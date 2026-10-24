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Cremonese-Juve Stabia: 0-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Giovanni Zini di Cremona
24 Ottobre 2026 ore 15:00
Cremonese
0
Juve Stabia
1
Partita finita
Arbitro: Giuseppe Mucera
  1. 24' 0-1 Marco Bellich
0'
45'
90'
90'
94'

Seconda sconfitta consecutiva per la Cremonese, che scivola al terz’ultimo posto.

Secondo successo consecutivo per la Juve Stabia, che supera il classifica i rivali di oggi.

Nel prossimo turno la Cremonese andrà in scena sul campo del Mantova, mentre la Juve Stabia ospiterà sul proprio terreno di gioco il Verona.

  1. Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:03

  2. Il match termina col successo per 1-0 della Juve Stabia sul campo della Cremonese. Dopo una prima metà di primo tempo priva di occasioni da gol degne di nota, gli ospiti passano in vantaggio con una splendida girata di Bellich su cross di Maistro. I padroni di casa reagiscono e sfiorano con Berti il gol del pareggio, costringendo Maggioni ad un salvataggio miracoloso. Nel secondo tempo i lombardi continuano ad attaccare senza riuscire a raggiungere il pareggio. L’opportunità più ghiotta è per i campani, con Karic che supera il portiere e prova un pallonetto, costringendo Baschirotto ad un salvataggio acrobatico.16:59

  3. 90'+4'

    Fischio finale dell'incontro. Cremonese-Juve Stabia 0-116:55

  4. 90'+4'

    Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Leonardo Candellone per proteste.16:56

  6. 90'+3'

    Cross di Lucina in mezzo all'area, respinto da un'uscita alta di Vukovic.16:53

  7. 90'+1'

    Lungo cross di Luperto che di testa la mette fuori.16:52

  8. 90'+1'

    Quattro minuti di recupero.16:51

  9. 86'

    Licina calcia dal limite. Il pallone termina di un soffio a lato.16:47

  10. 85'

    Fernandes serve Karic, che supera il portiere e da posizione defilata prova un pallonetto. Baschirotto salva.16:46

  12. 84'

    Iniziativa di Karic, che prova a calciare dal limite. La difesa ribatte la conclusione.16:45

  13. 82'

    Slalom di Licina, che entra in area, supera due avversari e serve Bonazzoli, che si gira e calcia centralmente. Vukovic para.16:42

  14. 81'

    Cambio in attacco per la Juve Stabia. Esce Antonio Di Nardo ed entra Sanà Fernandes.16:43

  15. 80'

    Cambio per la Juve Stabia. Esce il centrocampista Federico Artioli ed entra il difensore Matteo Baldi.16:42

  16. 78'

    Cambio per la Cremonese. Esce l'esterno Tommaso Barbieri ed entra l'attaccante Milan Djuric.16:40

  18. 78'

    Cambio sulla trequarti per la Cremonese. Esce Jari Vandeputte ed entra Federico Bonazzoli.16:39

  19. 77'

    Cambio a centrocampo per la Cremonese. Esce Alberto Grassi ed entra Alessandro Vogliacco.16:38

  20. 73'

    Cross di Elia e colpo di testa di De Luca che termina alto.16:34

  21. 72'

    Cambio di esterni per la Juve Stabia. Esce Giuseppe Sibilli ed entra Romeo Sandrucci.16:33

  22. 72'

    Cambio sulla trequarti per la Juve Stabia. Esce Fabio Maistro ed entra Leonardo Candellone.16:33

  24. 69'

    Sul corner De Luca colpisce di testa ma Vukovic para senza difficoltà.16:31

  25. 69'

    Cross di De Luca, diversi giocatori mancano il pallone, il pallone giunge ad Elia, che costringe Maggioni ad una deviazione in corner.16:30

  26. 67'

    Contropiede della Juve Stabia con Sibilli che lancia Karic, che avanza, entra in area e serve Sibilli, che sbuccia il pallone da buona posizione.16:27

  27. 64'

    Maistro serve Di Nardo, che conclude di prima persona, ma debolmente. Fulignati paraa terra il tiro.16:25

  28. 64'

    Pierobon si avvicina all'area e prova la conclusione dal limite, che viene deviata da Luperto.16:24

  30. 62'

    Conclusione di Licina a giro che termina alta.16:23

  31. 61'

    Cambio a centrocampo per la Juve Stabia. Esce Justin Kumi ed entra Nermin Karic.16:22

  32. 61'

    Cross per De Luca, che non arriva sul pallone e Vukovic riesce a liberare in tuffo.16:23

  33. 59'

    Cambio in attacco per la Cremonese. Esce Marco Nasti ed entra Manuel De Luca.16:20

  34. 58'

    Vukovic intercetta un cross di Berti dalla destra.16:18

  36. 56'

    Cambio per la Cremonese. Esce Fellipe Jack ed entra il trequartista Salvatore Elia.16:17

  37. 52'

    Doppio scambio tra Nasti e Berti, con conclusione di Nasti che viene deviata da Vukovic.16:13

  38. 52'

    Tiro cross di Berti dalla destra, che non trova la deviazione di nessuno ed esce a lato.16:12

  39. 50'

    Fulignati esce al limite dell'area per anticipare di testa Di Nardo.16:11

  40. 50'

    Vandeputte, lanciato sulla sinistra, entra in area e prova la conclusione a giro, che viene rimpallata.16:10

  42. 46'

    Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Juve Stabia.16:06

  43. Dopo una prima metà di frazione priva di occasioni da gol degne di nota, gli ospiti passano in vantaggio con una splendida girata di Bellich su cross di Maistro. I padroni di casa reagiscono e sfiorano con Berti il gol del pareggio, costringendo Maggioni ad un salvataggio miracoloso, prima di vedersi annullare per un fuorigioco di pochi centimetri il gol del pareggio.16:06

  44. 45'+4'

    Fischio finale del primo tempo. Cremonese-Juve Stabia 0-115:51

  45. 45'+3'

    Licina serve Berti, che gira di prima. Vukovic para, ma Berti resta a terra a seguito di un contrasto.15:51

  46. 45'+1'

    Due minuti di recupero.15:49

  48. 45'

    Nasti, servito in profondità, serve Vandeputte, che insacca a porta vuota. Per l'arbitro è fuorigioco.15:48

  49. 43'

    A seguito di una revisione l'arbitro giudica non punibile con il calcio di rigore l'intervento di Bettella.15:46

  50. 43'

    L'arbitro viene richiamato dal Var a rivedere l'episodio.15:45

  51. 40'

    Nasti viene lanciato in profondità, entra in area e viene spintonato da Bettella. L'arbitro decreta il calcio di rigore, ma l'assistente segnala una posizione di fuorigioco.15:44

  52. 38'

    Vandeputte da corner appoggia all'indietro per Nasti, che calcia di prima. Pallone che termina alto.15:40

  54. 37'

    Licina smarca di tacco Berti, che calcia a botta sicura. Una deviazione di Maggioni devia il pallone in angolo.15:53

  55. 33'

    Licina, a seguito di un'azione corale della Cremonese, appoggia per Grassi, che calcia dal limite di prima. Il tiro è centrale e Vukovic devia in angolo.15:36

  56. 26'

    Cross di Barbieri dalla destra e colpo di testa di Nasti che termina alto.15:28

  57. 24'

    GOL! Cremonese-JUVE STABIA 0-1, Rete di Marco Bellich, che gira splendidamente in rete di prima intenzione da centro area su corner, il primo della partita, di Maistro.

    Guarda la scheda del giocatore Marco Bellich15:28

  58. 22'

    Pierobon imbuca una bella palla per Maistro, che entra in area e prova la conclusione. Baschirotto lo anticipa e Miastro colpisce Luperto.15:25

  60. 17'

    Thorsby apre per Vandeputte, che prova un cross da sinistra per Licina, ma il pallone termina direttamente sul fondo.15:20

  61. 13'

    Maistro lancia Sibilli, che viene anticipato da Fulignati al limite dell'area.15:15

  62. 11'

    Berti recupera un pallone dai piedi di Douglas, si avvicina all'area e serve Nesti, che prova la conclusione di prima intenzione. Vukovic para.15:14

  63. 6'

    Berti apre per Barbieri, che prova a mettere in mezzo, senza che nessuno trovi la deviazione verso la porta.15:08

  64. 3'

    Il Var revoca l'assegnazione del calcio d'angolo. Si riparte da una rimessa dal fondo.15:06

  66. 3'

    Primo calcio d'angolo della partita, a favore della Cremonese.15:05

  67. Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dalla Cremonese.15:02

  68. Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Giuseppe Mucera di Palermo.14:59

  69. JUVE STABIA(4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas; Pierobon, Artioli, Kumi; Maistro, Di Nardo, Sibilli Allenatore: Pietro De Giorgio14:47

  70. CREMONESE(4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Baschirotto, Luperto, Fellipe Jack; Grassi, Thorsby; Licina, Berti, Vandeputte; Nasti Allenatore: Fabio Pecchia14:46

  72. L’ultimo scontro diretto tra le due squadre giocato in Lombardia, nella Serie B 2024-25, è terminato 3-0 a favore dei padroni di casa.14:33

  73. Reduci da un successo interno per 3-0 ai danni del Sudtirol, gli ospiti si ritrovano in classifica con un punto in meno dei rivali di oggi a causa di una penalizzazione di 4 punti.14:32

  74. I padroni di casa sono al 17esimo posto con 6 punti all’attivo e nella scorsa giornata sono stati battuti per 3-1 sul campo del Pisa.14:31

  75. Benvenuti allo Stadio Giovanni Zini di Cremona per la sfida tra Cremonese e Juve Stabia, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B.14:31

  77. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Giovanni Zini
    Città: Cremona
    Capienza: 14834 spettatori14:31

    Giovanni Zini Fonte: Gettyimages

Formazioni Cremonese - Juve Stabia

Cremonese
Juve Stabia
TITOLARI CREMONESE
PANCHINA CREMONESE
ALLENATORE CREMONESE
  • Fabio Pecchia
TITOLARI JUVE STABIA
PANCHINA JUVE STABIA
ALLENATORE JUVE STABIA
  • Pietro De Giorgio
PREPARTITA

Cremonese - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.
Arbitro di Cremonese - Juve Stabia sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Giuseppe Mucera

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati12
Fuorigioco6
Rigori assegnati0
Ammonizioni1
Espulsioni0
Cartellini per partita1.0
Falli per cartellino12.0

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 3 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2026 Coppa Italia Lazio-Mantova 0-2
29-08-2026 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-2
05-09-2026 Serie B Carrarese-Empoli 0-1
14-09-2026 Serie A Como-Parma 2-1
11-10-2026 Serie B Catanzaro-Mantova 1-3

Attualmente la Cremonese si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece la Juve Stabia si trova 14° in classifica con 8 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
La Cremonese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 11; la Juve Stabia ha segnato 9 gol e ne ha subiti 8.

In casa la Cremonese ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Juve Stabia ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, l'Arezzo e il Pisa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Pisa perdendo 3-1 mentre La Juve Stabia ha incontrato il Sudtirol vincendo 3-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol.

Cremonese e Juve Stabia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 3 volte, la Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Cremonese-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Juve Stabia non ha mai vinto alcuno dei quattro match (2N, 2P) disputati contro la Cremonese in Serie BKT e ha sempre segnato esattamente un gol in ciascuno di questi incroci.
  • La Cremonese non vince da quattro partite (3N, 1P) di campionato; i grigiorossi potrebbero restare per più match consecutivi senza successi in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2021 (4N, 1P) e anche in quel caso in panchina sedeva Fabio Pecchia.
  • Nell'ultimo turno contro il Südtirol, la Juve Stabia ha conquistato la sua prima vittoria con annesso clean sheet in questo campionato. In generale, la squadra campana non infila due successi consecutivi nel torneo dallo scorso gennaio, quando tenne la porta inviolata in entrambi i casi (contro Bari e Virtus Entella).
  • La Juve Stabia occupa la terzultima posizione in classifica, con un bottino di soli cinque punti messi assieme nelle prime sette giornate; tuttavia, se considerassimo soltanto i secondi tempi di gioco di questo torneo, i campani avrebbero addirittura 12 punti all'attivo (al pari di Pisa e Ascoli), ovvero meno soltanto di Palermo (13) e Modena (17).
  • La Juve Stabia è una delle due squadre, assieme al Südtirol, a non avere ancora trovato il gol nella prima mezzora di gioco in questo campionato, nonché quella che ha segnato in percentuale il maggior numero di reti nei secondi tempi di gara (88%).
  • Nell'ultima sfida di campionato contro il Pisa, Jari Vandeputte ha fornito un assist per il gol di Tommaso Berti. A partire dal 2023/24 (suo primo passaggio vincente col Catanzaro in Serie BKT), il belga ha servito 34 assist tra Serie A e torneo cadetto; considerando i big-5 campionati europei e relative seconde divisioni, soltanto cinque giocatori hanno fatto meglio nel periodo: Lamine Yamal (35), Mohamed Salah (35), Bruno Fernandes (40), Michael Olise (42) e Iñigo Vicente (45).
  • Antonio Di Nardo è andato in gol per quattro partite consecutive; nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2007/08), soltanto due giocatori della Juve Stabia sono andati a bersaglio per più match consecutivi: Francesco Forte (cinque) nel 2020, e Marco Sau (sei) nel 2012.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CremoneseJuve Stabia
Partite giocate77
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate33
Gol totali segnati68
Gol totali subiti108
Media gol subiti per partita1.41.1
Percentuale possesso palla53.555.5
Numero totale di passaggi34343277
Numero totale di passaggi riusciti29292772
Tiri nello specchio della porta2633
Percentuale di tiri in porta48.140.7
Numero totale di cross132134
Numero medio di cross riusciti2339
Duelli per partita vinti308392
Duelli per partita persi297353
Corner subiti2729
Corner guadagnati2833
Numero di punizioni a favore74122
Numero di punizioni concesse7390
Tackle totali114108
Percentuale di successo nei tackle52.654.6
Fuorigiochi totali912
Numero totale di cartellini gialli1110
Numero totale di cartellini rossi10

Cremonese - Juve Stabia Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo19
  2. Mantova17
  3. Modena16
  4. Ascoli15
  5. Pisa13
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Daniel Mosquera6
  2. Cristian Shpendi6
  3. Andrea Belotti5
  4. Antonio Di Nardo5
  5. Francesco Ruocco5
MOSTRA COMPLETA

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