Il Monza può raggiungere, almeno per una notte, il Venezia in testa alla classifica. I brianzoli hanno conquistato, contro Sampdoria e Bari, due vittorie che hanno interrotto una striscia di tre pareggi consecutivi, uno dei quali proprio contro la capolista Venezia.18:15

Manca poco al Modena per avere la certezza di classificarsi in zona play off. Tre punti garantirebbero agli emiliani la partecipazione alla post season promozione, ma la squadra di Sottil mira anche scalare ulteriormente la graduatoria per un miglior piazzamento. Un altro obiettivo è il ritorno alla vittoria, che manca dallo scorso 21 marzo contro il Mantova: nelle ultime quattro sono infatti arrivati due pareggi e due sconfitte18:22

L'arbitro dell'incontro sarà Federico Dionisi, fischietto abruzzese. Al suo fianco, come assistenti, ci saranno Bercigli e Bianchini, mentre Burlando sarà il quarto ufficiale. Al Var opereranno invece Pezzuto e Monaldi18:24

Le scelte di Bianco: out per infortunio Azzi e Colombo, squalificato Lucchesi. Davanti a Thiam tocca allora a Ravanelli, Delli Carri e Carboni, con Bakoune e Birindelli sugli esterni. Pessina e Obiang compongono la coppia centrale in mediana, mentre Colpani agirà alle spalle del tandem composto da Petagna e Cutrone18:30

Le scelte di Sottil: pesa l'assenza di Santoro, influenzato, torna però tra i convocati Gerli, che completa la mediana insieme a Wiafe e Massolin. Beyuku e Zanimacchia larghi in corsia, mentre il terzetto difensivo è composto da Tonoli, Nador e Dellavalle. Davanti la coppia formata da Ambrosino e De Luca, in porta Pezzolato visto l'infortunio di Chichizola18:59

PREPARTITA

Monza - Modena è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 aprile alle ore 19:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Modena sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Federico Dionisi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 4.0 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 14 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0 13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2 25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1 01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0 26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2 02-11-2025 Serie B Modena-Juve Stabia 3-0 23-11-2025 Serie B Mantova-Spezia 4-1 07-12-2025 Serie B Empoli-Palermo 1-3 10-01-2026 Serie B Frosinone-Catanzaro 2-0 24-01-2026 Serie B Modena-Palermo 0-0 07-02-2026 Serie B Mantova-Bari 2-1 15-02-2026 Serie B Spezia-Frosinone 0-2 04-03-2026 Serie B Carrarese-Catanzaro 3-3 17-03-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 2-2 06-04-2026 Serie B Mantova-Virtus Entella 1-0 18-04-2026 Serie B Bari-Venezia 0-3

Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 75 punti (frutto di 22 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 52 punti (frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte).

Il Monza ha segnato 57 gol e ne ha subiti 27; Modena ha segnato 47 gol e ne ha subiti 34.

La partita di andata Modena - Monza si è giocata il 26 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa il Monza ha fatto 42 punti (13 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Bari e la Sampdoria ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Catanzaro e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 0-3 mentre Modena ha incontrato il Frosinone perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.

Monza e Modena si sono affrontate 43 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 12 volte, Modena ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Monza-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il 2-1 dell'andata, il Monza potrebbe vincere entrambi gli incontri stagionali contro il Modena in Serie BKT per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1993/94); in precedenza i brianzoli ci sono riusciti due volte nel torneo cadetto: nel 1961/62 e nel 1952/53.

Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle otto sfide casalinghe disputate contro il Modena nel girone di ritorno in Serie BKT (5V, 2N) e ha vinto tutte le tre più recenti; l'unica sconfitta di questo tipo contro i canarini risale a un 3-7 nel febbraio 1958.

Il Monza ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol e in questa stagione di Serie BKT solo una volta ha registrato almeno tre clean sheet di fila: tra lo scorso ottobre e novembre (quattro in quel caso, abbinati ciascuno ad un successo).

Il Monza è imbattuto da 14 match di fila in casa in Serie BKT (11V, 3N - l'ultima sconfitta risale allo 0-1 contro il Padova del 27 settembre 2025): l'ultima volta che i brianzoli hanno fatto meglio davanti al proprio pubblico in un singolo torneo cadetto risale al 1999/00, quando chiusero il campionato senza perdere nessuna delle 19 sfide interne (7V, 12N).

Il Modena ha ottenuto solo due punti nelle ultime quattro partite di campionato e in questa Serie BKT non ha mai registrato cinque match di fila senza vittoria, l'ultima volta risale al periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (4N, 1P in quel caso).

Dopo l'1-1 contro il Südtirol e il 2-2 contro il Catanzaro, il Modena potrebbe pareggiare tre trasferte di fila in Serie BKT per la prima volta da agosto-ottobre 2024 (vs Frosinone, Cesena e Catanzaro in quel caso).

Monza (14) e Modena (17) sono due delle tre squadre, insieme al Venezia (17) con meno gol subiti nel 2° tempo in questa stagione di Serie BKT.

Solo Frosinone (31) e Venezia (29) hanno toccato più palloni nell'area di rigore avversaria in media a partita rispetto a Modena (28) e Monza (27) nella Serie BKT 2025/26.

Con otto reti nel campionato in corso, Andrea Petagna ha stabilito il suo record di gol in una stagione di Serie BKT; cinque di queste sue marcature sono arrivate da subentrato, solo Lorenzo Meazzi (sei) ha fatto meglio entrando a gara in corso in questo campionato (a quota cinque anche Tommaso Marras).

Le ultime nove reti del Modena in campionato sono state realizzate da nove giocatori diversi: De Luca, Gliozzi, Sersanti, Tonoli, Ambrosino, Santoro, Adorni, Pedro Mendes e Massolin.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: