In attesa che si completi l'ottavo turno della Serie BKT, il Modena sale al 3° posto in classifica con 16 punti mentre il Cesena rimane a 8 punti al 15esimo posto, stessa quota di Verona e e Juve Stabia. Nel prossimo turno - fra pochi giorni - il Modena farà visita al Vicenza. il Cesena invece sarà impegnato in casa contro l'Empoli.

A dirigere l'incontro sarà il signor Dario Madonia. Squadre in campo per il sorteggio: decisione per il campo e il verso d'attacco e la gestione del pallone.15:02

GOL! Modena-Cesena 2-0! Rete di Andrea Belotti! Raddoppia il "Gallo", con la doppietta personale. Azione insistita da parte di Tonoli: alla fine arriva il cross da destra verso il centro dell'area: il centravanti controlla e lascia partire una conclusione potentissima. Siano prova a contenere la conclusione, ma non può far nulla: mani piegate e doppio vantaggio per i padroni di casa. Guarda la scheda del giocatore Andrea Belotti 15:38

GOL! Modena-Cesena 3-0! Autogol di Frabotta. Cross da sinistra, con ancora i "Canarini" in attacco: Siano non trattiene respingendo lateralmente, a quel punto Folino si avventa sulla palla, nel batti e ribatti Frabotta è l'ultimo a toccare mandando di fatto nella propria porta. Gli emiliani ora dilagano. Guarda la scheda del giocatore Gianluca Frabotta 15:51

Combinano, al limite dell'area del Cesena, Tonoli e Brugman: tiro di quest'ultimo. Siano si tuffa e blocca.15:45

Cesena che sin qui ha messo insieme 4 sostituizioni utilizzando un solo slot di cambio, visto che le prime due modifiche all'undici iniziale sono avvenute fra il primo e il secondo tempo.16:25

PREPARTITA

Modena - Cesena è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Cesena sarà Dario Madonia. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Dario Madonia Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 14 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 2 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-10-2026 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 1-2

Attualmente il Modena si trova 3° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Cesena si trova 15° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Il Modena ha segnato 15 gol e ne ha subiti 8; il Cesena ha segnato 8 gol e ne ha subiti 12.

In casa il Modena ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Verona e la Carrares ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juve Stabia, il Benevento e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Modena ha incontrato nell'ultima partita la Carrarese perdendo 2-1 mentre Il Cesena ha incontrato l'Avellino pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Belotti con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol.

Modena e Cesena si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Modena ha vinto 7 volte, il Cesena ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Modena-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cesena è rimasto imbattuto nelle ultime nove sfide (4V, 5N) di campionato contro il Modena, e in ben sette di queste ha tenuto la porta inviolata; l'ultima sconfitta dei romagnoli contro gli emiliani nella competizione risale all'ottobre 2012 (4-0 in trasferta).

In ben 16 di tutte le 19 partite andate in scena al Braglia tra Modena e Cesena, almeno una delle due squadre non ha trovato la via del gol, comprese tutte le sei più recenti; in questi 16 match, si sono contati 13 'clean sheet' per gli emiliani e 11 per i romagnoli.

Nelle ultime due partite di campionato, il Modena ha subito esattamente due gol a match, dopo che nelle otto precedenti non aveva mai incassato più di una rete a incontro; gli emiliani potrebbero concedere almeno due marcature per tre gare di fila in Serie BKT in un singolo anno solare per la prima volta da maggio 2025.

Il Cesena è la squadra che ha pareggiato più partite in questo torneo: cinque (1V, 1P) - compresa l'ultima contro l'Avellino (1-1) - già record per i romagnoli dopo le prime sette partite giocate in un campionato di Serie BKT. In generale, i bianconeri hanno chiuso in parità 11 delle ultime 19 gare (2V, 6P) nella competizione: nessuna squadra conta più segni 'X' nel periodo (11 anche la Juve Stabia).

Il Modena è l'unica squadra a non avere ancora subito gol nell'ultima mezzora di campionato; l'ultima rete incassata dagli emiliani in questo intervallo temporale in Serie BKT risale 12 maggio scorso, a firma di Kevin Zeroli, contro la Juve Stabia.

Andrea Belotti va a segno da tre partite di Serie BKT (contro Empoli, Hellas Verona e Carrarese); il 'Gallo' potrebbe andare in gol per quattro match consecutivi in campionato per la prima volta da novembre 2020, in Serie A, con la maglia del Torino. In generale, invece, l'ultimo giocatore del Modena a riuscirci nella competizione è stato Davide Luppi nel marzo 2016.

Cristian Shpendi ha partecipato a sette gol (sei reti e un assist nell'ultimo turno di campionato contro l'Avellino); l’attaccante albanese è il giocatore che ha preso parte in percentuale al maggior numero di reti per la propria squadra nella Serie BKT 2026/27: l’88% (7/8).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: