Il Modena batte 3-0 il Cesena in questo incrocio dell'ottava giornata della Serie BKT. Gli emiliani beneficiano dell'espulsione di Fiori a inizio partita per impostare una partita d'attacco che vede Andrea Belotti brillare con la doppietta personale che apre la strada ai "Canarini", capaci poi di trovare il tris - sempre nel primo tempo - grazie all'autorete di Frabotta.
In attesa che si completi l'ottavo turno della Serie BKT, il Modena sale al 3° posto in classifica con 16 punti mentre il Cesena rimane a 8 punti al 15esimo posto, stessa quota di Verona e e Juve Stabia. Nel prossimo turno - fra pochi giorni - il Modena farà visita al Vicenza. il Cesena invece sarà impegnato in casa contro l'Empoli.
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Grazie per aver seguito Modena-Cesena 3-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie BKT.17:00
90'+2'
Finisce qui questa gara della Serie BKT: Modena-Cesena 3-0.16:55
90'+2'
Piazzato allontanato dal Cesena.16:54
90'+2'
Azzi se ne va sulla sinistra: rientra sul destro, fa partire un cross. Messo in angolo dalla difesa del Cesena.16:54
90'+1'
Modena che gestisce la sfera facendo esaurire il tempo.16:53
90'
Saranno 2 i minuti di recupero.16:52
90'
C'è attesa per capire quale sarà l'entità del recupero.16:52
89'
Corner battuto male dal Modena che alla fine è costretto addirittura a tornare da Chichizola.16:51
88'
Olzer e Azzi si cercano e si trovano: penetrazione di quest'ultimo che lascia partire un cross basso, messo in angolo dal Cesena.16:51
87'
Sviluppo lungo dei "Canarini" sul calcio d'angolo: arriva l'ultimo cross di Olzer, palla che si perde direttamente sul fondo.16:49
86'
Conclusione di Bozhanaj per il Modena: palla deviata, non ci arriva Siano che cerca di evitare il calcio d'angolo senza riuscire a farcela. Corner per gli emiliani.16:49
85'
Partita molto spezzettata adesso: il direttore di gara è costretto a fischiare segnalando un paio di falli praticamente consecutivi.16:47
83'
Francesconi si rialza dopo aver subito un fallo davanti alla propria area di rigore: stanchissimo il centrocampista del Cesena che dovrà comunque provare a completare la partita per non lasciare in 9 i suoi.16:45
82'
Modena ora che gestisce il possesso di palla con una lunga sequenza di passaggi.16:44
79'
Completa i cambi a disposizione il Modena: esce Bryant Nieling, al suo posto per gli ultimi dieci minuti di gara più recupero c'è Kleis Bozhanaj.16:42
78'
Montevago al volo! Conclusione potente dell'attaccante del Modena sugli sviluppi della punizione battuta da Nieling: palla fuori di poco.16:41
78'
Il Modena conquista una punizione in zona offensiva sul lato sinitro dell'attacco emiliano.16:40
77'
Viene immediatamente sostituito da Diamanti che non vuole prendere rischi: esce quindi Matteo Guidi, al suo posto Marco Dalla Vecchia.16:40
76'
C'è a terra Guidi, dopo un contrasto: ha accusato un problema alla parte bassa del corpo.16:39
74'
Parabola molto alta quella che arriva nell'area degli emiliani: Gelli indirizza di testa, palla che termina non molto lontana dalla porta di Chichizola.16:36
73'
Punizione per il Cesena, poco oltre la zona di metà campo in zona offensiva: palla messa dentro e allontanata in corner dal Modena.16:35
71'
Imputato mette dentro un cross sinistra: Montevago prova la deviazione di prima verso la porta del Cesena, pallone che si perde sul fondo.16:34
70'
Bacchin cerca il tiro dal limite dell'area: murato. L'azione del Modena continua: Montevago prova a imbucare per Azzi, legge tutto Siano che in uscita bassa interrompe l'azione dei rivali.16:33
69'
Ancora l'uno contro l'altro: Imputato e Frabotta. Il giocatore del Modena prova a inserirsi in area, lo contiene quello del Cesena in maniera energica. Il direttore di gara lascia proseguire. Rimessa dal fondo per i romagnoli.16:32
66'
Quarto cambio per il Modena: esce Giuseppe Ambrosino, entra Luca Bacchin.16:29
66'
Giro dalla bandierina che si conclude in un nulla di fatto per i padroni di casa.16:29
66'
Iniziativa personale di Montevago: l'attaccante del Modena scatta sul filo del fuorigioco a 40 metri dalla porta del Cesena. Protegge palla, accelera, entra in area trovando il tiro: deviato in calcio d'angolo.16:28
63'
Cesena che sin qui ha messo insieme 4 sostituizioni utilizzando un solo slot di cambio, visto che le prime due modifiche all'undici iniziale sono avvenute fra il primo e il secondo tempo.16:25
61'
Sostituzione nel Cesena: Diamanti risparmia minuti al suo cannoniere Cristian Shpendi. Al suo posto entra Emil Bohinen.16:28
Tiro dalla lunghissima distanza di Nieling: conclusione che non trova la porta.16:23
60'
Continua ad attaccare il Modena andando a coinvolgere proprio i nuovi entrati: Montevago e Imputato, che però non riescono ad arrivare al tiro.16:23
58'
Sono in totale 3, al momento, i cambi del Modena. Uno solo lo slot sin qui utilizzato.16:20
57'
Esce dal campo per il Modena, il mattatore di questo match: Andrea Belotti, al suo posto ci sarà Daniele Montevago. Il "Gallo" viene sostituito da Galloppa pensando anche al prossimo turno della Serie BKT, che sarà infrasettimanale, quindi fra pochi giorni.16:19
57'
Nuovo cambio per il Modena: esce Alessandro Bianco, al suo posto Wisdom Acquah.16:18
54'
Ribaltamento di fronte con lancio per Shpendi: corpo a corpo con un difensore, interviene Folino che ammorbidisce male di testa per l'uscita di Chichizola. Portiere e attaccante vanno a contrasto con l'estremo difensore che ha la peggio, ma poi riesce a rialzarsi.16:17
53'
Olzer e Imputato si accendono sulla destra. Parte il cross di quest'ultimo: palla che attraversa tutta l'area del Cesena senza che nessuno la devi.16:16
51'
Frabotta prova a correre in uno contro uno con Imputato: il giocatore del Modena ha la meglio nel contrasto ottenendo rimessa laterale sull'out di destra.16:13
49'
Fallo di Frabotta che in un contrasto aereo affossa Bianco.16:11
48'
Tentativo di verticale per Belotti: Siano esce andando a prendersi il pallone "nel cuore" della sua area di rigore.16:10
46'
Ulteriore sostituzione per il Cesena: lascia il campo Luca D'Andrea, lo rileva Xavello Druiventak.16:09
46'
Primo avvicendamento anche nel Cesena: esce l'ammonito Mihajlo Ilic, al suo posto Massimiliano Mangraviti.16:08
46'
Non ce la fa Daniel Tonoli nelle fila del Modena: al suo posto entra Antonio Imputato.16:08
46'
Comincia la ripresa: primo pallone mosso dal Cesena.16:07
Squadra di Galloppa in totale controllo del match. Nella ripresa il Modena proverà quindi a "congelare" il match per arrivare fino al capolinea, mentre il Cesena dovrà in qualche modo tentare di riaprire un match che vede i romagnoli in 10 uomini.15:56
Modena che mette la partita in discesa in questo primo tempo del derby emiliano-romagnolo contro il Cesena. L'espulsione iniziale comminata a Fiori, costringe di fatto gli uomini di Diamanti a giocare quasi tutta la prima frazione in inferiorità numerica. I padroni di casa, trascinati da un Belotti capace di segnare due reti, non si fanno sfuggire la chance: il centravanti, ex Torino, sblocca la contesa e poi raddoppia. Nei minuti finali del primo tempo arriva anche il terzo gol dei "Canarini", grazie a un autorete di Frabotta.15:55
45'+1'
Si chiude il primo tempo: Modena-Cesena 3-0.15:52
45'+1'
Tonoli viene aiutato a bordocampo a rimettersi in piedi.15:51
45'
Ci sarà un minuto di recupero, mentre è a terra Tonoli per un problema di natura muscolare.15:49
45'
Si attende di conoscere l'entità del recupero di questo primo tempo.15:48
43'
Sfiora la tripletta Belotti! Azzi col tacco, Ambrosino imbuca con l'esterno: il centravanti del Modena prova il pallonetto per superare Siano in uscita bassa. Palla a lato di poco.15:47
41'
Combinano, al limite dell'area del Cesena, Tonoli e Brugman: tiro di quest'ultimo. Siano si tuffa e blocca.15:45
40'
Ci prova Bianco da fuori, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina: conclusione alta.15:44
39'
Belotti si traveste da fantasista provando a mandare in porta Tonoli: la difesa del Cesena riesce a interrompere l'azione rifugiandosi in corner.15:43
38'
Non smette di attaccare il Modena: Olzer ora termina in fuorigioco.15:42
35'
GOL! Modena-Cesena 3-0! Autogol di Frabotta. Cross da sinistra, con ancora i "Canarini" in attacco: Siano non trattiene respingendo lateralmente, a quel punto Folino si avventa sulla palla, nel batti e ribatti Frabotta è l'ultimo a toccare mandando di fatto nella propria porta. Gli emiliani ora dilagano.
Ancora Belotti: ci prova con una nuova girata verso la porta del Cesena, il suo tentativo questa volta viene però bloccato da Siano.15:38
32'
GOL! Modena-Cesena 2-0! Rete di Andrea Belotti! Raddoppia il "Gallo", con la doppietta personale. Azione insistita da parte di Tonoli: alla fine arriva il cross da destra verso il centro dell'area: il centravanti controlla e lascia partire una conclusione potentissima. Siano prova a contenere la conclusione, ma non può far nulla: mani piegate e doppio vantaggio per i padroni di casa.
Modena tornato in possesso di palla che prova a far partire l'azione giocando con i suoi tre difensori: Folino, Nador e Nieling.15:35
29'
Attivissimo D'Andrea in questa fase del match: è l'esterno destro del Cesena che cerca di creare iniziative per i suoi.15:33
27'
Proprio Shpendi in area di rigore: si libera di un primo difensore con un movimento da attaccante puro, ma il suo tiro viene smorzato prima di arrivare fra le braccia di Chichizola.15:31
26'
Cesena che ora gestisce meglio il pallone con il proprio centrocampo: il reparto centrale sta provando anche a mettere in moto Shpendi.15:30
24'
Ora il Modena prova a "raffreddare" il match dopo il vantaggio.15:28
22'
Ciofi e D'Andrea si mettono in moto sulla fascia destra d'attacco del Cesena: vari tentativi di cross, allontanati dalla difesa del Modena. Ora il Cesena prova ad alzare il baricentro per andare a caccia del pareggio, al netto dell'inferiorità numerica.15:27
20'
La reazione del Cesena si traduce nel giallo sventolato in faccia a Mihajlo Ilic per un fallo in mezzo al campo su Ambrosino: dura l'entrata del centrocampista.15:25
19'
GOL! Modena-Cesena 1-0! Rete di Andrea Belotti! Il "Gallo" stacca dall'interno dell'area piccola approfittando dell'indecisione in uscita di Siano: l'attaccante del Modena non sbaglia con uno dei suoi colpi migliori. Squadra di Galloppa in vantaggio.
Modena - Cesena è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Cesena sarà Dario Madonia. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Dario Madonia
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
14
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
2
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-10-2026
Serie B
Calcio Padova-Virtus Entella 1-2
Attualmente il Modena si trova 3° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Cesena si trova 15° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte). Il Modena ha segnato 15 gol e ne ha subiti 8; il Cesena ha segnato 8 gol e ne ha subiti 12.
In casa il Modena ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Verona e la Carrares ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, il Benevento e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Modena ha incontrato nell'ultima partita la Carrarese perdendo 2-1 mentre Il Cesena ha incontrato l'Avellino pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Belotti con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol.
Modena e Cesena si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Modena ha vinto 7 volte, il Cesena ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 15.
Modena-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cesena è rimasto imbattuto nelle ultime nove sfide (4V, 5N) di campionato contro il Modena, e in ben sette di queste ha tenuto la porta inviolata; l'ultima sconfitta dei romagnoli contro gli emiliani nella competizione risale all'ottobre 2012 (4-0 in trasferta).
In ben 16 di tutte le 19 partite andate in scena al Braglia tra Modena e Cesena, almeno una delle due squadre non ha trovato la via del gol, comprese tutte le sei più recenti; in questi 16 match, si sono contati 13 'clean sheet' per gli emiliani e 11 per i romagnoli.
Nelle ultime due partite di campionato, il Modena ha subito esattamente due gol a match, dopo che nelle otto precedenti non aveva mai incassato più di una rete a incontro; gli emiliani potrebbero concedere almeno due marcature per tre gare di fila in Serie BKT in un singolo anno solare per la prima volta da maggio 2025.
Il Cesena è la squadra che ha pareggiato più partite in questo torneo: cinque (1V, 1P) - compresa l'ultima contro l'Avellino (1-1) - già record per i romagnoli dopo le prime sette partite giocate in un campionato di Serie BKT. In generale, i bianconeri hanno chiuso in parità 11 delle ultime 19 gare (2V, 6P) nella competizione: nessuna squadra conta più segni 'X' nel periodo (11 anche la Juve Stabia).
Il Modena è l'unica squadra a non avere ancora subito gol nell'ultima mezzora di campionato; l'ultima rete incassata dagli emiliani in questo intervallo temporale in Serie BKT risale 12 maggio scorso, a firma di Kevin Zeroli, contro la Juve Stabia.
Andrea Belotti va a segno da tre partite di Serie BKT (contro Empoli, Hellas Verona e Carrarese); il 'Gallo' potrebbe andare in gol per quattro match consecutivi in campionato per la prima volta da novembre 2020, in Serie A, con la maglia del Torino. In generale, invece, l'ultimo giocatore del Modena a riuscirci nella competizione è stato Davide Luppi nel marzo 2016.
Cristian Shpendi ha partecipato a sette gol (sei reti e un assist nell'ultimo turno di campionato contro l'Avellino); l’attaccante albanese è il giocatore che ha preso parte in percentuale al maggior numero di reti per la propria squadra nella Serie BKT 2026/27: l’88% (7/8).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: