Spezia-Carrarese: 0-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Picco di La Spezia
24 Agosto 2025 ore 19:00
Spezia
0
Carrarese
2
Partita finita
Arbitro: Luca Pairetto
  1. 45' 0-1 Nicolás Schiavi (R)
  2. 71' 0-2 Nicolás Schiavi
0'
45'
90'
90'
95'

Comincia con una sconfitta interna il campionato dello Spezia, una settimana dopo il successo ai rigori ai danni della Sampdoria.

Dopo l'eliminazione in coppa Italia per mano del'Udinese, la Carrarese comincia il campionato con un successo di prestigio, dato che non vinceva in casa dello Spezia da ben 16 anni.

Nel prossimo turno lo Spezia andrà in scena, sempre in casa contro il Catanzaro, mentre la Carrarese ospiterà sul proprio terreno di gioco il Padova.

  1. Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!21:08

  2. Il match termina con un successo per 2-0 a favore della Carrarese. Il primo tempo è particolarmente intenso e avvincente, caratterizzato anche dall'infortunio occorso al direttore di gara Pairetto, sostituito dal quarto uomo, l'esordiente Giuseppe Vingo. Nella prima mezz'ora le occasioni da gol più nitide sono a favore degli ospiti, che colpiscono un palo e chiamano in causa più volte Mascardi. Dopo che Imperiale salva con uno strepitoso intervento di testa la porta di Bleve, i toscani passano in vantaggio nel finale di frazione con un calcio di rigore, concesso del Var e trasformato da Schiavi, che provoca l'espulsione di Kouda. Nella ripresa i gialloblu sfruttano l'inerzia favorevole e raddoppiano intorno a metà frazione ancora con Schiavi, che fulmina Mascari con una strepitosa conclusione dal limite, siglando il definitivo 2-0.21:05

  3. 90'+6'

    Fischio finale dell'incontro. Spezia- Carrarese 0-221:02

  4. 90'+4'

    La punizione di Esposito si infrange sulla barriera.21:01

  6. 90'+2'

    Retropassaggio molto di rischioso di Imperiale, ma Bleve interviene all'ultimo, vanificando ogni pericolo.20:59

  7. 90'+1'

    Giallo per lo Spezia. Ammonito Giuseppe Di Serio per una sbracciata nei confronti di Imperiale.20:58

  8. 90'+1'

    Cinque minuti di recupero.20:57

  9. 88'

    Cambio a centrocampo per lo Spezia. Esce Antonio Candela ed entra Francesco Cassata.20:55

  10. 88'

    Cambio di esterni per la Carrarese. Esce Niccolò Belloni ed entra Manuel Cicconi.20:55

  12. 82'

    Giallo per lo Spezia. Ammonito Christian Comotto per un calcione ai danni di Bouah.20:49

  13. 81'

    Punizione di Esposito e colpo di testa di Mateju che impegna Bleve in un parata in tuffo.20:48

  14. 78'

    Su azione di corner Belloni calcia al volo altissimo.20:45

  15. 75'

    Cambio a centrocampo per la Carrarese. Esce Simone Zanon ed entra Devid Eugene Bouah.20:42

  16. 75'

    Cambio in attacco per la Carrarese. Esce Fabio Abiuso ed entra Ernesto Torregrossa.20:41

  18. 73'

    Cross di Mateju per Di Serio, che non controlla e Bleve blocca.20:39

  19. 71'

    GOL! Spezia-CARRARESE 0-2. Rete di Nicolàs Schiavi, che approfitta di un errore in uscita di Esposito, lo supera e dal limite dell'area fa partire un gran destro, sul quale Mascardi nulla può.

    Guarda la scheda del giocatore Nicolás Schiavi20:38

  20. 68'

    Giallo per lo Spezia. Ammonito Ales Mateju per un colpo in faccia ai danni di Belloni.20:34

  21. 67'

    Cambio a centrocampo per lo Spezia. Esce Adam Nagy ed entra Pietro Candelari.20:34

  22. 66'

    Cambio in difesa per la Carrarese. Esce Fabio Ruggeri ed entra Nicolò Calabrese.20:32

  24. 65'

    Cambio per la Carrarese. Esce il trequartista Kleis Bozhanaj ed entra il centrocampista Filippo Melegoni.20:33

  25. 64'

    Gran tiro dalla distanza di Comotto, che impegna Bleve in una parata in tuffo.20:31

  26. 59'

    Corner di Esposito e Di Serio di testa manda fuori.20:25

  27. 56'

    Palla morbida di Esposito per Mateju, ma Bleve interviene e blocca in presa alta.20:23

  28. 52'

    Zuelli, servito alla grande da Bozhanaj, dopo una grande azione personale, calcia addosso a Mascardi da pochi passi, fallendo clamorosamente il raddoppio.20:19

  30. 51'

    Punizione di Esposito, che viene salvata in corner prima dell'arrivo di Hristov.20:18

  31. 50'

    Di Serio e Illanes sono a terra doloranti a seguito di uno scontro.20:16

  32. 47'

    Artistico prova la rifinitura per Di Serio, che viene anticipato da Bleve, che subisce un colpo dall'attaccante.20:14

  33. 46'

    Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dallo Spezia.20:12

  34. 45'

    Cambio per lo Spezia. Esce il difensore Andrea Cistana ed entra il centrocampista Christian Comotto.20:14

  36. 45'

    Cambio in attacco per lo Spezia. Esce Edoardo Soleri ed entra Gabrele Artistico.20:12

  37. Termina con il vantaggio per 1-0 a favore della Carrarese un primo tempo particolarmente intenso e avvincente, caratterizzato anche dall'infortunio occorso al direttore di gara Pairetto, sostituito dal quarto uomo, l'esordiente Giuseppe Vingo. Nella prima mezz'ora le occasioni da gol più nitide sono a favore degli ospiti, che colpiscono un palo e chiamano in causa più volte Mascardi. Dopo che Imperiale salva con uno strepitoso intervento di testa la porta di Bleve, i toscani passano in vantaggio nel finale di frazione con un calcio di rigore, concesso del Var e trasformato da Schiavi, che provoca l'espulsione di Kouda.21:03

  38. 45'+8'

    Fischio finale del primo tempo. Spezia-Carrarese 0-119:54

  39. 45'+7'

    La punizione di Esposito è troppo alta e lunga per tutti. Pallone direttamente sul fondo.19:53

  40. 45'+4'

    La conclusione da lontano di Schiavi termina abbondamente sul fondo.19:49

  42. 45'+2'

    Giallo per la Carrarese. Ammonito Fabio Ruggeri per un intervento falloso sulla trequarti.19:48

  43. 45'+1'

    Sette minuti di recupero.19:47

  44. 45'

    Giallo per lo Spezia. Ammonito Salvatore Esposito per aver protestato in maniera veemente in occasione dell'assegnazione del calcio di rigore.19:49

  45. 45'

    GOL! Spezia-CARRARESE 0-1. Rete di Nicolàs Schiavi, che trasforma il calcio di rigore, facendo passare il pallone sotto la mano di Mascardi, che sfiora ma non riesce a deviare.

    Guarda la scheda del giocatore Nicolás Schiavi19:47

  46. 44'

    Rosso per lo Spezia. Espulso Rachid Kouda per aver vanificato una chiara occasione da gol in occasione del fallo da rigore.19:46

  48. 44'

    Dopo una revisione l'arbitro valuta fallosa la trattenuta di Kouda e decreta il calcio di rigore a favore della Carrarese.19:45

  49. 43'

    L'arbitro è chiamato a rivedere l'intervento di Kouda.19:44

  50. 41'

    Azione personale di Abiuso, che si libera la centro dell'area e serve Finotto, che viene constrastato da un Kouda.19:43

  51. 40'

    Zuelli si libera al limite dell'area e prova la conclusione, che si spegne sul fondo.19:41

  52. 34'

    Kouda serve di prima Di Serio, che scavalca il portiere da pochi passi, ma Imperiale riesce nel miracolo di salvare di testa in corner.19:35

  54. 32'

    La punizione di Esposito termina alta di poco.19:33

  55. 31'

    Giallo per la Carrarese. Ammonito Juliàn Illanes per aver steso Kouda, che l'aveva saltato, al limite dell'area.19:32

  56. 28'

    Gran conclusione al volo di Bozhanaj che trova la respinta in tuffo di Mansardi.19:29

  57. 28'

    Percussione di Zanon, che dal limite dell'area fa esplodere un destro, che viene deviato e consente la parata in corner di Mascardi.19:29

  58. 27'

    Il gioco riprende. Pairetto viene sostituito dal quarto uomo, l'arbitro Giuseppe Vingo di Pisa.19:28

  60. 24'

    Pairetto accusa un dolore all'incontro e non sembra in grado di proseguire la direzione della gara.19:25

  61. 22'

    Cooling break obbligato da alcuni problemi occorsi a Pairetto.19:23

  62. 17'

    Winsniwski intercetta uno scambio tra Bozhanaj e Abiuso che avrebbe generato una chiara occasione dal gol per la Carrarese.19:18

  63. 16'

    Azione personale di Abiuso, che sbaglia l'ultimo passaggio.19:17

  64. 14'

    Lancio di Finotto per Abiuso, il cui stop non è perfetto e consente la presa a Mansardi.19:15

  66. 13'

    Gran conclusione di prima di Abiuso che prende l'incrocio dei pali interno ed esce dalla porta.19:18

  67. 10'

    Conclusione dalla distanza di Bozhanaj che impegna Mascardi ad una respinta in tuffo.19:11

