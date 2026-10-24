PREPARTITA

Arezzo - Benevento è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Città di Arezzo di Arezzo.

Arbitro di Arezzo - Benevento sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 76 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 5.4 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2026 Serie A Juventus-Parma 2-0 11-09-2026 Serie A Venezia-Fiorentina 2-4 11-10-2026 Serie A Sassuolo-Milan 1-1

Attualmente l'Arezzo si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Benevento si trova 5° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

L'Arezzo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 17; il Benevento ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

In casa l'Arezzo ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Benevento ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Arezzo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Cremonese e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato la Carrarese, il Cesena e il Vicenza ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Arezzo ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 1-2 mentre Il Benevento ha incontrato il Vicenza pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Cianci con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonis Siatounis con 3 gol.

Arezzo e Benevento è la prima che si affrontano in campionato.

Arezzo-Benevento ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Primo incrocio tra Arezzo e Benevento in Serie BKT; i toscani hanno però vinto quattro dei sei precedenti (2P) contro i campani in Serie C nell'era dei tre punti a vittoria tenendo la porta inviolata nelle due sfide più recenti (due 1-0 tra il 2009 e il 2010).

L'Arezzo ha vinto tutti i tre incontri casalinghi contro il Benevento nell'era dei tre punti a vittoria (tutti in Serie C tra il 2000 e il 2009); solo contro Gubbio e Reggiana (quattro con entrambe) la squadra toscana vanta una striscia aperta di successi più lunga nelle serie professionistiche italiane nel periodo (tre anche contro Hellas Verona e Livorno).

Dopo il successo esterno contro la Sampdoria (2-1), l'Arezzo potrebbe vincere due gare di fila in un singolo campionato di Serie BKT per la prima volta dalla striscia di cinque vittorie ottenuta tra l'aprile e il maggio 2007 con Antonio Conte in panchina. Inoltre, dopo lo 0-0 casalingo contro la Cremonese, i toscani potrebbero ottenere due clean sheet interni di fila nel torneo per la prima volta dalla medesima serie registrata con Conte (contro Piacenza e Cesena in quel caso).

Dopo aver perso due delle prime tre gare di campionato (1N), il Benevento è poi rimasto imbattuto in tutte le successive quattro ottenendo ben 10 punti (3V, 1N); l'ultima volta che i campani sono rimasti imbattuti per almeno cinque match di fila nel torneo cadetto risale al periodo tra febbraio e marzo 2022 (sei - 4V, 2N con Fabio Caserta alla guida).

Nessuna squadra ha segnato più reti da fuori area rispetto al Benevento (tre, come Palermo e Virtus Entella) in questa Serie BKT; di contro l'Arezzo ha subito il medesimo numero di marcature dalla distanza (come lo stesso Benevento, il Cesena e la Sampdoria), meno solamente rispetto al Pisa (cinque).

Tra i difensori di questa Serie BKT, solo Jonas Rouhi (17) ha creato più occasioni per i compagni rispetto a Samuele Righetti (15); l'esterno dei toscani inoltre è anche il difensore con più cross su azione tentati (35) nelle prime sette giornate del torneo cadetto.

Christian Kouan è, insieme a David Okereke e Davide Lamesta, uno dei soli tre calciatori del Benevento con almeno un gol e un assist in questa Serie BKT. In particolare, dopo la rete contro il Vicenza Kouan potrebbe andare a bersaglio in due gare di fila per la terza volta nella competizione, dopo il gennaio 2018 e il periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022, in entrambi i casi con la maglia del Perugia.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: