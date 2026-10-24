I risultati sugli altri campi: Avellino-Padova 0-1, Cremonese-Juve Stabia 0-1, Virtus Entella-Mantova 0-1 e Modena-Cesena 3-0. Alle 17.15 Catanzaro-Ascoli e alle 19.30 Arezzo-Benevento.
Südtirol sale a quota 13 punti, ma rischia di scivolare in classifica considerando che devono giocare ancora Pisa e Ascoli. La Sampdoria resta in fondo: è penultima a quota 5 punti.
Il campionato tornerà martedì e mercoledì con il turno infrasettimanale. La Sampdoria giocherà martedì 27 in casa dell'Ascoli (alle 20). Allo stesso giorno e allo stesso orario, il Südtirol che verrà ospitato dal Padova.
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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Südtirol-Sampdoria e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2026-2027.17:04
Bravo il Südtirol a crederci fino alla fine e a conquistare il pareggio all'ultima occasione utile. Di occasioni, in realtà, la squadra di Possanzini ne aveva create in questo secondo tempo. La clamorosa traversa di Mixtur, poi Tronchin e Okoro hanno sfiorato il palo. Anche se sono state fiammate e niente di più. Gioco vero non s'è visto. Però dovrà recriminare e tanto la Samp che, a sua volta, avrebbe potuto chiudere la partita in più occasioni nella seconda parte del secondo tempo, ma non ha concretizzato. Chi esce meglio da questa partita? Un punto che non fa bene a nessuno vien da dire. D'Angelo muove subito la classifica, è vero.17:02
90'+7'
E FINISCE QUI!!! Il Südtirol riesce ad acciuffarla nel recupero col gol di Molina che pareggia i conti dopo il vantaggio iniziale di Verschaeren. 1-1 con la Sampdoria16:58
90'+7'
Primo gol in campionato per Molina, il sesto con la maglia del Südtirol16:57
90'+6'
GOL! SÜDTIROL-Sampdoria 1-1. Rete di Salvatore Molina. Arriva il pareggio dei padroni di casa con Molina che, dal dischetto, spiazza Krastev.
RIGORE CONVALIDATO!!! Di Pardo aveva il braccio attaccato al corpo, ma la valutazione che fanno dalla sala VAR è che Di Pardo abbia cercato il contatto con la palla nonostante avesse il braccio attaccato. In questo caso specifico l'intervento è punibile16:55
90'+4'
RIGORE PER IL SÜDTIROL!!! Molina crossa da destra per Schrott che va di testa e arriva la deviazione col braccio di Di Pardo17:00
90'+2'
Sponda di Schrott per Zeroli che la tocca soltanto col piede destro, senza riuscire a mirare. Esce Krastev che chiude ogni pericolo16:52
90'
5 minuti di recupero in questo secondo tempo...16:51
89'
Questo è solo il primo tiro nello specchio della porta del Südtirol. All'88'16:49
88'
Colpo di testa di Zeroli che gira bene, ma palla centrale e para Krastev16:48
87'
ANCORA SAMP!!! Cicconi si invola a sinistra, cross in mezzo ma non trova nessuno. Ce n'erano tre di giocatori della Samp in area16:47
85'
Ancora Karamoh a farsi tutta la metà campo avversaria, ma questa volta viene chiuso da Zeroli che era rientrato in difesa. Scorre il tempo16:46
84'
COSA SBAGLIA TUTINO!!! Proprio Karamoh a guidare la transizione per la Samp, palla all'indietro per Tutino appostato al limite, ma il suo è davvero un brutto tiro: para Plizzari. Südtirol graziato16:45
83'
Fuori anche l'autore del gol Verschaeren che lascia il posto a Mbabu che va a rinforzare il centrocampo. Resteranno davanti solo Karamoh a supporto di Tutino16:43
82'
ECCO I CAMBI DI D'ANGELO!!! Spazio per l'ex Inter Karamoh che prende il posto di Begic16:43
79'
Gran palla recuperata da Begic sull'out di destra, ma il suo cross viene deviato in angolo da Giorgini16:40
77'
Ha ancora due cambi a disposizione D'Angelo, ma solo tre giocatori di movimento disponibili in panchina: Diop, Mbabu e Karamoh16:38
77'
E Possanzini completa i cambi con l'ingresso di Kevin Zeroli al posto di Tronchin. La speranza del tecnico è che il prodotto del vivaio del Milan dia maggiori sbocchi all'attacco del Südtirol17:20
76'
ALTRI CAMBI POSSANZINI!!! Vasic non ce la fa dopo la botta alla spalla e lascia il campo a Brik16:36
74'
Dopo più di un minuto si può riprendere a giocare. Südtirol in 10, per un minuto, prima di poter rivedere l'ingresso di Vasic16:34
73'
Il fallo era di Vasic che resta però a terra dopo essere caduto male con tutto il corpo sulla spalla. Serve l'ingresso dello staff medico. Gioco fermo17:19
72'
Ci prova Tronchin col destro da fuori area, ma tutto a gioco fermo. C'era stato un fallo in precedenza su Gartenmann nell'area della Samp16:33
71'
OCCASIONE SAMP!!! Sugli sviluppi del corner, arriva il destro di Begic dal limite che sfiora il palo alla destra di Plizzari16:31
70'
OCCHIO ALLA SAMP!!! Erroraccio di Veroli che lascia andare Henderson: ripartenza della Sampdoria, ma il servizio di Henderson per Tutino viene intercettato da Molina che in scivolata manda in angolo16:31
69'
Ci prova Henderson, che riceve da Tutino, destro deviato e ci arriva senza problemi Plizzari16:29
68'
Subito un giallo per Gartenmann che interviene in ritardo su Schrott16:29
68'
ALTRI CAMBI SÜDTIROL!!! Finestra che usa anche Possanzini per far entrare Veroli al posto di Stabile17:00
68'
E spazio anche per Gartenmann al posto di Alex Ferrari16:28
68'
CAMBI NELLA SAMPDORIA!!! Fuori proprio Lauritsen che ha fatto poco in questa partita. Spazio per Gennaro Tutino16:27
67'
Palla per Lauritsen che cerca la girata, ma tocca soltanto senza riuscire a mirare la porta16:27
66'
Risale il campo veloce la Sampdoria con Henderson che guadagna un corner sull'opposizione di Stabile16:26
65'
PRIMA OCCASIONE PER OKORO!!! Tronchin e Mixtur scambiano sull'out di sinistra, palla sul primo palo dove gira Okoro che però non inquadra la porta. L'attaccante del Südtirol chiede l'angolo, ma non c'è per l'arbitro. Primo squillo, però, per il classe 2005 ex Juventus NextGen16:32
61'
Stabile in ritardo su Begic e arriva il giallo per il difensore del Südtirol16:22
61'
Dentro anche il classe 2009 Schrott che prende il posto di Simone Davi16:21
60'
DOPPIO CAMBIO POSSANZINI!!! Dentro Okoro a fare coppia con Mixtur. Doppio attaccante per il Südtirol16:21
59'
Guadagna un angolo il Südtirol, ma arriva una segnalazione del VAR. C'era stato il tocco di Burnete e angolo revocato. Ricordiamo infatti che, da questa stagione, in sala VAR possono anche cambiare le decisioni sui corner. Ma solo revocando un corner che non c'è. Non può essere dato, se l'arbitro non l'ha assegnato17:18
56'
SAMPDORIA DALL'ALTRA PARTE!!! Si accende la partita. Cicconi col cross da sinistra, Stivanello anticipa tutti, anche il suo portiere Krastev e angolo per la Samp16:17
55'
Davi cerca la verticalizzazione per Burnete che commette però fallo su Ferrari16:15
54'
ANCORA SÜDTIROL!!! La palla resta nell'area della Samp, torna a Tronchin che ci prova con un destro a giro che sfiora il palo alla sinistra di Krastev16:59
53'
SI MANGIA UN GOL IL SÜDTIROL!!! Burnete apre in due la difesa della Samp, palla fantastica per Mixtur che calcia però sulla traversa davanti a Krastev17:17
52'
Si libera al tiro Makoumbou, ma il suo destro finisce a lato. Primo squillo della Samp in questo secondo tempo16:12
51'
Si rivede la Samp in avanti col cross di Henderson, ma la difesa di casa libera l'area di rigore16:12
48'
Erroraccio di Abildgaard con questo passaggio sbagliato per Di Pardo che regala palla al Südtirol. La Samp non è rientrata in campo. Qualche disattenzione di troppo in questo avvio16:09
47'
Partenza sprint in questo secondo tempo del Südtirol che guadagna subito un corner con Davi16:06
47'
Niente cambi per i due allenatori. D'Angelo ne ha dovuto usare uno già nel primo tempo per l'infortunio di Depaoli16:06
46'
SI RIPARTE!!!16:05
Bene la Samp che ha avuto la reazione che tutti speravano, benché D'Angelo sia arrivato solo da due giorni. Serve però concretizzare le occasioni create e, per essere sicuri, la squadra blucerchiata dovrebbe cercare subito il raddoppio. Serve trovare anche il modo di servire maggiormente Lauritsen che, finora, è stato però un fantasma là davanti. Tutto da cambiare, invece, per il Südtirol che, a parte il forcing nei minuti di recupero, non ha fatto davvero nulla per impensierire il portiere Krastev16:05
