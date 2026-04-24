Finisce senza neanche un tiro nello specchio della porta la partita del Bari, in 90 minuti in cui l'Avellino ha concesso quasi nulla agli avversari. Dopo un primo tempo in cui i padroni di casa sono andati vicino al vantaggio in più occasioni, sbloccano la partita nella ripresa con un gol di Besaggio. Poco dopo ci crede Palumbo che al volo insacca per il 2 a 0.
L'Avellino si gode, almeno per una notte, la zona playoff in attesa della sfida del Cesena contro la Sampdoria, conquistando la quinta vittoria nelle ultime otto partite. Si fa invece complicata per il Bari, che dovrà aspettare le partite di Pescara, Spezia e Reggiana (ora a -1 e con una partita in meno) con la possibilità di sprofondare ultima in classifica.
Due giornate alla fine del campionato: per l'Avellino ci saranno Empoli e Modena, mentre il Bari sfiderà Virtus Entella e Catanzaro.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dallo Stadio Partenio è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Avellino-Bari! Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata!23:00
90'+5'
Fine partita! Avellino-Bari 2-0! Decidono i gol di Besaggio e Palumbo.22:56
90'+4'
Ultimi cambi: Andréa Le Borgne per Dimitrios Sounas.22:54
90'+3'
Stop, controllo e tiro a giro di Bellomo. Gytkjær prova ad arrivarci di testa per la deviazione vincente ma la palla termina sul fondo.22:53
90'+1'
Cerca il tiro a giro Enrici, conclusione centrale parata da Cerofolini.22:51
90'
Segnalati 4 minuti di recupero.22:50
89'
Tiro-cross di Bellomo, intuisce tutti Iannarilli che evita qualsiasi situazione pericolosa.22:50
87'
Dorval tenta il tiro dalla distanza con il destro: la palla va sopra la traversa.22:47
86'
Fuori Raffaele Russo per Gennaro Tutino.22:46
86'
Esce tra gli applausi Michele Besaggio. Al suo posto Filippo Missori.22:46
82'
Acrobazie in area: Favilli tenta la rovesciata, Sounas la conclusione al volo. Palla alta.22:43
81'
Appena entrato, Artioli si procura giallo per un fallo su Enrici. Diffidato, salterà la prossima partita.22:41
80'
Esce anche Dimitrios Nikolaou per Nicola Bellomo.22:41
80'
Cambi per il Bari: esce Giulio Maggiore per Federico Artioli.22:41
79'
Assist Andrea Favilli22:46
79'
GOOOOOOLLL! AVELLINO-Bari 2-0! Rete di Martin Palumbo! Finta di Russo che riesce a servire una bella palla in area per Favilli. Il suo tiro viene respinto ma è velocissimo Palumbo che al volo insacca il 2 a 0!22:46
77'
Gioco molto rapido dell'Avellino terminato con una palla lunga di Palmiero come nell'occasione parata da Cerofolini. Respingono gli avversari.22:37
75'
Filtrante di Russo per Palumbo in area, la palla viene deviata in angolo.22:36
72'
Ammonito Luca Palmiero.22:32
71'
Finisce la partita di Cosimo Patierno, al suo posto Andrea Favilli.22:30
67'
GOOOOOOLLLL! AVELLINO-Bari 1-0! Rete di Michele Besaggio! Imbucata di Sounas che arriva fino al fondo del campo e crossa basso nell'area piccola dove Besaggio deve metterci solo il piattone!
Fuori anche Gabriele Moncini per Marvin Çuni.22:26
66'
Nel Bari esce Emanuele Rao per Christian Gytkjær.22:26
59'
Qualche protesta in area tra i giocatori dell'Avellino e Cerofolini.22:20
59'
CEROFOLINI! Che riflessi del portiere del Bari! Palla precisa di Palmiero nell'area piccola dove c'è Russo. L'attaccante insacca di testa ma Cerofolini in tuffo nega il gol!22:19
56'
Cancelotti va al traversone, Besaggio in area tenta il tiro ma viene prontamente respinto dagli avversari.22:16
52'
Avanza l'Avellino con il solito Russo, conclusione respinta e rimessa laterale.22:14
49'
Occasione gigante per il Bari! Braunoder vince un rimpallo e parte in contropiede, il suo tiro viene respinto da Besaggio ma sulla ribattuta c'è Rao che spara alto!22:12
46'
Finisce la partita di Moussa Manè, dentro Giacomo De Pieri.22:05
45'
Ci prova ancora Russo, questa volta da posizione defilata, non trovando lo specchio della porta. 22:27
Due ammoniti per parte: il primo giallo della partita lo ha procurato Patierno per fallo su Odenthal, per il Bari è stato ammonito Mané, che poco dopo ha rischiato su un altro fallo.21:55
Partita ferma sullo 0 a 0 dopo i primi 45 minuti, match nel quale però non sono mancate di certo le occasioni. Più tiri dell'Avellino (9 di cui 2 in porta) rispetto ai 3, lontani dallo specchio, del Bari. La squadra di casa è partita molto forte e ha sfiorato il gol in più occasioni, specie con la conclusione di Besaggio parata da Cerofolini.21:53
45'+1'
Fine primo tempo! Avellino-Bari 0-0.21:49
45'+1'
Palmiero tenta la conclusione, palla che finisce molto alta.21:49
45'
Sarà un minuto di recupero.21:49
44'
Sale ancora Fontanarosa dalla fascia sinistra del campo. Il giocatore viene doppiato ma Dorval ci mette troppa forza e stende il difensore dalle parti della bandierina.21:47
38'
Ritmo un po' calato in questa fase di gioco. L'Avellino continua a studiare gli avversari per accentrarsi in area.21:47
34'
Mané commette un altro fallo ai danni di Russo. Il giocatore del Bari è già ammonito e l'arbitro decide di non sanzionarlo.21:46
32'
Cerofolini sempre attento: questa volta è facile la parata sul tiro centrale di Palumbo.21:38
31'
Avellino vicino al gol! Che occasione per i padroni di casa! Besaggio dribbla due avversari e va al tiro sul primo palo. Grande risposta del portiere Cerofolini!21:37
28'
Fallo di Moussa Manè su Palmiero. Prende così l'ammonizione.21:36
27'
Corner per l'Avellino battuto da Palumbo, non arriva nella deviazione vincente Cancellotti.21:35
26'
Subito dall'altra parte del campo con un'accelerata di Fontanarosa che supera anche Mané. Il suo cross poi viene prontamente respinto.21:29
25'
Gran tiro di Braunoder! Conclusione con l'esterno dai 30 metri per il centrocampista del Bari, la palla esce sopra la traversa di pochissimo!21:28
24'
Un altro contropiede dell'Avellino, Russo dalla sinistra prova la conclusione sul primo palo, chiude bene Cerofolini prima con i piedi poi con le mani.21:27
19'
Ancora Avellino! Ripartenza in contropiede della squadra di Ballardini, Fontanarosa va per Besaggio che poi serve Russo. L'attaccante si accentra e conclude a giro, la palla termina fuori.21:26
15'
Attacca ancora il Bari, bravo Fontanarosa a proteggere l'area e consentire il recupero a Iannarilli.21:23
14'
Occasione sprecata dall'Avellino con Besaggio che non trova lo specchio della porta.21:24
11'
Ammonito Cosimo Patierno per un fallo nell'area avversaria su Odenthal. 21:17
7'
Occasione Bari! Calcio di punizione battuto da Dorval, colpisce di testa Mantovani che però spara alto!21:15
5'
Ritmi molto alti: continua ad attaccare l'Avellino cercando di sfruttare soprattutto le fasce. 21:12
2'
Una super partenza dalla squadra di casa: Fontanarosa tenta la conclusione dalla distanza che, complice una deviazione, finisce alta sopra la traversa!21:07
1'
Si parte! Comincia Avellino-Bari!21:02
FORMAZIONE UFFICIALE BARI (3-4-2-1): Cerofolini - Mantovani, Odenthal, Nikolaou - Mane, Maggiore, Braunoder, Piscopo - Dorval, Rao - Moncini. All.: Longo.20:25
Non lo stesso per il Bari che dopo due sconfitte consecutive, entrambe senza segnare gol, è chiamato alla vittoria per provare a uscire dalla zona playout. La squadra pugliese ha vinto solo 8 partite in tutto il campionato e attualmente ha 34 punti, solo uno in più rispetto a Pescara, Spezia e Reggiana, club che chiudono la classifica di Serie B. 19:58
Stesse ambizioni ma obiettivi diversi. L'Avellino scende in campo per la 36ª giornata di Serie B con un punto in meno rispetto alla zona playoff, dove il Cesena occupa l'ultimo posto a disposizione. La squadra di Davide Ballardini, al loro ritorno in Serie B, ha disputato una buona stagione, ipotecando la salvezza con diverse giornate d'anticipo. 19:58
Buonasera e benvenuti alla diretta di Avellino-Bari, 36ª e terzultima gara della stagione regolare di Serie B!18:04
Avellino - Bari è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 aprile alle ore 21:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Bari sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Francesco Fourneau.
Gianluca Manganiello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
224
Fuorigioco
30
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
27
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.2
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 6 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Como-Lazio 2-0
14-09-2025
Serie A
Atalanta-Lecce 4-1
28-09-2025
Serie A
Pisa-Fiorentina 0-0
04-10-2025
Serie B
Bari-Calcio Padova 2-1
26-10-2025
Serie A
Sassuolo-Roma 0-1
09-11-2025
Serie A
Inter-Lazio 2-0
10-01-2026
Serie B
Südtirol-Spezia 2-1
18-01-2026
Serie B
Pescara-Modena 0-2
26-01-2026
Serie A
Verona-Udinese 1-3
03-02-2026
Serie A
Bologna-Milan 0-3
10-02-2026
Coppa Italia
Napoli-Como 1-1
21-02-2026
Serie A
Lecce-Inter 0-2
04-03-2026
Coppa Italia
Lazio-Atalanta 2-2
14-03-2026
Serie A
Inter-Atalanta 1-1
06-04-2026
Serie B
Carrarese-Spezia 3-1
17-04-2026
Serie B
Sampdoria-Monza 0-3
24-04-2026
Serie B
Avellino-Bari 2-0
Attualmente l'Avellino si trova 8° in classifica con 46 punti (frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte); invece il Bari si trova 17° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte). L'Avellino ha segnato 42 gol e ne ha subiti 54; il Bari ha segnato 33 gol e ne ha subiti 58. La partita di andata Bari - Avellino si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa l'Avellino ha fatto 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, Mantova e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Monza e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 2-0 mentre Il Bari ha incontrato il Venezia perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 9 gol.
Avellino e Bari si sono affrontate 25 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 7 volte, il Bari ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Avellino-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Avellino ha vinto solo una delle ultime 10 gare di Serie BKT (3N, 6P) contro il Bari, proprio in casa il 7 marzo 2015 (2-0), dopo che aveva fatto bottino pieno in tre delle precedenti cinque (2P); inoltre, dopo il pari dell'andata (1-1 il 27 dicembre), campani e pugliesi potrebbero chiudere in parità entrambi i due confronti stagionali per la prima volta nella competizione.
Il Bari ha vinto l'ultima sfida esterna contro l'Avellino in Serie BKT (2-1 il 2 aprile 2018) e potrebbe ottenere due successi in trasferta di fila contro i campani per la prima volta nella competizione; in precedenza infatti i pugliesi avevano raccolto il bottino pieno in solo una delle prime 11 gare di questo tipo (4N, 6P)
L'Avellino ha vinto quattro delle ultime sette partite in campionato (1N, 2P), tanti successi quanti nelle precedenti 23 gare di Serie BKT (4V, 8N, 11P). In più, dopo il successo 2-0 contro il Mantova, gli irpini potrebbero registrare due clean sheet di fila nel campionato cadetto per la prima volta dall'aprile 2017.
Il Bari ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato (1V), tra cui le due più recenti senza segnare - i pugliesi non registrano tre sconfitte di fila in Serie BKT dal dicembre 2024 (quella è stata anche l'ultima volta in cui è rimasta a secco di gol in tre gare consecutive).
Avellino (338) e Bari (368) sono due delle tre squadre, insieme alla Reggiana (368), che hanno tentato il minor numero di tiri totali in questa stagione di Serie BKT. In più, nessuna formazione ha segnato meno dei pugliesi nel campionato in corso (33 reti, al pari di Reggiana e Virtus Entella).
Le ultime nove reti dell'Avellino in campionato sono state messe a segno da nove calciatori diversi: Russo, Cancellotti, Patierno, Besaggio, Izzo, Biasci, Iannarilli, Missori e Favilli.
Emanuele Rao ha preso parte a sette reti in questo campionato (6G+1A), tutti nel 2026; nel nuovo anno solare, il classe 2006 è il più giovane ad essere stato coinvolto in almeno altrettanti gol nel torneo cadetto.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: