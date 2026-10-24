I padroni di casa sono al 17esimo posto con 6 punti all’attivo e nella scorsa giornata sono stati battuti per 3-1 sul campo del Pisa.14:31

Il match termina col successo per 1-0 della Juve Stabia sul campo della Cremonese. Dopo una prima metà di primo tempo priva di occasioni da gol degne di nota, gli ospiti passano in vantaggio con una splendida girata di Bellich su cross di Maistro. I padroni di casa reagiscono e sfiorano con Berti il gol del pareggio, costringendo Maggioni ad un salvataggio miracoloso. Nel secondo tempo i lombardi continuano ad attaccare senza riuscire a raggiungere il pareggio. L’opportunità più ghiotta è per i campani, con Karic che supera il portiere e prova un pallonetto, costringendo Baschirotto ad un salvataggio acrobatico.16:59

PREPARTITA

Cremonese - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Juve Stabia sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 12 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 12.0 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Lazio-Mantova 0-2 29-08-2026 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-2 05-09-2026 Serie B Carrarese-Empoli 0-1 14-09-2026 Serie A Como-Parma 2-1 11-10-2026 Serie B Catanzaro-Mantova 1-3

Attualmente la Cremonese si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece la Juve Stabia si trova 14° in classifica con 8 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 11; la Juve Stabia ha segnato 9 gol e ne ha subiti 8.

In casa la Cremonese ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Juve Stabia ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, l'Arezzo e il Pisa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Pisa perdendo 3-1 mentre La Juve Stabia ha incontrato il Sudtirol vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol.

Cremonese e Juve Stabia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 3 volte, la Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Cremonese-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juve Stabia non ha mai vinto alcuno dei quattro match (2N, 2P) disputati contro la Cremonese in Serie BKT e ha sempre segnato esattamente un gol in ciascuno di questi incroci.

La Cremonese non vince da quattro partite (3N, 1P) di campionato; i grigiorossi potrebbero restare per più match consecutivi senza successi in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2021 (4N, 1P) e anche in quel caso in panchina sedeva Fabio Pecchia.

Nell'ultimo turno contro il Südtirol, la Juve Stabia ha conquistato la sua prima vittoria con annesso clean sheet in questo campionato. In generale, la squadra campana non infila due successi consecutivi nel torneo dallo scorso gennaio, quando tenne la porta inviolata in entrambi i casi (contro Bari e Virtus Entella).

La Juve Stabia occupa la terzultima posizione in classifica, con un bottino di soli cinque punti messi assieme nelle prime sette giornate; tuttavia, se considerassimo soltanto i secondi tempi di gioco di questo torneo, i campani avrebbero addirittura 12 punti all'attivo (al pari di Pisa e Ascoli), ovvero meno soltanto di Palermo (13) e Modena (17).

La Juve Stabia è una delle due squadre, assieme al Südtirol, a non avere ancora trovato il gol nella prima mezzora di gioco in questo campionato, nonché quella che ha segnato in percentuale il maggior numero di reti nei secondi tempi di gara (88%).

Nell'ultima sfida di campionato contro il Pisa, Jari Vandeputte ha fornito un assist per il gol di Tommaso Berti. A partire dal 2023/24 (suo primo passaggio vincente col Catanzaro in Serie BKT), il belga ha servito 34 assist tra Serie A e torneo cadetto; considerando i big-5 campionati europei e relative seconde divisioni, soltanto cinque giocatori hanno fatto meglio nel periodo: Lamine Yamal (35), Mohamed Salah (35), Bruno Fernandes (40), Michael Olise (42) e Iñigo Vicente (45).

Antonio Di Nardo è andato in gol per quattro partite consecutive; nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2007/08), soltanto due giocatori della Juve Stabia sono andati a bersaglio per più match consecutivi: Francesco Forte (cinque) nel 2020, e Marco Sau (sei) nel 2012.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: