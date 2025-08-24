Manca poco all'inizio di Frosinone e Avellino. Sta per incominciare l'avventura in campionato per le due squadre. 20:10

Le scelte di Alvini: Raimondo al centro dell'attacco, Ghedjemis e Kvernadze ai suoi lati. Koutsoupias e Calò in mediana, spazio anche al giovane Barcella.20:19

GOL! FROSINONE-Avellino 1-0! Rete di Koutsoupias. Ghedjemis sguscia sulla destra e mette al centro, Koutsoupias si inserisce in area e insacca da posizione ravvicinata. Guarda la scheda del giocatore Ilias Koutsoupias 21:07

Crespi si allarga e conclude verso la porta, Palmisani copre bene il primo palo e blocca agevolmente. 22:27

PREPARTITA

Frosinone - Avellino è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 agosto alle ore 21:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Avellino sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Lo scorso anno il Frosinone si è piazzata 15° con 43 punti in Serie B.