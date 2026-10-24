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Avellino-Padova: 0-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino
24 Ottobre 2026 ore 15:00
Avellino
0
Padova
1
Partita finita
Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
  1. 20' 0-1 Emanuele Zuelli
0'
45'
90'
90'
94'

Il Padova torna alla vittoria e sbanca Avellino grazie al gol di Zuelli nel primo tempo su assist di Artistico. Nella ripresa i padroni di casa hanno provato a rimettersi in parità ma hanno fatto i conti con un super Sorrentino.

L’Avellino ha disputato una buona gara (sette tiri in porta contro uno) ma non è riuscito a trafiggere l’estremo difensore padovano. La squadra di Nesta rimane al settimo posto e nel turno infrasettimanale affronterà l’Entella.

Il Padova respira dopo tre sconfitte consecutive che avevano portato un po' di malumore nell’ambiente con una prova di grande carattere. I biancoscudati salgono così al nono posto con dieci punti e nel prossimo turno affronteranno il Sudtirol all’Euganeo.

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta di Avellino-Padova 0-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:04

  2. 90'+5'

    Finisce la partita! AVELLINO-PADOVA 0-1 (20’ Zuelli)!16:55

  3. 90'+5'

    Cross di Missori, non ci arriva Di Paolo.16:55

  4. 90'+2'

    DOPPIO CAMBIO PADOVA Fuori Moro e Zuelli per Seghetti e Galazzi.16:52

  6. 90'+1'

    L'Avellino prova l'assedio finale.16:51

  7. 90'

    Quattro minuti di recupero.16:51

  8. 88'

    Russo prova a girarsi e calcia con un destro a giro, Sorrentino para senza problemi.16:49

  9. 84'

    Tentativo da fuori area di Venturi che calcia alto sopra la traversa.16:45

  10. 82'

    SOSTITUZIONE AVELLINO Quinto ed ultimo cambio per Nesta che toglie Brando Moruzzi e mette Sebastiano Di Paolo.16:43

  12. 80'

    Ultimi dieci minuti di gara più recupero con l'Avellino che si riporta in avanti alla ricerca del pari.16:42

  13. 77'

    DOPPIO CAMBIO PADOVA Calabro toglie Artistico e Giunti per Bortolussi e Pompetti.16:38

  14. 74'

    SOSTITUZIONE AVELLINO Esce Martin Palumbo ed entra Tommaso Biasci, anche lui ex del Padova.16:36

  15. 74'

    Ancora un cross di Moruzzi per l'incornata di Palumbo che finisce alta!16:34

  16. 72'

    MIRACOLO SORRENTINO! Cross di Di Maggio per il colpo di testa di Favilli, riflessi prontissimi del portiere del Padova!16:33

  18. 71'

    Punizione di Besaggio quasi dalla linea di fondo, colpo di testa di Palumbo che termina sul fondo.16:32

  19. 70'

    Momento confuso della gara.16:30

  20. 66'

    SOSTITUZIONE PADOVA Esce Pietro Fusi ed entra Kevin Varas.16:27

  21. 64'

    OCCASIONE AVELLINO! Moruzzi calcia al volo da distanza ravvicinata, Sorrentino si distende e para miracolosamente con la mano destra!16:26

  22. 64'

    Punizione dalla trequarti di Palumbo sul secondo palo, Besaggio prova a mettere in mezzo ma Sorrentino interviene.16:25

  24. 60'

    DI MAGGIO! Ci prova l'ex con un destro da fuori, Sorrentino para in due tempi!16:21

  25. 59'

    DOPPIO CAMBIO AVELLINO Fuori Cheddira e Di Bitonto, dentro Favilli e Izzo.16:20

  26. 59'

    Preme in questa fase l'Avellino.16:19

  27. 56'

    Cross di Palumbo per il colpo di testa di Di Bitonto deviato ancora in calcio d'angolo.16:17

  28. 52'

    OCCASIONE AVELLINO! Dal corner di Russo la palla rimpalla sulla testa di Palumbo che la indirizza in porta, salvataggio sulla linea di Fusi, poi la palla finisce a Cheddira che di sinistro calcia alto di poco!16:14

  30. 51'

    Palumbo dalla bandierina calcia direttamente in porta, Sorrentino smanaccia.16:12

  31. 51'

    Ci prova Palumbo con il sinistro, Dellavalle intercetta di testa e devia in corner.16:11

  32. 47'

    SUBITO PADOVA! Destro rasoterra da fuori area di Giunti con palla che esce a lato di poco!16:08

  33. 45'

    Inizia il secondo tempo! AVELLINO-PADOVA 0-1 (20’ Zuelli)!16:06

  34. 45'

    SOSTITUZIONE AVELLINO Nesta toglie Luca Palmiero e mette Luca Di Maggio, ex del Padova.16:06

  36. I giocatori stanno rientrando in campo.16:04

  37. Il Padova ha chiuso in vantaggio un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con l’Avellino che ha controllato maggiormente il possesso palla e con gli ospiti che hanno mostrato un pizzico in più di cattiveria agonistica. I biancoscudati hanno trovato la rete con Zuelli al 20’ con un colpo di testa ravvicinato su assist di Artistico. Per i padovani anche una traversa colpita da Fusi. Nel finale di tempo i padroni di casa hanno alzato il ritmo ma Sorrentino ha blindato la propria porta.15:55

  38. 45'+2'

    Finisce la prima frazione di gioco. AVELLINO-PADOVA 0-1 (20’ Zuelli)!15:51

  39. 45'

    Un minuto di recupero.15:49

  40. 43'

    ANCORA AVELLINO! Cross di Cheddira sul secondo palo, Russo controlla e prepara il sinistro di Moruzzi che Sorrentino devia in corner!15:47

  42. 41'

    CARTELLINO GIALLO anche per Pietro Fusi che protesta calciando lontano la palla.15:46

  43. 41'

    AMMONITO Giovanni Giunti che stende Cheddira.15:46

  44. 39'

    OCCASIONE AVELLINO! Cross da destra di Missori, la palla prende un effetto strano e Sorrentino si salva togliendo la sfera dall'incrocio dei pali!15:43

  45. 38'

    Prova ad alzare il ritmo la formazione di Nesta.15:42

  46. 34'

    Ci prova l'Avellino con un colpo di testa di Moruzzi su cross di Russo: para Sorrentino.15:39

  48. 31'

    TRAVERSA PADOVA! Colpo di testa di Fusi su cross da calcio d'angolo, palla che si impenna e colpisce la parte alta della traversa!15:36

  49. 27'

    OCCASIONE AVELLINO! Punizione dalla trequarti di Besaggio che trova l'inserimento di Russo che calcia con un diagonale da destra, Sorrentino di piede salva la sua porta!15:32

  50. 23'

    Prova a reagire l'Avellino, ma il traversone da sinistra di Moruzzi è troppo lungo.15:27

  51. 21'

    Ancora avanti il Padova che continua a premere.15:26

  52. 20'

    GOL! Avellino-PADOVA 0-1! ZUELLI! Dialogo a sinistra tra Fusi e Capelli, cross di quest'ultimo sul secondo palo per la sponda di Artistico che rimette in mezzo per il colpo di testa di Zuelli: Martinelli intercetta ma la palla finisce in rete!15:25

  54. 18'

    OCASIONE PADOVA! Fusi recupera un pallone sulla trequarti e serve Zuelli che calcia dal limite: botta che esce di poco a lato!15:23

  55. 17'

    Buon ritmo in questi primi minuti della gara.15:21

  56. 15'

    Russo lanciato bene in contropiede a sinistra, converge verso il centro e calcia a botta sicura: tiro respinto da Lovato.15:20

  57. 11'

    Tentativo velleitario di Dellavalle che ci prova dalla distanza ma calcia completamente fuori misura.15:16

  58. 9'

    Bel taglio di Giunti, sponda di Artistico e sinistro di Capelli che finisce alto.15:14

  60. 6'

    Cross da destra di Missori, uscita sicura di Sorrentino.15:10

  61. 4'

    Corner calciato in mezzo, Venturi con il sinistro la mette sul fondo.15:08

  62. 4'

    Primo calcio d'angolo della partita a favore dell'Avellino.15:08

  63. 3'

    Avellino in completo verde, Padova in maglia rossa con maniche bianche e pantaloncini rossi.15:07

  64. 2'

    Esordio con la maglia dell'Avellino per Di Bitonto.15:06

  66. Subito un tentativo del Padova: destro dalla distanza di Zuelli che finisce a lato.15:05

  67. Calcio d'inizio affidato ai padroni di casa.15:05

  68. Allo stadio Partenio Lombardi di Avellino è tutto pronto. Comincia la sfida AVELLINO-PADOVA!15:04

  69. Un minuto di silenzio in memoria dell'Ispettore Antonio Villani.15:03

  70. Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.15:00

  72. Arbitra la sfida Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Politi e Belsanti e dal quarto uomo Guida. Gariglio e Dionisi rispettivamente al Var e Avar.14:48

  73. Il Padova deve fare a meno degli infortunati Zanimacchia, Caprari, Buonaiuto e Lasagna. Centrocampo affidato alla regia di Zuelli con il supporto di Fusi e Giunti. Panchina per Pastina, in attacco spazio al tandem Moro-Artistico.14:59

  74. L’Avellino deve rinunciare agli indisponibili Fila e Simic. Izzo, febbricitante, va in panchina con Di Bitonto in campo al suo posto. In attacco la coppia formata da Russo e Cheddira.14:42

  75. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Padova si schiera con il 3-5-2: Sorrentino – Dellavalle, Sgarbi, Lovato – Carissoni, Fusi, Zuelli, Giunti, Capelli – Artistico, Moro. A disposizione: Mouquet, Scaglia, Pastina, Silletti, Varas, Di Mariano, Faedo, Pompetti, Seghetti, Galazzi, Bortolussi, Cocchi. All. Calabro.14:59

  76. FORMAZIONI UFFICIALI: L’Avellino scende in campo con il 3-5-2: Martinelli – Di Bitonto, Venturi, Enrici – Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi – Russo, Cheddira. A disposizione: Iannarilli, Cancellotti, Izzo, Sala, Di Maggio, Di Paolo, Faticanti, Sounas, Adamo, Pandolfi, Biasci, Favilli. All. Nesta.14:24

  78. Il Padova invece è quindicesimo con sette punti e viene da una striscia negativa di tre sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro l’Entella (1-2 per gli ospiti in rimonta).14:16

  79. L’Avellino è settimo in classifica con undici punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. La squadra di Nesta è reduce dal pari in casa del Cesena (1-1).14:08

  80. Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Avellino e Padova, gara valida per l’ottava giornata del campionato di serie B.11:58

  82. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
    Città: Avellino
    Capienza: 34000 spettatori11:58

    Stadio Partenio-Adriano Lombardi

Formazioni Avellino - Padova

Avellino
Padova
TITOLARI AVELLINO
PANCHINA AVELLINO
ALLENATORE AVELLINO
  • Alessandro Nesta
TITOLARI PADOVA
PANCHINA PADOVA
ALLENATORE PADOVA
  • Antonio Calabro
PREPARTITA

Avellino - Padova è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
Arbitro di Avellino - Padova sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Maria Ferrieri Caputi

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati57
Fuorigioco10
Rigori assegnati0
Ammonizioni9
Espulsioni1
Cartellini per partita5.0
Falli per cartellino5.7

Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 2 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2026 Coppa Italia Venezia-Modena 3-2
22-08-2026 Serie B Südtirol-Virtus Entella 1-0
10-10-2026 Serie B Benevento-Cesena 2-0

Attualmente l'Avellino si trova 8° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Padova si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
L'Avellino ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9; il Padova ha segnato 7 gol e ne ha subiti 10.

In casa l'Avellino ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Padova ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, la Sampdoria e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Carrarese e la Virtus Entella ottenendo 0 punti.
L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre Il Padova ha incontrato la Virtus Entella perdendo 1-2.

Avellino e Padova si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 6 volte, il Padova ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Avellino-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Da quando entrambe le squadre sono tornate in Serie BKT (la scorsa stagione), il Padova ha strappato soltanto un punto nelle due sfide disputate contro l'Avellino: nel pareggio casalingo (2-2) all'andata del torneo 2025/26, prima di essere sconfitto in trasferta nel match di ritorno (1-0).
  • Il Padova ha perso tutte le sei trasferte giocate contro l'Avellino in Serie BKT tra il 1989 e il 2026; tra le squadre affrontate almeno lo stesso numero di volte (sei) fuori casa, quella campana è l'unica avversaria contro cui i biancorossi hanno registrato il 100% di sconfitte esterne nella competizione.
  • L'Avellino ha perso soltanto una delle ultime 10 partite giocate al Partenio in Serie BKT: quella per 1-2 contro l'Arezzo ad agosto; nel parziale, 21 i punti raccolti in casa, grazie a sei successi e tre pareggi: meno soltanto del Palermo (25).
  • Il Padova ha perso quattro delle ultime cinque gare (1V) di Serie BKT - comprese le tre più recenti - dopo che aveva subito soltanto un ko nelle sette precedenti (5V, 1N); i biancorossi potrebbero perdere almeno quattro partite consecutive nel torneo per la prima volta dalle cinque tra marzo e aprile scorsi (quattro sotto la gestione di Matteo Andreoletti e una di Roberto Breda).
  • Si affrontano la squadra che ha segnato più gol nei primi tempi di gioco (l'Avellino con nove, tutti messi a referto nella prima mezzora - altro record nel torneo in corso) e quella che ne ha realizzati meno nelle seconde frazioni di gara (il Padova con soli due).
  • Due dei cinque giocatori che hanno segnato più gol rispetto a quelli attesi secondo il modello degli Expected Goals in questo campionato vestono la maglia dell'Avellino: Michele Besaggio (+ 2.2 reti, ovvero 3 segnati e 0.8 di xG) e Raffaele Russo (+ 2.3, 4 gol e 1.7 di xG), alle spalle soltanto di Francesco Ruocco (+ 2.6), Cristian Shpendi (+ 2.9) e Daniel Mosquera (+ 3.4).
  • Emanuele Zuelli è il giocatore del Padova che ha preso parte a più conclusioni in questo campionato senza ancora avere trovato la via del gol né avere fornito alcun assist ai compagni di squadra: 14 in totale, frutto di sei tiri e otto occasioni create.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AvellinoPadova
Partite giocate77
Numero di partite vinte32
Numero di partite perse24
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati126
Gol totali subiti810
Media gol subiti per partita1.11.4
Percentuale possesso palla48.144.5
Numero totale di passaggi29542675
Numero totale di passaggi riusciti24412144
Tiri nello specchio della porta2922
Percentuale di tiri in porta46.040.0
Numero totale di cross113146
Numero medio di cross riusciti3235
Duelli per partita vinti343326
Duelli per partita persi303366
Corner subiti4235
Corner guadagnati1835
Numero di punizioni a favore9371
Numero di punizioni concesse7584
Tackle totali119123
Percentuale di successo nei tackle58.861.0
Fuorigiochi totali522
Numero totale di cartellini gialli1714
Numero totale di cartellini rossi01

Avellino - Padova Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo19
  2. Mantova17
  3. Modena16
  4. Ascoli15
  5. Pisa13
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Daniel Mosquera6
  2. Cristian Shpendi6
  3. Andrea Belotti5
  4. Antonio Di Nardo5
  5. Francesco Ruocco5
MOSTRA COMPLETA

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