90'+6' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO NICOLA CERAVOLO! Catanzaro-Sudtirol 1-122:57

90'+6' Odogwu si lascia cadere troppo facilmente su un contatto con Antonini in area di rigore. Lascia proseguire Allegretta.22:57

90'+6' Azione offensiva sfumate per il Sudtirol con Tait che sbaglia la misura del passaggio per Merkaj.22:56

90'+5' RESPINGE ADAMONIS! Pontisso va potente ma centrale. Respinge con i pugni il portiere del Sudtirol.22:55

90'+3' Occasione ghiotta per il Catanzaro con Pontisso che prepara il pallone per andare alla conclusione dal limite.22:53

90'+3' Ammonito Raphael Kofler per un fallo al limite dell'area di rigore.22:53

90'+1' Angolo Catanzaro. Pontisso va al centro ma trova solo la testa di Kofler che allontana.22:51

90' 6 minuti di recupero.22:50

90' Angolo battuta dal Sudtirol dalla sinistra. Merkaj spizza sul primo palo allungando la traiettoria con il pallone che attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore.22:50

89' 5° sostituzione Sudtirol. Esce Hamza El Kaouakibi ed entra Filipe Bordon.22:49

89' Buon lavoro di Odogwu che protegge palla sulla linea di fondo contro 2 avversari e ottiene calcio d'angolo.22:49

88' Punizione Sudtirol battuta da Martini dalla destra. La palla, allontana dalla difesa, arriva al limite sul destro di Tait che conclude addosso al muro difensivo.22:48

85' Discesa sulla fascia sinistra d Cissé che crossa forte al centro. Sicuro Adamonis cattura il pallone.22:45

84' Palla morbida di Pontisso a pescare Iemmello a centro area che, spalle alla porta, prova a girarla col destro di prima intenzione. Mastica la conclusione e il pallone viene allontanato dalla difesa altoatesina.22:44

83' 4° sostituzione Sudtirol. Esce Simone Tronchin ed entra Salvatore Molina.22:42

82' 3° sostituzione Sudtirol. Esce Mamadou Coulibaly ed entra Jacopo Martini.22:42

81' Coulibaly rincorre un pallone che esce dal campo e successivamente si lascia cadere causa crampi. Allegretta ferma il gioco.22:41

80' Cissé si gira al limite dell'area e prova a incrociare col destro. Palla larga alla destra di Adamonis.22:40

78' Adamonis va in presa alta su una palla telefonata di Pontisso.22:38

77' Subito in partita Tait serve Merkaj in profondità Merkaj che viene anticipato da Bettella e commette fallo.22:37

76' 2° sostituzione Sudtirol. Esce Daniele Casiraghi ed entra Fabian Tait.22:36

76' 1° sostituzione Sudtirol. Esce Emanuele Pecorino ed entra Raphael Odogwu.22:35

75' 3° sostituzione Catanzaro. Esce Ruggero Frosinini ed entra Costantino Favasuli.22:35

75' 2° sostituzione Catanzaro. Esce Marco D'Alessandro ed entra Nicoló Buso.22:35

74' Merkaj avanza a sinistra, salta 2 uomini accentrandosi e lascia partire un destro a giro che esce alto nei pressi dell'incrocio dei pali.22:34

73' Prova a stazionare davanti il Sudtirol. Casiraghi riceve sulla sinistra e punta nuovamente Frosinini che questa volta fa buona guardia e mette in rimessa laterale.22:33

71' Cooling break.22:30

68' PECORINO CONCLUDE ALTO! Casiraghi mette l'ennesimo pallone preciso in area di rigore. Merkaj la sistema per Pecorino che conclude al volo da centro area mandando la palla sopra la traversa.22:29

68' Gran lavoro di Casiraghi che con un numero di magia fa sparire il pallone davanti a Frosinini e procura un calcio di punizione dalla trequarti.22:28

66' Mischia al centro dell'area del Catanzaro con i calciatori del Sudtirol che protestano in direzione di Allegretta. Veloce check al VAR e la gara riprende.22:26

65' Reazione Sudtirol con Davi che si proietta sulla sinstra e conquista calcio d'angolo sul contrasto con Frosinini.22:25

62' Un Catanzaro decisamente messo meglio in campo rispetto ai primi 45 minuti, agguanta il pareggio al 61° col il gol del suo capitano.22:23

61' GOL!! CATANZARO-Sudtirol 1-1!! Gol di Pietro Iemmello!! Che gol di Iemmello, che raccoglie una palla sporca al limite dell'area, decentrato a sinistra, e lascia partire una traiettoria deliziosa che si infila all'incrocio dei pali!



