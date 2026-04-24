Il Monza raggiunge momentaneamente il Venezia in cima alla classifica. I biancorossi superano il Modena grazie alla mezza rovesciata di Birindelli al 27' del primo tempo, e resistono al forcing della squadra di Sottil che nel secondo tempo mette a dura prova il portiere Thiam, prodogioso nel salvare la botta ravvicinata di Ambrosino.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!20:59
90'+5'
FINISCE QUI! Il Monza batte di misura il Modena, decide Birindelli nel primo tempo!20:56
90'+2'
OCCASIONE MODENA! Cross di Cotali dalla sinistra, sponda di Dellavalle e colpo di testa ravvicinato di De Luca, blocca Thiam!20:54
90'+1'
Quattro minuti di recupero20:52
90'
Fallo di Bakoune su Nador, cartellino giallo per l'esterno del Monza20:52
87'
Pyythia va giù in area sul cross di Massolin, non c'è nulla per Dionisi20:49
85'
Ammonito Nieling, che ferma irregolarmente Dany Mota in ripartenza20:46
83'
Problemi per Birindelli, in campo lo staff medico del Monza20:44
81'
Ravanelli impatta di testa sulla punizione di Hernani, palla alta20:43
80'
Il Monza cerca adesso di anestetizzare la verve del Modena gestendo il pallone senza correre rischi20:42
78'
Quinto cambio nel Modena: esce Zanimacchia, entra Cotali20:40
76'
Aumenta la pressione del Modena20:37
73'
Azione insistita del Monza, alla fine è Bakoune che prova il tiro al volo trovando la presa sicura di Pezzolato20:35
70'
Scivolata decisiva di Carboni che anticipa Pedro Mendes, cercato da De Luca20:32
70'
Terzo cambio nel Monza: esce Cutrone, entra Dany Mota20:31
68'
Ancora Modena pericoloso: De Luca appoggia al limite per Pyyhtiä, la sua conclusione viene deviata in angolo20:30
66'
Quarto cambio nel Modena: esce Beyuku, entra Zampano20:28
66'
Terzo cambio nel Modena: esce Ambrosino, entra Pedro Mendes20:28
65'
MIRACOLO DI THIAM! De Luca serve un cioccolatino ad Ambrosino che colpisce a botta sicura da dentro l'area, riflesso e parata grandiosa del portiere del Monza!20:27
61'
Cerca di riprendere le redini della gara il Monza dopo il buon avvio di ripresa del Modena20:25
58'
OCCASIONE MODENA! Destro violento di Dellavalle dalla distanza, palla che coglie l'esterno della rete, brivido per il Monza!20:20
57'
Secondo cambio nel Modena: esce Wiafe, entra Pyyhtiä20:18
56'
Secondo cambio nel Monza: esce Petagna, entra Caso20:18
56'
Primo cambio nel Monza: esce Colpani, entra Hernani20:17
55'
Massolin imbuca per De Luca che incrocia di prima. Tiro sporcato e bloccato da Thiam20:17
54'
Ripartenza del Modena, Ambrosino lascia partire un tiro al giro dal limite totalmente impreciso20:16
53'
Cross sul secondo palo di Massolin, nessun compagno arriva sul pallone20:14
51'
OCCASIONE MONZA! Gira palla il Monza, Petagna allarga verso Carboni che lascia partire una rasoiata deviata in corner dall'allungo di Pezzolato!20:13
49'
Ritmi bassi in questo avvio, il Modena attacca a testa bassa20:12
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di MONZA-MODENA!20:07
46'
Primo cambio nel Modena: esce Tonoli, entra Nieling20:07
Il Monza di Bianco chiude in vantaggio i primi 45 minuti. Dopo un avvio aggressivo del Modena, alla distanza emergono i padroni di casa che sbloccano la gara con l'acrobazia di Birindelli. Il Modena si rende pericoloso nel finale con Tonoli, ma gli emiliani non riescono a pungere dalle parti di Thiam19:52
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! Monza avanti all'intervallo!19:50
45'+2'
Ammonito Tonoli, intervento imprudente su Birindelli19:50
45'
Due minuti di recupero19:48
44'
Calcia Ambrosino, la palla supera la barriera ma non si abbassa e termina alta sulla traversa19:48
43'
Punizione invitante dal limite per il Modena19:47
42'
MODENA PERICOLOSO! Altra iniziativa personale di Tonoli, che si proietta in avanti e lascia partire un sinistro insidioso bloccato in tuffo da Thiam!19:45
40'
Problemi per Dellavalle, che sembra però in grado di continuare19:44
38'
Cross insidioso di Zanimacchia, uscita sicura di Thiam che fa sua la sfera19:41
36'
Slalom a centrocampo di Gerli che cerca in verticale De Luca, suggerimento troppo profondo raccolto da Thiam19:40
34'
De Luca combatte spalle alla porta con Delli Carri, si gira improvvisamente e calcia da posizione defilata. Blocca in due tempi Thiam19:37
33'
Pezzolato devia in corner la deviazione di Ravanelli, servito da un cross di Bakoune. Il difensore biancorosso commette però fallo in attacco su Nador19:36
32'
Attacca ancora il Monza19:35
29'
Dopo un approfondito check del Var, viene convalidata la rete di Birindelli19:32
27'
GOL! MONZA-Modena 1-0! Rete di Birindelli! Pessina sviluppa per vie centrali e serve in area Petagna, il quale prova la conclusione trovando la deviazione di Nador. La sfera si impenna e Birindelli si coordina splendidamente con una mezza rovesciata che non lascia scampo a Pezzolato!
Ennesimo calcio di punizione di Colpani, stavolta direttamente verso la porta. Palla alle stelle e nessun pericolo per Pezzolato19:28
22'
Altro piazzato battuto da Colpani, l'ex Fiorentina cerca Cutrone sul secondo palo ma il suo cross termina direttamente sul fondo19:28
20'
Carboni impatta di testa sul calcio di punizione di Colpani, il difensore biancorosso non riesce a indirizzare la sfera verso la porta19:23
16'
Continua a gestire il possesso il Monza, in cerca di un varco tra le maglie del Modena che adesso difende con un blocco basso19:20
13'
Sbaglia in impostazione il Modena, prova ad approfittarne Cutrone il cui cross al centro viene allontanato senza fronzoli da Nador19:16
10'
Primo squillo del Modena: avanza palla al piede Tonoli, il quale arriva al limite dell'area e conclude incrociando con il sinistro, palla a lato19:13
9'
Petagna cerca l'imbucata verso Cutrone, suggerimento impreciso raccolto da Pezzolato19:12
6'
OCCASIONE MONZA! Combinazione tra Petagna e Birindelli, quest'ultimo, servito dal centravanti biancorosso, conclude da distanza ravvicinata trovando l'opposizione sul primo palo di Pezzolato! 19:09
4'
Rischia Bakoune che controlla in modo non perfetto un lancio dalle retrovie, l'esterno del Monza è costretto a mettere in corner per sfuggire al pressing di Zanimacchia19:07
3'
Pezzolato allontana con i pugni il calcio d'angolo battuto da Colpani19:06
2'
Punta sulla fascia sinistra Birindelli, il suo cross viene respinto in corner da Beyuku19:05
1'
Subito aggressivo il Modena, cross dalla sinistra di Dellavalle, il colpo di testa di Ambrosino è debole e di facile lettura per Thiam19:04
SI PARTE! È iniziata la sfida tra MONZA e MODENA!19:02
Le scelte di Sottil: pesa l'assenza di Santoro, influenzato, torna però tra i convocati Gerli, che completa la mediana insieme a Wiafe e Massolin. Beyuku e Zanimacchia larghi in corsia, mentre il terzetto difensivo è composto da Tonoli, Nador e Dellavalle. Davanti la coppia formata da Ambrosino e De Luca, in porta Pezzolato visto l'infortunio di Chichizola18:59
Le scelte di Bianco: out per infortunio Azzi e Colombo, squalificato Lucchesi. Davanti a Thiam tocca allora a Ravanelli, Delli Carri e Carboni, con Bakoune e Birindelli sugli esterni. Pessina e Obiang compongono la coppia centrale in mediana, mentre Colpani agirà alle spalle del tandem composto da Petagna e Cutrone18:30
FORMAZIONE UFFICIALE MODENA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Pezzolato - Tonoli, Nador, Dellavalle - Beyuku, Massolin, Gerli, Wiafe, Zanimacchia - Ambrosino, De Luca18:28
FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-1-2: Thiam - Ravanelli, Delli Carri, Carboni - Bakoune, Obiang, Pessina, Birindelli - Colpani - Cutrone, Petagna18:26
L'arbitro dell'incontro sarà Federico Dionisi, fischietto abruzzese. Al suo fianco, come assistenti, ci saranno Bercigli e Bianchini, mentre Burlando sarà il quarto ufficiale. Al Var opereranno invece Pezzuto e Monaldi18:24
Manca poco al Modena per avere la certezza di classificarsi in zona play off. Tre punti garantirebbero agli emiliani la partecipazione alla post season promozione, ma la squadra di Sottil mira anche scalare ulteriormente la graduatoria per un miglior piazzamento. Un altro obiettivo è il ritorno alla vittoria, che manca dallo scorso 21 marzo contro il Mantova: nelle ultime quattro sono infatti arrivati due pareggi e due sconfitte18:22
Il Monza può raggiungere, almeno per una notte, il Venezia in testa alla classifica. I brianzoli hanno conquistato, contro Sampdoria e Bari, due vittorie che hanno interrotto una striscia di tre pareggi consecutivi, uno dei quali proprio contro la capolista Venezia.18:15
Benvenuti alla diretta di Monza-Modena, gara valida per la 36' giornata del campionato di Serie B!18:12
Monza - Modena è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 aprile alle ore 19:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Modena sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Federico Dionisi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
28
Fuorigioco
4
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
7
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
4.0
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 14 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie B
Frosinone-Avellino 2-0
13-09-2025
Serie B
Pescara-Venezia 2-2
25-09-2025
Coppa Italia
Genoa-Empoli 3-1
01-10-2025
Serie B
Sampdoria-Catanzaro 0-0
26-10-2025
Serie A
Verona-Cagliari 2-2
02-11-2025
Serie B
Modena-Juve Stabia 3-0
23-11-2025
Serie B
Mantova-Spezia 4-1
07-12-2025
Serie B
Empoli-Palermo 1-3
10-01-2026
Serie B
Frosinone-Catanzaro 2-0
24-01-2026
Serie B
Modena-Palermo 0-0
07-02-2026
Serie B
Mantova-Bari 2-1
15-02-2026
Serie B
Spezia-Frosinone 0-2
04-03-2026
Serie B
Carrarese-Catanzaro 3-3
17-03-2026
Serie B
Palermo-Juve Stabia 2-2
06-04-2026
Serie B
Mantova-Virtus Entella 1-0
18-04-2026
Serie B
Bari-Venezia 0-3
Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 75 punti (frutto di 22 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 52 punti (frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte). Il Monza ha segnato 57 gol e ne ha subiti 27; Modena ha segnato 47 gol e ne ha subiti 34. La partita di andata Modena - Monza si è giocata il 26 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa il Monza ha fatto 42 punti (13 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Bari e la Sampdoria ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Catanzaro e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 0-3 mentre Modena ha incontrato il Frosinone perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.
Monza e Modena si sono affrontate 43 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 12 volte, Modena ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Monza-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il 2-1 dell'andata, il Monza potrebbe vincere entrambi gli incontri stagionali contro il Modena in Serie BKT per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1993/94); in precedenza i brianzoli ci sono riusciti due volte nel torneo cadetto: nel 1961/62 e nel 1952/53.
Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle otto sfide casalinghe disputate contro il Modena nel girone di ritorno in Serie BKT (5V, 2N) e ha vinto tutte le tre più recenti; l'unica sconfitta di questo tipo contro i canarini risale a un 3-7 nel febbraio 1958.
Il Monza ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol e in questa stagione di Serie BKT solo una volta ha registrato almeno tre clean sheet di fila: tra lo scorso ottobre e novembre (quattro in quel caso, abbinati ciascuno ad un successo).
Il Monza è imbattuto da 14 match di fila in casa in Serie BKT (11V, 3N - l'ultima sconfitta risale allo 0-1 contro il Padova del 27 settembre 2025): l'ultima volta che i brianzoli hanno fatto meglio davanti al proprio pubblico in un singolo torneo cadetto risale al 1999/00, quando chiusero il campionato senza perdere nessuna delle 19 sfide interne (7V, 12N).
Il Modena ha ottenuto solo due punti nelle ultime quattro partite di campionato e in questa Serie BKT non ha mai registrato cinque match di fila senza vittoria, l'ultima volta risale al periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (4N, 1P in quel caso).
Dopo l'1-1 contro il Südtirol e il 2-2 contro il Catanzaro, il Modena potrebbe pareggiare tre trasferte di fila in Serie BKT per la prima volta da agosto-ottobre 2024 (vs Frosinone, Cesena e Catanzaro in quel caso).
Monza (14) e Modena (17) sono due delle tre squadre, insieme al Venezia (17) con meno gol subiti nel 2° tempo in questa stagione di Serie BKT.
Solo Frosinone (31) e Venezia (29) hanno toccato più palloni nell'area di rigore avversaria in media a partita rispetto a Modena (28) e Monza (27) nella Serie BKT 2025/26.
Con otto reti nel campionato in corso, Andrea Petagna ha stabilito il suo record di gol in una stagione di Serie BKT; cinque di queste sue marcature sono arrivate da subentrato, solo Lorenzo Meazzi (sei) ha fatto meglio entrando a gara in corso in questo campionato (a quota cinque anche Tommaso Marras).
Le ultime nove reti del Modena in campionato sono state realizzate da nove giocatori diversi: De Luca, Gliozzi, Sersanti, Tonoli, Ambrosino, Santoro, Adorni, Pedro Mendes e Massolin.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: