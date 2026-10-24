Notte fonda per il Catanzaro. L’Ascoli dilaga al Ceravolo mandando in rete cinque marcatori differenti tra primo e secondo tempo. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa, targato Koffi, rispondono i marchigiani con le reti di Gori (doppietta), Acampora, Gattoni, Corradini e Milanese.
Il Catanzaro rimane ancorato a 4 punti e non riesce a togliersi dall’ultima posizione in classifica, con la zona play-out comunque lontana appena tre punti. Nel prossimo turno di campionato i giallorossi saranno ospitati dal Benevento.
Quarto risultato utile consecutivo per questo Ascoli che continua a stupire in cadetteria e sale al quarto posto in classifica a 15 punti, a due lunghezze di distanza dalla promozione diretta. I bianconeri ospiteranno la Sampdoria, alta squadra in grande difficoltà, nel turno infrasettimanale di Serie B.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie BKT!19:07
90'+2'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO NICOLA CERAVOLO! Catanzaro-Ascoli 1-619:06
90'+2'
Ammonizione ingenua presa per proteste da parte di Gori.19:06
90'+1'
Il Catanzaro prova a spingere con orgoglio. Finisce alta la cnclusione di Petriccione.19:06
90'
Due minuti di recupero. 19:04
89'
Antonini calcia da centro area con il destro dopo un rimpallo fortunoso. Palla sopra la traversa.19:04
88'
Buso, mandato in profondità sulla destra, arriva sul fondo ma non c'è nessuno a centro area. Tenta quindi la conclusione da un angolo quasi impossibile dove arriva la parata facile di Vitale.19:03
87'
OCCASIONE CATANZARO! Buon intervento di Vitale che si allunga sulla sua sinistra e disinnescare il destro di prima intenzione di Iemmello dal limite mandando in calcio d'angolo.19:01
85'
Cinque minuti al termine. 19:00
81'
Cartellino Giallo Gabriele Alesi19:18
81'
ASCOLI INARRESTABILE! L'Ascoli attacca con sei uomini non trovando più velleità difensive da parte degli avversari. De Pieri spreca da posizione ravvicinata un gran pallone in arrivo da destra calciando a lato.18:56
79'
Ancora più di 10 minuti ed eventuale recupero da giocare. Sostituzioni esaurite su entrambe le panchine.18:53
78'
5° sostituzione Catanzaro. Esce Franky Tchaouna ed entra Gabriele Alesi.18:52
78'
Check lunghissimo per verificare la posizione di Gori, che risulta essere regolare. Gol confermato.18:52
76'
GOOL!! Catanzaro-ASCOLI 1-6!! Doppietta di Gabriele Gori! Azione spettacolare dell'Ascoli iniziata da Milanese che se ne va a centrocampo con un sombrero e va da Perciun sulla destra. Palla al centro e gol facile per Gori che si allunga in scivolata e appoggia in rete.18:58
75'
Ancora De Pieri col mancino. Blocca agilmente Pigliacelli.18:50
73'
ALTRA OCCASIONE PER L'ASCOLI! Gori ancora vicino alla doppietta con la conclusione di mancino da centro area. La palla sibila a fianco dell'incrocio dei pali.18:48
72'
5° sostituzione Ascoli. Esce Andrea Oliveri ed entra Lorenzo Venuti.18:47
72'
ANCORA ASCOLI IN AVANTI! L'Ascoli continua a spingere e anche De Pieri cerca gloria partendo da destra e accentrandosi a cercare il sinistro. Grande risposta di Pigliacelli.18:46
69'
OCCASIONE ASCOLI! Bella conclusione di Gori che incrocia da destra trovando,sembra, una leggerissima deviazione di Pigliacelli. Corner non concesso.18:44
68'
ANCORA CATANZARO! Bel lancio di Pigliacelli che pesca D'Alessandro completamente solo in profondità e con Vitale mal piazzato. D'Alessandro avanza e calcia con il mancino non riuscendo a superare il portiere dell'Ascoli bravo a rientrare in posizione.18:43
67'
OCCASIONE CATANZARO! Ci prova comunque il Catanzaro a non uscire del tutto dalla partita. Buso tenta il colpo di testa in tuffo sul secondo palo su palla inattiva ma colpisce solo l'esterno della rete.18:42
66'
Fase molto lenta della partita con l'Ascoli che amministra l'ampio vantaggio.18:41
63'
Sgambetto gratuito di Guiébré ai danni di Candela. Calzavara si limita a redarguirlo verbalmente.18:38
60'
4° sostituzione Ascoli. Esce Andrea Silipo ed entra Giacomo De Pieri.18:34
60'
3° sostituzione Ascoli. Esce Samuele Damiani ed entra Matteo Ricci.18:34
60'
2° sostituzione Ascoli. Esce Giovanni Corradini ed entra Sergiu Perciun.18:34
59'
Il Catanzaro prova timidamente a reagire dopo la tripletta di cambi effettuati da Gorgone.18:33
56'
4° sostituzione Catanzaro. Esce Federico Di Francesco ed entra Nicolò Buso.18:32
56'
3° sostituzione Catanzaro. Esce Simone Pafundi ed entra Nicola Mosti.18:30
56'
2° sostituzione Catanzaro. Esce Marco Ruggero ed entra Niccolò Postiglione.18:30
54'
Ci riprova subito Milanese calciando con il destro da posizione defilata a sinistra trovando la deviazione in corner della difesa avversaria.18:29
53'
GOOL!! Catanzaro-ASCOLI 1-5!! Rete di Tommaso Milanese! Dilaga l'Ascoli con Corradini che da destra sterza sul mancino e colpisce violentemente la traversa. La palla rimbalza a centro area dove Milanese calcia di potenza piegando le mani a Pigliacelli.18:28
52'
Iemmello riceve, sul secondo palo, un cross da destra e di testa va al centro per Candela che, completamente libero, mastica la conclusione di prima intenzione accomodando il pallone tra i guanti di Vitale.18:27
51'
Lancio per D'Uffizi che da sinistra prova a superare Ruggero con una serie di finte per liberare il destro. Fa buona guardia il terzino del Catanzaro.18:26
50'
Spunto di Milanese che sguscia da centrocampo e apre a destra per Silipo. Palla al centro per Gori che viene contrastato dalla difesa calabrese.18:24
47'
Palla interessante di Iemmello per Di Francesco che non riesce nel controllo permettendo alla difesa avversaria di amministrare il pallone ed ottenere la rimessa dal fondo.18:21
46'
1° sostituzione Catanzaro. Esce N'Dri Koffi ed entra Marco D'Alessandro.18:19
46'
1° sostituzione Ascoli. Esce Gennaro Acampora ed entra Tommaso Milanese.18:19
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo con il Catanzaro in possesso del pallone.18:19
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.18:08
Quattro gol nel primo tempo per l'Ascoli che sta completamente dominando il Catanzaro al Ceravolo. I giallorossi avevano trovato la rete del vantaggio grazie a Koffi al 18' minuto; vantaggio che è durato appena tre minuti, quando Gori di testa ha trovato il pari e, nel giro di 15 minuti, i bianconeri hanno trovato altre due reti con Acampora al 32' e ancora su calcio d'angolo con il colpo di testa ravvicinato di Gattoni al minuto 36. In pieno recupero è arrivata anche la rete del poker che ha chiuso il primo tempo nella bella azione finalizzata da Corradini.18:08
45'+1'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Catanzaro-Ascoli 1-418:05
45'+1'
GOOL!! Catanzaro-ASCOLI 1-4!! Rete di Giovanni Corradini! L'Ascoli cala il poker nel recupero! Bella l'azione dei marchigiani con Silipo liberato sulla destra che va al centro da Gori. Gori appoggia per l'incombente Corradini che calcia trovando la rete dell'1-4 nonostante la deviazione di Petriccione.18:04
45'
Un minuto di recupero.18:02
43'
Altra sortita offensiva di Guiébré sulla sinistra che supera il suo dirimpettaio ma non riesce a tenere palla all'interno del rettangolo di gioco.18:01
41'
Ancora una palla a sinistra per Di Francesco che avrebbe spazio per attaccare ma viene rimontato da dietro dalla retroguardia dell'Ascoli che si rifugia da Vitale e riparte senza affanni.17:58
39'
Scivolata in ritardo su Koffi da parte di Gattoni. Primo cartellino giallo della partita.17:56
37'
Tre gol in un quarto d'ora per i bianconeri che ribaltano completamente lo svantaggio iniziale.17:55