58' Ancora pericoloso il Sudtirol con El Kaouakibi che crossa dalla destra a cercare Merkaj. Pigliacelli smanaccia e allontana.22:18

57' 1° sostituzione Catanzaro. Esce Patrick Nuamah ed entra Alphadjo Cissè.22:17

55' PIGLIACELLI IPNOTIZZA MERKAJ! Merkaj riceve l'ennesima imbucata di Casiraghi e si avvicina ad ampie falcate nell'area di rigore del Catanzaro. A tu per tu con Pigliacelli calcia sul primo palo col mancino trovando la risposta del portiere che devia in corner!22:16

53' Contropiede Sudtirol con Merkaj che tocca male per i compagni e permette alla difesa del Catanzaro di rientrare in possesso del pallone.22:13

52' Altra azione offensiva del Catanzaro con D'Alessandro che si impegna e scivolando serve Frosinini sulla destra che crossa completamente fuori misura.22:12

51' Pontisso va sul punto di battuta e di destro mette al centro trovando la testa di Iemmello che colpisce e gira a lato.22:11

50' Frosinini punta Davi sulla fascia destra, lo passa, e riceve una spallata conquistando un buon calcio di punizione in posizione avanzata.22:20

47' Primo intervento per Adamonis che raccoglie facilmente un traversone proveniente dalla sua destra.22:07

46' Errore in fase di impostazione da parte della difesa del Catanzaro. Non ne aprofitta il Sudtirol.22:06

46' Nessun cambio effettuato durante l'intervallo.22:05

46' SI RIPARTE! Possesso palla Sudtirol.22:05

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita!21:54

Pallino del gioco in mano al Catanzaro con gli altoetesini che pressano senza sosta raddoppiando costantemente gli avversari e ripartendo a gran velocità. Micidiali le palle messe al centro da Casiraghi che hanno creato più di qualche grattacapo a Pigliacelli e alla difesa calabrese.21:54

Il gol del momentaneo 0-1 è firmato Raphael Kofler. Colpo di testa al 13° da palla inattiva. Assist di Casiraghi.21:52

Il Sudtirol rischia di essere raggiunto proprio all'ultima azione della prima frazione. D'Alessandro calcia a lato e spreca il colpo dell'1-1. 21:51

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Catanzaro-Sudtirol 0-121:50

45'+2' OCCASIONE ALLO SCADERE! Il primo tempo finisce con un brivido enorme per il Sudtirol. Verrengia fa partire un bel cross dalla sinistra sul secondo palo. D'Alessandro, lasciato completamente solo, impatta col piattone destro ma non inquadra lo specchio della porta!21:50

45'+1' Va dalla bandierina Casiraghi. La palla attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore e si spegne sul fondo.21:48

45' 2 minuti di recupero.21:47

45' Funziona ancora bene l'intesa tra Casiraghi e Merkaj, con quest'ultimo che, servito a sinistra, crossa trovando un altro calcio d'angolo.21:47

43' Lancio lunghissimo dalle retrovie da parte di Rispoli a cercare la corsa di Nuamah. Palla troppo lunga che Adamonis controlla mentre esce dal terreno di gioco.21:45

42' Cartellino giallo per Hamza El Kaouakibi che è reo, secondo Allegretta, di aver perso troppo tempo su una rimessa laterale.21:44

40' SQUILLO CATANZARO! Una bella azione manovrata dei padroni di casa arriva a liberare Rispoli al limite dell'area che libera un destro potente che sorvola, non di molto, la traversa.21:42

37' Azione frammentata a causa de frequenti falli dei giocatori del Sudtirol che puntano a interrompere la manovra avversaria. Proteste della panchina del Catanzaro in direzione di Allegretta.21:40

36' Bettella entra deciso ma pulito su Pecorino e ferma una potenziale azione pericolosa degli altoatesini.21:38

34' Punizione all'altezza del centro del campo per i padroni di casa. Allegretta richiama i capitani per evitare che gli animi si surriscaldino.21:36

32' Ritmo basso in questi ultimi mnuti di gioco mentre il Ceravolo inizia a rumoreggiare.21:35

26' Cooling break.21:27

23' Coulibaly scivola e travolge Rispoli al limite dell'area del Catanzaro. Solo richiamo verbale da parte di Allegretta.21:25

22' Pigliacelli rinvia lungo su Pittarello. Ancora impeccabile la difesa del Sudtirol con Pietrangeli che anticipa nettamente l'attaccante ex Cittadella.21:24

21' Altra palla perfetta di Casiraghi da un calcio di punizione da sinstra. Pietrangeli sul secondo palo non ci arriva per millimetri.21:22

20' Merkaj riceve sulla destra e si libera della marcatura. Palla al centro insidiosa su cui Pigliacelli si tuffa e blocca.21:22

17' Angolo Sudtirol. Casiraghi mette un altro bel pallone al centro. Coulibaly questa volta viene anticipato dalla difesa.21:19

17' Sembra funzionare il piano tattico del Sudtirol che lascia il palleggio al Catanzaro e risponde con ripartenze veloci.21:18

16' ANCORA SUDTIROL! Pecorino, servito in profondità a seguito di un contropiede, entra in area da sinistra e prova a incrociare col mancino. Blocca a terra Pigliacelli.21:18

14' Secondo gol in Serie B per Raphael Kofler e Sudtirol in avanti. 21:16

13' GOL!! Catanzaro-SUDTIROL 0-1!! Gol di Raphael Kofler!! Casiraghi calcia al centro una punizione dalla trequarti defilata a destra. Kofler arriva prima di tutti e di testa allunga sul secondo palo! Nulla da fare per Pigliacelli.



11' Ancora Sudtirol in avanti con Davì che serve una palla rasoterra da sinistra in direzione di Merkaj che, a centro area, prova a far sfilare ma non riesce a controllare.21:23

10' OCCASIONE SUDTIROL! El Kaouakibi viene liberato sulla destra e crossa sul secondo palo. Anticipa tutti Coulibaly, specialmente Frosinini, sull'area piccola ma colpisce sporco tentando la deviazione di testa. Para facile Pigliacelli.21:12

9' Lancio lungo di Verrengia a cercare Pittarello. Svetta Gorgini per allontanare.21:10

8' Merkaj arriva in ritardo su Rispoli largo a destra. Fischia Allegretta che concede una punizione per le aquile.21:09

7' Tentativo sballato di Merkaj da posizione defilata a destra.21:08

4' Pigliacelli riceve palla e prova a servire Iemmello con un lungo passaggio rasoterra che viene intercetto dalla difesa avversaria. Palla a Pecorino sulla fascia sinistra che prova il cross di mancino con la sfera che finisce direttamente sul fondo.21:07

2' Sembra da subito evidente la chiave tattica della partita. Il Sudtirol lascia il pallino del gioco in mano al Catanzaro e pressa alto.21:04

INIZIA LA PARTITA! Fischia Allegretta e il Catanzaro muove il primo pallone del match.21:02

Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per l'avvio di stagione di Catanzaro e Sudtirol! Prima assoluta per Aquilani sulla panchina delle aquile, mentre Castori è per la seconda stagione alla guida della formazione altoatesina.21:03

A disposizione Sudtirol. Drago, Poluzzi, Bordon, Brik, Davi, Ngock, Mallamo, Martini, Masiello, Molina, Odogwu, Tait.20:21

A disposizione Catanzaro. Madia, Marietta, Alesi, Bashi, Brighenti, Buso, Cissé, Di Chiara, Favasuli, Liberali, Oliviero, Petriccione.20:17

FORMAZIONE UFFICIALE SUDTIROL. 3-5-2. Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Kofler; Davi, Casiraghi, Tronchin, Coulibaly, El Kaouakibi; Pecorino, Merkaj.22:19

FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO. 4-4-2. Pigliacelli; Verrengia, Antonini, Bettella, Frosinini; Nuamah, Rispoli, Pontisso, D'Alessandro; Pittarello, Iemmello.21:05

Castori dovrà rinunciare agli infortunati Arrigoni (infortunio al malleolo a Febbrario) e al lungo-degente Zedadka, che rientrerà a Giugno a causa della rottura del legamento crociato.20:14

Rosa al gran completo per Aquilani. Mirko Pigliacelli ha smaltito la contusione rimediata contro il Sassuolo in Coppa Italia e sarà regolarmente titolare nel match d’esordio contro il Südtirol.20:12

Sono 4 i precedenti in Serie B tra le 2 compagini. Nessuna vittoria per gli altoatesini, 2 successi per le aquile e 2 i pareggi intercorsi.17:00

L’arbitro dell’incontro sarà Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi di La Spezia e Marco Belsanti di Bari. Quarto Ufficiale: Alessandro Recchia di Brindisi. Al VAR Fabio Maresca di Napoli assistito da Matteo Gariglio di Pinerolo.16:57

Il Catanzaro arriva da una buona stagione nella serie cadetta. Dopo essersi piazzato 6° posto in classifica, e aver raggiunto i play-off, è stato eliminato nel doppio confronto con lo Spezia. Salvezza tranquilla invece per il Sudtirol che è arrivato 10° ma a soli 4 punti di vantaggio sulla zona play-out.19:26

Siamo allo Stadio Nicola Ceravolo! Il Catanzaro di Alberto Aquilani ospita il Sudtirol di Fabrizio Castori.16:50

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Sudtirol, gara valida per la prima giornata di Serie B 2025/26!16:49

