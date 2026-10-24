Seconda sconfitta consecutiva per la Cremonese, che scivola al terz’ultimo posto.
Secondo successo consecutivo per la Juve Stabia, che supera il classifica i rivali di oggi.
Nel prossimo turno la Cremonese andrà in scena sul campo del Mantova, mentre la Juve Stabia ospiterà sul proprio terreno di gioco il Verona.
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Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:03
Il match termina col successo per 1-0 della Juve Stabia sul campo della Cremonese. Dopo una prima metà di primo tempo priva di occasioni da gol degne di nota, gli ospiti passano in vantaggio con una splendida girata di Bellich su cross di Maistro. I padroni di casa reagiscono e sfiorano con Berti il gol del pareggio, costringendo Maggioni ad un salvataggio miracoloso. Nel secondo tempo i lombardi continuano ad attaccare senza riuscire a raggiungere il pareggio. L’opportunità più ghiotta è per i campani, con Karic che supera il portiere e prova un pallonetto, costringendo Baschirotto ad un salvataggio acrobatico.16:59
90'+4'
Fischio finale dell'incontro. Cremonese-Juve Stabia 0-116:55
90'+4'
Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Leonardo Candellone per proteste.16:56
90'+3'
Cross di Lucina in mezzo all'area, respinto da un'uscita alta di Vukovic.16:53
90'+1'
Lungo cross di Luperto che di testa la mette fuori.16:52
90'+1'
Quattro minuti di recupero.16:51
86'
Licina calcia dal limite. Il pallone termina di un soffio a lato.16:47
85'
Fernandes serve Karic, che supera il portiere e da posizione defilata prova un pallonetto. Baschirotto salva.16:46
84'
Iniziativa di Karic, che prova a calciare dal limite. La difesa ribatte la conclusione.16:45
82'
Slalom di Licina, che entra in area, supera due avversari e serve Bonazzoli, che si gira e calcia centralmente. Vukovic para.16:42
81'
Cambio in attacco per la Juve Stabia. Esce Antonio Di Nardo ed entra Sanà Fernandes.16:43
80'
Cambio per la Juve Stabia. Esce il centrocampista Federico Artioli ed entra il difensore Matteo Baldi.16:42
78'
Cambio per la Cremonese. Esce l'esterno Tommaso Barbieri ed entra l'attaccante Milan Djuric.16:40
78'
Cambio sulla trequarti per la Cremonese. Esce Jari Vandeputte ed entra Federico Bonazzoli.16:39
77'
Cambio a centrocampo per la Cremonese. Esce Alberto Grassi ed entra Alessandro Vogliacco.16:38
73'
Cross di Elia e colpo di testa di De Luca che termina alto.16:34
72'
Cambio di esterni per la Juve Stabia. Esce Giuseppe Sibilli ed entra Romeo Sandrucci.16:33
72'
Cambio sulla trequarti per la Juve Stabia. Esce Fabio Maistro ed entra Leonardo Candellone.16:33
69'
Sul corner De Luca colpisce di testa ma Vukovic para senza difficoltà.16:31
69'
Cross di De Luca, diversi giocatori mancano il pallone, il pallone giunge ad Elia, che costringe Maggioni ad una deviazione in corner.16:30
67'
Contropiede della Juve Stabia con Sibilli che lancia Karic, che avanza, entra in area e serve Sibilli, che sbuccia il pallone da buona posizione.16:27
64'
Maistro serve Di Nardo, che conclude di prima persona, ma debolmente. Fulignati paraa terra il tiro.16:25
64'
Pierobon si avvicina all'area e prova la conclusione dal limite, che viene deviata da Luperto.16:24
62'
Conclusione di Licina a giro che termina alta.16:23
61'
Cambio a centrocampo per la Juve Stabia. Esce Justin Kumi ed entra Nermin Karic.16:22
61'
Cross per De Luca, che non arriva sul pallone e Vukovic riesce a liberare in tuffo.16:23
59'
Cambio in attacco per la Cremonese. Esce Marco Nasti ed entra Manuel De Luca.16:20
58'
Vukovic intercetta un cross di Berti dalla destra.16:18
56'
Cambio per la Cremonese. Esce Fellipe Jack ed entra il trequartista Salvatore Elia.16:17
52'
Doppio scambio tra Nasti e Berti, con conclusione di Nasti che viene deviata da Vukovic.16:13
52'
Tiro cross di Berti dalla destra, che non trova la deviazione di nessuno ed esce a lato.16:12
50'
Fulignati esce al limite dell'area per anticipare di testa Di Nardo.16:11
50'
Vandeputte, lanciato sulla sinistra, entra in area e prova la conclusione a giro, che viene rimpallata.16:10
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Juve Stabia.16:06
Dopo una prima metà di frazione priva di occasioni da gol degne di nota, gli ospiti passano in vantaggio con una splendida girata di Bellich su cross di Maistro. I padroni di casa reagiscono e sfiorano con Berti il gol del pareggio, costringendo Maggioni ad un salvataggio miracoloso, prima di vedersi annullare per un fuorigioco di pochi centimetri il gol del pareggio.16:06
45'+4'
Fischio finale del primo tempo. Cremonese-Juve Stabia 0-115:51
45'+3'
Licina serve Berti, che gira di prima. Vukovic para, ma Berti resta a terra a seguito di un contrasto.15:51
45'+1'
Due minuti di recupero.15:49
45'
Nasti, servito in profondità, serve Vandeputte, che insacca a porta vuota. Per l'arbitro è fuorigioco.15:48
43'
A seguito di una revisione l'arbitro giudica non punibile con il calcio di rigore l'intervento di Bettella.15:46
43'
L'arbitro viene richiamato dal Var a rivedere l'episodio.15:45
40'
Nasti viene lanciato in profondità, entra in area e viene spintonato da Bettella. L'arbitro decreta il calcio di rigore, ma l'assistente segnala una posizione di fuorigioco.15:44
38'
Vandeputte da corner appoggia all'indietro per Nasti, che calcia di prima. Pallone che termina alto.15:40
37'
Licina smarca di tacco Berti, che calcia a botta sicura. Una deviazione di Maggioni devia il pallone in angolo.15:53
33'
Licina, a seguito di un'azione corale della Cremonese, appoggia per Grassi, che calcia dal limite di prima. Il tiro è centrale e Vukovic devia in angolo.15:36
26'
Cross di Barbieri dalla destra e colpo di testa di Nasti che termina alto.15:28
24'
GOL! Cremonese-JUVE STABIA 0-1, Rete di Marco Bellich, che gira splendidamente in rete di prima intenzione da centro area su corner, il primo della partita, di Maistro.
Cremonese - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro di Cremonese - Juve Stabia sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Giuseppe Mucera
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
12
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
1
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.0
Falli per cartellino
12.0
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2026
Coppa Italia
Lazio-Mantova 0-2
29-08-2026
Serie B
Sampdoria-Juve Stabia 1-2
05-09-2026
Serie B
Carrarese-Empoli 0-1
14-09-2026
Serie A
Como-Parma 2-1
11-10-2026
Serie B
Catanzaro-Mantova 1-3
Attualmente la Cremonese si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece la Juve Stabia si trova 14° in classifica con 8 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). La Cremonese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 11; la Juve Stabia ha segnato 9 gol e ne ha subiti 8.
In casa la Cremonese ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Juve Stabia ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, l'Arezzo e il Pisa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Pisa perdendo 3-1 mentre La Juve Stabia ha incontrato il Sudtirol vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Federico Bonazzoli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol.
Cremonese e Juve Stabia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 3 volte, la Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Cremonese-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juve Stabia non ha mai vinto alcuno dei quattro match (2N, 2P) disputati contro la Cremonese in Serie BKT e ha sempre segnato esattamente un gol in ciascuno di questi incroci.
La Cremonese non vince da quattro partite (3N, 1P) di campionato; i grigiorossi potrebbero restare per più match consecutivi senza successi in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2021 (4N, 1P) e anche in quel caso in panchina sedeva Fabio Pecchia.
Nell'ultimo turno contro il Südtirol, la Juve Stabia ha conquistato la sua prima vittoria con annesso clean sheet in questo campionato. In generale, la squadra campana non infila due successi consecutivi nel torneo dallo scorso gennaio, quando tenne la porta inviolata in entrambi i casi (contro Bari e Virtus Entella).
La Juve Stabia occupa la terzultima posizione in classifica, con un bottino di soli cinque punti messi assieme nelle prime sette giornate; tuttavia, se considerassimo soltanto i secondi tempi di gioco di questo torneo, i campani avrebbero addirittura 12 punti all'attivo (al pari di Pisa e Ascoli), ovvero meno soltanto di Palermo (13) e Modena (17).
La Juve Stabia è una delle due squadre, assieme al Südtirol, a non avere ancora trovato il gol nella prima mezzora di gioco in questo campionato, nonché quella che ha segnato in percentuale il maggior numero di reti nei secondi tempi di gara (88%).
Nell'ultima sfida di campionato contro il Pisa, Jari Vandeputte ha fornito un assist per il gol di Tommaso Berti. A partire dal 2023/24 (suo primo passaggio vincente col Catanzaro in Serie BKT), il belga ha servito 34 assist tra Serie A e torneo cadetto; considerando i big-5 campionati europei e relative seconde divisioni, soltanto cinque giocatori hanno fatto meglio nel periodo: Lamine Yamal (35), Mohamed Salah (35), Bruno Fernandes (40), Michael Olise (42) e Iñigo Vicente (45).
Antonio Di Nardo è andato in gol per quattro partite consecutive; nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2007/08), soltanto due giocatori della Juve Stabia sono andati a bersaglio per più match consecutivi: Francesco Forte (cinque) nel 2020, e Marco Sau (sei) nel 2012.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: