Comincia con una sconfitta interna il campionato dello Spezia, una settimana dopo il successo ai rigori ai danni della Sampdoria.
Dopo l'eliminazione in coppa Italia per mano del'Udinese, la Carrarese comincia il campionato con un successo di prestigio, dato che non vinceva in casa dello Spezia da ben 16 anni.
Nel prossimo turno lo Spezia andrà in scena, sempre in casa contro il Catanzaro, mentre la Carrarese ospiterà sul proprio terreno di gioco il Padova.
Il match termina con un successo per 2-0 a favore della Carrarese. Il primo tempo è particolarmente intenso e avvincente, caratterizzato anche dall'infortunio occorso al direttore di gara Pairetto, sostituito dal quarto uomo, l'esordiente Giuseppe Vingo. Nella prima mezz'ora le occasioni da gol più nitide sono a favore degli ospiti, che colpiscono un palo e chiamano in causa più volte Mascardi. Dopo che Imperiale salva con uno strepitoso intervento di testa la porta di Bleve, i toscani passano in vantaggio nel finale di frazione con un calcio di rigore, concesso del Var e trasformato da Schiavi, che provoca l'espulsione di Kouda. Nella ripresa i gialloblu sfruttano l'inerzia favorevole e raddoppiano intorno a metà frazione ancora con Schiavi, che fulmina Mascari con una strepitosa conclusione dal limite, siglando il definitivo 2-0.21:05
90'+6'
Fischio finale dell'incontro. Spezia- Carrarese 0-221:02
90'+4'
La punizione di Esposito si infrange sulla barriera.21:01
90'+2'
Retropassaggio molto di rischioso di Imperiale, ma Bleve interviene all'ultimo, vanificando ogni pericolo.20:59
90'+1'
Giallo per lo Spezia. Ammonito Giuseppe Di Serio per una sbracciata nei confronti di Imperiale.20:58
90'+1'
Cinque minuti di recupero.20:57
88'
Cambio a centrocampo per lo Spezia. Esce Antonio Candela ed entra Francesco Cassata.20:55
88'
Cambio di esterni per la Carrarese. Esce Niccolò Belloni ed entra Manuel Cicconi.20:55
82'
Giallo per lo Spezia. Ammonito Christian Comotto per un calcione ai danni di Bouah.20:49
81'
Punizione di Esposito e colpo di testa di Mateju che impegna Bleve in un parata in tuffo.20:48
78'
Su azione di corner Belloni calcia al volo altissimo.20:45
75'
Cambio a centrocampo per la Carrarese. Esce Simone Zanon ed entra Devid Eugene Bouah.20:42
75'
Cambio in attacco per la Carrarese. Esce Fabio Abiuso ed entra Ernesto Torregrossa.20:41
73'
Cross di Mateju per Di Serio, che non controlla e Bleve blocca.20:39
71'
GOL! Spezia-CARRARESE 0-2. Rete di Nicolàs Schiavi, che approfitta di un errore in uscita di Esposito, lo supera e dal limite dell'area fa partire un gran destro, sul quale Mascardi nulla può.
Giallo per lo Spezia. Ammonito Ales Mateju per un colpo in faccia ai danni di Belloni.20:34
67'
Cambio a centrocampo per lo Spezia. Esce Adam Nagy ed entra Pietro Candelari.20:34
66'
Cambio in difesa per la Carrarese. Esce Fabio Ruggeri ed entra Nicolò Calabrese.20:32
65'
Cambio per la Carrarese. Esce il trequartista Kleis Bozhanaj ed entra il centrocampista Filippo Melegoni.20:33
64'
Gran tiro dalla distanza di Comotto, che impegna Bleve in una parata in tuffo.20:31
59'
Corner di Esposito e Di Serio di testa manda fuori.20:25
56'
Palla morbida di Esposito per Mateju, ma Bleve interviene e blocca in presa alta.20:23
52'
Zuelli, servito alla grande da Bozhanaj, dopo una grande azione personale, calcia addosso a Mascardi da pochi passi, fallendo clamorosamente il raddoppio.20:19
51'
Punizione di Esposito, che viene salvata in corner prima dell'arrivo di Hristov.20:18
50'
Di Serio e Illanes sono a terra doloranti a seguito di uno scontro.20:16
47'
Artistico prova la rifinitura per Di Serio, che viene anticipato da Bleve, che subisce un colpo dall'attaccante.20:14
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dallo Spezia.20:12
45'
Cambio per lo Spezia. Esce il difensore Andrea Cistana ed entra il centrocampista Christian Comotto.20:14
45'
Cambio in attacco per lo Spezia. Esce Edoardo Soleri ed entra Gabrele Artistico.20:12
Termina con il vantaggio per 1-0 a favore della Carrarese un primo tempo particolarmente intenso e avvincente, caratterizzato anche dall'infortunio occorso al direttore di gara Pairetto, sostituito dal quarto uomo, l'esordiente Giuseppe Vingo. Nella prima mezz'ora le occasioni da gol più nitide sono a favore degli ospiti, che colpiscono un palo e chiamano in causa più volte Mascardi. Dopo che Imperiale salva con uno strepitoso intervento di testa la porta di Bleve, i toscani passano in vantaggio nel finale di frazione con un calcio di rigore, concesso del Var e trasformato da Schiavi, che provoca l'espulsione di Kouda.21:03
45'+8'
Fischio finale del primo tempo. Spezia-Carrarese 0-119:54
45'+7'
La punizione di Esposito è troppo alta e lunga per tutti. Pallone direttamente sul fondo.19:53
45'+4'
La conclusione da lontano di Schiavi termina abbondamente sul fondo.19:49
45'+2'
Giallo per la Carrarese. Ammonito Fabio Ruggeri per un intervento falloso sulla trequarti.19:48
45'+1'
Sette minuti di recupero.19:47
45'
Giallo per lo Spezia. Ammonito Salvatore Esposito per aver protestato in maniera veemente in occasione dell'assegnazione del calcio di rigore.19:49
45'
GOL! Spezia-CARRARESE 0-1. Rete di Nicolàs Schiavi, che trasforma il calcio di rigore, facendo passare il pallone sotto la mano di Mascardi, che sfiora ma non riesce a deviare.
SPEZIA(3-5-2): Mascardi, Wisniewski, Cistana, Hristov; Candela, Nagy, Esposito, Kounda, Mateju; Di Serio, Soleri Allenatore: Luca D'Angelo18:45
L'ultimo scontro diretto tra le due squadre, giocato al Picco lo scorso 22 settembre, si è concluso con un successo per 4-2 dei padroni di casa.18:36
La Carrarese è reduce da campionato, il primo in Serie B dopo 76 anni di assenza, concluso al dodicesimo posto con 45 punti all'attivo. Una settimana fa, in Coppa Italia, i toscani si sono arresi al cospetto dell'Udinese, venendo sconfitti per 2-0.18:35
I padroni di casa hanno chiuso il campionato precedente al terzo posto a quota 66 punti, perdendo successivamente la finale play off, valida per la promozione in Serie A, contro la Cremonese. Nella stagione in corso hanno eliminato una settimana fa la Sampdoria dalla Coppa Italia dopo i calci di rigore.18:34
Benvenuti allo Stadio Alberto Picco di Spezia per la sfida tra Spezia e Carrarese, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B 2025/26.18:32
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Picco Città: La Spezia Capienza: 12273 spettatori18:32
Spezia - Carrarese è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 agosto alle ore 19:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Carrarese sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Lo scorso anno lo Spezia si è piazzata 3° con 66 punti in Serie B mentre Carrarese si è piazzata 12° con 45 punti in Serie B .
Spezia-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Lo Spezia ha vinto ciascuna delle ultime due sfide contro la Carrarese in Serie BKT, segnando in ciascuna di queste quattro reti (4-2 e 4-0).
Nelle due sfide tra Spezia e Carrarese in casa dei liguri in Serie BKT, entrambe le squadre hanno trovato il gol: 1-1 nel 1947 e successo per 4-2 dei padroni di casa nello scorso campionato.
Lo Spezia prenderà parte al campionato di Serie BKT per la 30ª volta, diventando così la seconda squadra ligure, dopo il Genoa (34 partecipazioni), a raggiungere almeno 30 stagioni nel torneo cadetto.
Lo Spezia ha pareggiato la gara d’esordio in Serie BKT nelle ultime due stagioni (3-3 contro il Südtirol nel 2023 e 2-2 contro il Pisa nel 2024) e non ha mai collezionato tre pareggi consecutivi nel primo match stagionale nel campionato cadetto.
La Carrarese ha collezionato un successo e due sconfitte nella prima gara stagionale delle tre edizioni di Serie BKT cui ha preso parte: vittoria interna per 1-0 contro il Novara nel 1946, match perso per 3-1 in casa della Reggiana nel 1947 e sconfitta esterna per 2-1 contro il Cesena nello scorso campionato.
La Carrarese ha conquistato 35 punti in casa e 10 in trasferta nello scorso campionato: la differenza di +25 tra punti raccolti davanti al proprio pubblico e quelli collezionati in gare esterne è stata la più alta tra le squadre della Serie BKT 2024/25.
Nessun giocatore nello scorso campionato ha creato più chiare occasioni da gol rispetto a Salvatore Esposito (19, al pari di Jari Vandeputte); inoltre, il classe 2000 ha servito 10 assist nella Serie BKT 2024/25 (tra regular e post season): tanti quanti quelli forniti nelle tre stagioni precedenti messe assieme nella competizione.