Stagione complicatissima per il Catanzaro che, dopo aver sfiorato la promozione nella massima serie solo nella scorsa stagione, si ritrova all'ultimo posto in classifica con soli quattro punti ottenuti in sette partite. Fuori anche dalla Coppa Italia (eliminati al primo turno dal Sudtirol), i giallorossi hanno ottenuto solamente una vittoria da inizio stagione e hanno trovato il loro unico pareggio nell'ultimo turno di campionato fermando l'Hellas Verona al Bentegodi grazie alle reti di Candela e Pecorino.17:16

Stupisce invece l'Ascoli che, da neo promossa, si trova al 6° posto in lotta nella zona play-off grazie ai 12 punti conquistati finora e con la possibilità concreta di superare Sudtirol e Modena impegnate oggi pomeriggio rispettivamente contro Sampdoria e Cesena. Nell'ultimo turno di campionato i bianconeri hanno ottenuto il loro terzo risultato utile consecutivo nella sfida terminata 1-1 contro l'Empoli, rete di Rizzo per il Picchio.17:16

GOOL!! CATANZARO-Ascoli 1-0!! Rete di N'Dri Koffi! Lancio di Pigliacelli che trova benissimo Di Francesco dietro il centrocampo avversario. Di Francesco imbuca per Koffi che ha un gran primo controllo e supera la difesa arrivando davanti a Vitale e battendolo con il destro.17:37

Quattro gol nel primo tempo per l'Ascoli che sta completamente dominando il Catanzaro al Ceravolo. I giallorossi avevano trovato la rete del vantaggio grazie a Koffi al 18' minuto; vantaggio che è durato appena tre minuti, quando Gori di testa ha trovato il pari e, nel giro di 15 minuti, i bianconeri hanno trovato altre due reti con Acampora al 32' e ancora su calcio d'angolo con il colpo di testa ravvicinato di Gattoni al minuto 36. In pieno recupero è arrivata anche la rete del poker che ha chiuso il primo tempo nella bella azione finalizzata da Corradini.18:08

GOOL!! Catanzaro-ASCOLI 1-6!! Doppietta di Gabriele Gori! Azione spettacolare dell'Ascoli iniziata da Milanese che se ne va a centrocampo con un sombrero e va da Perciun sulla destra. Palla al centro e gol facile per Gori che si allunga in scivolata e appoggia in rete.18:58

PREPARTITA

Catanzaro - Ascoli è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Ascoli sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 24 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Cagliari-Arezzo 1-0 22-08-2026 Serie B Carrarese-Mantova 1-2 02-09-2026 Coppa Italia Sassuolo-Frosinone 1-1 06-09-2026 Serie B Juve Stabia-Pisa 0-3 20-09-2026 Serie B Modena-Empoli 2-1 19-10-2026 Serie A Monza-Cagliari 4-0

Attualmente il Catanzaro si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece l'Ascoli si trova 4° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Il Catanzaro ha segnato 9 gol e ne ha subiti 20; l'Ascoli ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Catanzaro ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Ascoli ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Mantova e il Verona ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Sudtirol e l'Empoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Verona pareggiando 2-2 mentre L'Ascoli ha incontrato l'Empoli pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Gori con 3 gol.

Catanzaro e Ascoli si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 3 volte, l'Ascoli ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Catanzaro-Ascoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver mancato il successo nelle sette precedenti (1N, 6P), il Catanzaro ha vinto l'incrocio più recente contro l'Ascoli in Serie BKT (3-2 il 10 febbraio 2024) e potrebbe ottenere due successi di fila contro i marchigiani per la prima volta nella competizione.

Tutti i tre successi ottenuti dal Catanzaro contro l'Ascoli in Serie BKT sono arrivati in gare casalinghe; i calabresi dopo aver vinto i primi due confronti interni in assoluto (tra il 1972 e il 1974) hanno poi festeggiato un solo successo contro i bianconeri (1N, 2P), proprio nella sfida più recente andata in scena nel febbraio 2024 (3-2).

Il Catanzaro ha ottenuto quattro punti nelle prime sette giornate di questa Serie BKT (1V, 1N) e solo una volta, considerando i tre punti a vittoria da sempre, ne ha ottenuto così pochi dopo le prime otto gare stagionali (2005/06, stagione chiusa con la retrocessione). Tuttavia, i calabresi hanno pareggiato la sfida più recente (2-2 contro l'Hellas Verona) e potrebbero restare imbattuti per almeno due match di fila nel torneo per la prima volta da aprile (cinque, 1V, 4N in quel caso).

L'Ascoli è rimasto imbattuto in sei delle prime sette giornate di questo campionato (3V, 3N) e potrebbe diventare la prima neopromossa a subire al massimo una sconfitta nelle prime otto gare stagionali proprio dal Catanzaro, avversario di giornata, nel 2023/24. I aggiunta, dopo i pareggi contro Südtirol (0-0) ed Empoli (1-1), i bianconeri potrebbero impattare tre match di fila in cadetteria per la prima volta dall'aprile 2024 (tre 0-0 contro Venezia, Cittadella e Modena in quel caso).

L'Ascoli è l'unica squadra di questa Serie BKT a non aver ne segnato ne subito reti da colpo di testa; di contro il Catanzaro ha subito quattro marcature con questo fondamentale e nessuna formazione del torneo ne conta di più (quattro anche per il Vicenza).

Pietro Iemmello è l'unico calciatore del Catanzaro con più di una rete segnata in questa Serie BKT (due); l'attaccante, da quando difende i colori giallorossi (2023/24) è uno dei soli due calciatori, insieme a Joel Pohjanpalo (73) ad aver superato le 50 partecipazioni attive nel torneo cadetto (58 - 43G+15A) - post season esclusa.

Matteo Brunori ha fornito un assist contro l'Empoli nel turno scorso e potrebbe quindi servire passaggi vincenti in due match di fila in Serie BKT per la seonda volyta in carriera, dopo esserci riuscito già a febbraio 2024 con la maglia del Palermo. L'attaccante - che ha realizzato un solo gol in trasferta nel torneo in questo anno solare (7 febbraio contro il Modena) - affronta la terza squadra, dopo Bari (665') e Südtirol (614') contro cui ha disputato più minuti senza mai segnare nella competizione (256' contro il Catanzaro) - post season esclusa.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: