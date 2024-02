Grazie per avere seguito con noi la diretta di Ternana-Lecco, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:16

Nel prossimo turno di Serie B per la Ternana impegno in trasferta sul campo del Palermo, il Lecco affronterà in casa il Como.18:15

La gara tra Ternana e Lecco finisce senza gol, ma le occasioni non sono mancate. Palo esterno di De Boer al 25' dopo un salvataggio di Saracco su Pereiro. Guglielmotti due volte vicino al bersaglio (al 22' e al 92'). Iannarilli al 73' in uscita bassa nega la rete a Buso. Chance anche per Caporale al 64' e Celjak al 74'.18:14

90'+6' Fine partita: TERNANA-LECCO 0-0! La partita si conclude senza reti.18:09

90'+5' Distefano pescato in posizione irregolare, nulla di fatto per la Ternana.18:07

90'+2' OCCASIONE LECCO! Conclusione dal limite dell'area di Guglielmotti, Iannarilli sfiora in tuffo, pallone di poco fuori. 18:04

90' L'arbitro Ghersini concede cinque minuti di recupero.18:03

88' Fraseggio prolungato da parte del Lecco, ma la Ternana non concede varchi.18:03

86' Sostituzione TERNANA: entra Zoia esce Pereiro.18:02

86' Sostituzione TERNANA: entra Distefano esce Carboni.18:01

85' Problemi per Lepore, gioco fermo e sanitari in campo.17:58

82' Sostituzione LECCO: entra Frigerio esce Degli Innocenti.17:57

82' Sostituzione LECCO: entra Salcedo esce Parigini.17:54

80' Il match resta in equilibrio, il risultato non si sblocca.17:54

77' Ternana in avanti, ma il cross di Casasola è fuori misura.17:49

74' Insiste il Lecco: colpo di testa di Celjak sugli sviluppi di un corner, Iannarilli risponde presente.17:47

73' OCCASIONE LECCO! Chance per Buso, servito da Degli Innocenti: Iannarilli in uscita bassa chiude lo specchio della porta.17:46

72' Punizione dalla trequarti per la Ternana, battuta senza esito.17:45

69' Sostituzione LECCO: entra Buso esce Caporale.17:42

69' Sostituzione LECCO: entra Beretta esce Novakovich.17:42

69' Sostituzione TERNANA: entra Dionisi esce Luperini.17:41

67' Ammonito MARGINEAN per gioco scorretto su Guglielmotti.17:40

64' OCCASIONE LECCO! Calcio d'angolo di Lepore, svetta Caporale, pallone di poco alto.17:36

61' Ripartenza della Ternana: Pereiro scodella in area, Raimondo non arriva sul pallone ma di poco.17:33

59' Sostituzione TERANA: entra Marginean esce De Boer.17:32

59' Sostituzione TERNANA: entra Raimondo esce Favilli.17:31

57' OCCASIONE TERNANA! Traversone di Carboni, Favilli in tuffo di testa impegna Saracco: il portiere in tuffo si rifugia in corner.17:30

54' Amatucci calcia dalla bandierina, pallone troppo alto per tutti.17:27

51' Lucchesi si sgancia in avanti sulla corsia di sinistra, ma non calibra bene la misura del cross.17:23

49' Casasola cerca di servire Favilli in area, Celjak di testa fa buona guardia.17:22

46' Inizio secondo tempo di TERNANA-LECCO! Si riparte senza cambi.17:17

Nessun tiro nello specchio della porta per il Lecco nel corso del primo tempo, uno per la Ternana.17:07

Il primo tempo tra Ternana e Lecco termina senza reti. Occasione di testa per Guglielmotti al 22'. Saracco salva su Pereiro e De Boer sulla respinta colpisce il palo esterno al 25'. Ammoniti Amatucci e Ierardi.17:06

45' Fine primo tempo: TERNANA-LECCO 0-0! Si va al riposo senza reti.17:02

44' Calcio piazzato battuto da Lepore, rimpallo in area, il pallone rotola sul fondo.17:01

41' Favilli defilato sulla sinistra, l'attaccante non riesce a superare Ierardi.17:03

38' Fallo in attacco di Pereiro, spinta su Listkowski, sfuma l'azione della Ternana.16:54

35' Listkowski carica il mancino da fuori area, pallone altissimo.16:52

32' Cross di Guglielmotti, contrasto aereo in area tra Parigini e Casasola, pallone sull'esterno della rete.16:48

31' Calcio da fermo battuto da Lepore, colpo di testa di Celjak, pallone oltre la traversa.16:47

28' PALO TERNANA! Saracco in tuffo respinge la conclusione di piatto di Pereiro, De Boer si fionda sul pallone ma da posizione defilata colpisce il palo esterno.16:45

25' Inserimento in area di Sgarbi, la difesa del Lecco concede solo un corner: Guglielmotti anticipa Favilli.16:42

22' Primo squillo del Lecco: traversone di Caporale, Guglielmotti di testa in area non inquadra il bersaglio.16:38

21' Corner di Lepore, Novakovich di testa non riesce a direzionare il pallone verso la porta.16:37

19' Fase di studio della gara, ritmo di gioco in campo non elevato.16:35

16' Lancio da dietro di Capuano, impreciso per Favilli, chiude Ierardi.16:32

13' Ammonito IERARDI per gioco scorretto su Favilli.16:29

10' Lepore in area ci prova in acrobazia, tiro smorzato da Amatucci.16:27

9' Ammonito AMATUCCI per gioco scorretto su Guglielmotti.16:25

6' Lepore a centro area di testa fa da sponda per Novakovich, spazza Capuano.16:22

3' Cross da destra di Casasola, Degli Innocenti in area allontana la sfera.16:20

1' Inizio primo tempo di TERNANA-LECCO! Dirige la partita l'arbitro Ghersini.16:16

La Ternana non ha mai perso in Serie B contro il Lecco; da inizio 2024 la squadra ospite è l’unica del torneo a non aver fatto ancora punti.15:57

Le scelte di Aglietti: in attacco il tridente con Lepore, Novakovich e Parigini. Lemmens in panchina. Squalificati Sersanti e Crociata. Out Inglese e Ionita.16:12

Le scelte di Breda: in avanti Favilli preferito a Raimondo, Pereiro a supporto. Casasola e Carboni sulle corsie esterne. De Boer, Amatucci e Luperini in mediana.15:55

Panchina LECCO: Melgrati, Cecchini, Smajlovic, Bianconi, Salcedo, Salomaa, Frigerio, Lemmens, Beretta, Buso.15:54

Panchina TERNANA: Franchi, Boloca, Sorensen, Dalle Mura, Marginean, Zoia, Faticanti, Pyyhtia, Dionisi, Labojko, Raimondo, Distefano.16:13

Formazione LECCO (4-3-3): Saracco - Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Caporale - Listkowski, Galli, Degli Innocenti - Lepore, Novakovich, Parigini.16:12

Formazione TERNANA (3-5-2): Iannarilli - Sgarbi, Capuano, Lucchesi - Casasola, De Boer, Amatucci, Luperini, Carboni - Pereiro, Favilli.15:50

Manca poco all'inizio di Ternana-Lecco. Delicata sfida salvezza, squadre separate da cinque punti in classifica.15:49

Benvenuti alla diretta della partita della 26^ giornata di Serie B, si affrontano Ternana e Lecco.15:48