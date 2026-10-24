L’Avellino ha disputato una buona gara (sette tiri in porta contro uno) ma non è riuscito a trafiggere l’estremo difensore padovano. La squadra di Nesta rimane al settimo posto e nel turno infrasettimanale affronterà l’Entella.

Il Padova torna alla vittoria e sbanca Avellino grazie al gol di Zuelli nel primo tempo su assist di Artistico. Nella ripresa i padroni di casa hanno provato a rimettersi in parità ma hanno fatto i conti con un super Sorrentino.

L’Avellino è settimo in classifica con undici punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. La squadra di Nesta è reduce dal pari in casa del Cesena (1-1).14:08

Arbitra la sfida Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Politi e Belsanti e dal quarto uomo Guida. Gariglio e Dionisi rispettivamente al Var e Avar.14:48

Il Padova ha chiuso in vantaggio un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con l’Avellino che ha controllato maggiormente il possesso palla e con gli ospiti che hanno mostrato un pizzico in più di cattiveria agonistica. I biancoscudati hanno trovato la rete con Zuelli al 20’ con un colpo di testa ravvicinato su assist di Artistico. Per i padovani anche una traversa colpita da Fusi. Nel finale di tempo i padroni di casa hanno alzato il ritmo ma Sorrentino ha blindato la propria porta.15:55

PREPARTITA

Avellino - Padova è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Padova sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 57 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 9 Espulsioni 1 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Venezia-Modena 3-2 22-08-2026 Serie B Südtirol-Virtus Entella 1-0 10-10-2026 Serie B Benevento-Cesena 2-0

Attualmente l'Avellino si trova 8° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Padova si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9; il Padova ha segnato 7 gol e ne ha subiti 10.

In casa l'Avellino ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Padova ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, la Sampdoria e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Carrarese e la Virtus Entella ottenendo 0 punti.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre Il Padova ha incontrato la Virtus Entella perdendo 1-2.

Avellino e Padova si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 6 volte, il Padova ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Avellino-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Da quando entrambe le squadre sono tornate in Serie BKT (la scorsa stagione), il Padova ha strappato soltanto un punto nelle due sfide disputate contro l'Avellino: nel pareggio casalingo (2-2) all'andata del torneo 2025/26, prima di essere sconfitto in trasferta nel match di ritorno (1-0).

Il Padova ha perso tutte le sei trasferte giocate contro l'Avellino in Serie BKT tra il 1989 e il 2026; tra le squadre affrontate almeno lo stesso numero di volte (sei) fuori casa, quella campana è l'unica avversaria contro cui i biancorossi hanno registrato il 100% di sconfitte esterne nella competizione.

L'Avellino ha perso soltanto una delle ultime 10 partite giocate al Partenio in Serie BKT: quella per 1-2 contro l'Arezzo ad agosto; nel parziale, 21 i punti raccolti in casa, grazie a sei successi e tre pareggi: meno soltanto del Palermo (25).

Il Padova ha perso quattro delle ultime cinque gare (1V) di Serie BKT - comprese le tre più recenti - dopo che aveva subito soltanto un ko nelle sette precedenti (5V, 1N); i biancorossi potrebbero perdere almeno quattro partite consecutive nel torneo per la prima volta dalle cinque tra marzo e aprile scorsi (quattro sotto la gestione di Matteo Andreoletti e una di Roberto Breda).

Si affrontano la squadra che ha segnato più gol nei primi tempi di gioco (l'Avellino con nove, tutti messi a referto nella prima mezzora - altro record nel torneo in corso) e quella che ne ha realizzati meno nelle seconde frazioni di gara (il Padova con soli due).

Due dei cinque giocatori che hanno segnato più gol rispetto a quelli attesi secondo il modello degli Expected Goals in questo campionato vestono la maglia dell'Avellino: Michele Besaggio (+ 2.2 reti, ovvero 3 segnati e 0.8 di xG) e Raffaele Russo (+ 2.3, 4 gol e 1.7 di xG), alle spalle soltanto di Francesco Ruocco (+ 2.6), Cristian Shpendi (+ 2.9) e Daniel Mosquera (+ 3.4).

Emanuele Zuelli è il giocatore del Padova che ha preso parte a più conclusioni in questo campionato senza ancora avere trovato la via del gol né avere fornito alcun assist ai compagni di squadra: 14 in totale, frutto di sei tiri e otto occasioni create.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: