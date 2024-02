Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi impegni con la Serie B.16:00

Con l'odierno pareggio, entrambe le formazioni guadagnano un punto in più nella classifica generale. Uomini di Stroppa e Corini che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della Sampdoria di Pirlo, e tra le mura domestiche contro la Ternana.16:00

Cala il sipario allo Stadio Giovanni Zini di Cremona! Massa manda i titoli di coda di un match degno delle aspettative, conclusosi con un equo pareggio. I primi 45' delineano un inizio molto forte delle Tigri, al quale segue però la decisa risposta del Palermo che dapprima con Brunori su rigore, poi con Ranocchia allo scadere del primo tempo, si porta in vantaggio per 0-2. Nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica dei padroni di casa a causa dell'espulsione di Sernicola, la Cremonese reagisce e lo fa mettendo a segno un micidiale uno-due che diventa una doccia gelata per i Rosanero: dapprima va a segno Castagnetti, che al minuto 49' compie un secco tap-in, poi esattamente sessanta secondi dopo è Coda a siglare la rete che riporta il match in equilibrio. Segue una restante parte di gara dalle numerose occasioni, che vedono protagonisti indiscussi i rispettivi estremi difensori delle due squadre. Termina al 93' questa accesa sfida, risultato finale di 2-2.15:59

90'+3' TRIPLICE FISCHIO DI MASSA! Cremonese-Palermo termina 2-2.15:53

90'+2' Tsadjou prova a far valere la propria rapidità contro Traoré, palla che termina però in fallo laterale.15:52

90' Sono 3' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Turrini, si giocherà fino al 93'.15:51

90' JUNGDAL IN ANGOLO! Brividi continui per la Cremonese, deviazione determinante del portiere grigiorosso che concede soltanto l'angolo.15:50

89' TRAORE' DAL LIMITE! Il subentrato sposta la palla sul destro, salta Bianchetti e calcia un tiro potentissimo che termina di millimetri al lato del secondo palo.15:50

89' Ultimo giro d'orologio allo Zini, poi sarà recupero.15:48

88' Traoré cade a terra in area grigiorossa dopo un contrasto con Ghiglione, Massa decide che si può proseguire senza interruzioni.15:48

86' Falletti sceglie la soluzione personale e calcia dai 25 metri, sfera che termina però di molto oltra la traversa difesa da Pigliacelli.15:46

83' AL VOLO PICKEL! Conclusione aerea del numero 6 grigiorosso che colpisce perfettamente ma disegna una traiettoria troppo centrale, abbraccia la sfera Pigliacelli.15:44

82' Con il recente slot di sostituzioni, entrambi gli allenatori hanno terminato i cambi a loro disposizione.15:42

82' AMMONITO Giuseppe Aurelio: gamba tesa ai danni di Pickel.15:42

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio all'extra-time.15:41

80' Sostituzione Cremonese: fuori Michele Castagnetti, dentro Žan Majer.15:41

80' Sostituzione Cremonese: fuori Franco Damián Vázquez César, dentro Alejandro Falletti dos Santos.15:40

79' Sostituzione Palermo: fuori anche il capitano Matteo Luigi Brunori, lo sostituisce Leonardo Mancuso.15:40

79' Sostituzione Palermo: esce dal campo Claudio Amarildo Gomes, lo sostituisce Mamadou Coulibaly.15:39

79' Sostituzione Palermo: fuori Federico Di Francesco, dentro Chaka Traorè.15:39

79' In questa occasione è Tsadjout a compiere un fallo in attacco, Nedelcearu mantiene efficacemente la posizione subendo una carica irregolare.15:39

78' Altro duello aereo tra Brunori e Ravanelli, terzo fallo in attacco del capitano rosanero che riconsegna di fatto il possesso alle Tigri.15:38

77' Giro dalla bandierina speso non nel migliore dei modi, svetta Nedelcearu che allontana la minaccia grigiorossa.15:37

76' Soleri torna su Quagliata impedendo il cross al subentrato, calcio d'angolo a favore della Cremonese.15:36

75' Impreciso tocco di ritorno di Gomes per Diakité, non viene concluso il triangolo e la rimessa laterale sarà a favore della Cremonese. Batte Bianchetti.15:35

74' Momento delle sostituzioni, numerosi cambi in casa Cremonese per lasciare spazio a forza più fresche. Non cambia però l'assetto dei grigiorossi.15:34

74' Sostituzione Cremonese: fuori dal campo Massimo Coda, lo sostituisce Frank Cédric Tsadjout.15:33

73' Sostituzione Cremonese: fuori anche Luca Zanimacchia, dentro Giacomo Quagliata.15:33

73' Sostituzione Cremonese: fuori Dennis Tørset Johnsen, dentro al suo posto Paolo Ghiglione.15:33

70' Ora la gara la gestisce il Palermo, Cremonese che attende pazientemente in attesa di una ripartenza.15:31

68' Sostituzione Palermo: esce dal campo Filippo Ranocchia, dentro al suo posto Edoardo Soleri.15:28

68' Sanguinosa palla persa da Vazquez che avvia di fatto la ripartenza ospite, filtrante splendido di Gomes ma Bianchetti fa voce grossa e con un'impeccabile diagonale sventa il pericolo.15:28

67' Cross basso di Aurelio per il taglio sul primo palo di Brunori, Jungdal è sicuro in uscita ed abbraccia la sfera.15:27

65' Dai e vai impreciso tra Coda e Vazquez, Gomes approfitta dell'indecisione per recuperare il possesso. 15:26

62' CHE BRIVIDO PER IL PALERMO! Dagli sviluppi del calcio di punizione, Antov calcia in porta di prima intenzione trovando una deviazione decisiva sulla linea da parte di Diakité.15:23

62' Palla inattiva dai 30 metri a favore della Cremonese, batterà Vazquez con il mancino.15:22

61' AMMONITO Filippo Ranocchia: trattenuta fallosa ai danni di Vazquez.15:21

60' Fallo di Aurelio ai danni di Zanimacchia, intervento in ritardo che non viene però sanzionato con il giallo.15:21

57' Sostituzione Palermo: fuori Francesco Di Mariano, lo sostituisce Roberto Insigne.15:17

57' Primo squillo del Palermo in questa ripresa, con Di Mariano che tenta il traversone per lo stacco di Brunori: deviazione di Antov in calcio d'angolo.15:17

57' Rallentano i battiti del match, possesso lento della Cremonese con ripetuti scambi tra Bianchetti e Johnsen.15:16

55' Imprecisa sventagliata di Vazquez per la sovrapposizione di Castagnetti, rimessa laterale spendibile dalla formazione ospite.15:15

52' Cremonese oltre l'inferiorità numerica, spinta continua dei padroni di casa che vogliono sfruttare il momento psicologicamente favorevole. Palermo che attende e tenta di riprendere le redini del match.15:13

50' GOL! GOL CODA! CREMONESE-Palermo: 2-2. Incredibile allo Zini, la riagguanta la Cremonese con Coda! Minuti di spettacolo puro allo Stadio Zini, Coda sfrutta una marcatura non impeccabile di Ceccaroni sterzando sul destro, alzando lo sguardo e trovando l'angolo lontano per battere Pigliacelli. Tutto di nuovo in equilibrio a Cremona, assist a cura di Vazquez.



49' GOL! GOL CASTAGNETTI! CREMONESE-Palermo: 1-2. Rete delle Tigri che accorcia le distanze, il timbro è di Michele Castagnetti! Respinta difficile di Pigliacelli che neutralizza inizialmente la conclusione di Coda, poi la sfera viene raccolta da Pickel che scarica per Castagnetti, il quale con un forte piattone batte Pigliacelli. Ci prova la Cremonese, assist a cura di Pickel.



48' Nessuno sviluppo da questo calcio d'angolo, possesso Palermo nella propria trequarti.15:08

48' Spinge la Cremonese, corner a favore dei grigiorossi di cui si incarica Castagnetti.15:08

46' Il primo possesso della ripresa è manovrato dal Palermo.15:06

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.15:05

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:07

Si chiude dopo due minuti di recupero la prima frazione allo Zini, parziale che sorride ai Rosanero. Prima parte di gara scoppiettante in terra lombarda, con i padroni di casa che partono subito con una forte spinta, dalla quale nascono ben tre occasioni da gol grazie alle conclusioni di Zanimacchia che per pochi centimetri non trova la via del vantaggio. Risponde subito il Palermo, che al minuto 16' costringe la retroguardia avversaria a schiacciarsi; nella stessa azione, Sernicola devia un tiro di testa di Brunori che sarebbe terminato in porta, lo fa con l'ausilio della mano destra e viene espulso direttamente dopo un check al VAR. Lo stesso check decreta il penalty a favore delle Aquile, dagli undici metri si presenta Brunori che spiazza Jungdal e fa gioire il settore ospiti al minuto 18'. Nonostante l'inferiorità numerica, le Tigri non si arrendono e più volte chiamano alla risposta Pigliacelli, da una di queste nasce il presupposto per Pickel di siglare il pareggio, ma il centrocampista cremonese spedisce la sfera in tribuna. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi che i Rosanero mettono in atto un rapido contropiede, da cui scaturisce il 2-0 ospite grazie alla sponda di Diakité per il sicuro piattone di Ranocchia. Vantaggio del Palermo, Cremonese che ci crede.15:07

45'+2' FISCHIO DI MASSA: termina il primo tempo.14:49

45' Sono 2' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara, si giocherà fino al 47'.14:49

45' GOL! GOL RANOCCHIA! Cremonese-PALERMO: 0-2. Raddoppio della formazione siciliana, ci pensa Filippo Ranocchia! Dopo un'occasione persa dalla Cremonese, il Palermo sfrutta una decisa ripartenza, con Diakité che giunto sulla linea di fondo scarica per il proprio compagno in maglia 14: piattone mancino e palla che si insacca alle spalle di Jungdal che non può nulla. Raddoppio allo scadere e quarto gol consecutivo per Ranocchia, assist servito da Diakité.14:48

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile recupero.14:48

43' OCCASIONE CLAMOROSA PER LA CREMO! Dopo una respinta di Pigliacelli, il rimpallo giunge sui piedi di Pickel che a porta vuota spedisce la sfera oltre la traversa. Chance colossale per i grigiorossi.14:45

43' Brunori e Bianchetti si allacciano irregolarmente, fallo del numero 9 rosanero ai danni del centrale avversario.14:44

41' Traversone profondo che non porta alcun frutto, possesso Palermo nella propria metà di campo.14:42

40' Ulteriore giro dalla bandierina a favore dei rosanero, stavolta batte Ranocchia.14:41

39' Ranocchia compie un passante illuminante per Di Francesco, che raccoglie il suggerimento, alza lo sguardo e calcia strozzando la conclusione senza successo. Rinvio dal fondo per Jungdal.14:41

38' Battibecco tra Vazquez e Gomes che viene prontamente sedato da Massa, si accende il match a livello agonistico.14:39

37' Altro giro dalla bandierina a favore degli ospiti, batte Di Mariano sul primo palo ma non trova soluzioni amiche.14:38

36' SALVA ANCORA JUNGDAL! Inserimento perfetto di Segre, che sorprende la retroguardia avversaria calciando in porta e trovando, però, una respinta reattiva di Jungdal. Rimessa laterale a favore degli ospiti, Palermo che continua a spingere.14:37

33' Anche stavolta il giro dalla bandierina non produce alcun effetto, si torna da Jungdal.14:34

33' JUNGDAL DECISIVO! A tu-per-tu con l'estremo difensore grigiorosso, Ranocchia trova chiuso ogni spiraglio di rete e guadagna soltanto un corner. Batte Di Mariano.14:34

32' Vazquez scodella un morbido filtrante per lo stacco di Coda, centravanti che è però in posizione di outside. Punizione dal fondo con Pigliacelli, squadre che si riordinano.14:33

31' Decisa chiusura di Diakité sull'iniziativa personale di Castagnetti, batterà lo stesso dalla bandierina.14:32

30' Cross velenosissimo di Zanimacchia che divide in due l'area avversaria, sul suggerimento tenta l'aggancio Pickel che viene prontamente neutralizzato da Pigliacelli. Possesso ospite.14:32

27' Schema da corner apparentemente efficace quello effettuato dal Palermo, palla che viene però recuperata grazie all'attenzione di Castagnetti.14:28

26' Calcio d'angolo a favore del Palermo, batte Di Mariano dalla bandierina.14:27

24' Duello fisico molto acceso tra Brunori e Ravanelli, poi ha la meglio il centrale della Cremonese che non consente al capitano avversario di penetrare in area avversaria.14:26

22' AMMONITO Francesco Di Mariano: pressione eccessivamente furente del numero 10 rosanero.14:23

21' Altro brivido per la Cremonese, discesa rapida di Di Francesco lungo l'out di sinistra, poi giunto in area avversaria scarica per Brunori ma il numero 9 viene anticipato da un determinante tocco con la punta da parte di Antov.14:23

20' Fallo in attacco compiuto da Brunori, Jungdal si incarica della battuta del calcio piazzato.14:21

18' GOL! GOL BRUNORI! Cremonese-PALERMO: 0-1. Arriva al minuto 18' la rete del vantaggio rosanero, la firma è quella di Matteo Brunori! Sernicola compie un tocco di mano che evita la rete palermitana, dopo un check del VAR Massa espelle il numero 17 e concede il penalty agli ospiti. Sul dischetto compare Brunori, che con freddezza spiazza Jungdal e porta i suoi avanti. Doppia cifra raggiunta dal centravanti dei siciliani, Palermo in vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Brunori14:21

16' ROSSO DIRETTO Leonardo Sernicola: espulsione diretta per il numero 17 grigiorosso.14:18

16' CHECK OVER: dopo un controllo relativamente lungo, il direttore di gara decreta falloso il tocco di mano di Sernicola. Rigore a favore del Palermo.14:18

13' AMMONITO Michele Castagnetti: giallo per il mediano della Cremonese.14:16

12' PIGLIACELLI RISPONDE PRESENTE! Zanimacchia, particolarmente ispirato, compie un'altra sterzata e cerca il primo palo: l'estremo difensore palermitano non si fa sorprendere e devia in fallo laterale.14:13

11' Calcio d'angolo che termina con una carica fallosa di Vazquez ai danni di Pigliacelli, punizione Palermo dalla propria area di rigore.14:12

10' Primo corner del match, è a favore della Cremonese. Batterà Sernicola.14:12

8' Ranocchia resta a terra sulla trequarti avversaria, arrivo il fischio dell'arbitro che decreta però il fallo in attacco del numero 14 siciliano.14:10

6' ZANIMACCHIA! L'esterno grigiorosso sterza dal limite dell'area avversario e calcia in porta trovando una respinta determinante di Nedelcearu.14:08

4' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore degli ospiti, rimessa lunga verso Ranocchia che viene però anticipato dallo stacco di Sernicola.14:05

1' SUBITO CODA! Prima conclusione nello specchio per i grigiorossi, Pigliacelli devia in corner ma la punizione è a favore del Palermo a causa di un tocco di mano dello stesso Coda.14:03

1' Il primo possesso della gara è amministrato dalla Cremonese.14:02

1' PARTITI! Via a Cremonese-Palermo.14:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.13:38

Ultimi istanti d'attesa per il fischio d'inizio di questo big match da alta classifica, i giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.13:38

FORMAZIONI UFFICIALI: PALERMO (4-3-3). Ospiti che rispondono con: Pigliacelli; Diakité-Nedelcearu-Ceccaroni-Aurelio; Ranocchia-Gomes-Segre; Di Francesco-Brunori-Di Mariano. Allenatore: Eugenio Corini. A disposizione: Stulac, Insigne, Soleri, Marconi, Buttaro, Henderson, Vasic, Mancuso, Kanuric, Coulibaly, Traoré, Graves.13:37

FORMAZIONI UFFICIALI: CREMONESE (3-5-2). Scendono in campo: Jungdal; Antov-Ravanelli-Bianchetti; Sernicola-Johnsen-Castagnetti-Pickel-Zanimacchia; Vazquez-Coda. Allenatore: Giovanni Stroppa. A disposizione: Saro, Tsadjout, Majer, Marrone, Abrego, Lochoshvili, Falletti, Afena-Gyan, Ghiglione, Ciofani, Quagliata, Della Rovere.13:35

A coadiuvare il fischietto ligure sono designati gli assistenti di linea Dei Giudici-Di Giacinto; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Turrini; postazione VAR presidiata dal Sig. Abbattista, ausiliato dall'A.VAR Santoro.13:32

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Davide Massa, della sezione di Imperia.13:30

Tutto pronto allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, andrà in scena Cremonese-Palermo! In questo copioso primo pomeriggio di B, il calendario del torneo chiama al confronto Grigiorossi e Rosanero dopo du mesi esatti dall'ultimo incrocio, datato allo scorso 26 dicembre nella rocambolesca gara conclusasi per 3-2 a favore dei siciliani. Quest'oggi, la formazione palermitana approda in terra lombarda con alle spalle un sonoro trionfo per 3-0 ai danni del Como, che contribuisce al momentaneo 3^ posto dei Rosanero; situazione analoga quella della Cremonese, attualmente fissa in 2^ posizione con 46 punti e reduce da un pari a reti bianche contro l'Ascoli, tra le mura del Del Duca.13:29

Benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Palermo, gara valida per il turno numero 26 del Campionato di Serie B.13:25