora Gliozzi protagonista! Due calci d'angolo per il Modena, sul primo Shpendi devia di testa togliendo la palla all'attaccante del club emiliano che tenta poco dopo un'altra conclusione centrale parata da Fulignati. 21:54
53'
Ancora pericoloso il Modena! Traversone dalla destra di Zanimacchia ma Gliozzi viene anticipato da Lovato. Poi Zampano tenta nuovamente di servire il numero 9, cross sporcato da Lovato, l'attaccante non ci arriva per un soffio! 21:54
52'
Occasione Modena! Gliozzi colpisce di testa ma non trova lo specchio della porta! 21:48
51'
Rischia Shpendi che è già ammonito: fallo in ritardo su Nieling, l'arbitro non sanziona l'attaccante dell'Empoli.21:46
50'
Manata di Zampano su Elia. Ammonito l'esterno del Modena.21:45
46'
Subito forte il Modena ad attaccare gli avversari. 21:41
46'
Subito un cambio per l'Empoli: esce Rares Ilie per Lorenzo Ignacchiti.21:40
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Modena-Empoli!21:40
Un bel primo tempo al Braglia con un ritmo decisamente alto dai primi minuti di gioco. Le squadre vanno all'intervallo con il risultato in parità: l'azione personale di Ceesay porta in vantaggio l'Empoli, sul finale un tocco di mano di Ghion in area regala rigore al Modena: dal dischetto non sbaglia Ettori Gliozzi che porta il risultato sull'1 a 1. Tre ammoniti tutti dell'Empoli, mentre un cartellino rosso è stato estratto per due componenti dello staff di Sottil a seguito di eccessive proteste per un altro ipotetico calcio di rigore al 27'. 21:33
45'+7'
Fine primo tempo! Modena-Empoli 1-1! Al gol di Ceesay risponde Ettore Gliozzi su rigore!21:26
45'+6'
GOOOOOL! MODENA-Empoli 1-1! Non sbaglia Ettore Gliozzi dagli 11 metri! Conclusione potente e centrale che spiazza Fulignati!
Check over, è calcio di rigore per il Modena! Irregolare il tocco di mano in area di Ghion!21:24
45'+3'
On field review! L'arbitro va a rivedere l'azione. 21:23
45'+2'
Check del VAR in corso per il possibile rigore a favore del Modena. 21:22
45'+2'
Santoro tenta la conclusione da appena fuori area ma colpisce in pieno Ghion. I giocatori del Modena protestano per un tocco di mano del giocatore dell'Empoli. 21:21
45'
Saranno due i minuti di recupero. 21:18
44'
Chichizola fa ripartire veloce i suoi, fondamentale l'intervento in chiusura di Elia su Defrel, che grazie a un rimpallo riesce a evitare il calcio d'angolo. 21:18
43'
Bella palla in verticale di Ghion a servire Ceesay, il giocatore crossa in area ma la palla viene prontamente allontanata in calcio d'angolo. 21:17
40'
Continua a insistere il Modena, da entrambi i lati, Pyyhthia effettua un cross sul quale Fulignati respinge.21:15
39'
Cross di Elia in mezzo per Shpendi, colpisce di testa l'attaccante albanese che però non trova lo specchio della porta.21:13
37'
Intervento pericoloso di Stiven Shpendi che si procura cartellino giallo. Tre ammoniti, tutti e tre dell'Empoli.21:11
32'
Insiste il Modena: Zanimacchia è alla ricerca costante di Gliozzi ma la difesa avversaria chiude bene e consente poco all'attaccante. 21:07
30'
Clima più teso in questi minuti: Salvatore Elia blocca Zampano e si procura cartellino giallo. 21:05
30'
Il primo ammonito del match è Rares Ilie: il giocatore dell'Empoli ha fermato irregolarmente una ripartenza degli avversari. 21:04
29'
Che occasione del Modena! Defrel vede Gliozzi davanti alla porta, ma la palla viene intercettata in scivolata da Lovato. Intervento decisivo del difensore dell'Empoli! 21:03
27'
Tremolada estrae il cartellino rosso per due componenti dello staff di Sottil che continuano a protestare per l'azione precedente! 21:02
26'
Proteste da parte del Modena che chiedono un calcio di rigore! Santoro viene steso in area da Yepes, i giocatori chiedono all'arbitro di intervenire.21:01
25'
Defrel perde palla a centrocampo, Ceesay tenta di servire il compagno Shpendi, anticipato da Tonoli. 20:59
22'
Assist di Franco Carboni, bravo a servire il compagno sulla fascia sinistra. 20:58
22'
GOOOOL! Modena-EMPOLI 0-1! Azione personale di Joseph Ceesay! Parte da centrocampo il giocatore dell'Empoli che con una falcata supera prima Adorni e poi Gerli e la piazza in diagonale sul secondo palo!
Ci prova ancora il Modena con uno scambio tra Zanimacchia e Tonoli: Santoro poi calcia con il sinistro ma il suo tiro viene ribattuto. 20:55
18'
Il Modena conquista un calcio di punizione da posizione interessante: conclusione di Pyyhtia dalla sinistra, la palla sul primo palo viene respinta dagli avversari. 20:55
15'
Zanimacchia tenta la conclusione da fuori area: sponda di testa di Gliozzi che anticipa Obaretin, il tiro dell'ex Cremonese viene deviato in calcio d'angolo da Lovato.20:49
10'
Schema da calcio d'angolo, Pyyhtia cerca Ettore Gliozzi sul secondo palo, la palla viene deviata in calcio d'angolo, il secondo della partita a favore del Modena. 20:44
8'
Parte il contropiede dell'Empoli dopo una respinta di Fulignati, Shpendi tenta la conclusione in porta con il destro che però termina fuori. 20:42
6'
Da una fascia all'altra: cross di Zanimacchia alla ricerca dei compagni, allontana Guarino. 20:41
5'
Reagisce subito il Modena con una palla in verticale di Nieling per Zampano: l'arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco. 20:38
4'
Azione in velocità dell'Empoli sulla fascia sinistra con Ceesay: il giocatore supera gli avversari e tenta l'inserimento in area, dove però si allunga troppo il pallone concedendo il recupero agli avversari. 20:37
2'
Subito un ritmo alto in fase offensiva da parte di entrambe le formazioni: prova il traversone Elia, respinge di testa Tonoli. 20:34
1'
Si parte! Fischia l'arbitro Tremolada! Comincia Modena-Empoli!20:32
Dietro a Shpendi, reduce da 3 gol in 4 partite, ci sarà Ceesay. Sulle fasce Carboni ed Elia che comporanno il centrocampo con Yepes, Ghion e Ilie. Davanti a Fulignati confermati Lovato, Guarino e Obaretin.20:32
Sottil si affida a Defrel in coppia con Gliozzi, in panchina Di Mariano. Confermato il terzetto difensivo davanti a Chichizola, Pyyhtia vince il duello con Sersanti, sulle fasce i soliti Zanimacchia e Zampano. 20:30
FORMAZIONE UFFICIALE MODENA (3-5-2): Chichizola - Tonoli, Adorni, Nieling - Zanimacchia, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano - Defrel, Gliozzi. Allenatore: Sottil.19:38
Dopo l'esonero di Pagliuca, l'Empoli ha deciso di puntare su Alessio Dionisi che alla prima sulla panchina toscana ha conquistato un pareggio contro il Venezia. "Sarà un bel test per noi", ha detto l'allenatore alla vigilia del match con l'Empoli che si presenta con 10 punti conquistati in 8 gare. 19:55
La nona giornata di Serie B si apre con la sfida tra la capolista, il Modena e la tredicesima in classifica, l'Empoli. Il club emiliano è reduce dall'importante pareggio contro il Palermo che ha consentito così di consolidare il primo posto in solitaria a 18 punti, 2 in più rispetto al club rosanero. 5 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte per il Modena che in 8 partite ha subito solo 4 gol. 19:56
Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Modena-Empoli, match valido per la nona giornata di Serie B! 17:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia Città: Modena Capienza: 21151 spettatori17:52
Modena - Empoli è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Empoli sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Paride Tremolada
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
50
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
14
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
3.5
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Torino-Modena 1-0
25-08-2025
Serie A
Udinese-Verona 1-1
14-09-2025
Serie A
Sassuolo-Lazio 1-0
23-09-2025
Coppa Italia
Milan-Lecce 3-0
30-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Bari 2-2
05-10-2025
Serie B
Carrarese-Juve Stabia 3-0
24-10-2025
Serie B
Modena-Empoli 2-1
Attualmente Modena si trova 1° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Empoli si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Modena ha segnato 16 gol e ne ha subiti 5; l'Empoli ha segnato 12 gol e ne ha subiti 16.
In casa Modena ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Palermo e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Sudtirol e il Venezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Modena ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 2-1 mentre L'Empoli ha incontrato il Venezia pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 4 gol.
Modena e Empoli si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 5 volte, l'Empoli ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Modena-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Modena non vince da quattro gare di fila contro l'Empoli in Serie BKT (1N, 3P) e, nella storia della competizione, solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza successi contro gli Azzurri: sei incontri tra il 1950 e il 2008 (2N, 4P).
Le nove sfide tra Modena ed Empoli disputate in casa dei canarini in Serie BKT sono in totale equilibrio, con tre successi per parte e tre pareggi; nello specifico, i padroni di casa non vincono un match interno contro i toscani nella competizione dal 22 settembre 2009 (2-0) - due pareggi e due sconfitte da allora.
Con 18 punti dopo otto gare giocate, il Modena ha eguagliato la sua miglior partenza in Serie BKT nell'era dei tre punti a vittoria: quella del 2001/02, quando chiuse il campionato al secondo posto con conseguente promozione in Serie A.
L'Empoli ha ottenuto solo due vittorie dopo le prime otto gare giocate (4N, 2P) e nell'era dei tre punti a vittoria solo una volta ha fatto peggio a questo punto del torneo in Serie BKT: zero successi nel 2012/13 - campionato tuttavia concluso con l'accesso ai play-off da quarta classificata in regular season.
Il Modena è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato - quattro, incluso il più recente esclusi gli autogol - ed è anche una delle quattro a non aver subito reti con questo fondamentale, assieme a Carrarese, Frosinone e Palermo.
Francesco Zampano ha segnato due gol contro l'Empoli in Serie BKT e contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (due anche contro Brescia e la sua attuale squadra); il classe '93 è, inoltre, il giocatore di movimento del Modena finora rimasto in campo più a lungo in questo torneo (684').
Stiven Shpendi ha già eguagliato il suo miglior score realizzativo in un campionato di Serie BKT: quattro gol - in sette presenze - come quelli segnati la scorsa stagione in 25 gare giocate con la Carrarese; escludendo le reti su rigore, in questo torneo solo Joel Pohjanpalo e il compagno di squadra Bohdan Popov hanno segnato altrettante reti.
