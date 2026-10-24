La Virtus Entella ha vinto entrambi i primi due confronti casalinghi con il Mantova nei campionati professionistici nell'era dei tre punti a vittoria (3-0 in Lega Pro 2 nel 2012 e 1-0 nella scorsa stagione di Serie BKT); l'ultima squadra contro cui ha registrato tre vittorie nelle prime tre sfide interne in questi tornei è stata il Pontedera, tra marzo 2019 e aprile 2023.14:41

PREPARTITA

Virtus Entella - Mantova è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Mantova sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 42 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Torino-Carrarese 1-0 22-08-2026 Serie B Empoli-Cremonese 1-0 07-09-2026 Serie A Udinese-Lazio 1-2 12-09-2026 Serie B Südtirol-Modena 1-1 12-10-2026 Serie A Atalanta-Venezia 3-1

Attualmente la Virtus Entella si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Mantova si trova 2° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

La Virtus Entella ha segnato 10 gol e ne ha subiti 9; il Mantova ha segnato 14 gol e ne ha subiti 8.

In casa la Virtus Entella ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Mantova ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Juve Stabia e il Padova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Catanzaro e il Palermo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Padova vincendo 1-2 mentre Il Mantova ha incontrato il Palermo perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Corona con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol.

Virtus Entella e Mantova si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 1 volta, il Mantova ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Virtus Entella-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Virtus Entella ha vinto due dei quattro precedenti disputati contro il Mantova nell'era dei tre punti a vittoria nei campionati professionisti italiani (1N, 1P); inoltre solo nell'incrocio più recente i liguri hanno subito gol contro i virgiliani in queste sfide (0-1 in Serie BKT lo scorso 6 aprile).

La Virtus Entella ha vinto entrambi i primi due confronti casalinghi con il Mantova nei campionati professionistici nell'era dei tre punti a vittoria (3-0 in Lega Pro 2 nel 2012 e 1-0 nella scorsa stagione di Serie BKT); l'ultima squadra contro cui ha registrato tre vittorie nelle prime tre sfide interne in questi tornei è stata il Pontedera, tra marzo 2019 e aprile 2023.

La Virtus Entella (2V, 3N) potrebbe rimanere imbattuta per almeno sei match di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2017 (1V, 5N). Inoltre, dopo il successo nella sfida più recente (2-1 contro il Padova) i liguri potrebbero ottenere due successi di fila nel torneo solo per la seconda volta dall'inizio della passata stagione, la prima a marzo (contro Modena e Südtirol).

Il Mantova è reduce dalla sconfitta interna contro il Palermo (0-2) che ha chiuso una striscia di sei risultati utili di fila in Serie BKT (4V, 2N); tuttavia i lombardi hanno ottenuto due vittorie e un pareggio nelle prime tre trasferte di questo campionato e solo due volte nella loro storia sono rimasti imbattuti nelle prime quattro trasferte stagionali nel torneo (1965/66 e 2005/06).

Virtus Entella e Mantova sono le due squadre che hanno segnato più reti nella mezz'ora centrale di gioco in questa Serie BKT (cinque entrambe tra il 31' e il 60'). Inoltre, quella lombarda è anche una delle due formazioni - insieme al Südtirol - a non aver concesso marcature nel corso della prima mezz'ora di gioco.

Bernat Guiu (4G+6A), è l'unico calciatore della Virtus Entella ad aver preso parte ad almeno 10 reti nelle ultime due stagioni di Serie BKT; il classe 2000, autore del gol della vittoria nel turno scorso contro il Padova, potrebbe andare a segno per due match di fila per la seconda volta nella competizione, la prima dallo scorso aprile (contro Venezia ed Empoli in quel caso).

Rares Ilie ha preso parte a tre reti nelle prime sette giornate di questa Serie BKT (1G+2A) e si trova già a sole due partecipazioni attive dal suo record in un singolo torneo della competizione (cinque con l'Empoli nel 2025/26). Inoltre, il classe 2003 ha preso parte a due reti nelle ultime tre trasferte del torneo (1G+1A), lo stesso numero di coinvolgimenti di quanto fatto in tutte le precedenti 21 partite esterne giocate nella competizione (1G+1A).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: