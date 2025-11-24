Grazie per aver seguito la diretta scritta di Sampdoria-Juve Stabia e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.22:36

Dopo un mese e mezzo la Sampdoria torna alla vittoria in campionato. Battuta la Juve Stabia dopo un buon primo tempo, anche senza clamorose palle gol. Nella ripresa meglio i campani in avvio, ma col rigore di Coda i doriani si sono sbloccati. In superiorità numerica, per l'espulsione di Ruggero, ci sono state anche diverse occasioni per il raddoppio. Chance non sfruttate però. Quel che conta è la vittoria e i tifosi di casa possono tornare a festeggiare a Marassi.22:33

90'+9' E FINISCE QUI!!! La Sampdoria batte la Juve Stabia nel posticipo e lascia l'ultimo posto in classifica. La decide Massimo Coda dal dischetto.22:31

90'+8' Giallo per De Pieri per il fallo su Barak. Scorre il tempo e Samp sempre più vicina alla vittoria22:30

90'+6' Gioco fermo dopo lo scontro a centrocampo tra Correia e Vulikic. Partita che andrà oltre i 6' di recupero inizialmente concessi22:28

90'+5' Numero di alta classe di Pafundi lungo l'out di destra, ma poi non riesce a servire Coda a centro area. Buon recupero di Giorgini22:27

90'+2' E entra ache De Pieri per Mosti che, dopo un buon primo tempo, si è spento nella ripresa22:41

90'+1' ULTIMI CAMBI PER ABATE!!! Fuori anche Carissoni che ha speso tanto e faceva fatica a rientrare. Dentro Matteo Baldi22:23

90' 6 minuti di recupero...22:24

89' PAFUNDI MANCA IL 2-0!!! Altra occasionissima per la Sampdoria dopo la gran palla recuperata da Hadzikadunic: scarico per Pafundi che va col sinistro, ma non trova la porta di Confente.22:42

88' Qui il giallo arriva invece per Giorgini che abbatte Ioannou prima che entrasse in area di rigore22:20

87' Di nuovo gioco fermo. Coda pronto a far partire il contropiede, che viene fermato da Carissoni che rischia il giallo. Coda resta a terra vittima di crampi22:19

87' Dentro anche Jordan Ferri che prende il posto di Bellemo. Sostituzioni completate per la Sampdoria22:18

86' Forze fresche a centrocampo per Gregucci. Dentro Casalino al posto di Benedetti22:18

84' Maistro ci prova direttamente dal calcio di punizione, ma il suo destro finisce alto sopra la traversa22:16

83' Slalom di Maistro che guadagna un buon di calcio di punizione sulla trequarti avversaria. La Juve Stabia prova ad essere ancora viva dopo aver appena rischiato, in due occasioni, di subire il definitivo 0-222:15

82' OCCASIONE SAMP!!! Nuova chance per il raddoppio della Sampdoria con la volata di Bellemo a sinistra, palla sul primo palo ma Pafundi sbaglia tutto deviando col ginocchio fuori dallo specchio22:14

81' Terzo cambio per Abate. Dentro Piscopo per Cacciamani che non riusciva più a fare tutta la fascia22:13

80' Ci prova anche PAFUNDI con un sinistro a giro da fuori area, ma manda alto sopra la traversa22:12

79' OCCASIONE SAMP!!! Venuti vede il movimento di Cherubini che non riesce a controllare al volo, ma aspetta il rimbalzo e va al tiro: risponde Bellich che manda in angolo22:11

78' Transizione offensiva di Barak che risale il campo, scarico per CODA che cerca la conclusione: è centrale e para Confente.22:09

77' Spinge ancora la Juve Stabia. Prima Correia a terra al limite, ma tutto regolare per Zufferli. Ci prova Maistro da fuori, ma la difesa della Sampdoria fa muro. I padroni di casa faticano dietro nonostante la superiorità numerica22:47

75' Pierobon prova a sfondare sulla sinistra, bravo però Cherubini a rientrare e a rubargli palla in maniera pulita. Poi il n° 10 della Samp subisce anche il fallo22:07

75' Dentro anche Barak, uno degli esclusi dai titolari per questa partita, che prende il posto di Conti22:06

74' DOPPIO CAMBIO GREGUCCI!! La Sampdoria non può permettersi cali di tensione e il tecnico dei blucerchiati effettua subito due sostituzioni. Dentro Ioannou proprio per Giordano.22:06

72' OCCASIONISSIMA PER IL PAREGGIO!!! Sugli sviluppi di un corner, prolunga Giordano che effettua un assist involontario per Mosti che però cicca il pallone sul secondo palo. Che chance per fare 1-1.22:05

68' OCCHIO A CANDELLONE!!! La Juve Stabia è ancora viva ed è pericolosa col colpo di testa di Candellone sul cross di Pierobon. Para Ghidoni. La partita non è ancora finita22:00

64' Dentro anche Pierobon per dare qualcosa di più in mezzo al campo a livello di costruzione. Fuori Gabrielloni e, quindi, davanti resta solo Candellone.21:56

64' DOPPIO CAMBIO ABATE!!! Nella Juve Stabia entra Maistro che prende il posto di Leone. Un centrocampista per un centrocampista22:48

63' Cambia qualcosa Gregucci che toglie Depaoli, che è stato appena ammonito. Fa il suo ingresso Pafundi che rientra oggi dall'infortunio.22:48

60' E in un battito di ciglia è cambiato tutto. La Juve Stabia era partita fortissima in questo secondo tempo, ma adesso la Samp è in vantaggio di un gol e di un uomo. Con la possibilità per i Doriani di lasciare finalmente l'ultimo posto in classifica21:53

60' Non solo, aggiorniamo la contabilità: questo è il gol n° 140 in carriera in Serie B per Massimo Coda.21:53

59' 5° gol in campionato per Coda che non segnava dal 25 ottobre scorso21:51

59' GOL! SAMPDORIA-Juve Stabia 1-0. Rete di Massimo Coda. Non sbaglia dal dischetto l'attaccante della Sampdoria che tira centrale, mentre Confente si tuffa a destra. Vantaggio per i padroni di casa.



Guarda la scheda del giocatore Massimo Coda21:51

59' Giallo anche per Gabrielloni, anche lui attivo nella rissa appena conclusa21:50

58' Zufferli che risponde con una serie di gialli dopo questa rissa. Il primo va al capitano della Samp Depaoli21:49

57' Ancora non si batte il rigore... Anche perché c'è un accenno di rissa in campo tra i giocatori delle due squadre dopo l'ultima decisione presa21:49

56' RIGORE E ESPULSIONE!!! Zufferli riguarda tutto al monitor e torna sui suoi passi. Rigore per la Sampdoria e secondo giallo per Ruggero che viene espulso.21:48

56' ZUFFERLI VIENE RICHIAMATO!!! Il direttore di gara viene richiamato a rivedere l'azione al monitor a bordo campo.22:50

55' C'è un check del VAR in cabina per valutare l'episodio. Nell'azione era finito giù anche Depaoli in un altro duello in area.21:47

54' PROTESTE SAMP!!! Vulikic a terra in area dopo un contatto con Ruggero. Per l'arbitro non c'è rigore, ma grandi proteste21:49

53' Palla subito dall'altra parte con Gabrielloni che entra in area, ma non è in posizione di sparo e Hadzikadunic lo chiude in angolo. Juve Stabia, però, che è bravissima a risalire il campo in velocità21:45

49' RISPONDE LA SAMPDORIA!!! Prima chance anche per la Samp, ma la conclusione di Bellemo si perde sul fondo. Ancora situazione di equilibrio al Ferraris.21:43

48' Ancora Juve Stabia che spinge a sinistra con Cacciamani dopo una buona combinazione Leone-Mosti. La formazione campana ha cominciato molto meglio questo inizio secondo tempo21:41

47' OCCHIO A CACCIAMANI!!! Buon movimento dell'esterno della Juve Stabia che difende palla, si gira e calcia ma risponde presente Ghidotti21:39

46' SI RIPARTE A GENOVA!!!21:37

Oltre a Coda, che non segna da un mese, la Sampdoria fa proprio fatica a calciare verso la porta. Deve riuscire a trovare qualche sbocco in più nella ripresa, soprattutto Cherubini che non è riuscito a trovare una posizione adeguata nei primi 45 minuti. Nel finale si è messo anche lui a destra, dove la Samp spingeva con più efficacia. La Juve Stabia, invece, deve fare tesoro delle occasioni create perché passare in vantaggio qui sarebbe ideale per costringere la Samp a lasciare ancora più spazi. Bisogna fare maggiore filtro, però, davanti alla linea difensiva.21:33

La Sampdoria fa la partita, ha il possesso, ma al momento ha creato poco o nulla dalle parti di Confente. La traversa di Depaoli è stata l'unica vera occasione per i padroni di casa, arrivata - peraltro - da un cross sbagliato di Depaoli. Paradossalmente, è andata più vicina al gol la Juve Stabia con le occasioni di Candellone e Mosti.21:34

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Si chiude col risultato di 0-0 questo primo tempo tra Sampdoria e Juve Stabia21:21

45' Un minuto di recupero...21:21

44' Palla dentro per Candellone, ma Hadzikadunic capisce tutto e spazza in fallo laterale. Ultimo giro d'orologio prima dell'eventuale recupero21:18

42' Ancora Sampdoria davanti con Coda che cerca un destro a giro che viene respinto col corpo da Ruggero. Spinge con convinzione ora la Sampdoria21:16

41' Uscita con in tuffo con i pugni Confente per andare ad anticipare Coda sul cross di Venuti21:15

38' Ruggero con troppa enfasi su Coda a centrocampo e Zufferli estrae il primo cartellino di serata21:12

37' Manovra lunghissima della Sampdoria che va solo per vie orizzontali, ci prova Depaoli a rompere la linea difensiva della Juve Stabia ma salva tutto Leone21:11

33' Candellone si sgancia sulla destra e cerca Gabrielloni sul primo palo, ma viene anticipato proprio prima della conclusione. Gran palla però di Mosti a lanciare in verticale proprio Candellone.21:07

31' 68% di possesso palla per la Sampdoria in questa prima mezz'ora di gioco21:05

30' Ci prova anche MOSTI che si inserisce sul suggerimento di Correia, ma il suo sinistro finisce sul fondo21:04

27' Giorgini va a commettere fallo su Coda, addirittura nei pressi dell'area avversaria. Una marcatura quasi a uomo quella di Giorgini. L'arbitro lo richiama verbalmente21:35

25' TRAVERSA DI DEPAOLI!!! Il capitano della Sampdoria sbaglia il cross da destra, ma il pallone diventa comunque pericoloso e sbatte sulla traversa. Poi conclusione di Benedetti che viene deviato da Leone. Ghiotta occasione per i padroni di casa20:59

23' Pimp pong in area della Samp, ma nessuno riesce a calciare. Ci sono anche le proteste di Gabrielloni per un tocco di mano di Bellemo sul suo colpo di testa, ma aveva il braccio attaccato al corpo20:57

22' CI PROVA CANDELLONE!!! Questa è un'occasione vera per gli ospiti col destro da fuori di Candellone, ma Ghidotti risponde presente e manda in angolo20:55

21' Cacciamani centra in pieno l'incrocio dei pali ma... A gioco fermo. L'arbitro aveva già fischiato un fallo di Correia su Depaoli20:55

20' Coda che vuole rompere il digiuno di 3 partite senza gol. L'ultimo hurrà è quello del 25 ottobre contro il Frosinone. Coda che va a caccia del suo gol n° 140 in carriera in Serie B20:58

19' CI PROVA CODA!!! Cross da destra di Depaoli, colpo di testa di Coda che però non riesce a girare verso la porta di Confente20:53

16' È una gara che stenta a decollare. Ancora nessuna conclusione da parte delle due squadre ora che abbiamo superato il primo quarto d'ora di gioco20:51

13' Altro scontro duro in campo, con Carissoni che prende sul viso Giordano. Un po' di scintille poi con Ruggero e Benedetti che hanno qualcosa da dirsi in maniera animata21:37

12' Carissoni va al recupero palla sulla propria trequarti. Rientrano in campo sia Cacciamani che Venuti. Di nuovo un 11 contro 11 in campo.20:45

11' Si riparte solo adesso con i due giocatori che sono ancora a bordo campo per le cure del caso. Siamo in una situazione di 10 contro 1020:44

9' Brutto scontro tra Venuti e Cacciamani. I due giocatori restano a terra e devono fare il loro ingresso i rispettivi staff medici20:43

6' C'è stato un check del VAR, ma tutto confermato: non c'era il tocco di braccio di Bellich 20:40

5' Depaoli entra in area da destra e fa partire il cross respinto da Bellich. Il capitano della Sampdoria chiede il tocco di mano, ma l'arbitro lascia continuare20:39

2' Coda cerca di inserirsi per vie centrali, ma arriva la perfetta chiusura di Ruggero che serve all'indietro Confente20:35

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...20:34

Il direttore di gara sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. Il fischietto classe '90 sarà coadiuvato dagli assistenti Ricci e Ceolin e dal quarto ufficiale, il sig. Andrea Zoppi. Nella sala VAR ci saranno, invece, Niccolò Baroni (VAR) e Ivano Pezzuto (AVAR).18:13

Sono 5 i precedenti tra Sampdoria e Juve Stabia, in tutte le competizioni. Il bilancio dice una vittoria per ciascuna e tre pareggi, anche se nell'1-1 di Coppa Italia, del 2012, fu poi la Juve Stabia a passare ai rigori. Gli ultimi due precedenti sono della scorsa stagione: 2-1 delle Vespe qui a Marassi, con doppietta di Adorante dopo il gol di Coda. Poi c'è stato lo 0-0 dell'ultima giornata che sancì la retrocessione della Sampdoria in Serie C. Verdetto poi ribaltato dalla sentenza sul Brescia e il relativo ripescaggio dei doriani ai playout contro la Salernitana. Il resto è storia.18:32

Abate non fa cambi rispetto all'ultima vittoria e schiera lo stesso XI visto contro il Palermo. Juve Stabia che deve fare a meno degli infortunati Battistella, Burnete, Ciammaglichella, Duca, Morachioli, Varnier e Zuccon.20:28

Sono diversi i cambi di Gregucci rispetto al ko di Venezia. Dentro dal 1' Venuti, Vulikic, Conti, e Bellemo che prendono il posto di Ferrari, Henderson, Barak e Ioannou. Da ricordare che Henderson è squalificato mentre Ferrari si è infortunato e si aggiunge ad una lista lunghissima composta anche da Abildgaard, Altare, Cuni, Girelli, Malagrida, Ricci, Riccio e Romagnoli. Recupera solo Pafundi, ma parte dalla panchina.20:25

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juve Stabia si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Confente - Ruggero, Giorgini, Bellich - Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani - Candellone, Gabrielloni. All. Ignazio Abate. A disposizione: P.Boer, Signorini, Vetrò - Mannini, Stabile, Baldi, Reale - Pierobon, Maistro - Piscopo, De Pieri.20:37

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria scende in campo con un 3-5-1-1 in cui figurano: Ghidotti - Venuti, Hadzikadunic, Vulikic - Depaoli, Conti, Benedetti, Bellemo, Giordano - Cherubini - Coda. All. Angelo Gregucci. A disposizione: Ravaglia, Krastev, Coucke - Coubis, Ioannou - Casalino, Barak, Ferri, Pafundi - Narro, Pedrola.21:08

Juve Stabia che occupa il 7° posto, a quota 17 punti, in coabitazione con Reggiana e Empoli. E con due giornate in meno: quella di questa sera e il recupero col Bari da disputare il 4 dicembre prossimo. La squadra di Abate arriva dalla vittoria casalinga per 1-0 sul Palermo prima della sosta. L'ultima trasferta è stata quella del Braglia, con un secco 3-0 subito col Modena18:47

Sampdoria che cerca ancora la prima vittoria sotto la gestione Angelo Gregucci, tecnico che ha debuttato il 25 ottobre scorso contro il Frosinone. Aveva subito mosso la classifica con i pareggi con Frosinone, appunto, e Empoli, poi sono arrivate le sconfitte contro Mantova (1-0) e Venezia (3-1). Ko che hanno fatto scivolare di nuovo la Samp all'ultimo posto. Una vittoria questa sera, però, farà fare un bel passo in avanti ai doriani che scavalcherebbero, in un colpo solo, Spezia e Pescara.18:45

Benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Juve Stabia, gara valida per la Giornata 13 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova.17:04

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp