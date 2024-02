Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:03

Vanno al Catanzaro i tre punti in questo scontro diretto in zona play off! Grande protagonista Pietro Iemmello che apre le marcature con un gran sinistro all'incrocio nel primo tempo e nella ripresa, dopo il pareggio su rigore di Baldini, sigla il gol decisivo grazie a un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Non basta una buona prestazione ai padroni di casa, è sempre più crisi nera per gli uomini di Gorini16:02

Continua il periodo nero del Cittadella che arriva alla sesta sconfitta consecutiva, mentre ritrova il successo esterno il Catanzaro dopo quasi tre mesi16:00

90'+6' FINISCE QUI! Al Tombolato vince il Catanzaro!16:00

90'+4' Ultime speranze per il Cittadella, ma il Catanzaro è in gestione15:57

90'+1' Ammonito Brignola15:55

90' Saranno sei i minuti di recupero15:53

88' D'Andrea! Conclusione alta a terminare una rapida ripartenza15:52

87' Ultimo cambio anche per il Catanzaro: entra Krajnc al posto di Veroli15:50

85' Ammonito Veroli per un fallo su Vita. Anche lui era diffidato15:48

84' MAISTRELLO! Chance sprecata per il pareggio: recupero alto del Cittadella, pallone messo in mezzo per Maistrello che di prima intenzione calcia alto da ottima posizione!15:49

82' Gorini lancia nella mischia anche Magrassi, esce Pittarello. Cambi finiti per il Cittadella15:45

79' Spreca tutto Brignola! Lanciato in campo aperto da D'Andrea, il nuovo entrato si fa rimontare in velocità da Frare che compie un intervento provvidenziale15:42

77' Va giù Maistrello dopo uno scontro in area, non c'è niente per Dionisi15:41

76' Fuori anche Ambrosino, al suo posto Brignola15:39

76' Altri due cambi nel Catanzaro: dentro Pompetti per Petriccione15:39

75' SALVI! Conclusione da fuori deviata in angolo dal volo di Fulignati!15:38

71' Finisce anche la partita di Pandolfi, inizia quella di Maistrello15:34

71' Sostituzione nel Cittadella: Tessiore subentra a Carriero15:34

66' Cross deviato di Pittarello, poi è ancora Situm a chiudere su Pandolfi15:29

65' Ammonito dalla panchina Pompetti, reo di aver buttato in campo un pallone per ritardare la ripresa del gioco15:37

61' Stacco di Salvi dalla bandierina, Amatucci prova la deviazione sottoporta ma Situm salva tutto con un grande anticipo15:25

61' Contromossa di Vivarini; fuori Sounas e dentro D'Andrea15:23

59' Fa il suo ingresso in campo anche Amatucci, esce Danzi15:24

59' Doppio cambio nel Cittadella: esce Baldini, al suo posto Cassano15:24

56' GOL! Cittadella-CATANZARO 1-2! Gol di Iemmello! Corner sul primo palo di Vandeputte, Iemmello gira di testa e insacca con l'aiuto della traversa! Di nuovo avanti gli ospiti e doppietta per Pietro Iemmello!



Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello15:20

53' Baldini allarga verso Pandolfi che controlla in area a va al tiro, chiude la retroguardia del Catanzaro15:16

51' Vandeputte punta Negro sul lato corto dell'area di rigore ma si trascina il pallone sul fondo15:15

46' SI RIPARTE!15:08

46' Sostituzione all'intervallo per il Catanzaro: esce Scognamillo ed entra Miranda15:08

Nel finale di primo tempo accese proteste da parte del Cittadella che avrebbe voluto il secondo cartellino giallo per Scognamillo, il quale, già ammonito, ha rischiato moltissimo con una trattenuta fallosa ai danni di Pittarello14:54

Gara divertente al Tombolato che viene sbloccata dal Catanzaro nonostante un avvio più intraprendente da parte del Cittadella. È Pietro Iemmello a rompere l'equilibrio con un gran mancino dal limite che si insacca all'incrocio dei pali. I padroni di casa trovano il pareggio grazie al rigore causato dal tocco di mano di Situm e trasformato da Baldini. Gara ancora aperta, molte occasioni da una parte e dell'altra14:53

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Cittadella e Catanzaro vanno al riposo in parità!14:51

45' Due minuti di recupero14:49

43' Colpo di testa di Ambrosino sul cross morbido di Situm, nessun problema per Kastrati14:47

39' Rischia tantissimo Scognamillo che atterra ancora una volta Pittarello. Grandi proteste del Cittadella ma Dionisi non estrae il secondo giallo14:43

37' PANDOLFI! Scatto sulla destra dell'attaccante del Cittadella che rientra e conclude sul primo palo, blocca Fulignati!14:41

35' Ripartenza del Catanzaro con il tiro a giro di Vandeputte ribattuto da Negro. Sugli sviluppi dell'azione palo di Ambrosino ma c'era stato il fischio di Dionisi a interrompere l'azione14:40

32' Ammonito Scognamillo che affossa Pittarello, era anche diffidato il centrale del Catanzaro14:36

29' GOL! CITTADELLA-Catanzaro 1-1! Gol di Baldini! Non sbaglia il numero 92 dal dischetto, tiro ad incrociare che spiazza nettamente Fulignati!



Guarda la scheda del giocatore Enrico Baldini14:33

27' CALCIO DI RIGORE PER IL CITTADELLA! Mano di Situm in area, nessun dubbio per Dionisi!14:31

26' Si salva il Catanzaro! Negro lancia Pittarello in area, il quale rimette al centro per Pandolfi che viene chiuso sul più bello da Scognamillo!14:31

22' AMBROSINO! Tentativo su punizione alzato in corner dal riflesso di Kastrati!14:26

19' GOL! Cittadella-CATANZARO 0-1! Ha segnato Iemmello! Un gol bellissimo da parte dell'attaccante del Catanzaro che controlla al limite dell'area e lascia partire un mancino spettacolare che si insacca all'incrocio dei pali!



Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello14:24

18' Cross dalla trequarti di destra da parte di Situm a cercare Ambrosino, il suggerimento è però troppo profondo e termina sul fondo14:22

14' Si fa vedere in avanti il Catanzaro: Ambrosino controlla spalle alla porta una sponda aerea di un compagno e conclude debolmente in girata tra le braccia di Kastrati 14:18

13' Molte interruzioni in questa fase, dovute in gran parte al pressing molto aggressivo messo in atto dai padroni di casa14:17

9' ANCORA PANDOLFI! Cross di Vita dalla destra e ottimo colpo di testa per l'attaccante del Cittadella che scheggia la parte alta della traversa!14:14

8' Sembra più in palla il Cittadella in questi primi minuti di gioco, deve ancora entrare in partita il Catanzaro14:12

4' Intervento in ritardo di Baldini su Veroli, arriva il primo cartellino giallo dell'incontro14:08

3' SALVA TUTTO FULIGNATI! Mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Pandolfi prova la zampata da distanza ravvicinata ma il portiere del Catanzaro si oppone con il piede!14:07

2' Sponda di tacco di Pittarello per Carriero che viene però murato al momento della conclusione14:06

SI PARTE! È iniziata Cittadella-Catanzaro, gli ospiti toccano il primo pallone del match!14:04

Squadre in campo! Quasi tutto pronto al Tombolato!14:01

Le scelte di Vivarini: orfano dello squalificato Brighenti, il tecnico giallorosso deve rinunciare anche a Ghion e Pontisso. In difesa spazio allora a Scognamillo insieme ad Antonini, con Petriccione e Verna a comporre la mediana. Intoccabile Vandeputte a sinistra, dalla parte opposta c'è Sounas mentre in attacco agiranno ancora Iemmello e Ambrosino09:42

Le scelte di Gorini: pesano le assenze per squalifica di Angeli e Branca, entrambi espulsi settimana scorsa contro lo Spezia, oltre che dell'infortunato Pavan. Spazio allora a Danzi in mediana e a Negro in difesa, mentre davanti confermato il tandem composto da Pandolfi e Pittarello con Baldini alle loro spalle13:30

FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO: gli ospiti rispondono con un 4-4-2: Fulignati - Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli - Sounas, Petriccione, Verna, Vandeputte - Iemmello, Ambrosino.09:37

FORMAZIONE UFFICIALE CITTADELLA: i padroni di casa si schierano con un 4-3-1-2: Kastrati - Salvi, Frare, Negro, Carissoni - Vita, Danzi, Carriero - Baldini - Pandolfi, Pittarello.13:29

Sarà l'abruzzese Dionisi a dirigere l'incontro, con l'ausilio degli assistenti Capaldo e Belsanti e del quarto ufficiale Drigo. Miele e Mangianiello sono invece gli addetti al Var09:33

Il Catanzaro è stato la sorpresa della stagione, sorpresa divenuta ormai certezza e che adesso sogna addirittura il doppio salto di categoria dopo la promozione in cadetteria della scorsa stagione. In trasferta i calabresi faticano e hanno ottenuto solo quattro punti nelle ultime cinque gare disputate lontano dal Ceravolo, l'ultima vittoria risale al primo dicembre al Renzo Barbera contro il Palermo09:32

Sfida interessante al Tombolato che vedrà contrapporsi due squadre in piena zona play off. Momento decisamente negativo per il Cittadella, reduce da ben cinque sconfitte consecutive. L'ultimo successo dei veneti risale allo scorso 13 gennaio contro il Palermo, poi sono arrivati i k.o. contro Ternana, Sampdoria, Brescia, Parma e, lo scorso weekend, Spezia.09:26

Benvenuti alla diretta di Cittadella-Catanzaro, gara valida per la 26' giornata del campionato di Serie B!09:22