Da Como - Parma é tutto, appuntamento all'infrasettimanale di Serie B!18:16

Nella seconda frazione la squadra di Pecchia parte forte ma poi cala molto, soprattutto fisicamente, escono i locali che peró non riescono a sfondare il muro Chichizola.18:15

Como e Parma si dividono la posta in palio, meglio i ducali nel primo tempo, piú Como nella seconda frazione. Ospiti in vantaggio con Benedyczak, pareggia Verdi su palla persa di Circati.18:15

90'+5' FINISCE COMO - PARMA! 1-1 il finale, ducali che non riescono nello strappo in testa.18:14

90'+4' Attento Goldaniga in chiusura, fallo di Partipilo.18:13

90'+3' Fumagalli si lancia in area, attento Chichizola.18:11

90'+2' Palla persa sanguinosa di Sala, Parma in avanti ma Coulibaly ferma tutto: pallone sgonfio.18:10

90'+1' Cinque i minuti di recupero.18:08

90' AMMONITO Hernani. Intervento duro su Fumagalli, nervosismo nel Parma. 18:08

89' AMMONITO Nahuel Estévez. Fallo tattico del mediano che ferma Strefezza. 18:07

88' Hernani prende una punizione sulla trequarti, respira il Parma.18:07

87' AMMONITO Edoardo Goldaniga. Il difensore stende Partipilo che era partito palla al piede. 18:05

86' Como che continua a spingere, Parma che non riesce piú ad uscire dalla propria trequarti.18:04

84' Estevez di forza su Chajia, protesta la panchina del Como. Interviene Chiffi per chiedere la calma.18:02

83' Cross di Sala, allontana Circati. Ora i locali con Fumagalli da prima punta.18:01

82' Piu Como in questo finale, Parma che sembra abbastanza stanco.18:00

80' Sostituzione COMO esce Alessandro Gabrielloni, entra Tommaso Fumagalli.17:59

80' Sostituzione COMO: esce Simone Verdi, entra Moutir Chajia.17:58

79' Ritmi che si sono abbassati, squadre che non stanno beneficiando dei cambi.17:59

77' Sostituzione PARMA: esce Adrián Bernabé, entra Wylan Cyprien.17:56

77' Sostituzione PARMA: esce Valentin Mihăilă, entra Gabriel Charpentier.17:55

75' CIRCATI! Punizione di Mihaila, gran stacco del difensore che arriva sul pallone ma manda a lato.17:53

74' Contropiede di Bernabé, Strefezza con le cattive: Chiffi fischia il fallo ma non estrae il cartellino.17:51

73' Como che vive di fiammate, Sala trova Da Cunha che crossa al centro: Verdi anticipato a pochi passi dalla porta.17:51

71' Sostituzione COMO: esce Nicholas Ioannou, entra Marco Sala.17:49

70' Sostituzione PARMA: esce Adrian Benedyczak, esce Woyo Coulibaly.17:48

69' Gran uscita di Chichizola che anticipa Gabrielloni, carica sul portiere dalla punta del Como.17:46

68' Check del VAR che dura pochi secondi, con Chiffi che conferma la scelta e dice a Gabrielloni di non esagerare.17:45

67' Proteste del Como per un contatto tra Balogh e Gabrielloni in area, Chiffi é vicino e indica solo la rimessa dal fondo.17:45

65' Gran palla di Partipilo per Mihaila, la punta spreca cercando un doppio dribbling in area.17:43

64' Bernabé ora da trequartista, con Estevez in coppia con Hernani in mediana.17:42

62' Sostituzione PARMA: esce Simon Sohm, entra Nahuel Estévez.17:40

61' Rimane a terra Sohm, il giocatore aiutato dallo staff medico.17:39

60' Chiusura attenta di Odenthal su Sohm, che era entrato palla al piede in area.17:38

59' Bernabé ferma Strefezza: il catalano uomo ovunque in questa partita.17:37

58' Sta crescendo il Como, dopo l'ottimo inizio di secondo tempo del Parma.17:36

56' Ci prova Abildgaard dalla distanza, palla altissima sopra la traversa.17:34

54' Mihaila entra in area e cade, per Chiffi non é rigore e rimessa dal fondo per il Como.17:32

53' Sohm conclude di controbalzo, palla che termina lontano dalla porta di Semper.17:31

52' Partito meglio il Parma in questo secondo tempo, Como che sta faticando.17:31

51' PARTIPILO! Deviazione sottoporta del neo entrato, palla di poco a lato.17:29

49' Benedyczak cade małe a terra, Delprato mette in out. Si rialza il polacco.17:28

48' HERNANI! Punizione potente e diretta in porta, attento Semper in presa.17:26

47' Subito una iniziativa di Partipilo, steso al limite dell'area da Goldaniga.17:25

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!17:23

46' Sostituzione PARMA: esce Dennis Man, entra Anthony Partipilo.17:22

Parma che nel finale sfiora in due occasioni con Man il nuovo vantaggio, trovando peró un Semper molto attento.17:06

Bel primo tempo al Sinigaglia, apre il Parma con Benedyczak, risponde il Como con Verdi, che insacca l'assist di Da Cunha dopo l'errore di Circati.17:05

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI COMO - PARMA! 1-1 il risultato parziale.17:04

45'+3' ANCORA MAN! Conclusione dalla distanza, Semper respinge in tuffo!17:04

45'+1' Un minuto di recupero.17:02

45' DELPRATO! Lancio di Sohm per Man che sbatte su Semper in uscita, il terzino arriva di gran carriera ma sbaglia il tap in. Rimane a terra il portiere locale.17:02

44' Goldaniga sbaglia l'apertura, Bernabé il filtrante per Sohm.17:01

43' Si sta giocando molto poco in questo finale, molti i fischi in campo di Chiffi.16:59

41' Check del VAR per capire se l'intervento fosse da rosso, Chiffi conferma alla fine il giallo.16:56

40' AMMONITO Lucas da Cunha. Intervento in ritardo su Di Chiara.16:55

39' Delprato stende Strefezza, Como che respira dopo due minuti di forcing ducale.16:54

36' Animi che si stanno scaldando, dopo una prima mezzora decisamente tranquilla.16:52

35' Fuorigioco per Mihaila, Pecchia si lamenta per un precedente fallo su Berbabé: Chiffi spiega che si é concretizzato il vantaggio, poi il fuorigioco.16:51

34' Angolo per il Como: Verdi sul secondo palo, palla direttamente sul fondo.16:49

32' Cross velenoso di Ioannou, Gabrielloni in scivolata non arriva sul pallone.16:49

31' Semper in uscita calcia direttamente in out, visto il pressing di Benedyczak.16:47

29' Parma sempre alta nel pressing, soffrendo peró quando il Como riesce a superare la prima linea.16:46

28' Partita decisamente intensa, fisica ma non cattiva.16:45

26' Semper aspetta molto nell'aprire per Bellemo, rischiando di perdere il pallone sul pressing di Man.16:43

25' Parma che subisce il gol per un errore in costruzione, Circati troppo frettoloso nella verticale servendo di fatto Da Cunha.16:42

24' GOL! COMO - Parma 1-1! Rete di Simone Verdi. Palla persa sanguinosa di Circati, ne approfitta Da Cunha che mette in porta il compagno: per Verdi é facile insaccare di prima.



23' Como che continua a spingere sulla sinistra con Ioannou, meno utilizzata la fascia sinistra.16:39

21' SOHM! Destro potente dal limite, palla di poco alta.16:37

20' COSA SBAGLIA MAN! Gran contropiede nato dal piede di Hernani, l'esterno si invola ma, davanti a Barba, si fa deviare il tiro dall'ex Sporting Gijon.16:37

19' Roberts che ha alzato la posizione di Strefezza, ne sta beneficiando il Como.16:34

18' STREFEZZA! Girata in area dell'ex Lecce, si supera Chichizola: azione poi fermata, ancora, per fuorigioco.16:34

17' Cross di Strefezza, blocca di Chichizola: nel frattempo cresce l'intensità della pioggia.16:33

16' MAN! Che azione del Parma, Ddoppio tacco in area per liberare l'esterno, tiro a giro che termina di poco a lato.16:32

14' GABRIELLONI! Cross di Ioannou, colpo di testa alto sopra la traversa. Punta comunque in fuorigioco.16:30

13' Strefezza molto vicino al centrocampo, piú mezzala che trequartista in questo inizio di partita.16:29

12' Goldaniga cerca il lancio per Gabrielloni, palla direttamente tra le braccia di Chichizola.16:28

11' Di Chiara con il cross al volo, respinge Barba. Como chiuso nella propria area.16:26

10' Piove molto a Como, campo che non aiuta certo il possesso palla.16:25

9' Schema su punizione per il Parma, Bernabé tocca per Di Chiara, conclusione deviata in angolo.16:24

8' Mihaila prova ancora a partire palla al piede, lo stende Strefezza.16:24

6' Cross a giro di Verdi, attento Chichizola in presa.16:22

6' Como colpito a freddo, per la squadra guidata dal duo Roberts - Fabregas sicuramente una gara in salita.16:21

5' Lancio di Barba, Gabrielloni pescato in fuorigioco.16:21

4' Check del VAR che conferma il gol, Como che si é fatto infilare dall'inserimento di Mihaila, bravissimo ed altruista a regalare il gol a Benedyczak.16:20

3' GOL! Como - PARMA 0-1! Rete di Adrian Benedyczak. Mihaila si fa sessanta metri palla al piede, mette a sedere Goldaniga e serve l'assist per il polacco che, da due passi, deve solo insaccare.



2' Como con la difesa a tre, Da Cunha a fare il quinto di destra.16:18

1' Primo pallone per il Parma, con la classica maglia gialloblu, Como in azzurro.16:16

1' INIZIA COMO - PARMA!16:16

Dirige il match l'arbitro Chiffi.15:54

Pecchia con un undici molto offensivo, Benedyczak da prima punta con Man, Sohn, Bernabé, Mihalia alle sue spalle, Hernani davanti alla difesa. Balogh in coppia con Circati in difesa.15:54

Roberts continua a puntare su Gabrielloni da prima punta, vista anche la assenza di Cutrone, alle sue spalle il trio Strefezza - Verdi - Da Cunha. Abildgaard a centrocampo, Goldaniga da terzino destro, Ioannou da sinistro.15:53

La formazione del PARMA: (4-2-3-1) Chichizola - Delprato, Circati, Balogh, Di Chiara - Sohm, Hernani - Man, Bernabé, Mihaila - Benedyczak.15:51

Sono ufficiali le formazioni del match: COMO (4-2-3-1), Semper - Goldaniga, Odenthal, Barba, Ioannou - Abildgaard, Bellemo - Strefezza, Verdi, Da Cunha - Gabrielloni.15:50

I ducali sono alla ricerca della vittoria per certificare la fuga, Como che vuole rispondere con un risultato positivo alla dura sconfitta contro il Palermo.15:46

Big match di questa ventiseiesima giornata di Serie B, il Como ospita al Sinigaglia la prima in classifica, il Parma di Fabio Pecchia.15:44