  68. 5'

    Giallo per lo Spezia. Ammonito Petko Hristov per una reazione ai danni di Schiavi che genera un parapiglia.19:07

  69. 4'

    Kouda tenta l'azione personale e dal limite dell'area fa partire un rasoterra che termina a lato.19:05

  70. 3'

    Candela sbaglia il controllo a pochi passi dal portiere, ma il giocatore è in fuorigioco.19:04

  72. Illanes è a terra a seguito di un contrasto di gioco.19:03

  73. Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dalla Carrarese.19:01

  74. Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l'incontro Luca Pairetto di Torino.18:59

  75. CARRARESE(3-4-2-1): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Belloni; Finotto, Bozhanaj; Abiuso Allenatore: Nicola Antonio Calabro18:58

  76. SPEZIA(3-5-2): Mascardi, Wisniewski, Cistana, Hristov; Candela, Nagy, Esposito, Kounda, Mateju; Di Serio, Soleri Allenatore: Luca D'Angelo18:45

  78. L'ultimo scontro diretto tra le due squadre, giocato al Picco lo scorso 22 settembre, si è concluso con un successo per 4-2 dei padroni di casa.18:36

  79. La Carrarese è reduce da campionato, il primo in Serie B dopo 76 anni di assenza, concluso al dodicesimo posto con 45 punti all'attivo. Una settimana fa, in Coppa Italia, i toscani si sono arresi al cospetto dell'Udinese, venendo sconfitti per 2-0.18:35

  80. I padroni di casa hanno chiuso il campionato precedente al terzo posto a quota 66 punti, perdendo successivamente la finale play off, valida per la promozione in Serie A, contro la Cremonese. Nella stagione in corso hanno eliminato una settimana fa la Sampdoria dalla Coppa Italia dopo i calci di rigore.18:34

  81. Benvenuti allo Stadio Alberto Picco di Spezia per la sfida tra Spezia e Carrarese, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B 2025/26.18:32

  83. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alberto Picco
    Città: La Spezia
    Capienza: 12273 spettatori18:32

    Alberto Picco Fonte: Gettyimages

Formazioni Spezia - Carrarese

PREPARTITA

Spezia - Carrarese è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 agosto alle ore 19:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.
Arbitro di Spezia - Carrarese sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Lo scorso anno lo Spezia si è piazzata 3° con 66 punti in Serie B mentre Carrarese si è piazzata 12° con 45 punti in Serie B .

Spezia-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Spezia ha vinto ciascuna delle ultime due sfide contro la Carrarese in Serie BKT, segnando in ciascuna di queste quattro reti (4-2 e 4-0).
  • Nelle due sfide tra Spezia e Carrarese in casa dei liguri in Serie BKT, entrambe le squadre hanno trovato il gol: 1-1 nel 1947 e successo per 4-2 dei padroni di casa nello scorso campionato.
  • Lo Spezia prenderà parte al campionato di Serie BKT per la 30ª volta, diventando così la seconda squadra ligure, dopo il Genoa (34 partecipazioni), a raggiungere almeno 30 stagioni nel torneo cadetto.
  • Lo Spezia ha pareggiato la gara d’esordio in Serie BKT nelle ultime due stagioni (3-3 contro il Südtirol nel 2023 e 2-2 contro il Pisa nel 2024) e non ha mai collezionato tre pareggi consecutivi nel primo match stagionale nel campionato cadetto.
  • La Carrarese ha collezionato un successo e due sconfitte nella prima gara stagionale delle tre edizioni di Serie BKT cui ha preso parte: vittoria interna per 1-0 contro il Novara nel 1946, match perso per 3-1 in casa della Reggiana nel 1947 e sconfitta esterna per 2-1 contro il Cesena nello scorso campionato.
  • La Carrarese ha conquistato 35 punti in casa e 10 in trasferta nello scorso campionato: la differenza di +25 tra punti raccolti davanti al proprio pubblico e quelli collezionati in gare esterne è stata la più alta tra le squadre della Serie BKT 2024/25.
  • Nessun giocatore nello scorso campionato ha creato più chiare occasioni da gol rispetto a Salvatore Esposito (19, al pari di Jari Vandeputte); inoltre, il classe 2000 ha servito 10 assist nella Serie BKT 2024/25 (tra regular e post season): tanti quanti quelli forniti nelle tre stagioni precedenti messe assieme nella competizione.

Spezia - Carrarese Live

Classifica SERIE B

  1. Cesena3
  2. Empoli3
  3. Carrarese3
  4. Frosinone3
  5. Palermo3
Classifica marcatori SERIE B

  1. Bohdan Popov2
  2. Nicolás Schiavi2
  3. Dimitri Bisoli1
  4. Bjarki Bjarkason1
  5. Jalen Blesa1
