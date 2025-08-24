Marchizza spinge a sinistra, tiro sull'esterno della rete. 22:15
55'
Sostituzione FROSINONE: entra F. Gelli esce Barcella.22:13
54'
Ghedjemis conclude da posizione defilata, pallone lontano dal palo.22:13
51'
Calcio d'angolo battuto da Russo, allontana la difesa del Frosinone. 22:11
48'
Ammonito BARCELLA per gioco scorretto su Sounas.22:07
46'
Inizio secondo tempo di FROSINONE-AVELLINO!22:04
Frosinone avanti di due reti all'intervallo. Il risultato si sblocca dopo quattro minuti, Koutsoupias in gol su assist di Ghedjemis. Marchizza, sugli sviluppi di un corner, al 28' sigla il raddoppio.21:51
45'+1'
Fine primo tempo: FROSINONE-AVELLINO 2-0! In gol Koutsoupias e Marchizza.21:49
45'+1'
Raimondo si gira e poi ci prova da posizione complicata, tentativo fallito. 21:49
45'
Punizione di Russo ribattuta dalla barriera, poi tiro di Insigne contenuto da Palmisani in due tempi. 21:48
43'
Un altro tiro da fuori area di Palumbo, nessun problema per Palmisani. 21:45
41'
Palumbo dalla distanza calcia al volo, pallone largo di molto. 21:43
39'
Ammonito MONTERISI per gioco scorretto su Besaggio.21:41
38'
OCCASIONE FROSINONE! Opportunità per A. Oyono, Simic in scivolata mura la conclusione del terzino.21:42
35'
Ammonito BESAGGIO per gioco scorretto su Barcella.21:37
34'
Schema da corner del Frosinone, Calò dosa male la misura del passaggio verso il centro.21:36
31'
Reazione dell'Avellino, ma c'è un fallo in attacco di Russo.21:33
28'
GOL! FROSINONE-Avellino 2-0! Rete di Marchizza. Corner battuto da Calò, Marchizza dal limite dell'area di sinistro trafigge Iannarilli.
Frosinone - Avellino è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 agosto alle ore 21:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Avellino sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Lo scorso anno il Frosinone si è piazzata 15° con 43 punti in Serie B.
Frosinone-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Frosinone ha tenuto la porta inviolata in sei delle 10 sfide di Serie BKT contro l'Avellino, inclusa la più recente, del 17 aprile 2018.
Il Frosinone è rimasto imbattuto nelle cinque sfide casalinghe (2V, 3N) di Serie BKT contro l’Avellino; soltanto contro Spezia (sette) e Pescara (sei) i ciociari hanno disputato più match interni senza mai perdere nella regular season del torneo cadetto rispetto a quelli giocati contro i campani (cinque appunto).
Il Frosinone non ha perso la gara d’esordio stagionale in un campionato di Serie BKT in nessuna delle ultime tre partecipazioni (1V, 2N) e potrebbe restare imbattuto per quattro tornei di fila nel primo match disputato per la prima volta nel campionato cadetto.
Il Frosinone ha trovato il gol con 20 giocatori diversi nella Serie BKT 2024/25: più di qualsiasi altra avversaria nello scorso campionato cadetto. Inoltre, la squadra ciociara è quella che ha mandato a bersaglio più calciatori nati dall’1 gennaio 2003 in avanti: sette.
Negli ultimi cinque campionati di Serie BKT disputati, l’Avellino ha vinto tre volte la prima gara stagionale, con un pareggio e una sconfitta a completare il bilancio.
Nella ‘regular season’ della Serie C 2024/25 (considerando tutti i tre gironi), soltanto il Crotone (1.82) ha segnato in media più gol dell’Avellino (1.79).
Gennaro Tutino ha preso parte a 32 reti totali (25 gol, sette assist) nelle ultime due stagioni in Serie BKT; tra i giocatori italiani solo Pietro Iemmello (42) e Matteo Brunori (33) hanno fatto meglio del neo acquisto dell’Avellino tra regular e post season.