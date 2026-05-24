Torna a vincere in trasferta il Monza e lo fa nel momento più importante della stagione! Al 77° Hernani stappa la partita con un gol spettacolare dalla distanza e la chiude Caso a ridosso del 90° a seguito di una discesa perfetta partendo da centrocampo.
Tesoretto importantissimo per i brianzoli che, il 29 Maggio, ospiteranno il Catanzaro all'U-Power Stadium con un vantaggio di due reti e il favore della classifica migliore nel corso della regular season.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci all'ultimo appuntamento di questa stagione di Serie BKT!22:03
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO NICOLA CERAVOLO! Catanzaro-Monza 0-222:00
90'+6'
Ammonito anche Petriccione.21:59
90'+5'
Animi accesi in campo quando siamo agli sgoccioli della partita.21:59
90'+4'
Petagna guida il contropiede brianzolo e va verso la bandierina. Fallo di frustazione di D'Alessandro che riceve il cartellino da Marchetti.21:57
90'+2'
Continua a tenere alta la pressione alta il Monza che vuole chiudere definitivamente i giochi in vista della gara di ritorno.21:56
90'
4 minuti di recupero.21:54
90'
Giallo per Caso per essersi tolto la maglia esultando.21:54
89'
GOOL!! Catanzaro-MONZA 0-2!! Rete di Giuseppe Caso! Ripartenza perfetta di Caso che riceve da Petagna e conduce nella metà campo avversaria, salta due uomini e va fino in fondo. Freddissimo davanti a Pigliacelli. Tutta la panchina del Monza in campo ad esultare.
VICINO AL PAREGGIO IL CATANZARO! Pittarello punta la difesa sul vertice sinistro, viene contrastato e il rimpallo favorisce Di Francesco che porta palla avanti e incrocia col mancino. Palla a lato.21:51
86'
Azzi prova a sfondare a sinistra ma si trascina il pallone oltre la linea di fondo campo.21:49
84'
4° sostituzione Catanzaro. Esce Pietro Iemmello ed entra Rémi Oudin.21:48
84'
3° sostituzione Catanzaro. Esce Mattia Liberali ed entra Marco D'Alessandro.21:48
83'
Prova la ripartenza il Catanzaro. Petagna spende il cartellino giallo trattenendo Cassandro e fermando l'azione.21:49
80'
Di Francesco si accentra da sinistra ma sbaglia completamente la misura del tiro a giro. Palla lontana dallo specchio della porta.21:44
78'
Hernani sblocca una partita delicatissima e mette il Monza in una posizione favorevole considerando il vantaggio dato dalla miglior posizione in classifica.21:45
77'
GOOL!! Catanzaro-MONZA 0-1!! Rete di Hernani! Gol spettacolare del brasiliano che raccoglie palla da Obiang a seguito di un rimpallo e incastona la palla all'incrocio dei pali superando un incolpevole Pigliacelli.
2° sostituzione Catanzaro. Esce Simone Pontisso ed entra Fabio Rispoli.21:40
76'
1° sostituzione Catanzaro. Esce Gabriele Alesi ed entra Federico Di Francesco.21:40
75'
Cambi esauriti per il Monza. Ancora nessuno effettuato dal Catanzaro.21:38
74'
5° sostituzione Monza. Esce Leonardo Colombo ed entra Pedro Obiang.21:43
74'
4° sostituzione Monza. Esce Patrick Cutrone ed entra Giuseppe Caso.21:43
73'
Doppio cambio in arrivo per Paolo Bianco.21:36
72'
Cross da destra di Petagna che da sinistra cerca Cutrone sul secondo palo. Arriva ancora una volta Favasuli che anticipa l'avversario e mette in calcio d'angolo.21:35
71'
Ribaltamento fulmineo del Monza con Cutrone lanciato nell'area avversaria. Recupera Favasuli ad ostacolare l'attaccante ex Milan e a guadagnare la rimessa dal fondo.21:35
70'
Petriccione cerca Pittarello con un palla morbida e centrale. Esce sicuro Thiam.21:34
69'
Il Catanzaro, come nel primo tempo, ha alzato i giri del motore col passare dei minuti. Palla messa sulla testa di Antonini che di testa mira il palo lontano ma non inquadra il bersaglio.21:33
67'
Ancora un tiro verso la porta dei giallorossi. Alesi colpisce da fuori area ma il pallone arriva lento e viene controllato senza problemi da Thiam.21:32
67'
TRAVERSA CATANZARO!! Iemmello libera di tacco Pontisso che crossa immediatamente al centro. Pittarello colpisce di testa e stampa il pallone sulla traversa.21:30
65'
Seconda frazione di gioco su ritmi decisamente più bassi rispetto alla prima. Continua comunque ad essere una bolgia il Ceravolo.21:29
64'
3° sostituzione Monza. Esce Dany Mota Carvalho ed entra Andrea Petagna.21:38
62'
OCCASIONE CATANZARO! Rimessa con le mani imprecisa di Thiam. Il Catanzaro sviluppa e fa girare velocemente il pallone con Pontisso che, da destra, incrocia mandando a lato di un soffio.21:27
62'
Antonini prolunga la traiettoria di testa verso il secondo palo. Controlla Thiam.21:26
62'
Altra grande azione di Liberali che salta mezza difesa avversaria, raggiunge il fondo e fa rimbalzare su Pessina per conquistare calcio d'angolo.21:25
59'
Iemmelllo sembra anticipare Delli Carri al limite dell'area brianzola e cade a terra. Marchetti ravvisa una sbracciatta dell'attaccante giallorosso e fischia in favore della difesa. Incredulo Aquilani.21:23
58'
Pigliacelli rinvia con il pugno il calcio dalla bandierina. La palla arriva al limite dove Pessina prova il pallonetto al volo mettendo a lato.21:21
57'
Ancora un calcio d'angolo per il Monza sul tentativo di Birindelli si sgusciare sull'out di destra.21:21
56'
Riparte a grande velocità il Monza. Colombo abbattuto da Brighenti all'altezza del centro del campo.21:19
54'
Cambio palla da sinistra. Cutrone rimette al centro al volo dove Mota pensa alla rovesciata ma trova l'opposizione di Petriccione commettendo fallo in attacco.21:18
53'
Bakoune supera Petriccione che lo sbilancia. Punizione interessante per i biancorossi dalla sinistra.21:17
53'
Dany Mota riceve sul vertice destro e approfitta del rimpallo per guadagnare il corner.21:16
50'
Manca l'intesa sulla fascia destra del Monza. Birindelli manda in profondità per lo scatto di Bakoune che non arriva. Palla riconsegnata al Catanzaro.21:13
48'
Ancora prezioso Dany Mota in ripiegamento a fermare la sortita di Liberali.21:11
46'
2° sostituzione Monza. Esce Andrea Colpani ed etra Hernani Azevedo Júnior.21:37
46'
Buon inserimento a centrocampo di Colombo che allarga a sinistra per Azzi. Cross respinto dalla difesa giallorossa verso Pittarello che controlla e si prende il fallo sul cerchio di centrocampo.21:10
46'
SI RIPARTE! Il Monza da il via alla seconda frazione di gioco.21:09
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.20:54
Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco nonostante il ritmo elevato della contesa finora. Parte forte il Monza con la traversa dalla distanza di Birindelli e i brianzoli sembrano padroni del campo e sfiorando il gol in altre due occasioni prima del 15°. Sale di livello la prestazione degli uomini di Aquilani che ristabiliscono l'equilibro sul piano dell'intensità.20:54
45'+3'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Catanzaro-Monza 0-020:52
45'+2'
Duro il tackle di Colombo che stende Pontisso. Primo ammonito della gara.20:51
45'+1'
CUTRONE! Stop non perfetto di Cutrone che manda a vuoto Antonini e permette alla punta di raggiungere il limite e calciare di potenza col destro. Respinge centralmente Pigliacelli.20:50
45'
3 minuti di recupero.20:49
42'
Azione avvolgente del Monza iniziata a sinistra da Cutrone e terminata a destra con il cross verso il secondo palo a cercare Azzi. Stop di petto e destro del brasiliano che non c'entra lo specchio. In ogni caso Marchetti ferma tutto per la posizione di partenza irregolare di Azzi.20:47
40'
Altra azione personale di Liberali che affonda da sinistra, supera due uomini e va a servire palla al centro. Il ripiegamento fondamentale di Mota ferma l'offensiva giallorossa.20:44
39'
Entrambe le squadre momentaneamente in 10 per uno scontro aereo tra Cutrone e Brighenti. Entrambi pronti per rientrare sul terreno di gioco.20:43
38'
Cross di Alesi da sinistra. Dopo un rimpallo la palla arriva a Liberali che batte di prima intenzione col mancino. Conclusione cancellata dalla difesa avversaria.20:41
36'
Azzi esce forte e non legge la finta di Cassandro travolgendolo. Punizione Catanzaro dalla trequarti.20:40
35'
Rimessa laterale in zona offensiva per il Catanzaro. Antonini corre incontro al pallone per prolungare di testa verso il centro dell'area di rigore. Pessina intercetta e spazza.20:39
33'
Cross interessante di Favasuli da destra. Pittarello prende il tempo a Delli Carri ma sfiora soltanto e Birindelli scaraventa in calcio d'angolo.20:37
32'
OCCASIONE CATANZARO! Pittarello riesce, da sinistra, a girare palla al centro per Pontisso che calcia forte col mancino e manda a lato di pochissimo.20:36
31'
Tegola per Bianco che perde Ravanelli per l'infortunio subito in occasione del contrasto con Pittarello.20:35
Grande intervento difensivo di Brighenti che in tuffo allontana di testa anticipando tutti sul secondo palo.20:34
27'
Thiam sbaglia completamente il tempo dell'uscita e va a vuoto. Pittarello controlla defilato a destra e prova a mettere palla al centro ma trova solo maglie biancorosse.20:31
25'
Sempre Ravanelli e Pittarello a lottare di fronte all'area brianzola. Ha la meglio il difensore biancorosso.20:29
24'
Riprende il gioco.20:28
21'
Scontro aereo tra Pittarello e Ravanelli con quest'ultimo che frana con i tacchetti sul ginocchio dell'avversario. Entrambi a terra molto doloranti; Marchetti non ravvede nessua irregolarità ma ferma il gioco per permettere i soccorsi.20:26
19'
Cutrone viene servito sulla trequarti ma perde di vista il pallone. Brighenti lo anticipa e fa ripartire l'azione del Catanzaro. 20:23
17'
Colpani salta secco Brighenti con una finta e subisce il fallo. Ritmi altissimi in campo.20:21
15'
Ribaltamento di fronte improvviso con Pitarello che scatta sulla linea del fuorigioco e riceve sul vertice sinistro. Ravanelli non affonda il tackle ma disturba la conclusione della punta giallorossa che non inquadra lo specchio col mancino.20:19
14'
ANCORA CUTRONE!! Conclusione violentissima con l'esterno destro, da posizione defilata a sinistra, a cercare il primo palo. Vola Pigliacelli a concedere nuovamente il corner.20:18
13'
PETRICCIONE SALVA TUTTO! Follia di Pigliacelli che esce palla al piede e perde il pallone contrastato da Cutrone. L'attaccante del Monza cerca la giocata a porta vuota dalla distanza ma trova Petriccione che di testa alza sopra la traversa.20:17
12'
Sale di livello il Catanzaro che sembra aver preso misure e coraggio. Cucchiaio a cercare Iemmello, palla troppo lunga.20:16
12'
Bella giocata di Alesi che riesce a far arrivare il pallone sulla sinistra. Contrastato il cross dalla difesa brianzola.20:16
10'
Rumoreggia ancora il Ceravolo per un contatto su Liberali non sanzionato. Marchetti indica il pallone e lascia proseguire.20:14
9'
Pigliacelli lancia Pittarello in profondità. Ravanelli ostacola l'avversario di mestiere e gli fa perdere il controllo del pallone. Qualche protesta giallorossa per il mancato fischio di Marchetti.20:13
7'
Colpani trova spazio a destra grazie al buon movimento di Bakoune. Il cross è troppo lungo e viene controllato da Pigliacelli sul secondo palo.20:11
4'
BIRINDELLI!! Traversa clamorosa colpita da Birindelli che calcia di prima intenzione dalla distanza. La palla sbatte sulla parte inferiore del legno, rimbalza a terra e torna in campo.20:24
4'
Il Monza palleggia e il Catanzaro fa sentire il fisico. Già tre i falli commessi dai giallorossi.20:07
2'
Il Monza cerca subito di entrare in gestione del pallone e muove bene all'interno del cerchio di centrocampo.20:05
1'
Atmosfera da brividi al Ceravolo. Clima infuocato.20:04
INIZIA LA PARTITA! Fischia Marchetti e il Catanzaro muove il primo pallone del match.20:04
E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Catanzaro-Monza! Manca poco al via dei 180 minuti che decideranno che si unirà a Venezia e Frosinone nella prossima stagione in Serie A.19:58
FORMAZIONE UFFICIALE MONZA. 3-4-2-1. Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota; Cutrone.19:57
A disposizione Catanzaro. Marietta, Nuamah Bashi, D'Alessandro, Di Francesco, Frosinini, Koffi, Fellipe Jack, Oudin, Pompetti, Rispoli, Verrengia.20:00
FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO. 3-4-2-1. Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello.19:16
Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, è il diretto di gara designato per questa delicata sfida.19:15
Il Monza, arrivato terzo nella regular season, ha avuto direttamente accesso alle semifinali dove, non con poche difficoltà, è riuscito ad avere la meglio sulla Juve Stabia vincendo 4-3 nel doppio confronto.19:13
Il Catanzaro arriva alla finale dopo essere sbarazzato con un netto 3-0 dell'Avellino. Stesso risultato, contro il Palermo, nella gara di andata nelle semifinali; al ritorno i giallorossi hanno difeso il vantaggio al Barbera con i rosanero in grado di andare sul 2-0 a ridosso del 90° minuto.19:12
Siamo allo Stadio Nicola Ceravolo! Il Catanzaro di Alberto Aquilani ospita il Monza di Paolo Bianco.19:10
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Monza, andata della finale play-off dei Serie BKT.19:09
Catanzaro - Monza è valevole per la giornata numero Finale del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 20:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Monza sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.
Matteo Marchetti
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
311
Fuorigioco
41
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
44
Espulsioni
4
Cartellini per partita
3.7
Falli per cartellino
6.3
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Inter-Udinese 1-2
20-09-2025
Serie B
Venezia-Cesena 1-2
27-09-2025
Serie B
Bari-Sampdoria 1-1
19-10-2025
Serie A
Cagliari-Bologna 0-2
29-10-2025
Serie B
Mantova-Catanzaro 1-3
08-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Palermo 1-0
28-11-2025
Serie A
Como-Sassuolo 2-0
13-12-2025
Serie A
Parma-Lazio 0-1
27-12-2025
Serie A
Lecce-Como 0-3
07-01-2026
Serie A
Napoli-Verona 2-2
16-01-2026
Serie A
Pisa-Atalanta 1-1
04-02-2026
Coppa Italia
Inter-Torino 2-1
14-02-2026
Serie A
Como-Fiorentina 1-2
01-03-2026
Serie A
Sassuolo-Atalanta 2-1
15-03-2026
Serie A
Verona-Genoa 0-2
21-03-2026
Serie A
Juventus-Sassuolo 1-1
11-04-2026
Serie A
Milan-Udinese 0-3
17-04-2026
Serie A
Inter-Cagliari 3-0
01-05-2026
Serie B
Sampdoria-Südtirol 1-0
Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte); invece il Monza si trova 3° in classifica con 76 punti (frutto di 22 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 62 gol e ne ha subiti 51; il Monza ha segnato 61 gol e ne ha subiti 32.
In casa il Napoli ha fatto 43 punti (13 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Pisa e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Cagliari e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato la Cremonese perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol.
Catanzaro e Monza si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 12 volte, il Monza ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 17.
Catanzaro-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Catanzaro è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 15 sfide contro il Monza in Serie BKT, anche se ben 10 di queste sono terminate in pareggio (4V) - l'unico successo dei brianzoli nel periodo è arrivato nel match d'andata della regular season 2025/26 (2-1 all'U-Power Stadium lo scorso 4 ottobre).
Il Catanzaro non ha mai perso nelle ultime nove gare casalinghe contro il Monza in Serie BKT (3V, 6N), pareggiando le due più recenti; l'ultimo successo dei brianzoli in trasferta contro i calabresi nel torneo risale al 2 marzo 1969 (2-1).
Catanzaro e Monza si affronteranno in un match al di fuori delle regular season di Serie BKT per la prima volta.
Questa sarà la prima finale playoff del Catanzaro in Serie BKT (da quando esiste questo format, dal 2004/05). Le aquile avevano già disputato lo spareggio promozione in due stagioni diverse del campionato cadetto: nel 1970/71, ovvero uno spareggio a tre squadre nel quale ne furono promosse due - il Catanzaro (1V, 1P) e l'Atalanta (2V), ai danni del Bari (2P) - e nel 1974/75 (gara secca persa contro l'Hellas Verona).
Il Catanzaro è rimasto imbattuto in 16 delle ultime 17 partite casalinghe in Serie BKT, inclusi playoff (11V, 5N), vincendo entrambe le gare playoff di questa stagione con il punteggio di 3-0 (contro Avellino e Palermo) - l'unica sconfitta interna dei giallorossi nel periodo è arrivata contro il Bari lo scorso 8 maggio.
Il Monza è stato promosso nell'unica finale playoff disputata in Serie BKT (da quando esiste questo format, dal 2004/05): vittoria tra andata e ritorno (più supplementari) contro il Pisa per 6-4 nel 2021/22. I brianzoli avevano invece perso l'unico precedente spareggio promozione nel campionato cadetto: 0-2 contro il Pescara nel 1978/79.
Dopo aver perso la prima gara playoff in Serie BKT (0-3 contro il Cittadella il 17 maggio 2021) - da quando esiste questo format, dal 2004/05 - il Monza ha vinto sei delle successive sette partite playoff nel campionato cadetto (1N), segnando in ciascuna almeno due reti (16 reti, 2.3 di media).
Il Monza ha vinto solo una delle ultime sei trasferte disputate in Serie BKT, inclusi playoff (3N, 2P): 3-0 contro la Sampdoria lo scorso 17 aprile; nel periodo i brianzoli hanno sia segnato che subito esattamente lo stesso numero di reti (10).
Pietro Iemmello ha segnato sei reti nella fase post season di Serie BKT (dal 2004/05) - tutte con la maglia del Catanzaro - al pari di Francesco Tavano, Pablo Gonzalez e Christian Gytkjær: soltanto Gianluca Lapadula conta di più marcature (nove) realizzate dopo la 'regular season' del torneo cadetto.
Dal suo arrivo al Monza (lo scorso 30 gennaio), nessun giocatore dei brianzoli ha preso parte a più reti di Patrick Cutrone in Serie BKT, inclusi playoff: nove (sei gol + tre assist), esattamente al pari di Andrea Petagna.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: