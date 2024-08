Benvenuti alla diretta di Brescia-Cittadella, gara valida per il 2° turno del campionato di Serie B. 10:14

Il match del ''Rigamonti'' mette di fronte i padroni di casa, vincenti all'esordio contro il Palermo, e gli ospiti, ko a Salerno rimontati in pieno recupero. 10:18

Maran è senza Moncini, out anche Calvani; attacco sulle spalle di Borrelli con Olzer e Galazzi a sostegno. Gorini conferma Desogus al al fianco di Rabbi in coppia d'attacco con Ravasio in panchina; Vita trequartista. 20:13