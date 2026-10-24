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Virtus Entella-Mantova: 0-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari
24 Ottobre 2026 ore 15:00
Virtus Entella
0
Mantova
1
Partita finita
Arbitro: Paride Tremolada
  1. 10' 0-1 Ettore Gliozzi
0'
45'
90'
90'
95'

Il Mantova vince di misura, fuori casa, contro l'Entella. Basta il gol di Gliozzi arrivato al 13esimo per regalare una vittoria importantissima agli uomini di Modesto. Contro un Entella troppo timido e fumoso, il Mantova porta a casa una prestazione lucida. Una squadra compatta e soprattutto cinica in un match giocato su ritmi abbastanza bassi.

Nel prossimo turno di campionato l'Entella giocherà con l'Avellino, mentre il Mantova dovrà vedersela con la Cremonese.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Entella-Mantova, arrivederci al prossimo turno di Serie B.16:58

  2. 90'+5'

    Fine partita: ENTELLA-MANTOVA 0-1 (13' Gliozzi)16:56

  3. 90'+2'

    Cartellino giallo per Leonardo Benedetti.16:51

  4. 90'+1'

    Cartellino giallo per Simone Trimboli.16:51

  5. 90'

    Cartellino giallo per Bodin Tomasevic.16:50

  7. 90'

    Cartellino giallo per Luigi Cuppone.16:50

  8. 88'

    Colpo di testa ravvicinato di Tiritiello, la palla termina di poco fuori a lato.16:48

  9. 85'

    Cartellino giallo per Matteo Spinaccè.16:45

  10. 82'

    Altra fiammata dell'Entella con Cuppone che prova a mettersi in proprio, si salva però il Mantova.16:44

  11. 79'

    Sostituzione Entella: esce Mattia Alborghetti, entra Luca Vignali.16:39

  13. 79'

    Sostituzione Entella: esce Andrea Franzoni, entra Luigi Cuppone.16:39

  14. 78'

    Sostituzione Mantova: esce Francesco Ruocco, entra Davide Bragantini.16:39

  15. 78'

    Sostituzione Mantova: esce Ettore Gliozzi, entra Matteo Spinaccè.16:39

  16. 77'

    Intervento fantastico di Bardi sul colpo di testa di Mezzoni, sulla respinta Annoni spara abbondantemente alto sopra la traversa.16:36

  17. 75'

    Cartellino giallo per Mattia Tirelli.16:34

  19. 72'

    Tentativo di Francesconi con un destro incrociato, la palla termina di poco fuori a lato.16:35

  20. 69'

    Sostituzione Entella: esce Niccolò Squizzato, entra Tommaso Annoni.16:30

  21. 69'

    Sostituzione Corona: esce Giacomo Corona, entra Mattia Tirelli.16:29

  22. 65'

    I ritmi stentano a decollare, il Mantova è in piena gestione del possesso, l'Entella fatica ad ingranare.16:25

  23. 62'

    Sostituzione Entella: esce Luca Parodi, entra Marwane Kritta.16:23

  25. 59'

    Sostituzione Mantova: esce Tommaso Del Lungo, entra David Wieser.16:21

  26. 59'

    Sostituzione Mantova: esce Lorenzo Ignacchiti, entra Rachid Kouda.16:20

  27. 55'

    Cartellino giallo per Stefano Cella.16:14

  28. 52'

    Cartellino giallo per Mattia Alborghetti.16:12

  29. 49'

    Tentativo di Gliozzi dal limite dell'area, palla che termina però abbondantemente fuori a lato.16:12

  31. 46'

    Inizia il secondo tempo di ENTELLA-MANTOVA!16:06

  32. In casa Entella ovviamente occhio a Costa per il secondo tempo, nel Mantova scalpita Vlahovic.15:52

  33. Il Mantova chiude in vantaggio la prima frazione con l'Entella, grazie alla rete di Gliozzi, decisivo e glaciale nell'unica occasione avuta. Timida reazione dell'Entella, parecchio fumoso per quasi tutti i 45 minuti di gioco. Mantova in pieno controllo.15:51

  34. 45'+4'

    inisce il primo tempo di ENTELLA-MANTOVA!15:51

  35. 45'

    Splendida azione personale di Ilie che arriva poi alla conclusione, bravo Torrielli ad opporsi.15:48

  37. 42'

    Cartellino giallo per Tommaso Del Lungo.15:43

  38. 40'

    Mantova in pieno controllo, ritmi abbastanza bassi quando mancano ormai 5 minuti alla fine del primo tempo.15:42

  39. 36'

    Cartellino giallo per Andrea Tiritiello.15:38

  40. 33'

    Squizzato ci prova dalla lunga distanza, ancora una volta bravo Bardi a respingere.15:36

  41. 29'

    Spunto di Ilie, passaggio a rimorchio per Ruozzo che di prima intenzione conclude con un destro molto preciso. Grande parata di Torrielli.15:33

  43. 25'

    Mantova molto compatto e ben organizzato in fase difensiva, l'Entella dal proprio canto non riesce invece ad affondare il colpo in maniera concreta.15:29

  44. 21'

    Nuovamente pericoloso Gliozzi, questa volta di testa. La sua conclusione termina di poco fuori a lato.15:22

  45. 17'

    Altra occasione per Franzoni, bravo ancora una volta a colpire di testa, si oppone un reattivo Bardi.15:19

  46. 13'

    GOL! Entella-MANTOVA 0-1! Rete di Ettore GLIOZZI! Del Lungo verticalizza in maniera improvvisa, Tiritiello buca a sorpresa e Gliozzi ne approfitta risultando glaciale dinanzi al portiere avversario.

    Guarda la scheda del giocatore Ettore Gliozzi15:16

  47. 10'

    Tenta il destro a giro Corona, la palla termina abbondantemente fuori a lato.15:11

  49. 7'

    Scappa in verticale Guiu, molto bravo Bardi in uscita.15:09

  50. 4'

    Colpo di testa insidioso di Franzoni, la palla termina di poco fuori a lato.15:06

  51. 1'

    Inizia il primo tempo di ENTELLA-MANTOVA!15:01

  52. La Virtus Entella ha vinto entrambi i primi due confronti casalinghi con il Mantova nei campionati professionistici nell'era dei tre punti a vittoria (3-0 in Lega Pro 2 nel 2012 e 1-0 nella scorsa stagione di Serie BKT); l'ultima squadra contro cui ha registrato tre vittorie nelle prime tre sfide interne in questi tornei è stata il Pontedera, tra marzo 2019 e aprile 2023.14:41

  53. La Virtus Entella ha vinto due dei quattro precedenti disputati contro il Mantova nell'era dei tre punti a vittoria nei campionati professionisti italiani (1N, 1P); inoltre solo nell'incrocio più recente i liguri hanno subito gol contro i virgiliani in queste sfide (0-1 in Serie BKT lo scorso 6 aprile).14:40

  55. Le scelte di Modesto: Gliozzi titolare, a supporto Ilie e Ruocco. A centrocampo Trimboli con Ignacchiti. In difesa confermato Tomasevic.14:40

  56. Le scelte di Chiappella: non disponibile Forte, giocano Corona e Guiu avanti. Tiritiello conermatissimo in difesa, gioca ovviamente Squizzato in mediana.14:38

  57. Panchina Mantova: Gemello, Košpo, Meroni, Radaelli, Longonda, Wieser, Kouda, Vesentini, Bragantini, Cajazzo, Vlahović, Spinaccè. 14:37

  58. Panchina Entella: Tassara, Del Frate, Vignali, Previtali, Cuppone, Turicchia, Tirelli, Annoni, Motolese, Costa, Felippe, Kritta.14:37

  59. Formazione MANTOVA (3-4-2-1) Bardi; Tomašević, Cella, Castellini; Del Lungo, Trimboli, Ignacchiti, Benaïssa; Ilie, Ruocco; Gliozzi.14:36

  61. Formazione VIRTUS ENTELLA (3-5-2) Torrielli; Parodi, Tiritiello, Alborghetti; Mezzoni, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Di Mario; Corona, Guiu. 14:34

  62. L'Entella è reduce dalla vittoria per 1-2 sul Padova, mentre il Mantova arriva dallo 0-2 casalingo con il Mantova.14:33

  63. Benvenuti alla diretta del match tra Virtus Entella e Mantova, valevole per l'8a giornata di Serie B.14:30

  65. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
    Città: Chiavari
    Capienza: 5535 spettatori14:30

    Stadio Enrico Sannazzari Fonte: Gettyimages

Formazioni Virtus Entella - Mantova

Virtus Entella
Mantova
TITOLARI VIRTUS ENTELLA
PANCHINA VIRTUS ENTELLA
  • (17) MATTIA TIRELLI (A)
  • (1) MATTEO TASSARA (P)
  • (70) MARWANE KRITTA (D)
  • (18) TOMMASO ANNONI (C)
  • (3) NICOLAS PREVITALI (D)
  • (40) GABRIELE COSTA (C)
  • (39) MATTIA MOTOLESE (D)
  • (16) RICCARDO TURICCHIA (C)
  • (22) FEDERICO DEL FRATE (P)
  • (55) LUCAS FELIPPE (C)
  • (10) LUIGI CUPPONE (A)
  • (8) LUCA VIGNALI (D)
ALLENATORE VIRTUS ENTELLA
  • Andrea Chiappella
TITOLARI MANTOVA
PANCHINA MANTOVA
ALLENATORE MANTOVA
  • Francesco Modesto
PREPARTITA

Virtus Entella - Mantova è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.
Arbitro di Virtus Entella - Mantova sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Paride Tremolada

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati42
Fuorigioco7
Rigori assegnati0
Ammonizioni8
Espulsioni1
Cartellini per partita4.5
Falli per cartellino4.6

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 2 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2026 Coppa Italia Torino-Carrarese 1-0
22-08-2026 Serie B Empoli-Cremonese 1-0
07-09-2026 Serie A Udinese-Lazio 1-2
12-09-2026 Serie B Südtirol-Modena 1-1
12-10-2026 Serie A Atalanta-Venezia 3-1

Attualmente la Virtus Entella si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Mantova si trova 2° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
La Virtus Entella ha segnato 10 gol e ne ha subiti 9; il Mantova ha segnato 14 gol e ne ha subiti 8.

In casa la Virtus Entella ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Mantova ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Juve Stabia e il Padova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Catanzaro e il Palermo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Padova vincendo 1-2 mentre Il Mantova ha incontrato il Palermo perdendo 0-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Corona con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol.

Virtus Entella e Mantova si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 1 volta, il Mantova ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Virtus Entella-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Virtus Entella ha vinto due dei quattro precedenti disputati contro il Mantova nell'era dei tre punti a vittoria nei campionati professionisti italiani (1N, 1P); inoltre solo nell'incrocio più recente i liguri hanno subito gol contro i virgiliani in queste sfide (0-1 in Serie BKT lo scorso 6 aprile).
  • La Virtus Entella ha vinto entrambi i primi due confronti casalinghi con il Mantova nei campionati professionistici nell'era dei tre punti a vittoria (3-0 in Lega Pro 2 nel 2012 e 1-0 nella scorsa stagione di Serie BKT); l'ultima squadra contro cui ha registrato tre vittorie nelle prime tre sfide interne in questi tornei è stata il Pontedera, tra marzo 2019 e aprile 2023.
  • La Virtus Entella (2V, 3N) potrebbe rimanere imbattuta per almeno sei match di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2017 (1V, 5N). Inoltre, dopo il successo nella sfida più recente (2-1 contro il Padova) i liguri potrebbero ottenere due successi di fila nel torneo solo per la seconda volta dall'inizio della passata stagione, la prima a marzo (contro Modena e Südtirol).
  • Il Mantova è reduce dalla sconfitta interna contro il Palermo (0-2) che ha chiuso una striscia di sei risultati utili di fila in Serie BKT (4V, 2N); tuttavia i lombardi hanno ottenuto due vittorie e un pareggio nelle prime tre trasferte di questo campionato e solo due volte nella loro storia sono rimasti imbattuti nelle prime quattro trasferte stagionali nel torneo (1965/66 e 2005/06).
  • Virtus Entella e Mantova sono le due squadre che hanno segnato più reti nella mezz'ora centrale di gioco in questa Serie BKT (cinque entrambe tra il 31' e il 60'). Inoltre, quella lombarda è anche una delle due formazioni - insieme al Südtirol - a non aver concesso marcature nel corso della prima mezz'ora di gioco.
  • Bernat Guiu (4G+6A), è l'unico calciatore della Virtus Entella ad aver preso parte ad almeno 10 reti nelle ultime due stagioni di Serie BKT; il classe 2000, autore del gol della vittoria nel turno scorso contro il Padova, potrebbe andare a segno per due match di fila per la seconda volta nella competizione, la prima dallo scorso aprile (contro Venezia ed Empoli in quel caso).
  • Rares Ilie ha preso parte a tre reti nelle prime sette giornate di questa Serie BKT (1G+2A) e si trova già a sole due partecipazioni attive dal suo record in un singolo torneo della competizione (cinque con l'Empoli nel 2025/26). Inoltre, il classe 2003 ha preso parte a due reti nelle ultime tre trasferte del torneo (1G+1A), lo stesso numero di coinvolgimenti di quanto fatto in tutte le precedenti 21 partite esterne giocate nella competizione (1G+1A).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Virtus EntellaMantova
Partite giocate77
Numero di partite vinte24
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate32
Gol totali segnati1013
Gol totali subiti88
Media gol subiti per partita1.11.1
Percentuale possesso palla52.649.8
Numero totale di passaggi31013050
Numero totale di passaggi riusciti26072454
Tiri nello specchio della porta2837
Percentuale di tiri in porta36.450.7
Numero totale di cross19089
Numero medio di cross riusciti4120
Duelli per partita vinti326360
Duelli per partita persi311343
Corner subiti2236
Corner guadagnati3129
Numero di punizioni a favore8384
Numero di punizioni concesse9293
Tackle totali111121
Percentuale di successo nei tackle64.957.9
Fuorigiochi totali197
Numero totale di cartellini gialli1011
Numero totale di cartellini rossi00

Virtus Entella - Mantova Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo19
  2. Mantova17
  3. Modena16
  4. Ascoli15
  5. Pisa13
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Daniel Mosquera6
  2. Cristian Shpendi6
  3. Andrea Belotti5
  4. Antonio Di Nardo5
  5. Francesco Ruocco5
MOSTRA COMPLETA

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