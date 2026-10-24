Il Padova torna alla vittoria e sbanca Avellino grazie al gol di Zuelli nel primo tempo su assist di Artistico. Nella ripresa i padroni di casa hanno provato a rimettersi in parità ma hanno fatto i conti con un super Sorrentino.
L’Avellino ha disputato una buona gara (sette tiri in porta contro uno) ma non è riuscito a trafiggere l’estremo difensore padovano. La squadra di Nesta rimane al settimo posto e nel turno infrasettimanale affronterà l’Entella.
Il Padova respira dopo tre sconfitte consecutive che avevano portato un po' di malumore nell’ambiente con una prova di grande carattere. I biancoscudati salgono così al nono posto con dieci punti e nel prossimo turno affronteranno il Sudtirol all’Euganeo.
Cronaca
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Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Avellino-Padova 0-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:04
90'+5'
Finisce la partita! AVELLINO-PADOVA 0-1 (20’ Zuelli)!16:55
90'+5'
Cross di Missori, non ci arriva Di Paolo.16:55
90'+2'
DOPPIO CAMBIO PADOVA Fuori Moro e Zuelli per Seghetti e Galazzi.16:52
90'+1'
L'Avellino prova l'assedio finale.16:51
90'
Quattro minuti di recupero.16:51
88'
Russo prova a girarsi e calcia con un destro a giro, Sorrentino para senza problemi.16:49
84'
Tentativo da fuori area di Venturi che calcia alto sopra la traversa.16:45
82'
SOSTITUZIONE AVELLINO Quinto ed ultimo cambio per Nesta che toglie Brando Moruzzi e mette Sebastiano Di Paolo.16:43
80'
Ultimi dieci minuti di gara più recupero con l'Avellino che si riporta in avanti alla ricerca del pari.16:42
77'
DOPPIO CAMBIO PADOVA Calabro toglie Artistico e Giunti per Bortolussi e Pompetti.16:38
74'
SOSTITUZIONE AVELLINO Esce Martin Palumbo ed entra Tommaso Biasci, anche lui ex del Padova.16:36
74'
Ancora un cross di Moruzzi per l'incornata di Palumbo che finisce alta!16:34
72'
MIRACOLO SORRENTINO! Cross di Di Maggio per il colpo di testa di Favilli, riflessi prontissimi del portiere del Padova!16:33
71'
Punizione di Besaggio quasi dalla linea di fondo, colpo di testa di Palumbo che termina sul fondo.16:32
70'
Momento confuso della gara.16:30
66'
SOSTITUZIONE PADOVA Esce Pietro Fusi ed entra Kevin Varas.16:27
64'
OCCASIONE AVELLINO! Moruzzi calcia al volo da distanza ravvicinata, Sorrentino si distende e para miracolosamente con la mano destra!16:26
64'
Punizione dalla trequarti di Palumbo sul secondo palo, Besaggio prova a mettere in mezzo ma Sorrentino interviene.16:25
60'
DI MAGGIO! Ci prova l'ex con un destro da fuori, Sorrentino para in due tempi!16:21
59'
DOPPIO CAMBIO AVELLINO Fuori Cheddira e Di Bitonto, dentro Favilli e Izzo.16:20
59'
Preme in questa fase l'Avellino.16:19
56'
Cross di Palumbo per il colpo di testa di Di Bitonto deviato ancora in calcio d'angolo.16:17
52'
OCCASIONE AVELLINO! Dal corner di Russo la palla rimpalla sulla testa di Palumbo che la indirizza in porta, salvataggio sulla linea di Fusi, poi la palla finisce a Cheddira che di sinistro calcia alto di poco!16:14
51'
Palumbo dalla bandierina calcia direttamente in porta, Sorrentino smanaccia.16:12
51'
Ci prova Palumbo con il sinistro, Dellavalle intercetta di testa e devia in corner.16:11
47'
SUBITO PADOVA! Destro rasoterra da fuori area di Giunti con palla che esce a lato di poco!16:08
45'
Inizia il secondo tempo! AVELLINO-PADOVA 0-1 (20’ Zuelli)!16:06
45'
SOSTITUZIONE AVELLINO Nesta toglie Luca Palmiero e mette Luca Di Maggio, ex del Padova.16:06
I giocatori stanno rientrando in campo.16:04
Il Padova ha chiuso in vantaggio un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con l’Avellino che ha controllato maggiormente il possesso palla e con gli ospiti che hanno mostrato un pizzico in più di cattiveria agonistica. I biancoscudati hanno trovato la rete con Zuelli al 20’ con un colpo di testa ravvicinato su assist di Artistico. Per i padovani anche una traversa colpita da Fusi. Nel finale di tempo i padroni di casa hanno alzato il ritmo ma Sorrentino ha blindato la propria porta.15:55