Vantaggio meritato della Sampdoria di Luca D'Angelo. Non è calcio champagne quello degli ospiti che sono stati, però, più intraprendenti dei padroni di casa tra la traversa di Begic e il gol di Verschaeren. Oltre ad altre incursioni grazie ai recuperi alti dei blucerchiati. Südtirol a tratti irriconoscibile, con la squadra di Possanzini che fatica proprio a superare la propria metà campo. Neanche un tiro nello specchio per i biancorossi nei primi 45'.15:53
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! In vantaggio la Sampdoria sul campo del Südtirol per 1-0 grazie al gol di Verschaeren15:51
45'+3'
Occhio a Vasic che si inserisce in area e prova a servire uno tra Mixtur e Burnete, ma respinge la difesa della Samp. Ora è forcing del Südtirol in questo finale15:50
45'+2'
Tronchin vince un rimpallo con Di Pardo, prova il cross in mezzo, ma non ci arriva di testa di Mixtur15:49
45'
3 minuti di recupero in questo primo tempo...15:47
44'
Cross da sinistra di Cicconi per Lauritsen che commette però fallo su Stabile15:46
42'
Ecco che il pallone arriva dalle parti di Mixtur che è però in fuorigioco. C'è anche la chiusura di Cicconi su di lui15:44
42'
Mixtur chiede il pallone, invano. Il guadalupense vorrebbe palla proprio per far salire la squadra che da 6 minuti non supera la metà campo16:03
41'
Attacca ancora con convinzione la Samp. Questa volta tocca a Begic, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa di casa15:43
40'
Va al tiro addirittura Delli Carri nell'area del Südtirol, ma l'ex difensore del Monza era in fuorigioco15:42
37'
Continua ad attaccare la Sampdoria, ma il cross di Henderson è facile preda di Plizzari che intercetta15:39
36'
Ancora Samp pericolosa da destra. Palla per Lauritsen che non riesce però nella sponda per Verschaeren. Südtirol che fatica ad uscire dalla propria metà campo15:40
35'
E primo gol di Verschaeren in questo campionato15:38
34'
GOL! Südtirol-SAMPDORIA 0-1. Rete di Yari Verschaeren. Altro recupero alto della Samp, Begic piazza l'assist per Verschaeren che controlla e tira all'angolino opposto battendo Plizzari.15:37
33'
Contropiede di Mixtur che si fa tutta la metà campo ma, al momento del cross, arriva l'intervento di Delli Carri che vince anche un rimpallo e guadagna la rimessa dal fondo15:35
32'
Begic va a litigare con Davi. Makoumbou ferma il suo compagno di squadra che rischiava il giallo con questa 'reazione' ai danni dell'esterno del Südtirol15:34
31'
3 conclusioni a testa, ma solo una nello specchio della porta15:33
30'
77% di possesso per il Südtirol in questa prima mezz'ora di gioco...15:33
27'
Mixtur prova ad accendersi, ma arriva il fallo di Delli Carri. Avvio a bassa intensità dell'attaccante guadalupense che prova a crescere16:03
25'
Palla che arriva sui piedi di Stabile che ci prova col sinistro da fuori area, ma calcia a lato. Prime conclusioni, comunque, per il Südtirol che finora non aveva mai calciato verso la porta15:28
24'
Risponde il Südtirol con Rispoli che serve bene Mixtur, il guadalupense va al tiro, ma la difesa della Samp respinge16:03
23'
OCCHIO ALLA SAMP!!! Bella giocata di Begic che rientra sul sinistro e crossa verso il secondo palo: colpo di testa di Lauritsen che trova però i guantoni di Plizzari15:25
21'
Questa volta è Cicconi che subisce un intervento, ma l'arbitro lascia correre considerando che il possesso sia rimasto alla Samp. Si lamenta D'Angelo in panchina. Rischia qui l'allenatore della Sampdoria con le proteste in direzione del direttore di gara15:24
19'
Cicconi si prende subito un giallo, appena entrato, per un fallo su Burnete15:20
18'
Eccola la Samp con Begic che cerca Lauritsen in area, ma arriva la provvidenziale chiusura di Giorgini. Che rischio qui per il Südtirol dopo la palla persa da Stabile16:02
16'
Ancora non è decollata la partita con diverse interruzioni. Dopo la traversa, immediata, di Begic, si è giocato poco in questa prima parte di gara15:18
15'
Molina all'indietro per Plizzari. Südtirol che vuole sempre, e comunque, partire dal basso nel costruire l'azione15:17
12'
ECCO IL CAMBIO!!! Non ne va bene una alla Samp che vede allungarsi la sua lista di infortunati. Fuori Depaoli che viene sostituito da Cicconi15:14
11'
Sembra già finita la partita di Depaoli. D'Angelo richiama subito Cicconi dalla panchina15:13
10'
È caduto male sulla spalla sinistra Depaoli. Intanto rientra in campo Molina15:12
9'
Si può ripartire, ma arriva un altro fallo. Quello di Burnete ai danni di Depaoli. Ancora gioco fermo15:12
9'
Molina resta anche a terra dopo il tackle fatto per rubare palla a Depaoli. Ci sarà punizione in favore dei padroni di casa15:11
8'
Depaoli prova a sfondare sulla fascia sinistra, ottimo intervento difensivo di Molina15:10
5'
Niente di fatto sul calcio di punizione. Primo intervento di Krastev che intercetta il cross da destra15:08
5'
Ancora a terra Vasic che ha subito davvero una bella botta sul tackle di Ferrari. I giocatori del Südtirol chiedono il giallo per il difensore della Samp15:07
4'
Vasic raggiunge il fondo e viene messo giù da Ferrari. Buon calcio di punizione conquistato dal Südtirol15:07
2'
TRAVERSA SAMP!!! Subito pericolosa la Sampdoria col destro da fuori di Begic che aspetta il rimbalzo e calcia di potenza, trovando la traversa a Plizzari battuto.15:04
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per gli ospiti...15:02
Il direttore di gara sarà il sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Pedone e Ricci e dal quarto ufficiale, il sig. Alberto Poli. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, abbiamo Giacomo Camplone (VAR) e Daniele Paterna (AVAR).13:53
Sono 7 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Südtirol e Sampdoria. Il bilancio vede 4 successi per i bolzanini e 3 hurrà per i blucerchiati. L'anno scorso al Druso finì 3-1 per i padroni di casa grazie al gol di Casiraghi, Merkaj e El Kaouakibi. C'è stata anche una sfida in Coppa Italia con successo della Samp ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Quello, tecnicamente, resta l'unico pareggio tra le due squadre. Non ci sono stati altri segni X.13:57
D'Angelo sceglie lo stesso modulo che adottava Corradi, ma cambia la difesa a partire dal portiere. C'è Krastev tra i pali al posto di Vindahl. Ferrari con Delli Carri in difesa, per Ravanelli, mentre c'è Depaoli adattato sulla fascia sinistra. Davanti sempre il tridente Verschaeren-Begic-Lauritsen. Samp che deve fare a meno degli infortunati Salvatore Esposito, Insigne, Meijer, Ravanelli, Conti, Sekulov, Sinani e Viti.14:26
Due i cambi di Possanzini dopo la sconfitta di Castellammare. Mixtur sostituisce in avanti Okoro e c'è Burnete sulla trequarti al posto di Vasco Lopes che è squalificato. Südtirol che deve fare a meno anche di Bjarkason, El Kaouakibi, Pyyhtiä e Varnier. Ha recuperato Zeroli che parte comunque dalla panchina.14:23
FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria scende in campo con un 4-3-2-1 in cui figurano: Krastev - Di Pardo, A.Ferrari, Delli Carri, Depaoli - Henderson, Abildgaard, Makoumbou - T.Begic, Verschaeren - Lauritsen. All. Luca D'Angelo. A disposizione: Massolo, Vindahl - Cicconi, K.Diop, Gartenmann, Mbabu - Karamoh, Tutino.14:14
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Südtirol si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Plizzari - Stivanello, Giorgini, Stabile - Molina, Rispoli, Tronchin, S.Davi - Burnete, Vasic - Mixtur. All. Davide Possanzini. A disposizione: Vadjunec - F.Davi, Veroli, Ploner, M.Iuliano - Tait, Brik, Schrott, Zeroli - Anghelè, Okoro.14:20
Sampdoria in crisi nerissima. Dopo la vittoria per 2-1 al Catanzaro, prima della pausa per Nazionali, che sembrava dare un po' di respiro, sono arrivate le sconfitte contro Avellino e Arezzo, portando i blucerchiati all'ultimo posto. Il ko casalingo con l'Arezzo ha sancito anche la fine dell'avventura di Bernardo Corradi sulla panchina della Samp, sostituito negli ultimi giorni da Luca D'Angelo. D'Angelo che - nelle ultime tre stagioni - è stato l'allenatore dello Spezia, passando dalla finale playoff per salire in Serie A (persa con la Cremonese nel 2025) alla clamorosa retrocessione in Serie C dell'anno scorso.14:01
Südtirol che ha un po' rallentato nell'ultimo periodo dopo essere stata anche seconda in campionato. Dopo la pausa per Nazionali, infatti, la squadra di Possanzini ha pareggiato con l'Ascoli (0-0) e patito la pesante sconfitta contro la Juve Stabia, ultima, per 3-0. I biancorossi sono così scivolati al 5° posto a quota 12 punti, comunque a -2 dal secondo posto. Il Palermo, invece, è già andato in fuga, avendo 7 punti di margine sul Südtirol.14:05
Benvenuti alla diretta scritta di Südtirol-Sampdoria, gara valida per la Giornata 8 della Serie BKT 2026-2027. Si gioca allo stadio Druso di Bolzano.13:50
Sudtirol - Sampdoria è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Sampdoria sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Valerio Crezzini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
60
Fuorigioco
12
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.0
Falli per cartellino
20.0
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-08-2026
Coppa Italia
Parma-Catania 2-0
23-08-2026
Serie A
Atalanta-Sassuolo 2-1
29-08-2026
Serie B
Avellino-Vicenza 3-0
13-09-2026
Serie A
Lecce-Monza 3-2
12-10-2026
Serie A
Torino-Udinese 2-1
Attualmente il Sudtirol si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece la Sampdoria si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7; la Sampdoria ha segnato 8 gol e ne ha subiti 16.
In casa il Sudtirol ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Arezzo, l'Ascoli e la Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, l'Avellino e l'Arezzo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita la Juve Stabia perdendo 3-0 mentre La Sampdoria ha incontrato l'Arezzo perdendo 1-2.
Sudtirol e Sampdoria si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 4 volte, la Sampdoria ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Sudtirol-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Settimo confronto tra Südtirol e Sampdoria in Serie BKT. Negli ultimi sei incroci, il bilancio pende a favore degli altoatesini per quattro vittorie a due, tre delle quali in casa; tra le squadre contro cui vantano il 100% di successi tra le mura amiche in cadetteria, quella blucerchiata è la formazione contro cui i biancorossi hanno disputato più match (tre appunto con altrettante vittorie).
Il Südtirol non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due gare di fila nelle ultime nove partite di camponato: tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte nel parziale; gli altoatesini non hanno trovato la via del gol nelle ultime due sfide di Serie BKT e potrebbero restare a secco in tre consecutive per la prima volta da novembre 2024 (quattro di fila in quel caso).
Per la Sampdoria si tratta del peggior avvio di campionato in Serie BKT: mai i liguri avevano collezionato soltanto 4 punti dopo le prime sette partite disputate in un torneo di seconda divisione. Inoltre, i blucuerchiati hanno perso le ultime tre trasferte nel torneo e potrebbero subire quattro ko esterni di fila solo per la seconda volta nella loro storia nella competizione, dopo le otto sconfitte consecutive tra il 1977 e il 1978.
Il Südtirol è la squadra che ha effettuato meno conclusioni in questo campionato: soltanto 69 contro le 116 della Sampdoria (quinta); tuttavia, gli altoatesini sono davanti ai blucerchiati nella classifica di precisione al tiro (inclusi respinti), con il 32% a fronte del 31% registrato finora dai liguri.
Nonostante le sole sette reti segnate in questo campionato, la Sampdoria è la squadra che conta il maggior numero di recuperi offensivi nel torneo in corso: 69 - contro le 33 del Südtirol, penultimo in questa classifica; da queste situazioni di gioco, i liguri sono andati al tiro in nove occasioni, segnando, però, soltanto un gol, lo scorso settembre contro il Catanzaro.
Tra i portieri che hanno disputato tutte le sette partite di questo campionato, Alessandro Plizzari è sia quello che vanta la percentuale più alta di parate (l'81%), sia quello che ha evitato il maggior numero di gol: -2.9, ovvero sei subiti (escluse autoreti) a fronte di un valore di Expected Goals nello specchio subiti di 8.9.
Con il gol nell'ultimo turno di campionato contro l'Arezzo, Liam Henderson ha già eguagliato il numero di reti (due) messe a segno nel campionato di Serie BKT 2025/26, ma in 30 partite. Lo scozzese potrebbe prendere parte a una rete per due match di fila per la prima volta nel torneo da ottobre 2023 (la prima delle due gare fu proprio contro il Südtirol, in cui fornì l'assist per la rete di Giuseppe Aurelio).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: