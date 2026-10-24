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Arezzo-Benevento: 0-3 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Città di Arezzo di Arezzo
24 Ottobre 2026 ore 19:30
Arezzo
0
Benevento
3
Partita finita
Arbitro: Francesco Fourneau
  1. 49' 0-1 Antonis Siatounis
  2. 66' 0-2 David Okereke
  3. 87' 0-3 Guglielmo Mignani
0'
45'
90'
90'
94'

Vittoria netta per gli ospiti, con gol siglati tutta nella ripresa. Il Benevento continua nella sua striscia di risultati utili consecutivi, ora arrivata a cinque. L'Arezzo deve rimandare l'appuntamento con il suo primo successo casalingo.

Prossima giornata: Benevento-Catanzaro e Carrarese-Arezzo.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:28

  2. 90'+5'

    FINE PARTITA: AREZZO-BENEVENTO 0-3. Decidono, nella seconda frazione, Siatounis, Okereke e Mignani. 21:25

  3. 90'

    Tre minuti di recupero.21:20

  4. 89'

    CARTELLINO GIALLO PER IL BENEVENTO. Ammonito Scognamillo per un fallo su Cianci.21:19

  5. 87'

    GOL! Arezzo-BENEVENTO 0-3. Rete di Mignani. Tocco di Okereke per Mignani, che va via di prepotenza e infila Nunziante sul primo palo. 21:18

  7. 85'

    SOSTITUZIONE PER IL BENEVENTO. Fuori Pierozzi, dentro Romano. 21:15

  8. 84'

    Destro basso di Okereke, Nunziante si fa trovare pronto con i piedi. 21:14

  9. 81'

    Destro centrale di Renzi dal limite. 21:11

  10. 80'

    Il match sta entrando nella sua fase finale, dopo il secondo gol del Benevento l'Arezzo sembra aver perso ogni spinta propulsiva. 21:10

  11. 76'

    SOSTITUZIONE PER L'AREZZO. Fuori Chierico, dentro Mancuso. 21:10

  13. 76'

    SOSTITUZIONE PER L'AREZZO. Fuori Ionita, dentro Mawuli. 21:09

  14. 75'

    SOSTITUZIONE PER IL BENEVENTO. Fuori Kouan, dentro Prisco. 21:05

  15. 74'

    SOSTITUZIONE PER IL BENEVENTO. Fuori Cherubini, dentro Lamesta.21:04

  16. 72'

    OCCASIONE BENEVENTO! Mignani serve al centro Siatounis, generoso ad aprire per Cherubini: palo da distanza ravvicinata. 21:02

  17. 70'

    SOSTITUZIONE PER IL BENEVENTO. Fuori Beruatto, dentro Sernicola.20:59

  19. 70'

    SOSTITUZIONE PER IL BENEVENTO. Fuori Salvemini, dentro Mignani. 20:59

  20. 66'

    GOL! Arezzo-BENEVENTO 0-2. Rete di Okereke. Okereke fa tutto da solo recuperando palla in area, accentrandosi e beffando Nunziante sul suo palo.

    Guarda la scheda del giocatore David Okereke20:57

  21. 65'

    Cherubini dentro per Siatounis, che conclude sul fondo. 20:55

  22. 64'

    SOSTITUZIONE PER L'AREZZO. Fuori Cerri, dentro Cianci. 20:53

  23. 63'

    SOSTITUZIONE PER L'AREZZO. Fuori Arena, dentro Pattarello. 20:53

  25. 63'

    SOSTITUZIONE PER L'AREZZO. Fuori Righetti, dentro Cagnano.20:53

  26. 60'

    CARTELLINO GIALLO PER IL BENEVENTO. Ammonito Beruatto. 20:53

  27. 58'

    Sinistro smorzato di Sala, trattiene Vannucchi. 20:48

  28. 57'

    Calcio d'angolo per l'Arezzo, Arena sul pallone.20:47

  29. 54'

    Destro dal limite di Salvemini, che non trova la porta.20:44

  31. 49'

    GOL! Arezzo-BENEVENTO 0-1. Rete di Siatounis. Assist basso da sinistra di Okereke, il tap-in in area piccola di Siatounis è facilissimo. 20:42

  32. 49'

    Azione di forza di Siatounis sulla destra e palla dentro per Kouan il cui destro termina troppo alto. 20:39

  33. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI AREZZO-BENEVENTO. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 20:36

  34. Le due squadre stanno tornando in campo, non sono previsti cambi. 20:35

  35. Un paio di grosse occasioni per il Benevento, con Dalle Mura e Siatounis. L'Arezzo si fa vedere con più difficoltà in avanti. 20:23

  37. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO: AREZZO-BENEVENTO 0-0. Ai punti meglio gli ospiti. 20:19

  38. 45'

    Un minuto di recupero. 20:17

  39. 40'

    Tiro-cross di Okereke, controlla Nunziante in due tempi. 20:16

  40. 37'

    Cross da sinistra di Okereke, Cherubini al volo di piattone impegna Nunziante. 20:13

  41. 36'

    Destro a giro di Tavernelli, scalda i guanti Vannucchi: il successivo cross viene chiuso in angolo. 20:12

  43. 29'

    Le due squadre giocano ora prevalentemente a centrocampo. 20:08

  44. 24'

    Ritmi più bassi negli ultimi minuti. 19:57

  45. 20'

    Scognamillo tenta il cross, ma viene chiuso in angolo: siamo a sei in appena venti minuti. 19:51

  46. 19'

    Altra opportunità dalla bandierina per gli ospiti. 19:51

  47. 16'

    Destro di Maita alto sugli sviluppi dell'angolo. 19:51

  49. 16'

    Quarto calcio d'angolo per il Benevento, che continua ad attaccare. 19:47

  50. 14'

    Arriva il primo calcio d'angolo anche per l'Arezzo. 19:45

  51. 13'

    Punizione dalla trequarti di Arena, Cerri di testa sul fondo. 19:45

  52. 11'

    OCCASIONE BENEVENTO! Cross di Scognamillo da destra, Siatounis di testa sfiora la traversa.19:43

  53. 10'

    Conclude Beruatto, Nunziante respinge: l'azione poi prosegue, nuovo corner per il Benevento. 19:42

  55. 8'

    Okereke va al destro da fuori, la palla termina alta ma c'è stata una deviazione: calcio d'angolo. 19:40

  56. 4'

    OCCASIONE BENEVENTO! Angolo battuto, Dalle Mura di testa centra in pieno il compagno Okereke. 19:36

  57. 3'

    Il primo calcio d'angolo della partita è per il Benevento. 19:35

  58. 2'

    Cerri dentro per Tavernelli, fa buona guardia la difesa del Benevento.19:34

  59. INIZIA AREZZO-BENEVENTO. Prima palla per gli ospiti. 19:32

  61. Modulo speculare per il Benevento: Vannucchi - Pierozzi, Scognamillo, Dalle Mura, Beruatto - Siatounis, Maita, Kouan - Cherubini, Salvemini, Okereke. 19:30

  62. Scende in campo con un 4-3-3 l'Arezzo: Nunziante - Renzi, Coppolaro, Gilli, Righetti - Sala, Chierico, Ionita - Arena, Cerri, Tavernelli. 19:29

  63. Si tratta del primo confronto tra le due squadre nella serie cadetta. 19:13

  64. Gli ospiti attraversano tuttavia un ottimo momento di forma, con tre vittorie negli ultimi quattro incontri. 19:10

  65. Gli amaranto, reduci dal successo esterno contro la Sampdoria, sono a caccia del primo trionfo casalingo. 19:09

  67. Benvenuti alla diretta del match tra Arezzo e Benevento, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B. 19:06

  69. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Città di Arezzo
    Città: Arezzo
    Capienza: 13128 spettatori19:06

    Città di Arezzo

Formazioni Arezzo - Benevento

Arezzo
Benevento
TITOLARI AREZZO
  • (14) ALESSANDRO NUNZIANTE (P)
  • (13) MATTEO GILLI (D)
  • (4) MAURO COPPOLARO (D)
  • (6) ALESSANDRO RENZI (D)
  • (37) SAMUELE RIGHETTI (D)
  • (17) ARTUR IONITA (C)
  • (30) ALESSANDRO ARENA (C)
  • (16) MATTIA SALA (C)
  • (21) CAMILLO TAVERNELLI (C)
  • (24) LUCA CHIERICO (C)
  • (9) ALBERTO CERRI (A)
PANCHINA AREZZO
  • (32) ANDREA CAGNANO (D)
  • (78) GENNARO IACCARINO (C)
  • (8) SHAKA MAWULI (C)
  • (71) PIETRO CIANCI (A)
  • (67) GIAN FERRARI (D)
  • (33) DAVIDE MANCINI (D)
  • (2) MARLON MENA (D)
  • (11) LEONARDO MANCUSO (A)
  • (7) KEVIN LEONE (C)
  • (90) ANDREA SECULIN (P)
  • (10) EMILIANO PATTARELLO (A)
  • (47) ALEANDRO MANES (C)
ALLENATORE AREZZO
  • Cristian Bucchi
TITOLARI BENEVENTO
PANCHINA BENEVENTO
ALLENATORE BENEVENTO
  • Antonio Floro Flores
PREPARTITA

Arezzo - Benevento è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Città di Arezzo di Arezzo.
Arbitro di Arezzo - Benevento sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Francesco Fourneau

Statistiche Stagionali
Partite dirette3
Falli fischiati76
Fuorigioco8
Rigori assegnati0
Ammonizioni14
Espulsioni0
Cartellini per partita4.6
Falli per cartellino5.4

Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 3 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2026 Serie A Juventus-Parma 2-0
11-09-2026 Serie A Venezia-Fiorentina 2-4
11-10-2026 Serie A Sassuolo-Milan 1-1

Attualmente l'Arezzo si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Benevento si trova 5° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
L'Arezzo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 17; il Benevento ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

In casa l'Arezzo ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Benevento ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
L'Arezzo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Cremonese e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato la Carrarese, il Cesena e il Vicenza ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
L'Arezzo ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 1-2 mentre Il Benevento ha incontrato il Vicenza pareggiando 2-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Cianci con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonis Siatounis con 3 gol.

Arezzo e Benevento è la prima che si affrontano in campionato.

Arezzo-Benevento ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Primo incrocio tra Arezzo e Benevento in Serie BKT; i toscani hanno però vinto quattro dei sei precedenti (2P) contro i campani in Serie C nell'era dei tre punti a vittoria tenendo la porta inviolata nelle due sfide più recenti (due 1-0 tra il 2009 e il 2010).
  • L'Arezzo ha vinto tutti i tre incontri casalinghi contro il Benevento nell'era dei tre punti a vittoria (tutti in Serie C tra il 2000 e il 2009); solo contro Gubbio e Reggiana (quattro con entrambe) la squadra toscana vanta una striscia aperta di successi più lunga nelle serie professionistiche italiane nel periodo (tre anche contro Hellas Verona e Livorno).
  • Dopo il successo esterno contro la Sampdoria (2-1), l'Arezzo potrebbe vincere due gare di fila in un singolo campionato di Serie BKT per la prima volta dalla striscia di cinque vittorie ottenuta tra l'aprile e il maggio 2007 con Antonio Conte in panchina. Inoltre, dopo lo 0-0 casalingo contro la Cremonese, i toscani potrebbero ottenere due clean sheet interni di fila nel torneo per la prima volta dalla medesima serie registrata con Conte (contro Piacenza e Cesena in quel caso).
  • Dopo aver perso due delle prime tre gare di campionato (1N), il Benevento è poi rimasto imbattuto in tutte le successive quattro ottenendo ben 10 punti (3V, 1N); l'ultima volta che i campani sono rimasti imbattuti per almeno cinque match di fila nel torneo cadetto risale al periodo tra febbraio e marzo 2022 (sei - 4V, 2N con Fabio Caserta alla guida).
  • Nessuna squadra ha segnato più reti da fuori area rispetto al Benevento (tre, come Palermo e Virtus Entella) in questa Serie BKT; di contro l'Arezzo ha subito il medesimo numero di marcature dalla distanza (come lo stesso Benevento, il Cesena e la Sampdoria), meno solamente rispetto al Pisa (cinque).
  • Tra i difensori di questa Serie BKT, solo Jonas Rouhi (17) ha creato più occasioni per i compagni rispetto a Samuele Righetti (15); l'esterno dei toscani inoltre è anche il difensore con più cross su azione tentati (35) nelle prime sette giornate del torneo cadetto.
  • Christian Kouan è, insieme a David Okereke e Davide Lamesta, uno dei soli tre calciatori del Benevento con almeno un gol e un assist in questa Serie BKT. In particolare, dopo la rete contro il Vicenza Kouan potrebbe andare a bersaglio in due gare di fila per la terza volta nella competizione, dopo il gennaio 2018 e il periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022, in entrambi i casi con la maglia del Perugia.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ArezzoBenevento
Partite giocate77
Numero di partite vinte33
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati810
Gol totali subiti147
Media gol subiti per partita2.01.0
Percentuale possesso palla45.949.1
Numero totale di passaggi27612843
Numero totale di passaggi riusciti22992379
Tiri nello specchio della porta2133
Percentuale di tiri in porta32.836.7
Numero totale di cross159123
Numero medio di cross riusciti3436
Duelli per partita vinti336305
Duelli per partita persi298278
Corner subiti3041
Corner guadagnati3137
Numero di punizioni a favore9674
Numero di punizioni concesse89100
Tackle totali10497
Percentuale di successo nei tackle51.961.9
Fuorigiochi totali1410
Numero totale di cartellini gialli1118
Numero totale di cartellini rossi11

Arezzo - Benevento Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo19
  2. Mantova17
  3. Modena16
  4. Ascoli15
  5. Benevento14
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Daniel Mosquera6
  2. Cristian Shpendi6
  3. Andrea Belotti5
  4. Antonio Di Nardo5
  5. Francesco Ruocco5
MOSTRA COMPLETA

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