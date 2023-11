Grazie per aver seguito la diretta scritta di Sampdoria-Spezia 2-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.22:41

Nel prossimo turno la Samp sarà impegnata a Brescia mentre lo Spezia ospiterà il Parma al Picco.22:41

La doppietta di Depaoli decide il derby ligure tra Sampdoria e Spezia e consegna la terza vittoria consecutiva alla squadra di Pirlo, ora a tre punti dalla zona playoff, in attesa delle gare del weekend. Dopo una prima frazione ricca di emozioni, i restanti 45 minuti sono più spigolosi ma sorridono ai padroni di casa. D'Angelo inizia dunque male la propria avventura sulla panchina spezzina con la propria squadra che, dopo un buon primo tempo, si spegne nel secondo e ora rischia l'aggancio di Ternana e Feralpi a quota 10 punti.22:41

90'+7' Triplice fischio al Ferraris, Sampdoria-Spezia finisce 2-1.22:27

90'+7' Salvatore Esposito prova a mettere la palla in mezzo ma la traiettoria è troppo alta per tutti e si chiude a fondo campo.22:27

90'+6' Facundo Gonzalez commette fallo, Giua assegna un calcio di punizione allo Spezia e ammonisce il centrale doriano.22:27

90'+5' Cartellino giallo anche per Conti.22:33

90'+5' Cartellino Giallo per Amian dopo lo sconto con Conti.22:26

90'+5' Nervi tesi tra Amian e Conti, entrato in campo dalla panchina per strappare il pallone dalle mani dell'avversario.22:25

90'+4' Lo Spezia non riesce a rendersi pericoloso mentre la Samp continua a giocare col cronometro.22:24

90'+2' Krollis travolge Gonzalez, Giua concede un calcio di punizione alla Samp che potrà guadagnare altro tempo in questo finale.22:23

90'+1' Vieira guadagna un fallo laterale prezioso sulla linea di centrocampo, la Samp guadagna secondi preziosi in questo finale di gara. Lo Spezia vede invece assottigliarsi le proprie chances di trovare il pareggio.22:22

90' Cinque minuti di recupero.22:21

89' Delle Monache viene steso da Zurkowski, Giua ammonisce il polacco dello Spezia.22:19

89' De Luca si infila in mezzo a due difensori e calcia a rete con l'esterno, palla fuori di qualche metro.22:19

88' Palla che rimbalza due volte sulla trequarti offensiva dello Spezia, Ghilardi risolve tutto spazzandola in fallo laterale.22:18

87' Altro corner per lo Spezia ma Salvatore Esposito spreca tutto calciando malissimo dalla bandierina.22:17

86' Krollis guadagna un calcio d'angolo, salgono tutti in area doriana.22:16

84' Sostituzione Sampdoria: esce Sebastiano Esposito, al suo posto dentro Stojanovic.22:17

84' Sostituzione Spezia: fuori anche Verde, al suo posto entra Ekdal.22:15

84' Sostituzione Spezia: esce Cassata, entra Cipot.22:14

84' Sostituzione Spezia: fuori Kouda, dentro Krollis.22:14

83' Sostituzione Sampdoria: Yepes lascia spazio a Stojanovic.22:16

81' Destro di Kasami dalla distanza, palla ampiamente a lato.22:11

79' Sebastiano Esposito punta Nikolaou in area di rigore ma il greco tiene nel confronto e salva i suoi.22:10

78' GOL! SAMPDORIA-Spezia 2-1! Rete di Depaoli. Kasami apre a sinistra per Vieira che pesca Depaoli a centroarea, l'esterno doriano stacca perfettamente di testa, la palla bacia il palo e si insacca alle spalle di Dragowski che non riesce a toglierla dalla porta. Doppietta del numero 23 blucerchiato che, per ora, decide il derby ligure.



77' Verde scodella una palla morbida in area di rigore, Salvatore Esposito la prolunga di testa verso la porta dove ci sono le mani sicure di Stankovic ad arpionare la sfera.22:08

76' Delle Monache rincorre Elia e gli strappa la palla, non correttamente secondo Giua che assegna un calcio di punizione agli ospiti nel campo doriano.22:06

75' Spezia che fa girare palla da da destra a sinistra dell'area di rigore doriana, alla fine Elia prova il destro dalla distanza ma Kasami prima respinge e poi guadagna fallo facendo respirare i suoi.22:05

74' Sostituzione Sampdoria: esce l'infortunato Borini, al suo posto entra Delle Monache.22:04

74' Esposito spende un fallo su Nikolaou esclusivamente per permettere la sostituzione di Borini.22:04

73' Il gioco riprende con la Samp momentaneamente in dieci.22:03

72' Sostituzione Spezia: esce Antonucci, entra Zurkowski.22:02

71' Infortunio muscolare per Borini che prova lo scatto per contendere la palla ad Amian ma si accascia a terra tenendosi l'inguine sinistro. Baronio, in panchina al posto dell'espulso Pirlo, dovrà necessariamente operare un cambio per la Samp.22:02

70' Elia entra in area dalla sinistra e crossa in area piccola dove Ghilardi è perfetto nella respinta in tuffo.22:00

69' Seba Esposito calcia teso dalla distanza, Dragowski non trattiene la sfera ma poi riesce a riprenderla un attimo prima dell'arrivo di Borini.22:00

68' Pio Esposito perde subito palla sulla propria trequarti, Yepes cerca Seba Esposito con una palla morbida al limite dell'area ma Nikolaou la legge perfettamente e anticipa l'avversario.21:59

67' Sostituzione Spezia: fuori Moro, dentro Francesco Pio Esposito.21:58

67' Sostituzione Sampdoria: fuori Verre, dentro De Luca.21:57

63' Cross in area di Verre dalla destra, né Borini né Kasami ci arrivano di testa in area piccola.21:54

62' Ritmo di gioco decisamente diverso rispetto alla prima frazione, dopo 45 minuti di fuoco ora le due squadre si stanno affrontando con più circospezione.21:53

58' Salvatore Esposito ferma fallosamente il contropiede blucerchiato prendendosi il giallo.21:49

58' Moro giù in area doriana, stavolta le proteste sono dello Spezia ma si gioca.21:49

55' Depaoli cerca Esposito alle spalle della difesa ospite, Nikolaou è attento e chiude un fallo laterale.21:46

53' Gioco continuamente interrotto in questo avvio di secondo tempo. Giua chiede maggiore calma ai 22 in campo.21:43

52' Salvatore Esposito cerca direttamente la porta da posizione defilata, la palla sorvola Stankovic e finisce a fondo campo dalla parte opposta.21:42

51' Cartellino Giallo per Ghilardi dopo un fallo su Moro nei pressi della bandierina del corner.21:42

50' Si riparte con un calcio di punizione per la Samp, Yepes scodella in area dove Ghilardi prova la sponda in mezzo ma trova solo maglie ospiti e l'azione sfuma.21:41

48' Altre proteste veementi della Samp dopo un intervento scomposto di Kouda su Verre al limite dell'area di rigore spezzina. Il capitano blucerchiato rimane a terra dolorante e devono entrare in campo i sanitari per soccorrerlo.21:39

47' Giordano prova il sinistro a uscire dalla bandierina, la palla è però facile preda di Dragowski che la blocca in area piccola.21:38

47' Kasami prova il sinistro dalla distanza, palla deviata in corner.21:37

46' Si ricomincia!21:35

Primo tempo ricco di emozioni al Ferraris, col tocco di Depaoli a beffare Dragowski e il tap-in vincente di Kouda a fissare il punteggio sull'1-1. In seguito arrivano occasioni da entrambe le parti, su tutte il colpo di testa di Kouda fuori di un soffio e i legni clamorosi colpiti da Seba Esposito e Borini. Nel finale di frazione proteste accese dei padroni di casa, lo stesso Esposito viene ammonito mentre Pirlo dice qualcosa di troppo a Giua e viene espulso.21:23

45'+1' Esposito viene ammonito per proteste subito dopo il duplice fischio di Giua.21:23

45'+1' Fine primo tempo a Marassi. Sampdoria-Spezia 1-1.21:19

45'+1' Seba Esposito si fa largo in area di rigore e cerca la porta col mancino dopo un paio di finte. La palla incoccia sul braccio di Bertola scatenando altre proteste tra le fila blucerchiate.21:19

45' Un minuto di recupero.21:18

45' Fallo di Kouda su Giordano, Giua non ammonisce l'autore del gol ospite e fatica a sedare le proteste dei padroni di casa.21:17

43' Fuorigioco anche dalla parte opposta, Moro viene pescato oltre la linea difensiva doriana su un lancio lungo di Dragowski.21:15

41' Girata sporca di Kasami in area e palla che esce di poco dalla porta di Dragowski. C'era però un fuorigioco a inizio azione che cancella tutto.21:13

39' Calcio d'angolo per lo Spezia, Verde batte veloce per Elia il cui cross viene respinto dalla difesa doriana che prova a far partire il contropiede ma la sfera arriva direttamente tra le braccia di Dragowski dalla parte opposta.21:12

38' Kasami prova il sinistro dai 25 metri, palla respinta.21:10

36' PALO DI BORINI! Lancio lungo in area spezzina, Esposito la spizza per Borini che centra il palo col mancino da ottima posizione.21:09

35' Cartellino Giallo per Cassata dopo un fallo su Depaoli.21:09

33' ANCORA ESPOSITO! Altro pallone domato da Seba Esposito, palla sul destro e botta violenta verso la porta che costringe Dragowski a una parata d'istinto per salvare i suoi.21:06

33' Tutto OK per Vieira che riprende il proprio posto al centro del campo e il gioco riprende.21:05

32' Vieira a terra dopo uno scontro aereo con Kouda. Giua ferma il gioco per verificare le condizioni del centrocampista blucerchiato.21:04

29' TRAVERSA SAMP! Seba Esposito doma un pallone vagante in area e fa letteralmente tremare la porta avversaria con un destro violento che centra in pieno il legno.21:02

28' ANCORA KOUDA! Elia imprendibile sulla sinistra, cross in mezzo per Kouda che cerca il palo lungo di testa ma non trova la porta per pochi centimetri. Occasionissima per lo Spezia che sfiora il 2-1.21:00

27' Grande intensità in questa prima parte di gara dove, oltre alle due reti, non sono mancate azioni pericolose da ambo le parti.20:59

26' Verre fa tutto da solo sulla trequarti spezzina e calcia col destro verso la porta ma viene murato dalla difesa ospite.20:58

25' Risponde lo Spezia con il tentativo di Elia dalla lunga distanza, palla lontanissima dalla porta di Stankovic.20:58

24' OCCASIONE SAMP! Uno-due volante in area di rigore tra Esposito e Borini ma l'ex Milan sbaglia l'ultimo controllo e perde palla a tu per tu con Dragowski.20:57

23' Trattenuta prolungata di Cassata su Depaoli. Giua fischia il fallo a favore del doriano ma non estrae il giallo per il centrocampista ospite scatenando qualche protesta blucerchiata.20:56

22' Timide proteste di Antonucci che chiedeva a Giua un corner dopo un contrasto con Depaoli nei pressi dell'area di rigore doriana. Il direttore di gara è però inflessibile e assegna una rimessa dal fondo ai padroni di casa.20:55

21' Lo schema della Samp porta Verre al cross dalla destra ma la difesa ospite riesce a respingere. I blucerchiati perdono molti metri ma rimangono in possesso della palla.20:53

20' Punizione per la Samp in zona offensiva dopo un fallo di Elia su Depaoli.20:52

18' Non c'è la reazione della Samp con lo Spezia che arriva ancora al cross dalla destra con Kouda. Stankovic riesce però a bloccare la palla senza problemi.20:51

16' GOL! Sampdoria-SPEZIA 1-1! Rete di Kouda. Amian svetta al centro dell'area e colpisce la traversa a Stankovic battuto, Kouda è il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone e insacca il pareggio col destro!



16' Punizione per lo Spezia in zona offensiva, tutti in area alla ricerca del pallone messo in mezzo da Verde.20:48

15' OCCASIONE SPEZIA! Altro spunto dello Spezia con Elia che pesca Amian in area, il difensore ospite non colpisce bene e manca la porta di testa da pochi passi.20:47

14' Reagisce subito lo Spezia con Kouda al cross dalla destra, Depaoli anticipa tutti mettendo la palla in corner in scivolata.20:46

11' GOL! SAMPDORIA-Spezia 1-0! Rete di Depaoli. Borini cerca la porta dal limite dell'area, una deviazione della difesa ospite finisce per favorire l'inserimento di Depaoli sul secondo palo. L'ex Verona è in posizione regolare e fa secco Dragowski col destro di prima da due passi.



Guarda la scheda del giocatore Fabio Depaoli20:45

11' Cassata perde palla sulla pressione di tre avversari, poi commette fallo su Kasami. Palla che torna alla Samp dopo una fase di possesso prolungato dello Spezia.20:43

10' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina di Verde, lo Spezia rimane comunque in possesso della sfera nel campo doriano.20:43

10' Elia prova l'assist per i compagni a centroarea ma viene chiuso in corner. Altra opportunità dalla bandierina per lo Spezia.20:42

8' Altro fischio di Giua ch ravvisa un fallo di Borini ai danni di Amian.20:40

7' La Samp prova a distendersi in velocità nel campo avversario ma Verre è ben contenuto dalla difesa ospite. La Samp rimane comunque in zona offensiva dopo un fallo di mano di Cassata.20:40

6' Esposito calcia direttamente verso la porta ma colpisce in pieno la barriera. Calcio d'angolo per lo Spezia.20:39

5' Giua estrae anche il giallo per Yepes.20:38

5' Esposito inventa per Cassata che viene travolto al limite dell'area da Yepes. Punizione da posizione interessante per lo Spezia, sul pallone Salvatore Esposito.20:38

3' Dragowski esce in presa alta e fa sua la sfera calciata dalla bandierina.20:35

3' Verre al cross dalla destra, Bertola chiude in corner anticipando Borini al limite dell'area piccola.20:35

2' Kasami cerca Esposito in verticale, la difesa spezzina libera in fallo laterale. Inizio a ritmo sostenuto da ambo le parti, non sta mancano l'agonismo.20:34

Si comincia!20:32

Cielo sereno e 13 gradi a Marassi dove è tutto pronto per l'inizio del match.20:26

Pirlo opera un solo cambio rispetto alla vittoria sul Modena: in attacco c'è infatti Verre con Borini e Sebastiano Esposito, panchina per De Luca. Nello Spezia sono invece ben cinque i cambi operati dal nuovo tecnico D'Angelo, chiamato a sostituire Alvini. Non c'è Reca mentre Muhl, Candelari, Kouda e Francesco Pio Esposito si siedono in panchina. Al loro posto in campo ci sono Nikolaou, Elia, Verde e Moro. Giocano dunque dal 1' due dei tre fratelli Esposito, Sebastiano nella Samp e Salvatore nello Spezia, con Francesco Pio pronto a subentrare tra le fila spezzine a gara in corso.20:24

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: D'Angelo sceglie il 4-3-2-1. Dragowski - Amian, Bertola, Nikolaou, Elia - Cassata, Salvatore Esposito, Kouda - Antonucci, Verde - Moro. A disposizione: Zoet, Moutinho, Ekdal, Francesco Esposito, Cipot, Pietra, Zurkowski, Krollis, Corradini, Muhl, Gelashvili, Candelari.20:28

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA: 4-3-1-2 per i padroni di casa. Stankkovic - Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano - Kasami, Yepes, Vieira - Borini - Verre, Esposito. A disposizione: Tantalocchi, Askildsen, Panada, Ricci, De Luca, Conti, La Gumina, Girelli, Langella, Costantino, Stojanovic, Delle Monache.20:16

Dirige il match Giua, coadiuvato da Mondin e Cavallina. Quarto ufficiale: Galipò. In sala VAR ci sono Valeri e Miele.15:25

A Marassi va in scena il derby ligure tra due squadre che, sinora, hanno patito oltremodo il declassamento dalla Serie A al campionato cadetto. I blucerchiati arrivano però a questo appuntamento in modo migliore rispetto ai bianconeri dopo le due vittore consecutive, su Palermo e Modena, che li hanno portati appena sopra la zona caldissima della classifica. I problemi non sembrano invece finiti per gli ospiti che, seppur reduci dai pareggi con Lecco e Ternana, hanno ottenuto una sola vittoria da inizio stagione e navigano in 18esima posizione a tre punti dalla quota salvezza. Fischio d'inizio alle 20.30.15:21

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Spezia, gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie B.15:14