36'
GOOL!! Catanzaro-ASCOLI 1-3! Rete di Federico Gattoni! Colpisce ancora da calcio d'angolo l'Ascoli con Gattoni che colpisce di testa da due passi sul cross di Oliveri. Si fa cogliere ancora impreparata la difesa del Catanzaro.17:54
35'
Corner per l'Ascoli che con Silipo alla battuta si rende ancora pericoloso. Grande difesa di Tchaouna che riesce a mandare nuovamente in angolo.17:52
34'
ANCORA ASCOLI! Ci riprova a giro D'Uffizi che da sinistra fa partire la conclusione con il destro trovando il tuffo di Pigliacelli che riesce anche a trattenere il pallone.17:51
32'
GOOL!! Catanzaro-ASCOLI 1-2!! Rete di Gennaro Acampora! Grande sviluppo dell'Ascoli che arriva a servire D'Uffizi a centro area. Appoggio al limite per Acampora che lascia partire un sinistro potente che si infila all'incrocio dei pali!17:50
31'
Di Francesco riceve sul vertice sinistro e supera Rizzo con un dribbling secco trovando spazio per la conclusione. Il suo destro è estremamente violento ma manda sopra la traversa.17:48
29'
Fase di stanca del match in cui le squadre hanno rallentato parecchio il ritmo di gioco. Fatto dovuto probabilmente alle insidie rappresentate dal terreno di gioco scivoloso a causa della pioggia.17:47
26'
Chance per Petriccione sulla palla che esce fuori dall'area marchigiana sul controllo maldestro di Corradini. Larga la conclusione col destro del centrocampista del Catanzaro.17:43
24'
Sempre più intenso l'acquazzone sul campo del Ceravolo. Pigliacelli non rischia la palla corta e rilancia nuovamente trovando Di Francesco sulla trequarti. Ancora una volta la squadra di casa non trova lo spazio giusto e ritorna a manovrare con il palleggio senza affondare.17:41
21'
GOOL!! Catanzaro-ASCOLI!! Rete di Gabriele Gori! Immediato il pareggio dell'Ascoli che trova l'1-1 su palla inattiva. Perfetto il corner calciato da Silipo con Gori che schiaccia completamente solo al centro dell'area piccola battendo Pigliacelli.17:40
20'
Reazione dell'Ascoli con Guiébré che raggiunge il fondo a sinistra e mette una palla pericolosa al centro che viene messa in corner dalla difesa giallorossa.17:38
18'
GOOL!! CATANZARO-Ascoli 1-0!! Rete di N'Dri Koffi! Lancio di Pigliacelli che trova benissimo Di Francesco dietro il centrocampo avversario. Di Francesco imbuca per Koffi che ha un gran primo controllo e supera la difesa arrivando davanti a Vitale e battendolo con il destro.17:37
17'
D'Uffizi mette un buon cross da sinistra per Gori che non ci arriva di un soffio. Allontana la difesa giallorossa.17:34
14'
D'Uffizi batte il calcio d'angolo a centro area dove Oliveri colpisce di testa senza trovare lo specchio della porta.17:35
14'
Buon Ascoli che in questa fase sta prendendo metri e padronanza del terreno di gioco.17:32
13'
Gori riceve al centro dell'area non trovando lo spazio per girarsi; quindi appoggia per Corradini che va con il sinistro trovando una deviazione in corner.17:31
11'
Destro a giro da posizione defilata da parte di D'Uffizi e seconda parata di Pigliacelli nel corso del match, molto più semplice della precedente.17:33
11'
Break a centrocampo di Acompora che supera due uomini e prova a sfondare per vie centrali. Grande recupero di Tchaouna a fermare l'avversario in tackle.17:29
9'
OCCASIONE ASCOLI! Un lampo di Gori che riceve centralmente sulla trequarti, smorza la palla con il petto e calcia girandosi di controbalzo facendo partire una traiettoria centrale ma violenta. Respinge Pigliacelli.17:27
8'
Altro errore di Koffi che riceve centralmente e sbaglia un appoggio piuttosto basilare regalando il pallone agli avversari.17:25
6'
Il primo tiro dalla bandierina è a favore dei padroni di casa. Sul pallone va Petriccione che crossa verso il secondo palo trovando solo i guantoni di Vitale.17:24
5'
Buono spunto di Guiébré che se ne va in tunnel su Tchaouna che lo mette giù commettendo fallo.17:22
4'
Ottima triangolazione tra Pafundi e Candela sulla destra. Il Catanzaro però non riesce a trovare spazi per aggredire la difesa avversaria e retrocede palleggiando a centrocampo.17:22
2'
Pafundi intercetta un cambio di gioco della retroguardia marchigiana ma Koffi sbaglia la sponda e sfuma l'offensiva del Catanzaro.17:19
INIZIA LA PARTITA! Fischia Calzavara e l'Ascoli muove il primo pallone del match.17:17
Le squadre si dispongono al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Catanzaro-Ascoli!17:17
A disposizione Ascoli. Crespi, Bolsius, Brunori, Chakir, Curado, De Pieri, Lo Scalzo, Milanese, Nicoletti, Perciun, Ricci, Venuti.17:17
FORMAZIONE UFFICIALE ASCOLI. 4-2-3-1. Vitale; Guiébré, Rizzo, Gattoni, Oliveri; Damiani, Corradini; D'Uffizi, Acampora, Silipo; Gori.17:17
FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO. 3-4-2-1. Pigliacelli; Imperiale, Antonini Lui, Ruggero; Di Francesco, Petriccione, Tchaouna, Candela; Iemmello, Pafund; Koffi.17:16
Dirige la gara il sig. Andrea Calzavara della sezione AIA di Varese.17:16
Quella di oggi è la sfida numero 13 tra Catanzaro e Ascoli in cadetteria. I marchigiani si trovano in netto vantaggio grazie alle sette vittorie ottenute contro i tre successi dei calabresi. Due i pareggi a completare la statistica.17:16
Stupisce invece l'Ascoli che, da neo promossa, si trova al 6° posto in lotta nella zona play-off grazie ai 12 punti conquistati finora e con la possibilità concreta di superare Sudtirol e Modena impegnate oggi pomeriggio rispettivamente contro Sampdoria e Cesena. Nell'ultimo turno di campionato i bianconeri hanno ottenuto il loro terzo risultato utile consecutivo nella sfida terminata 1-1 contro l'Empoli, rete di Rizzo per il Picchio.17:16
Stagione complicatissima per il Catanzaro che, dopo aver sfiorato la promozione nella massima serie solo nella scorsa stagione, si ritrova all'ultimo posto in classifica con soli quattro punti ottenuti in sette partite. Fuori anche dalla Coppa Italia (eliminati al primo turno dal Sudtirol), i giallorossi hanno ottenuto solamente una vittoria da inizio stagione e hanno trovato il loro unico pareggio nell'ultimo turno di campionato fermando l'Hellas Verona al Bentegodi grazie alle reti di Candela e Pecorino.17:16
Siamo allo Stadio Nicola Ceravolo! Il Catanzaro di Giorgio Gorgone ospita l'Ascoli di Francesco Tomei.17:16
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Ascoli, gara valida per l'ottava giornata di Serie BKT 2026/27.17:16
Catanzaro - Ascoli è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Ascoli sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Andrea Calzavara
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
24
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.0
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-08-2026
Coppa Italia
Cagliari-Arezzo 1-0
22-08-2026
Serie B
Carrarese-Mantova 1-2
02-09-2026
Coppa Italia
Sassuolo-Frosinone 1-1
06-09-2026
Serie B
Juve Stabia-Pisa 0-3
20-09-2026
Serie B
Modena-Empoli 2-1
19-10-2026
Serie A
Monza-Cagliari 4-0
Attualmente il Catanzaro si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece l'Ascoli si trova 4° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Il Catanzaro ha segnato 9 gol e ne ha subiti 20; l'Ascoli ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Catanzaro ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Ascoli ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Mantova e il Verona ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Sudtirol e l'Empoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Verona pareggiando 2-2 mentre L'Ascoli ha incontrato l'Empoli pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Gori con 3 gol.
Catanzaro e Ascoli si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 3 volte, l'Ascoli ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Catanzaro-Ascoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver mancato il successo nelle sette precedenti (1N, 6P), il Catanzaro ha vinto l'incrocio più recente contro l'Ascoli in Serie BKT (3-2 il 10 febbraio 2024) e potrebbe ottenere due successi di fila contro i marchigiani per la prima volta nella competizione.
Tutti i tre successi ottenuti dal Catanzaro contro l'Ascoli in Serie BKT sono arrivati in gare casalinghe; i calabresi dopo aver vinto i primi due confronti interni in assoluto (tra il 1972 e il 1974) hanno poi festeggiato un solo successo contro i bianconeri (1N, 2P), proprio nella sfida più recente andata in scena nel febbraio 2024 (3-2).
Il Catanzaro ha ottenuto quattro punti nelle prime sette giornate di questa Serie BKT (1V, 1N) e solo una volta, considerando i tre punti a vittoria da sempre, ne ha ottenuto così pochi dopo le prime otto gare stagionali (2005/06, stagione chiusa con la retrocessione). Tuttavia, i calabresi hanno pareggiato la sfida più recente (2-2 contro l'Hellas Verona) e potrebbero restare imbattuti per almeno due match di fila nel torneo per la prima volta da aprile (cinque, 1V, 4N in quel caso).
L'Ascoli è rimasto imbattuto in sei delle prime sette giornate di questo campionato (3V, 3N) e potrebbe diventare la prima neopromossa a subire al massimo una sconfitta nelle prime otto gare stagionali proprio dal Catanzaro, avversario di giornata, nel 2023/24. I aggiunta, dopo i pareggi contro Südtirol (0-0) ed Empoli (1-1), i bianconeri potrebbero impattare tre match di fila in cadetteria per la prima volta dall'aprile 2024 (tre 0-0 contro Venezia, Cittadella e Modena in quel caso).
L'Ascoli è l'unica squadra di questa Serie BKT a non aver ne segnato ne subito reti da colpo di testa; di contro il Catanzaro ha subito quattro marcature con questo fondamentale e nessuna formazione del torneo ne conta di più (quattro anche per il Vicenza).
Pietro Iemmello è l'unico calciatore del Catanzaro con più di una rete segnata in questa Serie BKT (due); l'attaccante, da quando difende i colori giallorossi (2023/24) è uno dei soli due calciatori, insieme a Joel Pohjanpalo (73) ad aver superato le 50 partecipazioni attive nel torneo cadetto (58 - 43G+15A) - post season esclusa.
Matteo Brunori ha fornito un assist contro l'Empoli nel turno scorso e potrebbe quindi servire passaggi vincenti in due match di fila in Serie BKT per la seonda volyta in carriera, dopo esserci riuscito già a febbraio 2024 con la maglia del Palermo. L'attaccante - che ha realizzato un solo gol in trasferta nel torneo in questo anno solare (7 febbraio contro il Modena) - affronta la terza squadra, dopo Bari (665') e Südtirol (614') contro cui ha disputato più minuti senza mai segnare nella competizione (256' contro il Catanzaro) - post season esclusa.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: