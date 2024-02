Dalla Arena Garibaldi è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.18:17

Turno infrasettimanale nella ventisettesima giornata: la squadra di Aquilani affronterà il Modena mentre i ragazzi di Vanoli sono attesi dal derby con il Cittadella.18:17

Minuti di recupero ancora fatali per i nerazzurri, gli arancioneroverdi sbancano il Garibaldi e riconquistano il secondo posto in classifica con una sforbiciata stupenda di Olivieri - al primo gol in maglia lagunare, sfiorando la doppietta pochi secondi più tardi - dopo il botta e risposta tra il solito Pohjanpalo e Bonfanti. 18:15

90'+7' FINITA! Pisa-Venezia 1-2, triplice fischio di Cosso.18:11

90'+6' OCCASIONE VENEZIA! Olivieri scatta in campo aperto, entra in area ma si divora il raddoppio, il suo destro sibila oltre il palo.18:45

90'+6' Ellertsson da centrocampo, il suo sinistro si spegne sul fondo.18:10

90'+5' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Esce Busio, presenza per Jajalo.18:09

90'+4' Cross dalla sinistra di Ullmann, Gytkjaer alza troppo il piattone davanti a Nicolas ma era in fuorigioco.18:08

90'+2' GOL! Pisa-VENEZIA 1-2! Rete di Olivieri. Idzes allarga per Busio, cross morbido, Olivieri con una stupenda sforbiciata fredda Nicolas.



Guarda la scheda del giocatore Marco Olivieri01:11

90'+1' Gytkjaer dalla destra, Olivieri sbaglia l'appoggio in area per Ellertsson.18:05

90' Cinque minuti di recupero.18:04

89' Olivieri lungo linea per Ellertsson, Candela spara in curva un rigore in movimento.18:03

88' Traversone di Barbieri, Mlakar di testa non inquadra la porta.18:02

85' ULTIMO CAMBIO PISA. Barberis prende il posto di Veloso.18:04

84' SOSTITUZIONE PISA. Esce uno stremato Calabresi, entra Hermannsson.17:58

83' Punizione di Veloso, il suo sinistro non scende.17:57

82' AMMONITO Sverko, fuori tempo su Barbieri.17:56

81' Calabresi a terra, gioco fermo per qualche istante.17:54

79' Olivieri prende in velocità Caracciolo, Nicolas esce dalla propria area per anticiparlo.17:53

78' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli si gioca la carta Gytkjaer, fuori Pohjanpalo.17:52

76' Lancio per Arena, Svoboda è in vantaggio.17:50

74' AMMONITO Barbieri, intervento da tergo su Tessmann.17:48

72' Da corner, colpo di testa in arretramento di Arena, a lato.17:45

71' SOSTITUZIONE PISA. Finisce la gara di Bonfanti, entra l'ex Mlakar.17:45

70' Scintille tra Idzes e Bonfanti, Cosso riporta la calma.17:44

68' GOL! PISA-Venezia 1-1! Rete di Bonfanti. Arena serve Bonfanti che con una sterzata mette a sedere Svoboda e incrocia il sinistro alle spalle di Joronen.



Guarda la scheda del giocatore Nicholas Bonfanti17:43

65' SOSTITUZIONE VENEZIA. Bjarkason lascia il campo a favore di Ellertsson.17:39

65' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli richiama Zampano e inserisce Ullmann.17:39

64' Cosso convalida il gol dopo il check del VAR.17:38

62' GOL! Pisa-VENEZIA 0-1! Rete di Pohjanpalo. Punizione di Bjarkason, Idzes stoppa la conclusione di Sverko, Canestrelli rinvia corto e Pohjanpalo ribadisce in rete.



Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo17:38

61' Candela si guadagna una punizione dal limite, fallo di Beruatto.17:35

59' SOSTITUZIONE PISA. Staffetta in attacco tra Valoti e Arena.17:33

59' SOSTITUZIONE PISA. Energie fresche sulla fascia: Beruatto per Esteves.17:33

58' Bonfanti si gira al limite, sinistro smorzato da Idzes, Joronen raccoglie la sfera.17:32

57' AMMONITO Marin, irruente su Zampano.17:31

55' Svoboda apre per Candela, scattato in offside.17:29

54' Pohjanpalo di tacco in area per Olivieri che, triplicato, non passa.17:28

52' Valoti prova a sfondare centralmente, Sverko non si fa superare.17:26

50' Cross basso di Zampano, esterno di Busio contrato da Veloso.17:24

48' Ancora Candela sulla destra, Caracciolo spazza in angolo.17:22

47' Candela dialoga con Bjarkason, Marin si frappone.17:21

46' Valoti prova a piazzare il destro dai 20 metri, conclusione da dimenticare.17:20

46' COMINCIA LA RIPRESA. Pisa-Venezia 0-0, manovra dei nerazzurri.17:19

46' SOSTITUZIONE VENEZIA. Pierini rimane negli spogliatoi, spazio a Olivieri.17:19

Aquilani deve cercare di alzare il baricentro per poter innescare gli attaccanti; Vanoli ha bisogno di aumentare la concretezza negli ultimi metri.17:09

Frazione combattuta, avvio migliore degli arancioneroverdi, Pohjanpalo mastica una girata davanti alla porta, Zampano impegna Nicolas, poi crescono i nerazzurri che faticano però a rendersi pericolosi, Valoti spreca una galoppata di Calabresi. Nel finale, Pohjanpalo di nuovo manca la zampata da due passi, Caracciolo travolge Bjarkason in area, Cosso lascia correre.17:05

45'+1' FINE PRIMO TEMPO. Pisa-Venezia 0-0, reti bianche all'intervallo.17:03

45' Un minuto di recupero.17:01

45' Errore in uscita dei nerazzurri, Pierini smarca in area Bjarkason spinto da dietro da Caracciolo, Cosso lascia correre.17:01

44' OCCASIONE VENEZIA! Pohjanpalo allarga per Candela e si butta dentro per ricevere il cross, sfiorando la deviazione da due passi.17:02

42' OCCASIONE PISA! Percussione di Calabresi che se ne va per vie centrali, Valoti spreca tutto con un destro largo da ottima posizione.17:02

41' Errore di Candela, Bonfanti rientra sul sinistro, tiro alto.16:57

39' Tessmann dai 20 metri, destro fiacco e centrale, facile preda di Nicolas.16:55

39' Filtrante di Busio per Pierini che tergiversa in area, sinistro murato da Caracciolo.16:55

37' Calabresi si rotola a terra, le immagini non mostrano alcun contatto violento, Cosso fa riprendere il gioco.16:53

35' Pohjanpalo prolunga in area per Bjarkason, Esteves lo chiude in angolo.16:51

33' Tessmann nel corridoio per Busio, Caracciolo in scivolata si rifugia in angolo.16:49

31' Cosso ammonisce Vanoli per proteste.16:47

29' Le due squadre si affrontano sulla mediana, gioco spezzettato.16:48

27' Traversone di Pierini, Marin di testa anticipa Bjarkason.16:44

24' AMMONITO Zampano, intervento rude su Barbieri.17:06

24' Punizione di Veloso, torre di Caracciolo neutralizzata in angolo da Tessmnann.16:45

23' Sugli sviluppi del corner, mischia in area arancioneroverde, Veloso calcia oltre la traversa.16:39

22' Punizione di Veloso, colpo di testa di Canestrelli alzato in angolo da Svoboda.16:38

21' AMMONITO Pierini, in ritardo su Barbieri.16:37

20' Barbieri preme sulla fascia, Zampano concede il primo angolo della gara.16:36

18' Da fallo laterale, palla per Bjarkason, ciabattata al volo ampiamente a lato.16:34

18' Busio fa scattare in campo aperto Zampano che entrato in area si allunga la sfera, favorendo il recupero di Canestrelli.16:34

15' I padroni di casa provano ad aumentare il fraseggio rallentando i ritmi.16:33

12' Arancioneroverdi in pressione, i nerazzurri attendono nella propria metà campo.16:28

10' Azione manovrata degli arancioneroverdi, Idzes cade in area, Cosso fischia un fuorigioco dubbio.16:26

9' OCCASIONE VENEZIA! Zampano scambia in area con Pierini, tiro da posizione defilata, Nicolas protegge il primo palo.16:26

7' Zampano scatta sulla sinistra, Marin è ben posizionato.16:24

5' Tessmann recupera palla sulla trequarti, Pierini sbaglia la rifinitura per Busio.16:21

4' Barbieri centra dal fondo, Svoboda libera l'area.16:20

3' Tessmann insiste sulla destra, Canestrelli lo contiene.16:19

1' Subito Candela dalla destra, Pohjanpalo libero a centro area mastica la girata sul fondo.16:17

1' INIZIA Pisa-Venezia, palla agli arancioneroverdi.16:16

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Cosso.15:55

Una sola novità anche per Vanoli nello schieramento iniziale: Bjarkason al posto di Andersen in mediana. Davanti continuità al tandem Pierini-Pohjanpalo.15:38

Aquilani conferma dieci undicesimi della squadra sconfitta contro il Parma: Torregrossa out, gioca Bonfanti di punta con Toure e Valoti a supporto.15:38

3-5-2 per il Venezia: Joronen - Idzes, Svoboda, Sverko - Candela, Bjarkason, Tessmann, Busio, Zampano - Pierini, Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Dembele, Altare, Modolo, Ullmann, Jajalo, Ellertsson, Andersen, Cheryshev, Olivieri, Gytkjaer.15:45

Ecco le formazioni. Pisa con il 3-4-2-1: Nicolas - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Barbieri, Marin, Veloso, Esteves - Toure, Valoti - Bonfanti. A disp.: Loria, Campani, Hermannsson, Leverbe, Piccinini, Barberis, Beruatto, Arena, Tramoni, Masucci, Mlakar, Moreo.15:40

Nerazzurri ancora alla ricerca di una continuità di risultati, reduci dalla sconfitta contro il Parma, affrontano gli arancioneroverdi, vogliosi di sfruttare gli incroci di giornata per riportarsi al secondo posto in classifica.15:09

Alla Arena Garibaldi tutto pronto per Pisa-Venezia, ventiseiesima giornata di Serie B.15:07