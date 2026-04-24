Due giornate alla fine del campionato: per l'Avellino ci saranno Empoli e Modena, mentre il Bari sfiderà Virtus Entella e Catanzaro.

Non lo stesso per il Bari che dopo due sconfitte consecutive, entrambe senza segnare gol, è chiamato alla vittoria per provare a uscire dalla zona playout. La squadra pugliese ha vinto solo 8 partite in tutto il campionato e attualmente ha 34 punti, solo uno in più rispetto a Pescara, Spezia e Reggiana, club che chiudono la classifica di Serie B. 19:58

Partita ferma sullo 0 a 0 dopo i primi 45 minuti, match nel quale però non sono mancate di certo le occasioni. Più tiri dell'Avellino (9 di cui 2 in porta) rispetto ai 3, lontani dallo specchio, del Bari. La squadra di casa è partita molto forte e ha sfiorato il gol in più occasioni, specie con la conclusione di Besaggio parata da Cerofolini.21:53

Due ammoniti per parte: il primo giallo della partita lo ha procurato Patierno per fallo su Odenthal, per il Bari è stato ammonito Mané, che poco dopo ha rischiato su un altro fallo.21:55

PREPARTITA

Avellino - Bari è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 aprile alle ore 21:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Bari sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Francesco Fourneau.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 224 Fuorigioco 30 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 27 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.2 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Como-Lazio 2-0 14-09-2025 Serie A Atalanta-Lecce 4-1 28-09-2025 Serie A Pisa-Fiorentina 0-0 04-10-2025 Serie B Bari-Calcio Padova 2-1 26-10-2025 Serie A Sassuolo-Roma 0-1 09-11-2025 Serie A Inter-Lazio 2-0 10-01-2026 Serie B Südtirol-Spezia 2-1 18-01-2026 Serie B Pescara-Modena 0-2 26-01-2026 Serie A Verona-Udinese 1-3 03-02-2026 Serie A Bologna-Milan 0-3 10-02-2026 Coppa Italia Napoli-Como 1-1 21-02-2026 Serie A Lecce-Inter 0-2 04-03-2026 Coppa Italia Lazio-Atalanta 2-2 14-03-2026 Serie A Inter-Atalanta 1-1 06-04-2026 Serie B Carrarese-Spezia 3-1 17-04-2026 Serie B Sampdoria-Monza 0-3 24-04-2026 Serie B Avellino-Bari 2-0

Attualmente l'Avellino si trova 8° in classifica con 46 punti (frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte); invece il Bari si trova 17° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 42 gol e ne ha subiti 54; il Bari ha segnato 33 gol e ne ha subiti 58.

La partita di andata Bari - Avellino si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa l'Avellino ha fatto 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, Mantova e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Monza e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 2-0 mentre Il Bari ha incontrato il Venezia perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 9 gol.

Avellino e Bari si sono affrontate 25 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 7 volte, il Bari ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Avellino-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Avellino ha vinto solo una delle ultime 10 gare di Serie BKT (3N, 6P) contro il Bari, proprio in casa il 7 marzo 2015 (2-0), dopo che aveva fatto bottino pieno in tre delle precedenti cinque (2P); inoltre, dopo il pari dell'andata (1-1 il 27 dicembre), campani e pugliesi potrebbero chiudere in parità entrambi i due confronti stagionali per la prima volta nella competizione.

Il Bari ha vinto l'ultima sfida esterna contro l'Avellino in Serie BKT (2-1 il 2 aprile 2018) e potrebbe ottenere due successi in trasferta di fila contro i campani per la prima volta nella competizione; in precedenza infatti i pugliesi avevano raccolto il bottino pieno in solo una delle prime 11 gare di questo tipo (4N, 6P)

L'Avellino ha vinto quattro delle ultime sette partite in campionato (1N, 2P), tanti successi quanti nelle precedenti 23 gare di Serie BKT (4V, 8N, 11P). In più, dopo il successo 2-0 contro il Mantova, gli irpini potrebbero registrare due clean sheet di fila nel campionato cadetto per la prima volta dall'aprile 2017.

Il Bari ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato (1V), tra cui le due più recenti senza segnare - i pugliesi non registrano tre sconfitte di fila in Serie BKT dal dicembre 2024 (quella è stata anche l'ultima volta in cui è rimasta a secco di gol in tre gare consecutive).

Avellino (338) e Bari (368) sono due delle tre squadre, insieme alla Reggiana (368), che hanno tentato il minor numero di tiri totali in questa stagione di Serie BKT. In più, nessuna formazione ha segnato meno dei pugliesi nel campionato in corso (33 reti, al pari di Reggiana e Virtus Entella).

Le ultime nove reti dell'Avellino in campionato sono state messe a segno da nove calciatori diversi: Russo, Cancellotti, Patierno, Besaggio, Izzo, Biasci, Iannarilli, Missori e Favilli.

Emanuele Rao ha preso parte a sette reti in questo campionato (6G+1A), tutti nel 2026; nel nuovo anno solare, il classe 2006 è il più giovane ad essere stato coinvolto in almeno altrettanti gol nel torneo cadetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: