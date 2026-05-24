Il Monza, arrivato terzo nella regular season, ha avuto direttamente accesso alle semifinali dove, non con poche difficoltà, è riuscito ad avere la meglio sulla Juve Stabia vincendo 4-3 nel doppio confronto.19:13

PREPARTITA

Catanzaro - Monza è valevole per la giornata numero Finale del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 maggio alle ore 20:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Monza sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 311 Fuorigioco 41 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 44 Espulsioni 4 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2 20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2 27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1 19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2 29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3 08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0 28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0 13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1 27-12-2025 Serie A Lecce-Como 0-3 07-01-2026 Serie A Napoli-Verona 2-2 16-01-2026 Serie A Pisa-Atalanta 1-1 04-02-2026 Coppa Italia Inter-Torino 2-1 14-02-2026 Serie A Como-Fiorentina 1-2 01-03-2026 Serie A Sassuolo-Atalanta 2-1 15-03-2026 Serie A Verona-Genoa 0-2 21-03-2026 Serie A Juventus-Sassuolo 1-1 11-04-2026 Serie A Milan-Udinese 0-3 17-04-2026 Serie A Inter-Cagliari 3-0 01-05-2026 Serie B Sampdoria-Südtirol 1-0

Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte); invece il Monza si trova 3° in classifica con 76 punti (frutto di 22 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 62 gol e ne ha subiti 51; il Monza ha segnato 61 gol e ne ha subiti 32.

In casa il Napoli ha fatto 43 punti (13 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Pisa e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Cagliari e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato la Cremonese perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol.

Catanzaro e Monza si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 12 volte, il Monza ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 17.

Catanzaro-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Catanzaro è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 15 sfide contro il Monza in Serie BKT, anche se ben 10 di queste sono terminate in pareggio (4V) - l'unico successo dei brianzoli nel periodo è arrivato nel match d'andata della regular season 2025/26 (2-1 all'U-Power Stadium lo scorso 4 ottobre).

Il Catanzaro non ha mai perso nelle ultime nove gare casalinghe contro il Monza in Serie BKT (3V, 6N), pareggiando le due più recenti; l'ultimo successo dei brianzoli in trasferta contro i calabresi nel torneo risale al 2 marzo 1969 (2-1).

Catanzaro e Monza si affronteranno in un match al di fuori delle regular season di Serie BKT per la prima volta.

Questa sarà la prima finale playoff del Catanzaro in Serie BKT (da quando esiste questo format, dal 2004/05). Le aquile avevano già disputato lo spareggio promozione in due stagioni diverse del campionato cadetto: nel 1970/71, ovvero uno spareggio a tre squadre nel quale ne furono promosse due - il Catanzaro (1V, 1P) e l'Atalanta (2V), ai danni del Bari (2P) - e nel 1974/75 (gara secca persa contro l'Hellas Verona).

Il Catanzaro è rimasto imbattuto in 16 delle ultime 17 partite casalinghe in Serie BKT, inclusi playoff (11V, 5N), vincendo entrambe le gare playoff di questa stagione con il punteggio di 3-0 (contro Avellino e Palermo) - l'unica sconfitta interna dei giallorossi nel periodo è arrivata contro il Bari lo scorso 8 maggio.

Il Monza è stato promosso nell'unica finale playoff disputata in Serie BKT (da quando esiste questo format, dal 2004/05): vittoria tra andata e ritorno (più supplementari) contro il Pisa per 6-4 nel 2021/22. I brianzoli avevano invece perso l'unico precedente spareggio promozione nel campionato cadetto: 0-2 contro il Pescara nel 1978/79.

Dopo aver perso la prima gara playoff in Serie BKT (0-3 contro il Cittadella il 17 maggio 2021) - da quando esiste questo format, dal 2004/05 - il Monza ha vinto sei delle successive sette partite playoff nel campionato cadetto (1N), segnando in ciascuna almeno due reti (16 reti, 2.3 di media).

Il Monza ha vinto solo una delle ultime sei trasferte disputate in Serie BKT, inclusi playoff (3N, 2P): 3-0 contro la Sampdoria lo scorso 17 aprile; nel periodo i brianzoli hanno sia segnato che subito esattamente lo stesso numero di reti (10).

Pietro Iemmello ha segnato sei reti nella fase post season di Serie BKT (dal 2004/05) - tutte con la maglia del Catanzaro - al pari di Francesco Tavano, Pablo Gonzalez e Christian Gytkjær: soltanto Gianluca Lapadula conta di più marcature (nove) realizzate dopo la 'regular season' del torneo cadetto.

Dal suo arrivo al Monza (lo scorso 30 gennaio), nessun giocatore dei brianzoli ha preso parte a più reti di Patrick Cutrone in Serie BKT, inclusi playoff: nove (sei gol + tre assist), esattamente al pari di Andrea Petagna.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: