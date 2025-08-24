Virgilio Sport
Frosinone-Avellino: 2-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Benito Stirpe di Frosinone
24 Agosto 2025 ore 21:00
Frosinone
2
Avellino
0
Partita finita
Arbitro: Federico Dionisi
  1. 4' 1-0 Ilias Koutsoupias
  2. 28' 2-0 Riccardo Marchizza
0'
45'
90'
90'
97'

Il Frosinone vince al debutto in campionato, Avellino battuto 2-0. Le reti nel primo tempo: sblocca Koutsoupias al 4', raddoppio di Marchizza al 28'. Al 62' espulso Calvani.

Nel prossimo turno di Serie B per il Frosinone impegno in trasferta sul campo del Palermo, l'Avellino affronterà fuori casa il Modena.

  Grazie per avere seguito con noi la diretta di Frosinone-Avellino, arrivederci al prossimo turno di Serie B!

  2. 90'+7'

    Fine partita! FROSINONE-AVELLINO 2-0 (4' Koutsoupias, 28' Marchizza).22:56

  3. 90'+4'

    Zilli va verso la bandierina per far passare secondi preziosi. 22:53

  4. 90'+1'

    Crespi calcia di sinistro da fuori area due volte, ma non inquadra la porta. 22:51

  5. 90'

    L'arbitro Dionisi concede sei minuti di recupero. 22:49

  7. 88'

    Ammonito MASCIANGELO per comportamento non regolamentare.22:47

  8. 87'

    Prolungata azione dell'Avellino, il Frosinone non concede varchi. 22:46

  9. 84'

    F. Gelli entra in area, ma si allunga troppo la palla e commette anche fallo.22:43

  10. 81'

    D'Andrea mette al centro, Palmisani in presa alta fa sua la sfera. 22:40

  11. 78'

    Traversone di Panico verso il secondo palo, troppo alto per Crespi. 22:37

  13. 75'

    Sostituzione FROSINONE: entra Masciangelo esce Kvernadze.22:35

  14. 75'

    Sostituzione FROSINONE: entra Cichella esce Koutsoupias.22:34

  15. 72'

    Ammonito KUMI per gioco scorretto su Koutsoupias.22:31

  16. 71'

    Sostituzione AVELLINO: entra Panico esce Lescano.22:31

  17. 71'

    Sostituzione AVELLINON: entra D'Andrea esce Russo.22:30

  19. 70'

    Sostituzione AVELLINO: entra Kumi esce Besaggio.22:30

  20. 70'

    Avellino in avanti, Koutsoupias a centro area interviene in scivolata e non consente il tiro a Russo. 22:29

  21. 68'

    Crespi si allarga e conclude verso la porta, Palmisani copre bene il primo palo e blocca agevolmente. 22:27

  22. 66'

    Sostituzione FROSINONE: entra Zilli esce Ghedjemis.22:24

  23. 66'

    Sostituzione FROSINONE: entra Bracaglia esce Raimondo.22:24

  25. 64'

    Espulsione diretta per Calvani, decisione confermata anche dal Var. Frosinone in dieci uomini. 22:23

  26. 62'

    Espulso CALVANI per fallo su chiara occasione da rete su Russo.22:22

  27. 60'

    Sostituzione AVELLINO: entra Crespi esce Insigne.22:18

  28. 60'

    Sostituzione AVELLINO: entra Milani esce Manzi.22:18

  29. 56'

    Marchizza spinge a sinistra, tiro sull'esterno della rete. 22:15

  31. 55'

    Sostituzione FROSINONE: entra F. Gelli esce Barcella.22:13

  32. 54'

    Ghedjemis conclude da posizione defilata, pallone lontano dal palo.22:13

  33. 51'

    Calcio d'angolo battuto da Russo, allontana la difesa del Frosinone. 22:11

  34. 48'

    Ammonito BARCELLA per gioco scorretto su Sounas.22:07

  35. 46'

    Inizio secondo tempo di FROSINONE-AVELLINO!22:04

  37. Frosinone avanti di due reti all'intervallo. Il risultato si sblocca dopo quattro minuti, Koutsoupias in gol su assist di Ghedjemis. Marchizza, sugli sviluppi di un corner, al 28' sigla il raddoppio.21:51

  38. 45'+1'

    Fine primo tempo: FROSINONE-AVELLINO 2-0! In gol Koutsoupias e Marchizza.21:49

  39. 45'+1'

    Raimondo si gira e poi ci prova da posizione complicata, tentativo fallito. 21:49

  40. 45'

    Punizione di Russo ribattuta dalla barriera, poi tiro di Insigne contenuto da Palmisani in due tempi. 21:48

  41. 43'

    Un altro tiro da fuori area di Palumbo, nessun problema per Palmisani. 21:45

  43. 41'

    Palumbo dalla distanza calcia al volo, pallone largo di molto. 21:43

  44. 39'

    Ammonito MONTERISI per gioco scorretto su Besaggio.21:41

  45. 38'

    OCCASIONE FROSINONE! Opportunità per A. Oyono, Simic in scivolata mura la conclusione del terzino.21:42

  46. 35'

    Ammonito BESAGGIO per gioco scorretto su Barcella.21:37

  47. 34'

    Schema da corner del Frosinone, Calò dosa male la misura del passaggio verso il centro.21:36

  49. 31'

    Reazione dell'Avellino, ma c'è un fallo in attacco di Russo.21:33

  50. 28'

    GOL! FROSINONE-Avellino 2-0! Rete di Marchizza. Corner battuto da Calò, Marchizza dal limite dell'area di sinistro trafigge Iannarilli.

    Guarda la scheda del giocatore Riccardo Marchizza21:31

  51. 27'

    Tentativo di Barcella da fuori area, Iannarilli non rischia la presa e alza la sfera in corner. 21:29

  52. 25'

    Lancio da metà campo di Calò, Iannarilli esce dai pali e anticipa Raimondo.21:27

  53. 22'

    Cross impreciso di Kvernadze, nulla di fatto per il Frosinone. 21:25

  55. 19'

    Insigne scatta in posizione irregolare, interrotta l'azione dell'Avellino. 21:21

  56. 16'

    Traversone di Insigne, A. Oyono di testa appoggia per Palmisani.21:18

  57. 12'

    Possesso gestito dal Frosinone, l'Avellino attende nella propria metà campo.21:14

  58. 9'

    Kvernadze arriva sul fondo e ottiene un calcio d'angolo. 21:12

  59. 6'

    Il Frosinone insiste e resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio. 21:08

  61. 4'

    GOL! FROSINONE-Avellino 1-0! Rete di Koutsoupias. Ghedjemis sguscia sulla destra e mette al centro, Koutsoupias si inserisce in area e insacca da posizione ravvicinata.

    Guarda la scheda del giocatore Ilias Koutsoupias21:07

  62. 2'

    Frosinone subito pericoloso: tiro insidioso di Marchizza, fa buona guardia Iannarilli.21:05

  63. 1'

    Inizio primo tempo di FROSINONE-AVELLINO! Dirige la gara l'arbitro Dionisi.21:02

  64. Le scelte di Biancolino: in avanti c'è Lescano con Insigne e Russo. Palumbo davanti alla difesa, Cancellotti ed Enrici i terzini. Tutino parte dalla panchina.20:20

  65. Le scelte di Alvini: Raimondo al centro dell'attacco, Ghedjemis e Kvernadze ai suoi lati. Koutsoupias e Calò in mediana, spazio anche al giovane Barcella.20:19

  67. Panchina AVELLINO: Daffara, Pane, Todisco, Milani, Fontanarosa, Marchisano, Gyabuaa, Armallino, Kumi, Tutino, Panico, Campanile, Crespi.20:12

  68. Panchina FROSINONE: Lolic, Minicangeli, Bracaglia, J. Gelli, J. Oyono, F. Gelli, Cichella, Grosso, Ndow, Masciangelo, Zilli, Dixon.20:17

  69. Formazione AVELLINO (4-3-2-1): Iannarilli - Cancellotti, Simic, Manzi, Enrici - Besaggio, Palumbo, Sounas - Insigne, Russo - Lescano.21:21

  70. Formazione FROSINONE (4-3-3): Palmisani - A. Oyono, Calvani, Monterisi, Marchizza - Koutsoupias, Calò, Barcella - Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.20:21

  71. Manca poco all'inizio di Frosinone e Avellino. Sta per incominciare l'avventura in campionato per le due squadre. 20:10

  73. Benvenuti alla diretta della partita della 1^ giornata di Serie B, si affrontano Frosinone e Avellino.20:10

  75. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Benito Stirpe
    Città: Frosinone
    Capienza: 16125 spettatori20:10

    Benito Stirpe Fonte: Gettyimages

Formazioni Frosinone - Avellino

PREPARTITA

Frosinone - Avellino è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 agosto alle ore 21:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.
Arbitro di Frosinone - Avellino sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Lo scorso anno il Frosinone si è piazzata 15° con 43 punti in Serie B.

Frosinone-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Frosinone ha tenuto la porta inviolata in sei delle 10 sfide di Serie BKT contro l'Avellino, inclusa la più recente, del 17 aprile 2018.
  • Il Frosinone è rimasto imbattuto nelle cinque sfide casalinghe (2V, 3N) di Serie BKT contro l’Avellino; soltanto contro Spezia (sette) e Pescara (sei) i ciociari hanno disputato più match interni senza mai perdere nella regular season del torneo cadetto rispetto a quelli giocati contro i campani (cinque appunto).
  • Il Frosinone non ha perso la gara d’esordio stagionale in un campionato di Serie BKT in nessuna delle ultime tre partecipazioni (1V, 2N) e potrebbe restare imbattuto per quattro tornei di fila nel primo match disputato per la prima volta nel campionato cadetto.
  • Il Frosinone ha trovato il gol con 20 giocatori diversi nella Serie BKT 2024/25: più di qualsiasi altra avversaria nello scorso campionato cadetto. Inoltre, la squadra ciociara è quella che ha mandato a bersaglio più calciatori nati dall’1 gennaio 2003 in avanti: sette.
  • Negli ultimi cinque campionati di Serie BKT disputati, l’Avellino ha vinto tre volte la prima gara stagionale, con un pareggio e una sconfitta a completare il bilancio.
  • Nella ‘regular season’ della Serie C 2024/25 (considerando tutti i tre gironi), soltanto il Crotone (1.82) ha segnato in media più gol dell’Avellino (1.79).
  • Gennaro Tutino ha preso parte a 32 reti totali (25 gol, sette assist) nelle ultime due stagioni in Serie BKT; tra i giocatori italiani solo Pietro Iemmello (42) e Matteo Brunori (33) hanno fatto meglio del neo acquisto dell’Avellino tra regular e post season.

