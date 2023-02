Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Benito Stirpe

Città: Frosinone

Capienza: 16125 spettatori20:00

La capolista Frosinone ospita al Benito Stirpe una delle grandi favorite alla promozione in A, il Parma: prime i ciociari, solo undicesimi i ducali alla ricerca di punti per rientrare in lotta play off.20:00

Sono ufficiali le formazioni del match: FROSINONE (4-3-3): Turati - Sampirisi, Lucioni, Kalraj, Cotali - Rohden, Mazzitelli, Boloca - Insigne, Mulattieri, Caso. A disposizione: Loria, Oyono, monterei, Frabotta, Kone, Garritano, Gelli, Moro, Bidaoui, Baez, Borelli.20:36

La formazione del PARMA: (4-3-3) Buffon - Del Prato, Osorio, Valenti, Ansaldi - Estevez, Bernabè, Juric - Zanimacchia, Vazquez, Man. A disposizione: Chichizola, Corvi, Balogh, Hainaut, Cobbaut, Circati, Zagaritis, Sohm, Charpentier, Bonny, Camamra, Inglese.20:05

Grosso opta per Cotali come terzino sinistro, Boloca in mediana, Mulattieri e non Moro in attacco. Solo panchina per Garritano e Gelli.20:06

Pecchia con El Mudo Vazquez da falso nueve, Inglese in panchina: Bernabé in regia, Ansaldi da terzino, Buffon e non Chichizola in porta.20:07

Dirige il match l'arbitro Lorenzo Maggioni.20:08

1' INIZIA FROSINONE - PARMA!20:31

1' Locali in gialloblù, Parma con la maglia da trasferta scusa con inserti viola.20:32

2' Cross basso di Man, Lucioni allontana: partito forte il Parma.20:33

3' Scontro molto fisico tra Zanimacchia e Cotali, si continua a giocare con il locale che spinge il contropiede.20:34

5' Lancio di Osorio per Zanimacchia, controlla Turati tra le proteste degli ospiti per un contatto tra l'esterno ed il difensore.20:35

6' GOL! Frosinone - PARMA 0-1! Rete di Franco Vázquez. Cross al bacio di Alnsaldi, colpo di testa del Mudo che si inserisce con i tempi giusti e di testa ed insacca.



7' Reazione del Frosinone, Mulattieri non controlla in are un pallone di Caso.20:38

9' Buffon blocca in uscita un pallone lungo per Caso: Frosinone che, dopo il gol, si sta lanciando con forza in avanti.20:39

10' Insigne cerca il sinistro prima di scaricare per Boloca, attento ancora Buffon.20:40

11' INSIGNE! Un tiro deviato di Caso si trasforma in assist per il partenopeo, conclusione di prima alta sopra la traversa20:41

12' Contropiede Parma, Man porta palla ma il suo scarico per Vazquez é troppo debole.20:43

13' Errore anche per Caso, con l'esterno che non trova Insigne.20:43

14' A terra Man dopo un contatto con Lucioni, si ferma il gioco.20:45

15' Punizione dalla trequarti per il Frosinone, salgono le torri dalla difesa.20:46

16' Punizione tesa di Mazzitelli, Vazquez di testa mette in angolo.20:47

18' BOLOCA! Colpo si testa della mezzala che termina alto dopo il cross di Insigne, azione poi fermata per fuorigioco.20:49

19' Parma che sta limitando le sortite locali, ducali veramente ordinati in fase difensiva.20:50

21' GOL! Frosinone - PARMA 0-2! Rete di Cristian Ansaldi. Tiro cross dell'esterno, Zanimacchia non sfiora con Turati che non riesce ad arrivare sul secondo palo.



22' La capolista si trova sotto di due reti dopo poco piú di venti minuti, che sorpresa allo Stirpe.20:53

23' Richiamo per Del Prato che allarga troppo il gomito e stende Caso.20:54

24' Frosinone che guadagna con Mulattieri una punizione sulla trequarti, salgono le torri.20:57

25' GOL! FROSINONE - Parma 1-2! Rete di Giuseppe Caso. Gran stop in area del fantasista che poi spiazza Buffon: azione nata da una respinta corta di Osorio sul cross di Kalaj.



26' Che partita al Benito Stirpe, tre gol in poco piú di 25 minuti di gioco.20:58

28' Frosinone che continua a spingere, la palla di Insigne per Mulattieri é troppo lunga.20:59

29' Altro fallo subito da Vazquez, con il Mudo che si sta trovando bene nel ruolo di falso nuove, giá provata ai tempi del Belgrano.21:01

31' Partita non cattiva ma sicurament fisica: Maggioni richiama Juric per una spinta inutile su Vazquez.21:02

32' Cotali prova la profonditá per Caso, pallone troppo lungo che Del Prato controlla sul fondo.21:03

34' Cross di Sampirisi, pallone troppo profondo per tutti i compagni.21:04

35' Contropiede Parma, Zanimacchia sbaglia l'ultimo tocco per Man.21:07

35' GOL! Frosinone - PARMA 1-3! Rete di Luca Zanimacchia. L'esterno batte Turati in uscita, azione nata dopo l'inserimento di Man alle spalle di Kalaj.



36' Man ancora a terra, l'esterno sembra peró in grado di continuare la partita.21:08

38' Altra doccia ghiacciata per il Frosinone, che si ritrova ancora a recuperare due reti.21:09

40' Come dopo la seconda rete, Frosinone che si butta a testa bassa in attacco.21:09

41' CASO! Tiro a giro del fantasista, Buffon si distende e mette in angolo.21:11

42' Ancora a terra Man reduce dal colpo in precedenza: Parma per ora in dieci.21:12

43' Stop e tiro al volo di Caso, palla lontanissima dalla porta si Buffon.21:13

44' Non sembra farcela Man, pronto Camara a subentrare: ora o nell'intervallo.21:15

45' BERNABÉ! Conclusione centrale dello spagnolo, il portiere blocca in due tempi.21:15

45'+1' Due i minuti di recupero.21:16

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI FROSINONE - PARMA! 1-3 dopo i primi 45 minuti.21:19

Tre gol subiti dal Frosinone, primo a segno Vazquez su assist di Ansaldi, il terzino realista la seconda rete con per la città che crede.21:19