Il match termina con un successo per 2-0 a favore della Carrarese. Il primo tempo è particolarmente intenso e avvincente, caratterizzato anche dall'infortunio occorso al direttore di gara Pairetto, sostituito dal quarto uomo, l'esordiente Giuseppe Vingo. Nella prima mezz'ora le occasioni da gol più nitide sono a favore degli ospiti, che colpiscono un palo e chiamano in causa più volte Mascardi. Dopo che Imperiale salva con uno strepitoso intervento di testa la porta di Bleve, i toscani passano in vantaggio nel finale di frazione con un calcio di rigore, concesso del Var e trasformato da Schiavi, che provoca l'espulsione di Kouda. Nella ripresa i gialloblu sfruttano l'inerzia favorevole e raddoppiano intorno a metà frazione ancora con Schiavi, che fulmina Mascari con una strepitosa conclusione dal limite, siglando il definitivo 2-0.21:05