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. AVELLINO-PADOVA 0-1 (20’ Zuelli)!15:51
45'
Un minuto di recupero.15:49
43'
ANCORA AVELLINO! Cross di Cheddira sul secondo palo, Russo controlla e prepara il sinistro di Moruzzi che Sorrentino devia in corner!15:47
41'
CARTELLINO GIALLO anche per Pietro Fusi che protesta calciando lontano la palla.15:46
41'
AMMONITO Giovanni Giunti che stende Cheddira.15:46
39'
OCCASIONE AVELLINO! Cross da destra di Missori, la palla prende un effetto strano e Sorrentino si salva togliendo la sfera dall'incrocio dei pali!15:43
38'
Prova ad alzare il ritmo la formazione di Nesta.15:42
34'
Ci prova l'Avellino con un colpo di testa di Moruzzi su cross di Russo: para Sorrentino.15:39
31'
TRAVERSA PADOVA! Colpo di testa di Fusi su cross da calcio d'angolo, palla che si impenna e colpisce la parte alta della traversa!15:36
27'
OCCASIONE AVELLINO! Punizione dalla trequarti di Besaggio che trova l'inserimento di Russo che calcia con un diagonale da destra, Sorrentino di piede salva la sua porta!15:32
23'
Prova a reagire l'Avellino, ma il traversone da sinistra di Moruzzi è troppo lungo.15:27
21'
Ancora avanti il Padova che continua a premere.15:26
20'
GOL! Avellino-PADOVA 0-1! ZUELLI! Dialogo a sinistra tra Fusi e Capelli, cross di quest'ultimo sul secondo palo per la sponda di Artistico che rimette in mezzo per il colpo di testa di Zuelli: Martinelli intercetta ma la palla finisce in rete!15:25
18'
OCASIONE PADOVA! Fusi recupera un pallone sulla trequarti e serve Zuelli che calcia dal limite: botta che esce di poco a lato!15:23
17'
Buon ritmo in questi primi minuti della gara.15:21
15'
Russo lanciato bene in contropiede a sinistra, converge verso il centro e calcia a botta sicura: tiro respinto da Lovato.15:20
11'
Tentativo velleitario di Dellavalle che ci prova dalla distanza ma calcia completamente fuori misura.15:16
9'
Bel taglio di Giunti, sponda di Artistico e sinistro di Capelli che finisce alto.15:14
6'
Cross da destra di Missori, uscita sicura di Sorrentino.15:10
4'
Corner calciato in mezzo, Venturi con il sinistro la mette sul fondo.15:08
4'
Primo calcio d'angolo della partita a favore dell'Avellino.15:08
3'
Avellino in completo verde, Padova in maglia rossa con maniche bianche e pantaloncini rossi.15:07
2'
Esordio con la maglia dell'Avellino per Di Bitonto.15:06
Subito un tentativo del Padova: destro dalla distanza di Zuelli che finisce a lato.15:05
Calcio d'inizio affidato ai padroni di casa.15:05
Allo stadio Partenio Lombardi di Avellino è tutto pronto. Comincia la sfida AVELLINO-PADOVA!15:04
Un minuto di silenzio in memoria dell'Ispettore Antonio Villani.15:03
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.15:00
Arbitra la sfida Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Politi e Belsanti e dal quarto uomo Guida. Gariglio e Dionisi rispettivamente al Var e Avar.14:48
Il Padova deve fare a meno degli infortunati Zanimacchia, Caprari, Buonaiuto e Lasagna. Centrocampo affidato alla regia di Zuelli con il supporto di Fusi e Giunti. Panchina per Pastina, in attacco spazio al tandem Moro-Artistico.14:59
L’Avellino deve rinunciare agli indisponibili Fila e Simic. Izzo, febbricitante, va in panchina con Di Bitonto in campo al suo posto. In attacco la coppia formata da Russo e Cheddira.14:42
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Padova si schiera con il 3-5-2: Sorrentino – Dellavalle, Sgarbi, Lovato – Carissoni, Fusi, Zuelli, Giunti, Capelli – Artistico, Moro. A disposizione: Mouquet, Scaglia, Pastina, Silletti, Varas, Di Mariano, Faedo, Pompetti, Seghetti, Galazzi, Bortolussi, Cocchi. All. Calabro.14:59
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Avellino scende in campo con il 3-5-2: Martinelli – Di Bitonto, Venturi, Enrici – Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi – Russo, Cheddira. A disposizione: Iannarilli, Cancellotti, Izzo, Sala, Di Maggio, Di Paolo, Faticanti, Sounas, Adamo, Pandolfi, Biasci, Favilli. All. Nesta.14:24
Il Padova invece è quindicesimo con sette punti e viene da una striscia negativa di tre sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro l’Entella (1-2 per gli ospiti in rimonta).14:16
L’Avellino è settimo in classifica con undici punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. La squadra di Nesta è reduce dal pari in casa del Cesena (1-1).14:08
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Avellino e Padova, gara valida per l’ottava giornata del campionato di serie B.11:58
Avellino - Padova è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Padova sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Maria Ferrieri Caputi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
57
Fuorigioco
10
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
9
Espulsioni
1
Cartellini per partita
5.0
Falli per cartellino
5.7
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2026
Coppa Italia
Venezia-Modena 3-2
22-08-2026
Serie B
Südtirol-Virtus Entella 1-0
10-10-2026
Serie B
Benevento-Cesena 2-0
Attualmente l'Avellino si trova 8° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Padova si trova 10° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). L'Avellino ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9; il Padova ha segnato 7 gol e ne ha subiti 10.
In casa l'Avellino ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Padova ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, la Sampdoria e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Carrarese e la Virtus Entella ottenendo 0 punti. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre Il Padova ha incontrato la Virtus Entella perdendo 1-2.
Avellino e Padova si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 6 volte, il Padova ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Avellino-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Da quando entrambe le squadre sono tornate in Serie BKT (la scorsa stagione), il Padova ha strappato soltanto un punto nelle due sfide disputate contro l'Avellino: nel pareggio casalingo (2-2) all'andata del torneo 2025/26, prima di essere sconfitto in trasferta nel match di ritorno (1-0).
Il Padova ha perso tutte le sei trasferte giocate contro l'Avellino in Serie BKT tra il 1989 e il 2026; tra le squadre affrontate almeno lo stesso numero di volte (sei) fuori casa, quella campana è l'unica avversaria contro cui i biancorossi hanno registrato il 100% di sconfitte esterne nella competizione.
L'Avellino ha perso soltanto una delle ultime 10 partite giocate al Partenio in Serie BKT: quella per 1-2 contro l'Arezzo ad agosto; nel parziale, 21 i punti raccolti in casa, grazie a sei successi e tre pareggi: meno soltanto del Palermo (25).
Il Padova ha perso quattro delle ultime cinque gare (1V) di Serie BKT - comprese le tre più recenti - dopo che aveva subito soltanto un ko nelle sette precedenti (5V, 1N); i biancorossi potrebbero perdere almeno quattro partite consecutive nel torneo per la prima volta dalle cinque tra marzo e aprile scorsi (quattro sotto la gestione di Matteo Andreoletti e una di Roberto Breda).
Si affrontano la squadra che ha segnato più gol nei primi tempi di gioco (l'Avellino con nove, tutti messi a referto nella prima mezzora - altro record nel torneo in corso) e quella che ne ha realizzati meno nelle seconde frazioni di gara (il Padova con soli due).
Due dei cinque giocatori che hanno segnato più gol rispetto a quelli attesi secondo il modello degli Expected Goals in questo campionato vestono la maglia dell'Avellino: Michele Besaggio (+ 2.2 reti, ovvero 3 segnati e 0.8 di xG) e Raffaele Russo (+ 2.3, 4 gol e 1.7 di xG), alle spalle soltanto di Francesco Ruocco (+ 2.6), Cristian Shpendi (+ 2.9) e Daniel Mosquera (+ 3.4).
Emanuele Zuelli è il giocatore del Padova che ha preso parte a più conclusioni in questo campionato senza ancora avere trovato la via del gol né avere fornito alcun assist ai compagni di squadra: 14 in totale, frutto di sei tiri e otto occasioni create.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: