Südtirol che ha un po' rallentato nell'ultimo periodo dopo essere stata anche seconda in campionato. Dopo la pausa per Nazionali, infatti, la squadra di Possanzini ha pareggiato con l'Ascoli (0-0) e patito la pesante sconfitta contro la Juve Stabia, ultima, per 3-0. I biancorossi sono così scivolati al 5° posto a quota 12 punti, comunque a -2 dal secondo posto. Il Palermo, invece, è già andato in fuga, avendo 7 punti di margine sul Südtirol.14:05

Sampdoria in crisi nerissima. Dopo la vittoria per 2-1 al Catanzaro, prima della pausa per Nazionali, che sembrava dare un po' di respiro, sono arrivate le sconfitte contro Avellino e Arezzo, portando i blucerchiati all'ultimo posto. Il ko casalingo con l'Arezzo ha sancito anche la fine dell'avventura di Bernardo Corradi sulla panchina della Samp, sostituito negli ultimi giorni da Luca D'Angelo. D'Angelo che - nelle ultime tre stagioni - è stato l'allenatore dello Spezia, passando dalla finale playoff per salire in Serie A (persa con la Cremonese nel 2025) alla clamorosa retrocessione in Serie C dell'anno scorso.14:01

Due i cambi di Possanzini dopo la sconfitta di Castellammare. Mixtur sostituisce in avanti Okoro e c'è Burnete sulla trequarti al posto di Vasco Lopes che è squalificato. Südtirol che deve fare a meno anche di Bjarkason, El Kaouakibi, Pyyhtiä e Varnier. Ha recuperato Zeroli che parte comunque dalla panchina.14:23

Sono 7 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Südtirol e Sampdoria. Il bilancio vede 4 successi per i bolzanini e 3 hurrà per i blucerchiati. L'anno scorso al Druso finì 3-1 per i padroni di casa grazie al gol di Casiraghi, Merkaj e El Kaouakibi. C'è stata anche una sfida in Coppa Italia con successo della Samp ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Quello, tecnicamente, resta l'unico pareggio tra le due squadre. Non ci sono stati altri segni X.13:57

Il direttore di gara sarà il sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Pedone e Ricci e dal quarto ufficiale, il sig. Alberto Poli. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, abbiamo Giacomo Camplone (VAR) e Daniele Paterna (AVAR).13:53

Occhio a Vasic che si inserisce in area e prova a servire uno tra Mixtur e Burnete, ma respinge la difesa della Samp. Ora è forcing del Südtirol in questo finale15:50

Vantaggio meritato della Sampdoria di Luca D'Angelo. Non è calcio champagne quello degli ospiti che sono stati, però, più intraprendenti dei padroni di casa tra la traversa di Begic e il gol di Verschaeren. Oltre ad altre incursioni grazie ai recuperi alti dei blucerchiati. Südtirol a tratti irriconoscibile, con la squadra di Possanzini che fatica proprio a superare la propria metà campo. Neanche un tiro nello specchio per i biancorossi nei primi 45'.15:53

Bene la Samp che ha avuto la reazione che tutti speravano, benché D'Angelo sia arrivato solo da due giorni. Serve però concretizzare le occasioni create e, per essere sicuri, la squadra blucerchiata dovrebbe cercare subito il raddoppio. Serve trovare anche il modo di servire maggiormente Lauritsen che, finora, è stato però un fantasma là davanti. Tutto da cambiare, invece, per il Südtirol che, a parte il forcing nei minuti di recupero, non ha fatto davvero nulla per impensierire il portiere Krastev16:05

RIGORE CONVALIDATO!!! Di Pardo aveva il braccio attaccato al corpo, ma la valutazione che fanno dalla sala VAR è che Di Pardo abbia cercato il contatto con la palla nonostante avesse il braccio attaccato. In questo caso specifico l'intervento è punibile16:55

Bravo il Südtirol a crederci fino alla fine e a conquistare il pareggio all'ultima occasione utile. Di occasioni, in realtà, la squadra di Possanzini ne aveva create in questo secondo tempo. La clamorosa traversa di Mixtur, poi Tronchin e Okoro hanno sfiorato il palo. Anche se sono state fiammate e niente di più. Gioco vero non s'è visto. Però dovrà recriminare e tanto la Samp che, a sua volta, avrebbe potuto chiudere la partita in più occasioni nella seconda parte del secondo tempo, ma non ha concretizzato. Chi esce meglio da questa partita? Un punto che non fa bene a nessuno vien da dire. D'Angelo muove subito la classifica, è vero.17:02

PREPARTITA

Sudtirol - Sampdoria è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Sampdoria sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 60 Fuorigioco 12 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 20.0 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Parma-Catania 2-0 23-08-2026 Serie A Atalanta-Sassuolo 2-1 29-08-2026 Serie B Avellino-Vicenza 3-0 13-09-2026 Serie A Lecce-Monza 3-2 12-10-2026 Serie A Torino-Udinese 2-1

Attualmente il Sudtirol si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece la Sampdoria si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7; la Sampdoria ha segnato 8 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Sudtirol ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, l'Ascoli e la Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, l'Avellino e l'Arezzo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita la Juve Stabia perdendo 3-0 mentre La Sampdoria ha incontrato l'Arezzo perdendo 1-2.

Sudtirol e Sampdoria si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 4 volte, la Sampdoria ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Sudtirol-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Settimo confronto tra Südtirol e Sampdoria in Serie BKT. Negli ultimi sei incroci, il bilancio pende a favore degli altoatesini per quattro vittorie a due, tre delle quali in casa; tra le squadre contro cui vantano il 100% di successi tra le mura amiche in cadetteria, quella blucerchiata è la formazione contro cui i biancorossi hanno disputato più match (tre appunto con altrettante vittorie).

Il Südtirol non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due gare di fila nelle ultime nove partite di camponato: tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte nel parziale; gli altoatesini non hanno trovato la via del gol nelle ultime due sfide di Serie BKT e potrebbero restare a secco in tre consecutive per la prima volta da novembre 2024 (quattro di fila in quel caso).

Per la Sampdoria si tratta del peggior avvio di campionato in Serie BKT: mai i liguri avevano collezionato soltanto 4 punti dopo le prime sette partite disputate in un torneo di seconda divisione. Inoltre, i blucuerchiati hanno perso le ultime tre trasferte nel torneo e potrebbero subire quattro ko esterni di fila solo per la seconda volta nella loro storia nella competizione, dopo le otto sconfitte consecutive tra il 1977 e il 1978.

Il Südtirol è la squadra che ha effettuato meno conclusioni in questo campionato: soltanto 69 contro le 116 della Sampdoria (quinta); tuttavia, gli altoatesini sono davanti ai blucerchiati nella classifica di precisione al tiro (inclusi respinti), con il 32% a fronte del 31% registrato finora dai liguri.

Nonostante le sole sette reti segnate in questo campionato, la Sampdoria è la squadra che conta il maggior numero di recuperi offensivi nel torneo in corso: 69 - contro le 33 del Südtirol, penultimo in questa classifica; da queste situazioni di gioco, i liguri sono andati al tiro in nove occasioni, segnando, però, soltanto un gol, lo scorso settembre contro il Catanzaro.

Tra i portieri che hanno disputato tutte le sette partite di questo campionato, Alessandro Plizzari è sia quello che vanta la percentuale più alta di parate (l'81%), sia quello che ha evitato il maggior numero di gol: -2.9, ovvero sei subiti (escluse autoreti) a fronte di un valore di Expected Goals nello specchio subiti di 8.9.

Con il gol nell'ultimo turno di campionato contro l'Arezzo, Liam Henderson ha già eguagliato il numero di reti (due) messe a segno nel campionato di Serie BKT 2025/26, ma in 30 partite. Lo scozzese potrebbe prendere parte a una rete per due match di fila per la prima volta nel torneo da ottobre 2023 (la prima delle due gare fu proprio contro il Südtirol, in cui fornì l'assist per la rete di Giuseppe Aurelio).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: